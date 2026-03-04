Cómo Beacon Mobility gestiona y protege 10 000 tabletas para apoyar el transporte seguro de estudiantes

Al confiar en IBM® MaaS360, este proveedor de servicios de transporte escolar redujo el tiempo de aprovisionamiento de dispositivos en despliegues de dispositivos móviles a gran escala de semanas a horas.
La ejecución de operaciones de transporte a gran escala depende de mucho más que vehículos y rutas. Beacon Mobility, un proveedor nacional de transporte escolar, opera aproximadamente 13 000 vehículos en 25 estados y decenas de empresas operativas, cada una con rutas, contratos y requisitos regulatorios únicos.
Además, la necesidad de gestionar de forma segura más de 10 000 tabletas a bordo, apoyar a múltiples stakeholders y adaptarse rápidamente a cambios operativos constantes sin introducir riesgos ni tiempo de inactividad, amplifica la complejidad de sus servicios.
Lo más importante es un único objetivo innegociable: garantizar que los niños vayan a la escuela y regresen de forma segura. Las tabletas montadas en el tablero actúan como la interfaz operativa principal para conductores, despachadores, mecánicos, administradores y stakeholders externos. Admiten la ejecución de rutas, el seguimiento del tiempo, las comunicaciones, la navegación y el monitoreo del cumplimiento, operando en una red que sirve a los padres y distritos escolares que esperan visibilidad y auditabilidad en tiempo real.
IBM MaaS360, una suite de software de seguridad y gestión de dispositivos móviles, permite a Beacon Mobility orquestar perfectamente estas interfaces, eliminando las complejidades de actualizar, gestionar y mantener esta flota móvil compleja y distribuida.
La tableta dentro de cada vehículo es el conducto principal entre los conductores y la organización en general:
El aprovisionamiento manual y la gestión incongruente de los dispositivos se convierten rápidamente en obstáculos en este entorno. Sin un control centralizado, escalar las operaciones móviles introduce riesgos, retrasos y brechas de seguridad (los dispositivos perdidos o robados, por ejemplo, deben protegerse de inmediato). Las aplicaciones deben seguir cumpliendo con los requisitos del distrito y del estado, y los conductores deben poder entrar en diferentes vehículos y rutas sin fricción.
IBM MaaS360 permite la gestión centralizada en todo este ecosistema para configurar, proteger y actualizar miles de tabletas de forma remota, al tiempo que da soporte a una amplia gama de stakeholders con diferentes necesidades y expectativas.
IBM MaaS360 es la capa de gestión de dispositivos móviles para la gran flota de tabletas Android de Beacon Mobility. Además de la inscripción de Android Enterprise, la plataforma también admite la inscripción basada en iOS, MacOS Windows y código QR, y se integra con marcos de seguridad específicos del OEM, incluido Samsung Knox, para fortalecer las protecciones a nivel de dispositivo.
La inscripción sin contacto es un requisito fundamental. Los dispositivos se aprovisionan de forma rápida y uniforme sin necesidad de configuración manual, lo cual es esencial a la hora de gestionar más de 10 000 tabletas con un equipo de TI reducido.
IBM MaaS360 es la capa de gestión de dispositivos de Beacon Mobility, que admite una gran cantidad de usuarios finales con inscripción, configuración y gestión de aplicaciones. MaaS360 proporciona una arquitectura estandarizada y escalable que permite a TI gestionar la inscripción, la seguridad y la entrega de aplicaciones desde un único panel, al tiempo que admite cambios operativos continuos:
El uso de IBM MaaS360 ofrece cinco beneficios operativos medibles:
El tiempo de aprovisionamiento se ha reducido de días o semanas a minutos. Esta mejora es especialmente crítica durante la estrecha ventana de verano entre ciclos escolares cuando las flotas se actualizan o amplían. Las tabletas se aprovisionan previamente, se envían y se despliegan listas para su uso.
Seguridad:
La postura de seguridad mejora a través de paneles centralizados de cumplimiento, una respuesta más rápida a las vulnerabilidades y la acción inmediata en los dispositivos comprometidos.
Facilidad de uso:
Los conductores se benefician de una experiencia congruente y previsible en sus tabletas, con las aplicaciones que necesitan ya configuradas al comenzar una ruta.
Mejoras de soporte:
Los costos de soporte se reducen mediante la estandarización. Menos errores de configuración se traducen en menos tickets de soporte, lo que permite que un pequeño equipo de TI se centre en la optimización en lugar de en la corrección. Las actualizaciones más rápidas permiten que los cambios de enrutamiento se realicen en tiempo real, lo que respalda el rendimiento puntual y los compromisos de nivel de servicio.
Operaciones más seguras:
Y lo más importante: la plataforma permite realizar operaciones más seguras. Una gestión confiable de los dispositivos garantiza que los conductores siempre dispongan de las herramientas necesarias para transportar a los estudiantes de forma segura, mientras que proporciona transparencia y rendición de cuentas ante los distritos escolares y las familias.
Al estandarizar la gestión de dispositivos móviles en IBM MaaS360, Beacon Mobility creó una plataforma que escala con el crecimiento, la complejidad operativa y las exigencias normativas. Los conductores pueden moverse entre regiones y contratos sin interrupciones. Se pueden agregar rápidamente nuevos vehículos y tabletas. Los requisitos de cumplimiento pueden evolucionar sin necesidad de rediseñar el sistema. A medida que la organización continúa creciendo, la misma base puede admitir más aplicaciones, flujos de trabajo y necesidades de los stakeholders sin aumentar la carga operativa.
Al basarse en la plataforma de gestión de dispositivos móviles de IBM, una operación de transporte crítica para la seguridad convirtió la movilidad a gran escala en una capacidad repetible, segura y escalable. De esta manera, la empresa logró reducir la fricción para los conductores, mejorar el servicio para las escuelas y las familias y reducir el costo total de propiedad a medida que la flota continuaba expandiéndose.