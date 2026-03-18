Cómo Athena Intelligence crea automatización agéntica de backoffice para empresas reguladas con IBM HashiCorp Terraform

La solución de infraestructura como código de IBM ayuda a Athena Intelligence a crear rápidamente plataformas agénticas que pueden escalar los flujos de trabajo de datos empresariales, independientemente de dónde o cómo se despliegan.
Athena Intelligence, proveedor de plataformas de IA que transforman las operaciones de datos, estableció un objetivo de diseño que rápidamente descartó la mayoría de las arquitecturas de agentes de IA. Necesitaban desplegarse en entornos regulados, como los sectores financiero o legal, donde el estado final puede ser cualquier cosa, desde espacio de aire on prem o ejecución simultánea en varias nubes. Las actualizaciones se descargan según el calendario del cliente, mientras que los permisos, las aprobaciones y los registros de auditoría gobiernan su autonomía.
Ese diseño se aplicó a un caso de uso empresarial complejo, propicio para la transformación: ciclos de analytics mensuales o semanales que requieren extraer entradas de Excel, PowerPoint, correo electrónico, SharePoint y sistemas de registro SQL, para luego sintetizarlos en pronósticos que impulsen las decisiones de compra y de la cadena de suministro.
Athena ofrece un “compañero de trabajo” digital listo para la empresa creado para industrias reguladas, una especie de analista de datos artificiales diseñado para hacerse cargo de análisis laboriosos y tareas operativas comunes en todas las empresas. Se basa en IBM HashiCorp Terraform, una herramienta de infraestructura como código que permite a los desarrolladores aprovisionar, actualizar y gestionar componentes de infraestructura on premises y en la nube, incluidas máquinas virtuales y clústeres de Kubernetes. Los desarrolladores logran esta tarea escribiendo archivos de configuración legibles por humanos.
Los resultados son claros: se elimina la variabilidad derivada de los procesos manuales y los agentes gestionan la aplicación de parches a la infraestructura. Los despliegues que antes tardaban hasta cuatro semanas en completarse ahora se realizan en tan solo dos días.
En los analytics empresariales, los stakeholders distribuidos en todas las regiones aportan actualizaciones en cualquier herramienta que ya utilicen. Luego, un equipo central se centra en normalizar las entradas, conciliar incongruencias, construir una narrativa y producir artefactos listos para ejecutivos.
Desafortunadamente, la gran expectativa (y la necesidad crítica) de una toma de decisiones estratégica basada en datos a menudo se topa con la desordenada realidad de grandes cantidades de datos heterogéneos. Esos datos están dispersos y aislados a lo largo de toda la organización.
La plataforma de analytics impulsada por IA de Athena Intelligence se centra en respaldar y simplificar el flujo de trabajo de analytics de extremo a extremo: ingerir de varias fuentes empresariales comunes, analizar y sintetizar, y luego producir los mismos entregables de los que la organización ya depende (hojas de cálculo, presentaciones, correos electrónicos y mensajes).
El valor de Athena para los usuarios finales radica en eliminar las partes del proceso más propensas a fallas. Las mejoras incluyen:
La arquitectura de Athena Intelligence se define por tres capas principales, y las restricciones de despliegue de los clientes determinan fundamentalmente cada una de ellas.
Los clientes pueden requerir despliegues en AWS, Azure, GCP o entornos on premises, lo que hace que la infraestructura como código sea fundamental. Terraform se utiliza para aprovisionar o integrarse con los servicios requeridos. Postgres, por ejemplo, difiere entre nubes y el despliegue on premises también se ve diferente. El objetivo es una plataforma “con batería incluida” que aún brinde a los usuarios la flexibilidad para realizar cambios cuando sea necesario por razones reglamentarias o heredadas.
Una opción de diseño recurrente es la computación efímera y en sandbox. Los agentes activan recursos aislados para realizar tareas y, a continuación, los desactivan para reducir la exposición y controlar los gastos. Ejemplos:
Por ejemplo, una empresa necesita mover la infraestructura de GCP a AWS, donde las características o capacidades pueden ser diferentes. Gestionar eso generalmente requeriría que un humano desarrolle una herramienta o conector para traducir la característica al nuevo entorno. La solución de Athena permite a los desarrolladores hacer precisamente eso: crear herramientas que faciliten la autocorrección y la autorreparación.
En situaciones en las que no hay conexiones API, un agente puede iniciar una VM completa, iniciar sesión con sus propias credenciales y crear automáticamente una solución alternativa.
Este enfoque impulsa un requisito operativo: la observabilidad que funciona incluso cuando el proveedor no puede acceder al entorno del cliente. Aunque no se disponga de datos de telemetría procedentes del sistema del cliente para ayudar al proveedor a solucionar un problema, Athena permite a los agentes consultar los registros que ellos mismos han generado, de modo que los equipos de infraestructura puedan resolver los problemas más rápidamente.
En lugar de obligar a los usuarios a utilizar una nueva interfaz, la plataforma se conecta a los sistemas que ya forman parte de las operaciones diarias:
Un diferenciador técnico clave es el “potencial de acción”: no solo recuperar información sino ejecutar tareas como elaborar presentaciones, editar hojas de cálculo, ejecutar consultas de bases de datos u operar dentro de los canales de comunicación existentes. Un sistema de gobernanza controla estas acciones, lo que permite el seguimiento de actividades, las reversiones selectivas, el seguimiento de cambios y el control de versiones. Lee más sobre el Sistema de gobernanza Athena en esta entrada en el blog.
Algunos clientes de Athena emplean un patrón de adopción de “dos vías”. Un equipo trabaja para hacer que los flujos de trabajo existentes basados en paneles y ETL sean “mejores, más rápidos y más sólidos”. Otros se ejecutan en paralelo, preguntando si el modelo de panel sigue siendo necesario cuando los agentes pueden consultar los sistemas directamente y devolver respuestas de forma conversacional. Equivale a obtener valor hoy con un trabajo que ya está definido, al tiempo que asume un estado futuro de redefinición completa de los flujos de trabajo.
Terraform es adecuado para Athena Intelligence debido a su capacidad para desplegar y mantener pilas complejas en varios entornos, al tiempo que preserva el control del cliente.
Se destacan varios beneficios:
Estas ventajas se traducen en una implementación más rápida en entornos restringidos. Lo que antes habría llevado hasta un mes se ha transformado en un proceso optimizado. Comenzando con el reconocimiento de la infraestructura y terminando con el lanzamiento de la aplicación en un clúster de Kubernetes, todo el flujo de trabajo ahora se puede completar en tan solo dos días.
Hay menos transferencias manuales entre equipos y un menor costo marginal para poner en marcha nuevos flujos de trabajo una vez que se establecen las bases. Los clientes obtienen resultados más rápido y pueden responder a las necesidades del negocio con mayor agilidad.
La estrategia de Athena Intelligence abarca un enfoque pragmático para los agentes de IA empresarial. La estrategia se centra en desplegar en cualquier lugar que los clientes necesiten e integrarse con sus herramientas existentes. Luego permite la autonomía a través de permisos en capas, aprobaciones y auditabilidad. Los controles de gobernanza pueden operar a nivel de organización, equipo y usuario, con pistas de atribución y auditoría diseñadas para revisar y deshacer selectivamente los flujos de trabajo de los agentes cuando sea necesario.
Esa combinación es lo que hace posible la escalabilidad. Los despliegues multinube y on premises ya no son proyectos de ingeniería únicos. Los nuevos casos de uso dejan de desencadenar nuevos ciclos de adquisiciones. Los equipos pueden ejecutar la vía de aceleración de hoy en paralelo con la vía de reinvención del flujo de trabajo del mañana, y luego converger en lo que ofrece la mejor experiencia de usuario final y eficiencia operativa.
Al aprovechar la base de automatización de infraestructuras de IBM a través de IBM Terraform, Athena Intelligence puede considerar las restricciones de despliegue reguladas, las versiones controladas y los entornos repetibles como características del producto, en lugar de como un trabajo de servicio a medida. Este cambio libera a los equipos para que se centren en ampliar los flujos de trabajo de agentes que ofrecen resultados, no solo recomendaciones, a los usuarios empresariales.