Cómo una potencia industrial, UNACEM, modernizó las operaciones con IA agéntica

Al adoptar un modelo operativo de IA agéntica con watsonx Orchestrate, UNACEM convirtió un cuello de botella logístico persistente en una base escalable para la productividad empresarial.
Los avances en productividad no vendrán de más paneles, más aplicaciones o automatizaciones más tradicionales. En cambio, vendrán de agentes autónomos y orientados a objetivos que entienden el contexto, coordinan el trabajo entre sistemas y se encuentran con los usuarios donde se realiza el trabajo.
Pocas empresas ilustran este cambio con mayor claridad que UNACEM, un grupo industrial con sede en Perú. El grupo opera en cinco países (Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos) y tiene más de 40 filiales en cemento, áridos, hormigón y generación de energía. Su recorrido muestra cómo se ve cuando una operación industrial tradicional adopta un modelo operativo de IA agéntica, no como un proyecto ambicioso, sino como una evolución pragmática e impulsada por el retorno de la inversión (ROI) del trabajo diario.
Durante años, las empresas industriales han intentado obtener más resultados de operaciones complejas mediante la automatización incremental. El problema ya no es la falta de sistemas o datos, sino el costo de coordinación de pedir a las personas que naveguen por esos sistemas manualmente, paso tras paso, turno tras turno.
UNACEM enfrentó este problema en uno de sus cuellos de botella más visibles: la cadena de entrega de cemento en su planta de Lima. Aquí, los conductores podían esperar tres horas o más durante la recolección y preparación de pedidos, creando largas colas, limitando el rendimiento diario e interrumpiendo los ETA para los clientes de la construcción. Roy Pérez, vicepresidente de TI de UNACEM, formuló claramente el mandato: reducir la latencia sin agregar fricciones para los usuarios de primera línea, una limitación que, como él mismo enfatizó, requirió replantear cómo fluyen las decisiones y acciones entre sistemas.
El equipo de TI de Global Business Services (GBS) de UNACEM, bajo el liderazgo de Pérez y trabajando junto con IBM y el socio consultor EXISOFT, especialista en gestión de procesos de negocio, replanteó el desafío: ¿Y si cada operador tuviera un compañero de equipo digital que pudiera planificar, razonar y ejecutar el trabajo en todos los sistemas, a través de una conversación natural?
Eso llevó a la IA agéntica y a la adopción de IBM watsonx Orchestrate como la estructura de la orquestación:
La pila de UNACEM muestra cómo se ve la IA agéntica “preparada para la empresa” en la práctica:
La arquitectura permite a UNACEM combinar agentes predefinidos y personalizados, reutilizar un catálogo de herramientas (API y automatizaciones) y aprovechar los modelos de IBM y de terceros a través de watsonx.ai y el AI Model Gateway. Este método permite mantener la libertad de elección y evita la dependencia a medida que cambian las necesidades. Esa apertura es un patrón de integración que acelera cada caso de uso posterior y permite escalar en el futuro.
El primer agente de logística de UNACEM, expuesto a través de WhatsApp, redujo los tiempos de espera de los conductores en la puerta de la planta durante la recolección de cemento hasta en un 40 %.¹ Este cambio alivió la congestión en el sitio, aumentó las cargas diarias y mejoró la confiabilidad del ETA para los clientes, resultados que, según Pérez, reflejan el valor de permitir acciones más rápidas y confiables en el perímetro operativo.
Pero la lección más profunda es arquitectónica: la victoria no es el asistente ni el bot, sino el proyecto técnico. Con Orchestrate, el equipo de GBS de UNACEM puede replicar el valor a través de un pipeline de agentes: solicitudes de acceso a TI, adquisiciones y ofertas, resúmenes automatizados de pedidos y compras, casos de uso del help desk y más.
El siguiente paso en la hoja de ruta de UNACEM es Ask Safety, un agente que aplica la misma arquitectura a EHS (medio ambiente, salud y seguridad), donde la reducción de riesgos y el cumplimiento de normas no son negociables.
Qué hace:
Cómo funciona:
La apertura en la práctica. Orchestrate permite a UNACEM combinar agentes predefinidos y personalizados, reutilizar un catálogo de herramientas e integrar modelos de IBM o de terceros sin reescribir el agente, lo que garantiza que la orientación de seguridad se mantenga precisa, actualizada y portátil.
Responsable por diseño. Las respuestas de Ask Safety se basan en procedimientos documentados y el comportamiento de los agentes se rige a través de AgentOps, medidas de protección críticas cuando la orientación afecta el bienestar de los trabajadores.
Los agentes son la primera tecnología que reduce la latencia operativa a escala. Los paneles informan. Los flujos de trabajo guían. Los agentes actúan, cerrando la brecha entre el insight y la ejecución.
La adopción sigue el canal. Llevar la experiencia a WhatsApp eliminó la fricción para los conductores, aceleró la captación y proporcionó valor inmediato. El mismo principio se aplica a cualquier puesto de primera línea: acercarse a los usuarios donde ya trabajan para desbloquear un impacto más rápido.
La velocidad se multiplica cuando las organizaciones empiezan con poco y actúan con rapidez. UNACEM se centró en victorias rápidas que pudieran desplegarse rápidamente, probarse en condiciones reales e iterarse de forma continua. Este enfoque de “aprender haciendo” redujo el riesgo, generó confianza interna y creó impulso para una adopción más amplia.
Ganar a escala requiere patrones, no pilotos. Una capa de orquestación abierta que admite un entorno híbrido (y garantiza prácticas responsables como la gobernanza, el linaje y las respuestas fundamentadas) permite moverse con rapidez sin perder el control. Esa base es la que permite a los equipos pasar de un solo agente a una cartera de agentes, logrando resultados rápidos desde el principio y evitando tener que cambiar de plataforma más adelante.
La iniciativa de UNACEM pone de manifiesto una realidad más amplia de la industria: la IA agéntica se convertirá en el sistema operativo de la productividad empresarial, una capa de coordinación que unificará a las personas, los datos, los modelos, las API, las herramientas y las decisiones en flujos de trabajo que se ejecutarán donde se realice el trabajo.
IBM watsonx Orchestrate proporciona esa capa pensando, planificando, enrutando y reflejando a través de una cartera de agentes, al tiempo que se integra con los sistemas y modelos existentes de una manera abierta, híbrida y responsable.
UNACEM muestra cómo lograrlo: hay que empezar por un cuello de botella de gran impacto, exponer a los agentes en canales conocidos y basarse en una estructura de integración abierta que funcione en entornos híbridos y garantice que las interacciones sean responsables al fundamentarlas en el conocimiento de la empresa. Así es como se convierte el tiempo de espera en tiempo de valor, una y otra vez.
1 Fuente: Métricas internas de rendimiento de TI de GBS, validadas mediante confirmación por escrito con el liderazgo de TI de UNACEM, incluido el jefe de TI.