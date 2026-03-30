Cómo una potencia industrial, UNACEM, modernizó las operaciones con IA agéntica

Los avances en productividad no vendrán de más paneles, más aplicaciones o automatizaciones más tradicionales. En cambio, vendrán de agentes autónomos y orientados a objetivos que entienden el contexto, coordinan el trabajo entre sistemas y se encuentran con los usuarios donde se realiza el trabajo.

Pocas empresas ilustran este cambio con mayor claridad que UNACEM, un grupo industrial con sede en Perú. El grupo opera en cinco países (Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos) y tiene más de 40 filiales en cemento, áridos, hormigón y generación de energía. Su recorrido muestra cómo se ve cuando una operación industrial tradicional adopta un modelo operativo de IA agéntica, no como un proyecto ambicioso, sino como una evolución pragmática e impulsada por el retorno de la inversión (ROI) del trabajo diario.