Vista aérea de un gran estacionamiento con contenedores de transporte dispuestos en diagonal
Inteligencia artificial Automatización de TI

Cómo una potencia industrial, UNACEM, modernizó las operaciones con IA agéntica

Al adoptar un modelo operativo de IA agéntica con watsonx Orchestrate, UNACEM convirtió un cuello de botella logístico persistente en una base escalable para la productividad empresarial.

Publicado el 30 de marzo de 2026

Los avances en productividad no vendrán de más paneles, más aplicaciones o automatizaciones más tradicionales. En cambio, vendrán de agentes autónomos y orientados a objetivos que entienden el contexto, coordinan el trabajo entre sistemas y se encuentran con los usuarios donde se realiza el trabajo.

Pocas empresas ilustran este cambio con mayor claridad que UNACEM, un grupo industrial con sede en Perú. El grupo opera en cinco países (Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos) y tiene más de 40 filiales en cemento, áridos, hormigón y generación de energía. Su recorrido muestra cómo se ve cuando una operación industrial tradicional adopta un modelo operativo de IA agéntica, no como un proyecto ambicioso, sino como una evolución pragmática e impulsada por el retorno de la inversión (ROI) del trabajo diario.

El desafío: la paradoja de la productividad que los líderes industriales deben romper

Durante años, las empresas industriales han intentado obtener más resultados de operaciones complejas mediante la automatización incremental. El problema ya no es la falta de sistemas o datos, sino el costo de coordinación de pedir a las personas que naveguen por esos sistemas manualmente, paso tras paso, turno tras turno.

UNACEM enfrentó este problema en uno de sus cuellos de botella más visibles: la cadena de entrega de cemento en su planta de Lima. Aquí, los conductores podían esperar tres horas o más durante la recolección y preparación de pedidos, creando largas colas, limitando el rendimiento diario e interrumpiendo los ETA para los clientes de la construcción. Roy Pérez, vicepresidente de TI de UNACEM, formuló claramente el mandato: reducir la latencia sin agregar fricciones para los usuarios de primera línea, una limitación que, como él mismo enfatizó, requirió replantear cómo fluyen las decisiones y acciones entre sistemas.

La solución: por qué la IA agéntica y por qué ahora

El equipo de TI de Global Business Services (GBS) de UNACEM, bajo el liderazgo de Pérez y trabajando junto con IBM y el socio consultor EXISOFT, especialista en gestión de procesos de negocio, replanteó el desafío: ¿Y si cada operador tuviera un compañero de equipo digital que pudiera planificar, razonar y ejecutar el trabajo en todos los sistemas, a través de una conversación natural?

Eso llevó a la IA agéntica y a la adopción de IBM watsonx Orchestrate como la estructura de la orquestación:

  • Conozca a los usuarios donde trabajan. Los conductores no necesitaban otra aplicación. Necesitaban respuestas rápidas. Al exponer al asistente de logística a través de WhatsApp y el chat web, UNACEM mantuvo la experiencia familiar mientras trasladaba el trabajo pesado a los agentes detrás de escena.
  • Automatice no solo las tareas, sino también las decisiones. Orchestrate habilita a los agentes que pueden planificar, enrutar, reflexionar y llamar a herramientas para ejecutar trabajos de varios pasos, que van más allá de los guiones frágiles hacia flujos de trabajo adaptables.
  • Construya una vez, escale en todos los casos de uso. Con Orchestrate como la capa que coordina agentes, herramientas y datos, UNACEM puede aplicar la misma base al soporte de TI, adquisiciones, resúmenes de clientes y más. De esta manera convierte una sola ganancia en una estrategia de cartera.
  • Responsable donde importa. Dado que los agentes obtienen respuestas basadas en los propios manuales, documentos de adquisiciones y contenido operativo de UNACEM (indexados como incorporaciones y consultados mediante búsqueda vectorial), las respuestas reflejan conocimientos aprobados en lugar de resultados no verificados. Este proceso es crucial para contextos críticos para la seguridad y orientados al cliente.

Dentro de la arquitectura de UNACEM: el nuevo proyecto técnico para las operaciones agénticas

La pila de UNACEM muestra cómo se ve la IA agéntica “preparada para la empresa” en la práctica:

  • Canales e interacción: la web y WhatsApp están conectados a través de adaptadores de canal. De este modo, la misma lógica agéntica se aplica de manera coherente en todas las interfaces con las que los usuarios ya están familiarizados.
  • Orquestación de agentes: watsonx Orchestrate maneja el pensamiento, la planificación, el enrutamiento, la reflexión y la colaboración entre múltiples agentes. También proporciona un Agent Builder de código bajo y un kit de desarrollo de agentes (ADK) procódigo para el desarrollo personalizado, de modo que los equipos comerciales y técnicos puedan moverse al unísono.
  • Razonamiento y recuperación: watsonx.ai proporciona LLM e incorporaciones, mientras que pgvector en IBM Databases for PostgreSQL permite la búsqueda vectorial basada en el contenido empresarial de UNACEM (SharePoint, manuales de OneDrive, activos de Excel como “Club Ferretero”), almacenado en IBM® Cloud Object Storage.
  • Tiempo de ejecución de integración: los microservicios de IBM Code Engine gestionan las incorporaciones, el almacenamiento de conversaciones, los adaptadores de canales y los hooks de API con sistemas operativos, como el estado de los pedidos y las colas de la planta.
  • Operaciones y gobernanza: AgentOps en Orchestrate admite el monitoreo, la gobernanza y la gestión del ciclo de vida a medida que los agentes pasan del piloto a la escala.

La arquitectura permite a UNACEM combinar agentes predefinidos y personalizados, reutilizar un catálogo de herramientas (API y automatizaciones) y aprovechar los modelos de IBM y de terceros a través de watsonx.ai y el AI Model Gateway. Este método permite mantener la libertad de elección y evita la dependencia a medida que cambian las necesidades. Esa apertura es un patrón de integración que acelera cada caso de uso posterior y permite escalar en el futuro.

Arquitectura de integración en la nube con diagrama de flujo de usuario y aplicación que ilustra una arquitectura de integración en la nube que conecta a los usuarios a través del navegador, portal web y WhatsApp con varios servicios en IBM Cloud y aplicaciones upstream, destacando el flujo de datos y las interacciones del sistema

El resultado: una reducción del 40 % en el tiempo de espera y un nuevo modelo operativo

El primer agente de logística de UNACEM, expuesto a través de WhatsApp, redujo los tiempos de espera de los conductores en la puerta de la planta durante la recolección de cemento hasta en un 40 %.¹ Este cambio alivió la congestión en el sitio, aumentó las cargas diarias y mejoró la confiabilidad del ETA para los clientes, resultados que, según Pérez, reflejan el valor de permitir acciones más rápidas y confiables en el perímetro operativo.

Pero la lección más profunda es arquitectónica: la victoria no es el asistente ni el bot, sino el proyecto técnico. Con Orchestrate, el equipo de GBS de UNACEM puede replicar el valor a través de un pipeline de agentes: solicitudes de acceso a TI, adquisiciones y ofertas, resúmenes automatizados de pedidos y compras, casos de uso del help desk y más.

Ampliación a la seguridad: “Ask Safety” como agente de alto valor

El siguiente paso en la hoja de ruta de UNACEM es Ask Safety, un agente que aplica la misma arquitectura a EHS (medio ambiente, salud y seguridad), donde la reducción de riesgos y el cumplimiento de normas no son negociables.

Qué hace:

  • Proporciona orientación de seguridad interactiva sobre el uso de EPP, el manejo de maquinaria pesada y hornos y protocolos de incidentes.
  • Permite evaluaciones rápidas para confirmar la capacitación y el cumplimiento, y responde preguntas de procedimiento de manera conversacional.
  • Envía alertas por correo electrónico para las acciones requeridas y genera KPI de uso e informes para los líderes.

Cómo funciona:

  • Canales: la web y WhatsApp para llegar a los trabajadores a través de interfaces que les resultan familiares.
  • Orquestación: Orchestrate coordina tareas de varios pasos como listas de verificación y registros completados.
  • Base de conocimientos: los manuales y procedimientos de seguridad almacenados en OneDrive o SharePoint se integran en PostgreSQL o pgvector y se guardan en IBM Cloud Object Storage, mientras que los modelos de watsonx.ai se encargan de la recuperación semántica.
  • Servicios de tiempo de ejecución: Code Engine maneja las incorporaciones, el almacenamiento de conversaciones y la integración con sistemas de seguridad internos.

La apertura en la práctica. Orchestrate permite a UNACEM combinar agentes predefinidos y personalizados, reutilizar un catálogo de herramientas e integrar modelos de IBM o de terceros sin reescribir el agente, lo que garantiza que la orientación de seguridad se mantenga precisa, actualizada y portátil.

Responsable por diseño. Las respuestas de Ask Safety se basan en procedimientos documentados y el comportamiento de los agentes se rige a través de AgentOps, medidas de protección críticas cuando la orientación afecta el bienestar de los trabajadores.

La conclusión: lo que los líderes empresariales deben aprender del caso de uso de UNACEM

Los agentes son la primera tecnología que reduce la latencia operativa a escala. Los paneles informan. Los flujos de trabajo guían. Los agentes actúan, cerrando la brecha entre el insight y la ejecución.

La adopción sigue el canal. Llevar la experiencia a WhatsApp eliminó la fricción para los conductores, aceleró la captación y proporcionó valor inmediato. El mismo principio se aplica a cualquier puesto de primera línea: acercarse a los usuarios donde ya trabajan para desbloquear un impacto más rápido.

La velocidad se multiplica cuando las organizaciones empiezan con poco y actúan con rapidez. UNACEM se centró en victorias rápidas que pudieran desplegarse rápidamente, probarse en condiciones reales e iterarse de forma continua. Este enfoque de “aprender haciendo” redujo el riesgo, generó confianza interna y creó impulso para una adopción más amplia.

Ganar a escala requiere patrones, no pilotos. Una capa de orquestación abierta que admite un entorno híbrido (y garantiza prácticas responsables como la gobernanza, el linaje y las respuestas fundamentadas) permite moverse con rapidez sin perder el control. Esa base es la que permite a los equipos pasar de un solo agente a una cartera de agentes, logrando resultados rápidos desde el principio y evitando tener que cambiar de plataforma más adelante.

El panorama general: IA agéntica como el próximo sistema operativo empresarial

La iniciativa de UNACEM pone de manifiesto una realidad más amplia de la industria: la IA agéntica se convertirá en el sistema operativo de la productividad empresarial, una capa de coordinación que unificará a las personas, los datos, los modelos, las API, las herramientas y las decisiones en flujos de trabajo que se ejecutarán donde se realice el trabajo.

IBM watsonx Orchestrate proporciona esa capa pensando, planificando, enrutando y reflejando a través de una cartera de agentes, al tiempo que se integra con los sistemas y modelos existentes de una manera abierta, híbrida y responsable.

UNACEM muestra cómo lograrlo: hay que empezar por un cuello de botella de gran impacto, exponer a los agentes en canales conocidos y basarse en una estructura de integración abierta que funcione en entornos híbridos y garantice que las interacciones sean responsables al fundamentarlas en el conocimiento de la empresa. Así es como se convierte el tiempo de espera en tiempo de valor, una y otra vez.

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Experimente watsonx Orchestrate en acción

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Notas de pie de página

1 Fuente: Métricas internas de rendimiento de TI de GBS, validadas mediante confirmación por escrito con el liderazgo de TI de UNACEM, incluido el jefe de TI.