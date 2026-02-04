Del backlog al avance: cómo CrushBank transforma el soporte del help desk de TI con IBM watsonx

Mesas de servicio sobrecargadas. Datos empresariales dispersos. La presión de “agregar IA” sin interrumpir los flujos de trabajo existentes. Estos son algunos de los mayores desafíos que enfrenta la prestación de servicios de TI, un área agobiada por cargas de trabajo cada vez mayores y limitaciones presupuestarias.

Hace casi una década, CrushBank se propuso abordar estos problemas con una plataforma impulsada por IA para optimizar la entrega y gestión de servicios de TI. El objetivo más amplio era mejorar la experiencia de entrega de soporte no solo desde un punto de vista técnico, sino también para los usuarios.

La empresa con sede en Hicksville, Nueva York, construyó su plataforma en IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Está diseñada para ayudar a los equipos internos de TI y a los proveedores de servicios gestionados (MSP) a resolver los tickets más rápido, enrutarlos de manera más inteligente y presentar capacidades impulsadas por IA a sus propios usuarios. Los resultados son impresionantes: una reducción de aproximadamente el 25 % en el tiempo promedio de resolución y un aumento del 20 % en la resolución en la primera llamada para los clientes que utilizan la plataforma.

CrushBank tomó el éxito del asistente de soporte impulsado por IA y se expandió a una plataforma multiinquilino utilizada por grandes empresas de todas las industrias para una serie de nuevos casos de uso. Estos casos incluyen la modernización de aplicaciones existentes y escenarios de atención al cliente como reclamaciones de seguros y facturación médica. Todo funciona en IBM y watsonx.