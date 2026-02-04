Inteligencia artificial Automatización de TI

Del backlog al avance: cómo CrushBank transforma el soporte del help desk de TI con IBM watsonx

CrushBank creó una plataforma de servicios de TI impulsada por IA que reduce el tiempo promedio de resolución de tickets en un 25 %.

Publicado el 4 de febrero de 2026
Una mujer en una sala de oficina segura de datos, de pie sosteniendo una computadora portátil mientras mira los datos analíticos que se muestran en la pantalla

Mesas de servicio sobrecargadas. Datos empresariales dispersos. La presión de “agregar IA” sin interrumpir los flujos de trabajo existentes. Estos son algunos de los mayores desafíos que enfrenta la prestación de servicios de TI, un área agobiada por cargas de trabajo cada vez mayores y limitaciones presupuestarias. 

Hace casi una década, CrushBank se propuso abordar estos problemas con una plataforma impulsada por IA para optimizar la entrega y gestión de servicios de TI. El objetivo más amplio era mejorar la experiencia de entrega de soporte no solo desde un punto de vista técnico, sino también para los usuarios. 

La empresa con sede en Hicksville, Nueva York, construyó su plataforma en IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Está diseñada para ayudar a los equipos internos de TI y a los proveedores de servicios gestionados (MSP) a resolver los tickets más rápido, enrutarlos de manera más inteligente y presentar capacidades impulsadas por IA a sus propios usuarios. Los resultados son impresionantes: una reducción de aproximadamente el 25 % en el tiempo promedio de resolución y un aumento del 20 % en la resolución en la primera llamada para los clientes que utilizan la plataforma. 

CrushBank tomó el éxito del asistente de soporte impulsado por IA y se expandió a una plataforma multiinquilino utilizada por grandes empresas de todas las industrias para una serie de nuevos casos de uso. Estos casos incluyen la modernización de aplicaciones existentes y escenarios de atención al cliente como reclamaciones de seguros y facturación médica. Todo funciona en IBM y watsonx. 

El caso de uso: clasificación, enrutamiento y priorización más inteligentes de tickets

El enfoque principal de CrushBank se centró en un conjunto familiar de desafíos para las organizaciones de TI y los MSP:

  • Colas de tickets ruidosas y de gran volumen donde la clasificación, la categorización y el enrutamiento pueden consumir un costoso tiempo de ingeniería.
  • Sistemas dispares como herramientas de gestión de servicios de TI, sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), uso compartido de archivos, bases de conocimiento y aplicaciones personalizadas que fragmentan los datos necesarios para solucionar problemas y resolver incidentes.

La clasificación y el enrutamiento manual de tickets es una tarea desafiante y que requiere mucho tiempo. Requiere contexto, conocimiento del dominio y experiencia, a menudo de ingenieros que podrían innovar y entregar proyectos de mayor valor. La IA es muy adecuada para este trabajo de comparación de patrones y clasificación, lo que libera al personal experto para que se centre en cuestiones complejas en lugar de en la gestión de tickets. 

Con la pila de IBM, CrushBank automáticamente:

  • Clasifica los tickets entrantes con un alto grado de especificidad (por ejemplo, configuración de VPN frente a reparación de VPN frente a problemas de acceso remoto más amplios).
  • Asigna prioridades en función del contenido (por ejemplo, “toda la red está caída”).
  • Incorpora el contexto empresarial, como la importancia o el rol del cliente (por ejemplo, un alto ejecutivo remitente), en la prioridad final.
  • Envía los tickets al equipo o ingeniero adecuado y aplica las categorizaciones estándar de manera coherente.

Esta automatización mejora directamente el tiempo de resolución y la resolución en la primera llamada (la capacidad de un equipo de TI para resolver un problema del cliente en la primera llamada). Esta mejora, a su vez, reduce los costos de soporte y mejora la satisfacción del usuario. Al mismo tiempo, los clientes de CrushBank pueden mostrar esas mismas capacidades de IA como ofertas de valor agregado a sus propios clientes finales. Este enfoque desbloquea una nueva vía de ingresos sin necesidad de crear su propia plataforma de IA desde cero.

La arquitectura: un lakehouse y una capa agéntica basada en watsonx

CrushBank ha creado una arquitectura híbrida y agéntica que trata los datos empresariales como la base de cada flujo de trabajo de IA. Las tecnologías de IBM proporcionan el plano de datos, el plano de IA y la capa de orquestación que hacen esto posible (ver la imagen presentada más adelante).

Diagrama de flujo de trabajo de la arquitectura de datos de CrushBank Componentes clave de la arquitectura de CrushBank

1. Procesar datos empresariales dispares

En el lado izquierdo de la arquitectura de CrushBank están los sistemas existentes del cliente, esencialmente cualquier fuente de datos empresariales:

  • Aplicaciones empresariales: ERP, CRM, ITSM/PSA (por ejemplo, plataformas como ServiceNow y ConnectWise)
  • Contenido basado en archivos: recursos compartidos de archivos, repositorios de documentos, runbooks, manuales y guías
  • Herramientas de colaboración y conocimiento: SharePoint, Confluence y otras 
  • Sistemas heredados: aplicaciones de SQL Server on premises sin API e incluso sistemas financieros basados en AS/400

CrushBank utiliza una combinación de ingestas gestionadas y prediseñadas (para sistemas comunes como SharePoint, Confluence y herramientas de gestión de servicios de tecnología de la información o ITSM) y un sólido conjunto de API para fuentes de terceros. 

Para los sistemas sin API, las técnicas tradicionales, como las conexiones VPN y el acceso a Open Database Connectivity (ODBC), pueden extraer datos directamente de las bases de datos on premises. Todos estos feeds se orquestan a través de los DAG (gráficos acíclicos dirigidos) de Apache Airflow que impulsan el proceso de ingestión de principio a fin en el entorno de IBM.

2. Lakehouse central en IBM Cloud

Cuando se importan, los datos llegan a IBM Cloud Object Storage como repositorio central de datos sin procesar. A partir de ahí, CrushBank utiliza watsonx.data y Apache Airflow Pipelines para transformar, enriquecer y organizar esos datos en tres grupos.

Datos estructurados

  • Los metadatos de los tickets y los registros operativos (cliente, usuario, incidente, tiempo dedicado, prioridad, impacto) se modelan en tablas Iceberg gestionadas por watsonx.data, formando la columna vertebral analítica para la presentación de informes, los modelos de entrenamiento y las automatizaciones posteriores.

Contenido no estructurado

  • Los manuales, los artículos de la base de conocimientos, los runbooks, los documentos de configuración y otro contenido de formato libre permanecen como objetos mientras se procesan y vectorizan.
  • Las herramientas de enriquecimiento se utilizan para redactar cualquier información confidencial, agregar conceptos, categories y sentimientos para mejorar la búsqueda y la recuperación de datos, y extraer cualquier componente estructurado.
  • Los vectores se almacenan en un índice vectorial dedicado, lo que permite la búsqueda semántica y los casos de uso de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) a través de documentación heterogénea.

Almacenamiento de objetos completo

  • Los documentos originales se conservan como objetos completos en Cloud Object Storage para su trazabilidad, auditabilidad y recuperación directa cuando sea necesario.

Watsonx.data e IBM Cloud proporcionan a CrushBank una única plataforma lógica para consultar y combinar datos estructurados y no estructurados. Este enfoque deja la puerta abierta a capacidades futuras que extraigan campos estructurados directamente de documentos (como facturas o registros de facturación médica) con herramientas de inteligencia e ingesta de datos de watsonx.data.

3. Capa agéntica con watsonx Orchestrate, watsonx.ai, Flows Engine y Langflow

Además del plano de datos, CrushBank ha creado una capa de orquestación agéntica impulsada por IBM.

Watsonx Orchestrate actúa como plano de control para los agentes que saben cómo obtener datos, llamar a herramientas posteriores y ejecutar flujos de trabajo.

Watsonx.ai y otros modelos de machine learning se utilizan para:

  • Clasificación y categorización de tickets
  • Predicción de prioridades basada en patrones históricos
  • Comprensión del lenguaje para identificar frases críticas (por ejemplo, “todo está caído” o “todos los sistemas están fuera de línea”)

Watsonx.ai Flows Engine y los agentes autónomos se ejecutan en segundo plano. Cuando se crea un ticket, automáticamente:

  • Lo clasifican
  • Establecen la prioridad inicial
  • Adjuntan etiquetas de presupuesto o esfuerzo
  • Lo envían al ingeniero adecuado o a la cola correspondiente

El soporte para protocolos A2A e integración con Langflow amplían la forma en que CrushBank compone agentes y herramientas, facilitando la construcción, la prueba e iteración en automatizaciones complejas de varios pasos.

El resultado es un diseño híbrido humano + automatización:

  • Los usuarios humanos interactúan a través de interfaces de lenguaje natural, haciendo preguntas y obteniendo respuestas guiadas.
  • Los agentes en segundo plano procesan eventos (como la creación de tickets) de forma autónoma, aplicando flujos de trabajo coherentes a escala.

4. Experiencia de usuario integrada: incorporar la IA en las herramientas existentes

Un principio de diseño clave para CrushBank es encontrar a los usuarios donde ya trabajan en lugar de forzarlos a usar una nueva aplicación. Ese principio se implementa a través de múltiples superficies de UX:

  • Una interfaz de usuario (IU) web para la búsqueda de documentos y preguntas y respuestas conversacionales, donde los usuarios pueden hacer preguntas en lenguaje natural como “¿Cómo configuro una VPN?” y recibir documentos semánticamente coincidentes y pasos guiados.
  • Un panel integrado dentro de herramientas de ITSM como ConnectWise, donde CrushBank se ejecuta como un pod contextual junto con el ticket en vivo. El pod ve los metadatos del ticket (cliente, tipo de problema, descripción) y rellena previamente consultas relevantes como “¿Cuáles son los pasos para eliminar el malware de esta máquina?”.
  • Integraciones con herramientas de colaboración como Microsoft Teams y Slack, donde los usuarios pueden interactuar con las mismas capacidades de IA a través de interfaces basadas en chat.
Captura de pantalla de la IU de ConnectWise de CrushBank Un ejemplo de la interfaz integrada de CrushBank, aquí combinada con la herramienta ConnectWise ITSM.

Todas estas experiencias que reducen la fricción están respaldadas por los mismos datos impulsados por watsonx y la capa agéntica, lo que garantiza la coherencia tanto en las respuestas como en las automatizaciones.

5. Seguridad, gobernanza y flexibilidad híbrida

CrushBank también se apoya en gran medida en las fortalezas de IBM en seguridad y gobernanza. La plataforma procesa datos de TI confidenciales (configuraciones, procesos, información relacionada con credenciales) y requiere medidas de seguridad sólidas en torno a lo que se procesa, lo que se genera y quién puede ver qué resultados.

Las capacidades “híbridas por diseño” de IBM han demostrado ser beneficiosas para los clientes de CrushBank que no pueden permitir que algunos datos salgan de su entorno. Por ejemplo, un cliente del sector de servicios financieros requiere que CrushBank acceda a datos de un IBM AS/400

CrushBank emplea las capacidades de virtualización de datos de IBM para mostrar datos on premises en el lakehouse de la nube de forma lógica, sin moverlos físicamente. Si es necesario, pueden desplegar componentes on premises utilizando Red Hat OpenShift, pero la virtualización proporciona un compromiso más rentable y operativamente sencillo que simplifica los despliegues híbridos.

Por qué es importante: impacto empresarial y aplicabilidad entre industrias

Los clientes de CrushBank se preocupan por los resultados operativos tangibles, no por la IA en sí misma. Dos de sus KPI principales (tiempo de resolución y resolución en la primera llamada) se asignan directamente al costo, la capacidad y la experiencia del usuario:

  • Una reducción del 25 % en el tiempo promedio de resolución devuelve a los equipos una cuarta parte de su capacidad de soporte sin agregar personal.
  • Un aumento del 20 % en la resolución en la primera llamada impulsa la reducción de costos, reduce las derivaciones, acorta el tiempo de espera del cliente y aumenta la satisfacción porque los usuarios resuelven sus problemas en el primer intento.

Detrás de estos números, hay un beneficio menos visible, pero igualmente importante: datos más limpios y congruentes. Cuando la IA gestiona la clasificación, priorización y enrutamiento de forma estandarizada, la gerencia puede confiar en sus informes, detectar tendencias con antelación y diseñar planes de entrenamiento y capacidad basados en señales confiables en lugar de ruidosos etiquetados manuales.

La arquitectura de CrushBank tiene aplicaciones mucho más allá de los tickets de TI. Los mismos patrones de clasificación, enrutamiento y priorización basados en modelos se aplican a:

  • Proceso de reclamaciones de seguros
  • Solicitudes de préstamo
  • Asignaciones de códigos de facturación y reclamaciones médicas
  • Colas de atención al cliente genéricas en todas las industrias

En cada uno de estos casos, CrushBank entrena modelos con datos históricos etiquetados, capas de comprensión del lenguaje para interpretar frases críticas e incorpora un contexto empresarial estructurado (valor para el cliente, segmento, geografía, etc.) para calcular una prioridad o ruta final. No importa si un registro es un ticket, reclamo o aplicación: solo cómo se representa en vectores y características. Esa reutilización es lo que convierte a la plataforma en una solución de industrias.

Desde una perspectiva de CTP, este proceso significa que un cliente de CrushBank puede:

  • Reutilizar el mismo lakehouse, modelos y agentes para resolver múltiples problemas de clasificación y enrutamiento.
  • Evitar comprar soluciones puntuales o licencias de copilotos genéricos por usuario cuando lo que realmente necesitan es IA multiinquilino específica de dominio conectada a sus flujos de trabajo principales.

Escalar con IBM: de tickets de TI a un negocio de plataforma de IA

CrushBank ahora está trabajando con múltiples socios que revenden su plataforma, lo que permite a los MSP y otros proveedores llevar capacidades de IA a cientos de clientes finales sin necesidad de crear, proteger y escalar sus propios datos y pilas de IA.

Debido a que la arquitectura es agéntica, centrada en los datos e integrada por diseño, el escalado generalmente implica:

  • Agregar nuevos conectores y conjuntos de datos al lakehouse respaldado por IBM.
  • Entrenar o ajustar modelos mediante el uso de registros históricos de un cliente en particular.
  • Configurar nuevas automatizaciones e incorporaciones de interfaz de usuario (IU) en las herramientas que cada cliente ya emplea.

Para los clientes de CrushBank, la recompensa es sencilla: tiempos de resolución más rápidos, menos escaladas, ingenieros más productivos y mesas de servicio impulsadas por IA que parecen una extensión de herramientas existentes en lugar de otro silo. Para los usuarios, significa resolver los problemas de forma más rápida y precisa, sin necesidad de conocimientos especializados sobre watsonx, bases de datos vectoriales o flujos de trabajo agénticos.

Al aprovechar la pila de datos, la IA y la orquestación de IBM, CrushBank ha convertido un único desafío de soporte de TI en un negocio de plataforma de IA escalable. Esta plataforma puede seguir a sus clientes hacia nuevas verticales, nuevas fuentes de datos y nuevos casos de uso sin rehacer la base cada vez.

Aprenda más sobre IBM watsonx.data

Autores

David Tan

CTO, CrushBank

Fariya Syed-Ali

Global Product Marketing Leader, watsonx.data

IBM