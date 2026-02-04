Del backlog al avance: cómo CrushBank transforma el soporte del help desk de TI con IBM watsonx

CrushBank creó una plataforma de servicios de TI impulsada por IA que reduce el tiempo promedio de resolución de tickets en un 25 %.
Mesas de servicio sobrecargadas. Datos empresariales dispersos. La presión de “agregar IA” sin interrumpir los flujos de trabajo existentes. Estos son algunos de los mayores desafíos que enfrenta la prestación de servicios de TI, un área agobiada por cargas de trabajo cada vez mayores y limitaciones presupuestarias.
Hace casi una década, CrushBank se propuso abordar estos problemas con una plataforma impulsada por IA para optimizar la entrega y gestión de servicios de TI. El objetivo más amplio era mejorar la experiencia de entrega de soporte no solo desde un punto de vista técnico, sino también para los usuarios.
La empresa con sede en Hicksville, Nueva York, construyó su plataforma en IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Está diseñada para ayudar a los equipos internos de TI y a los proveedores de servicios gestionados (MSP) a resolver los tickets más rápido, enrutarlos de manera más inteligente y presentar capacidades impulsadas por IA a sus propios usuarios. Los resultados son impresionantes: una reducción de aproximadamente el 25 % en el tiempo promedio de resolución y un aumento del 20 % en la resolución en la primera llamada para los clientes que utilizan la plataforma.
CrushBank tomó el éxito del asistente de soporte impulsado por IA y se expandió a una plataforma multiinquilino utilizada por grandes empresas de todas las industrias para una serie de nuevos casos de uso. Estos casos incluyen la modernización de aplicaciones existentes y escenarios de atención al cliente como reclamaciones de seguros y facturación médica. Todo funciona en IBM y watsonx.
El enfoque principal de CrushBank se centró en un conjunto familiar de desafíos para las organizaciones de TI y los MSP:
La clasificación y el enrutamiento manual de tickets es una tarea desafiante y que requiere mucho tiempo. Requiere contexto, conocimiento del dominio y experiencia, a menudo de ingenieros que podrían innovar y entregar proyectos de mayor valor. La IA es muy adecuada para este trabajo de comparación de patrones y clasificación, lo que libera al personal experto para que se centre en cuestiones complejas en lugar de en la gestión de tickets.
Con la pila de IBM, CrushBank automáticamente:
Esta automatización mejora directamente el tiempo de resolución y la resolución en la primera llamada (la capacidad de un equipo de TI para resolver un problema del cliente en la primera llamada). Esta mejora, a su vez, reduce los costos de soporte y mejora la satisfacción del usuario. Al mismo tiempo, los clientes de CrushBank pueden mostrar esas mismas capacidades de IA como ofertas de valor agregado a sus propios clientes finales. Este enfoque desbloquea una nueva vía de ingresos sin necesidad de crear su propia plataforma de IA desde cero.
CrushBank ha creado una arquitectura híbrida y agéntica que trata los datos empresariales como la base de cada flujo de trabajo de IA. Las tecnologías de IBM proporcionan el plano de datos, el plano de IA y la capa de orquestación que hacen esto posible (ver la imagen presentada más adelante).
En el lado izquierdo de la arquitectura de CrushBank están los sistemas existentes del cliente, esencialmente cualquier fuente de datos empresariales:
CrushBank utiliza una combinación de ingestas gestionadas y prediseñadas (para sistemas comunes como SharePoint, Confluence y herramientas de gestión de servicios de tecnología de la información o ITSM) y un sólido conjunto de API para fuentes de terceros.
Para los sistemas sin API, las técnicas tradicionales, como las conexiones VPN y el acceso a Open Database Connectivity (ODBC), pueden extraer datos directamente de las bases de datos on premises. Todos estos feeds se orquestan a través de los DAG (gráficos acíclicos dirigidos) de Apache Airflow que impulsan el proceso de ingestión de principio a fin en el entorno de IBM.
Cuando se importan, los datos llegan a IBM Cloud Object Storage como repositorio central de datos sin procesar. A partir de ahí, CrushBank utiliza watsonx.data y Apache Airflow Pipelines para transformar, enriquecer y organizar esos datos en tres grupos.
Datos estructurados
Los metadatos de los tickets y los registros operativos (cliente, usuario, incidente, tiempo dedicado, prioridad, impacto) se modelan en tablas Iceberg gestionadas por watsonx.data, formando la columna vertebral analítica para la presentación de informes, los modelos de entrenamiento y las automatizaciones posteriores.
Contenido no estructurado
Almacenamiento de objetos completo
Los documentos originales se conservan como objetos completos en Cloud Object Storage para su trazabilidad, auditabilidad y recuperación directa cuando sea necesario.
Watsonx.data e IBM Cloud proporcionan a CrushBank una única plataforma lógica para consultar y combinar datos estructurados y no estructurados. Este enfoque deja la puerta abierta a capacidades futuras que extraigan campos estructurados directamente de documentos (como facturas o registros de facturación médica) con herramientas de inteligencia e ingesta de datos de watsonx.data.
Además del plano de datos, CrushBank ha creado una capa de orquestación agéntica impulsada por IBM.
Watsonx Orchestrate actúa como plano de control para los agentes que saben cómo obtener datos, llamar a herramientas posteriores y ejecutar flujos de trabajo.
Watsonx.ai y otros modelos de machine learning se utilizan para:
Watsonx.ai Flows Engine y los agentes autónomos se ejecutan en segundo plano. Cuando se crea un ticket, automáticamente:
El soporte para protocolos A2A e integración con Langflow amplían la forma en que CrushBank compone agentes y herramientas, facilitando la construcción, la prueba e iteración en automatizaciones complejas de varios pasos.
El resultado es un diseño híbrido humano + automatización:
Un principio de diseño clave para CrushBank es encontrar a los usuarios donde ya trabajan en lugar de forzarlos a usar una nueva aplicación. Ese principio se implementa a través de múltiples superficies de UX:
Todas estas experiencias que reducen la fricción están respaldadas por los mismos datos impulsados por watsonx y la capa agéntica, lo que garantiza la coherencia tanto en las respuestas como en las automatizaciones.
CrushBank también se apoya en gran medida en las fortalezas de IBM en seguridad y gobernanza. La plataforma procesa datos de TI confidenciales (configuraciones, procesos, información relacionada con credenciales) y requiere medidas de seguridad sólidas en torno a lo que se procesa, lo que se genera y quién puede ver qué resultados.
Las capacidades “híbridas por diseño” de IBM han demostrado ser beneficiosas para los clientes de CrushBank que no pueden permitir que algunos datos salgan de su entorno. Por ejemplo, un cliente del sector de servicios financieros requiere que CrushBank acceda a datos de un IBM AS/400.
CrushBank emplea las capacidades de virtualización de datos de IBM para mostrar datos on premises en el lakehouse de la nube de forma lógica, sin moverlos físicamente. Si es necesario, pueden desplegar componentes on premises utilizando Red Hat OpenShift, pero la virtualización proporciona un compromiso más rentable y operativamente sencillo que simplifica los despliegues híbridos.
Los clientes de CrushBank se preocupan por los resultados operativos tangibles, no por la IA en sí misma. Dos de sus KPI principales (tiempo de resolución y resolución en la primera llamada) se asignan directamente al costo, la capacidad y la experiencia del usuario:
Detrás de estos números, hay un beneficio menos visible, pero igualmente importante: datos más limpios y congruentes. Cuando la IA gestiona la clasificación, priorización y enrutamiento de forma estandarizada, la gerencia puede confiar en sus informes, detectar tendencias con antelación y diseñar planes de entrenamiento y capacidad basados en señales confiables en lugar de ruidosos etiquetados manuales.
La arquitectura de CrushBank tiene aplicaciones mucho más allá de los tickets de TI. Los mismos patrones de clasificación, enrutamiento y priorización basados en modelos se aplican a:
En cada uno de estos casos, CrushBank entrena modelos con datos históricos etiquetados, capas de comprensión del lenguaje para interpretar frases críticas e incorpora un contexto empresarial estructurado (valor para el cliente, segmento, geografía, etc.) para calcular una prioridad o ruta final. No importa si un registro es un ticket, reclamo o aplicación: solo cómo se representa en vectores y características. Esa reutilización es lo que convierte a la plataforma en una solución de industrias.
Desde una perspectiva de CTP, este proceso significa que un cliente de CrushBank puede:
CrushBank ahora está trabajando con múltiples socios que revenden su plataforma, lo que permite a los MSP y otros proveedores llevar capacidades de IA a cientos de clientes finales sin necesidad de crear, proteger y escalar sus propios datos y pilas de IA.
Debido a que la arquitectura es agéntica, centrada en los datos e integrada por diseño, el escalado generalmente implica:
Para los clientes de CrushBank, la recompensa es sencilla: tiempos de resolución más rápidos, menos escaladas, ingenieros más productivos y mesas de servicio impulsadas por IA que parecen una extensión de herramientas existentes en lugar de otro silo. Para los usuarios, significa resolver los problemas de forma más rápida y precisa, sin necesidad de conocimientos especializados sobre watsonx, bases de datos vectoriales o flujos de trabajo agénticos.
Al aprovechar la pila de datos, la IA y la orquestación de IBM, CrushBank ha convertido un único desafío de soporte de TI en un negocio de plataforma de IA escalable. Esta plataforma puede seguir a sus clientes hacia nuevas verticales, nuevas fuentes de datos y nuevos casos de uso sin rehacer la base cada vez.