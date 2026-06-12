Focal Systems: aumentar el rendimiento de las tiendas con un sistema operativo de venta minorista de IA y datos en tiempo real

Cada segundo que un producto se agota en un estante, los ingresos se agotan silenciosamente. Los clientes salen con las manos vacías y las empresas pierden clientes, así como insights sobre lo que sucede en el piso de ventas.

Focal Systems desarrolló Shelf AI, una solución que continuamente “observa” las estanterías de las tiendas, detecta la falta de existencias y guía a los equipos para que repongan a tiempo, de modo que los productos estén disponibles en las estanterías cuando los clientes los necesiten.

La misión de la empresa con sede en San Francisco es modernizar el comercio minorista mediante la automatización de las operaciones de las tiendas con visión artificial, IA y transmisión de datos para maximizar la rentabilidad y minimizar el desperdicio de alimentos. La IA no es un complemento: es el motor principal que potencia las capacidades de inteligencia de venta minorista de Focal.

Al analizar las imágenes de los estantes en tiempo real, la solución de la empresa ayuda a las tiendas a reducir el desperdicio y aumentar las ventas a través de insights precisos e inmediatos sobre la disponibilidad de los estantes y el inventario de las tiendas. Focal logra este resultado creando una solución sencilla y fluida para mejorar el rendimiento de las tiendas con un sistema operativo de retail con IA que usa datos de alta calidad y en tiempo real a gran escala.