Focal Systems: aumentar el rendimiento de las tiendas con un sistema operativo de venta minorista de IA y datos en tiempo real

Focal Systems muestra cómo se ve la IA de venta minorista cuando se basa en IBM Confluent como un sistema operativo en tiempo real: señales de inventario y datos de tiendas que fluyen a través de Kafka y Flink para que los equipos puedan detectar existencias bajas, activar el reabastecimiento y medir la ejecución en tiempo real.
Cada segundo que un producto se agota en un estante, los ingresos se agotan silenciosamente. Los clientes salen con las manos vacías y las empresas pierden clientes, así como insights sobre lo que sucede en el piso de ventas.
Focal Systems desarrolló Shelf AI, una solución que continuamente “observa” las estanterías de las tiendas, detecta la falta de existencias y guía a los equipos para que repongan a tiempo, de modo que los productos estén disponibles en las estanterías cuando los clientes los necesiten.
La misión de la empresa con sede en San Francisco es modernizar el comercio minorista mediante la automatización de las operaciones de las tiendas con visión artificial, IA y transmisión de datos para maximizar la rentabilidad y minimizar el desperdicio de alimentos. La IA no es un complemento: es el motor principal que potencia las capacidades de inteligencia de venta minorista de Focal.
Al analizar las imágenes de los estantes en tiempo real, la solución de la empresa ayuda a las tiendas a reducir el desperdicio y aumentar las ventas a través de insights precisos e inmediatos sobre la disponibilidad de los estantes y el inventario de las tiendas. Focal logra este resultado creando una solución sencilla y fluida para mejorar el rendimiento de las tiendas con un sistema operativo de retail con IA que usa datos de alta calidad y en tiempo real a gran escala.
En la venta minorista, la vigencia no es solo para los productos; es el contexto en tiempo real que la IA necesita para actuar ahora. Si hay un contexto que da significado a los datos sin procesar, la IA de Focal ofrece una orientación confiable. Estos datos incluyen nuevas imágenes de estanterías, cambios de productos y planogramas, inventario y señales de ventas, y fluyen continuamente y se procesan a medida que llegan.
La transmisión de datos es lo que permite a la solución consumir nuevas imágenes de estantería, ejecutar inferencias de modelos, calcular agregados y publicar insights y acciones con un retraso mínimo. Así es como puede dirigir a los asociados al pasillo correcto en el momento correcto en lugar de horas después. También es la forma en que los gerentes obtienen métricas de disponibilidad de las estanterías en vivo para las decisiones operativas que marcan la diferencia ese mismo día.
La solución integra cámaras con modelos de aprendizaje profundo para inteligencia en tiempo real y consta de cuatro componentes principales:
En resumen, la plataforma Focal combina cámaras patentadas montadas en estanterías, IA avanzada y transmisión de datos en tiempo real para transformar las operaciones de venta minorista. Las cámaras de visión artificial escanean las estanterías continuamente y Shelf AI interpreta millones de imágenes diariamente. La aplicación móvil Action Tool guía a los asociados para reponer los desabastecimientos y el panel Impact proporciona visibilidad en vivo e incluso vistas de recorridos en el tiempo de las condiciones de las estanterías.
Antes de que Focal Systems adoptara una plataforma de transmisión de datos gestionada, el equipo desarrolló servicios personalizados y una infraestructura que apenas lograba mantenerse al día con las exigentes demandas de la venta minorista, entre las que se incluían:
Un servicio totalmente gestionado, nativo de la nube y escalable era un requisito difícil para Focal, y el sistema enriquecido de IBM Confluent aceleró el camino desde el prototipo hasta la producción sin aumentar la carga operativa. Dado que el equipo ya utilizaba Apache Kafka nativo de la nube en Confluent Cloud, fue muy sencillo implementar Apache Flink sin servidor junto con la pila existente.
El gráfico muestra la arquitectura de un vistazo:
A grandes rasgos, así es como los datos se mueven de la estantería de la tienda a la inteligencia aplicable en la práctica:
Ingesta
Los datos de venta minorista llegan a través de API a MySQL y se transmiten a temas de Kafka. Estos datos incluyen imágenes de estanterías (y metadatos asociados), actualizaciones de productos, niveles de inventario, datos de ventas y más del pipeline de visión artificial.
Visión por computadora e inferencia
Los modelos propietarios de LLM y ML de Focal funcionan en GCP (recuadro rosa en el diagrama de arco arriba). Las características y detecciones de las imágenes (por ejemplo, presencia de productos, brechas, elementos extraviados) se extraen y publican en temas de Kafka y luego se procesan con Flink.
Procesamiento de flujos en tiempo real para preparar los datos para la IA
Si bien el pipeline principal es el procesamiento de imágenes, la solución también procesa datos de productos, inventario, compras y resultados de inferencia de modelos. Focal utiliza Flink para calcular métricas y agregados en vivo, convirtiendo las detecciones en insights sobre la disponibilidad de las estanterías, eventos de falta de existencias y señales de cumplimiento de planogramas. La capa de transmisión también es el tejido de comunicación de microservicios para el pipeline de imágenes basado en eventos.
Los pasos de preparación de datos previos a la IA incluyen la eliminación de PII, el enmascaramiento, el OCR, la extracción de características y otros preprocesamientos de imágenes. Estos pasos garantizan que la información que llega a los modelos y a los sistemas posteriores sea segura en cuanto a la privacidad y esté lista para su uso en los modelos.
Sumideros operativos y analíticos
Focal escribe resultados operativos de baja latencia en MongoDB y transmite conjuntos de datos curados a Snowflake para analytics e informes. También utiliza la transmisión de CDC a almacenes de datos y data lakes para que los sistemas posteriores se mantengan actualizados sin ETL por lotes.
Experiencias Store Walk e Impact
Las instrucciones aplicables en la práctica se transmiten a la experiencia móvil Store Walk de Focal Systems (que guía al personal en el reabastecimiento) y se integran como métricas de Impact en los paneles de eficiencia de la tienda y disponibilidad en las estanterías.
La pila de IA de Focal Systems incluye múltiples modelos propietarios de LLM y machine learning (ML). Lo más importante es elegir el modelo adecuado para el trabajo y, al mismo tiempo, mantener la propiedad intelectual y la capacitación críticas dentro de la empresa.
Las principales aplicaciones impulsadas por datos de transmisión combinados con la pila de IA de Focal Systems son:
El mayor cambio es que las decisiones de las tiendas están impulsadas por el contexto en tiempo real. Llegan nuevas imágenes, el sistema infiere, agrega y publica; luego actúan los asociados. Los gerentes ven esa misma realidad concreta reflejada en Impact, todo en consonancia con la situación real de cada tienda.
Ese ciclo virtuoso depende de un contexto renovado y de alta calidad de principio a fin, y es por eso que la transmisión en tiempo real ocupa un lugar central en la arquitectura. En definitiva, Focal está haciendo realidad la tienda autónoma del futuro, impulsada por IA avanzada.
La combinación de Kafka y Flink on Confluent gestionados permite que Focal se mueva rápidamente, simplifique la arquitectura de transmisión y se centre en la lógica del negocio en lugar de la gestión de la infraestructura. El equipo reemplazó los servicios personalizados y los marcos que antes no eran escalables con el procesamiento de flujos Flink SQL y aceleró la entrega, mientras que redujo la barrera de la producción.
Desde la perspectiva del cliente, Focal permite a los equipos de las tiendas recibir instrucciones oportunas y confiables a través de Action Tool. Además, permite a los stakeholders de venta minorista obtener insights en tiempo real sobre la disponibilidad en las estanterías y la precisión del inventario a través de Impact; ambas soluciones se basan en flujos de datos enriquecidos que mejoran los resultados de los modelos. El resultado es una menor cantidad de existencias, una mayor disponibilidad en las estanterías y precisión del inventario, una reposición y conteo de ciclos más rápidos y mayores ventas, con menos desperdicio y mayor confiabilidad de la empresa en todas las tiendas.