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Focal Systems: aumentar el rendimiento de las tiendas con un sistema operativo de venta minorista de IA y datos en tiempo real

Focal Systems muestra cómo se ve la IA de venta minorista cuando se basa en IBM Confluent como un sistema operativo en tiempo real: señales de inventario y datos de tiendas que fluyen a través de Kafka y Flink para que los equipos puedan detectar existencias bajas, activar el reabastecimiento y medir la ejecución en tiempo real.

Publicado el 12 de junio de 2026

Cada segundo que un producto se agota en un estante, los ingresos se agotan silenciosamente. Los clientes salen con las manos vacías y las empresas pierden clientes, así como insights sobre lo que sucede en el piso de ventas.

Focal Systems desarrolló Shelf AI, una solución que continuamente “observa” las estanterías de las tiendas, detecta la falta de existencias y guía a los equipos para que repongan a tiempo, de modo que los productos estén disponibles en las estanterías cuando los clientes los necesiten.

La misión de la empresa con sede en San Francisco es modernizar el comercio minorista mediante la automatización de las operaciones de las tiendas con visión artificial, IA y transmisión de datos para maximizar la rentabilidad y minimizar el desperdicio de alimentos. La IA no es un complemento: es el motor principal que potencia las capacidades de inteligencia de venta minorista de Focal.

Al analizar las imágenes de los estantes en tiempo real, la solución de la empresa ayuda a las tiendas a reducir el desperdicio y aumentar las ventas a través de insights precisos e inmediatos sobre la disponibilidad de los estantes y el inventario de las tiendas. Focal logra este resultado creando una solución sencilla y fluida para mejorar el rendimiento de las tiendas con un sistema operativo de retail con IA que usa datos de alta calidad y en tiempo real a gran escala.

Cada imagen proporciona múltiples datos para impulsar las decisiones

En la venta minorista, la vigencia no es solo para los productos; es el contexto en tiempo real que la IA necesita para actuar ahora. Si hay un contexto que da significado a los datos sin procesar, la IA de Focal ofrece una orientación confiable. Estos datos incluyen nuevas imágenes de estanterías, cambios de productos y planogramas, inventario y señales de ventas, y fluyen continuamente y se procesan a medida que llegan.

La transmisión de datos es lo que permite a la solución consumir nuevas imágenes de estantería, ejecutar inferencias de modelos, calcular agregados y publicar insights y acciones con un retraso mínimo. Así es como puede dirigir a los asociados al pasillo correcto en el momento correcto en lugar de horas después. También es la forma en que los gerentes obtienen métricas de disponibilidad de las estanterías en vivo para las decisiones operativas que marcan la diferencia ese mismo día.

La solución integra cámaras con modelos de aprendizaje profundo para inteligencia en tiempo real y consta de cuatro componentes principales:

  • Visión artificial: cámaras discretas patentadas, creadas específicamente para satisfacer las exigencias del entorno de venta minorista. Focal puede cubrir toda la tienda, capturando imágenes de cada producto en cada estante a lo largo de la jornada de compras.
  • Shelf AI: el motor de IA patentado de Focal interpreta los datos capturados por sus cámaras para identificar productos que están en stock, que están fuera de stock o que están con stock bajo. Este enfoque permite a los clientes ver la disponibilidad real del producto de la misma manera que lo hacen sus clientes. El modelo de Focal detecta discrepancias entre los planogramas corporativos y lo que hay (o no) en los estantes de las tiendas.
  • Action Tool: Action Tool de Focal pone la IA avanzada al alcance del equipo de la tienda, priorizando y asignando tareas en tiempo real para mejorar el cumplimiento, la disponibilidad de productos y la eficiencia de los trabajadores. Con la aplicación, los trabajadores de la tienda pueden actualizar el inventario en tiempo real, reduciendo el desperdicio de alimentos y generando pedidos más precisos.
  • Impact: Impact es el panel de gestión de Focal para medir y gestionar las mejoras masivas que la visión artificial puede aportar a las operaciones de venta minorista: mano de obra redistribuida, reducción de la duración de la falta de existencias, recuperación de ventas, tareas completadas, cumplimiento y presentabilidad mejoradas. Impact incluye Store Walk, la plataforma inmersiva de Focal que permite al liderazgo de venta minorista recorrer virtualmente los pasillos de cualquier tienda desde cualquier lugar. Esta herramienta les permite obtener una visión integral de la disponibilidad del producto, el cumplimiento en estanterías y el rendimiento operativo.

En resumen, la plataforma Focal combina cámaras patentadas montadas en estanterías, IA avanzada y transmisión de datos en tiempo real para transformar las operaciones de venta minorista. Las cámaras de visión artificial escanean las estanterías continuamente y Shelf AI interpreta millones de imágenes diariamente. La aplicación móvil Action Tool guía a los asociados para reponer los desabastecimientos y el panel Impact proporciona visibilidad en vivo e incluso vistas de recorridos en el tiempo de las condiciones de las estanterías.

Desafíos en la creación de un sistema operativo de venta minorista en tiempo real de IA

Antes de que Focal Systems adoptara una plataforma de transmisión de datos gestionada, el equipo desarrolló servicios personalizados y una infraestructura que apenas lograba mantenerse al día con las exigentes demandas de la venta minorista, entre las que se incluían:

  • Datos de alta cardinalidad: era difícil procesar y visualizar cantidades masivas de datos de alta cardinalidad (por tienda, cámara e imagen) de manera eficiente, a tiempo para actuar.
  • Falta de escalabilidad: el marco personalizado tenía problemas con el manejo de un alto volumen de datos de entrada y cardinalidad, lo que hacía hincapié en los pipelines punto a punto e hacía inflexible la gestión agregada. Este enfoque ralentizó el proceso de iteración en las métricas y las nuevas funciones.
  • Necesidad de soluciones gestionadas y listas para la empresa: como equipo lean, Focal necesitaba una plataforma gestionada y de alta disponibilidad para acelerar el desarrollo. Sin embargo, estas soluciones también deben ofrecer suficiente personalización para evitar convertirse en callejones técnicos sin salida a medida que la plataforma escala. Dado el trabajo de Focal con los principales minoristas empresariales, la preparación empresarial y el alto tiempo de actividad garantizado eran requisitos no negociables.
  • Equilibrio entre la eficiencia de costos y la rentabilidad por unidad: la eficiencia de costos es fundamental. Las opciones de arquitectura y tecnología de Focal se evalúan en gran medida en función del modelo económico de la unidad interna para garantizar un crecimiento sostenible.

Uso de IBM Confluent como columna vertebral de la IA para transmisión

Un servicio totalmente gestionado, nativo de la nube y escalable era un requisito difícil para Focal, y el sistema enriquecido de IBM Confluent aceleró el camino desde el prototipo hasta la producción sin aumentar la carga operativa. Dado que el equipo ya utilizaba Apache Kafka nativo de la nube en Confluent Cloud, fue muy sencillo implementar Apache Flink sin servidor junto con la pila existente.

  • Columna vertebral de transmisión basada en eventos: Kafka en Confluent es la capa de comunicación a través de las etapas y servicios de pipeline de IA/machine learning (ML) en el flujo de procesamiento de imágenes.
  • Procesamiento de transmisiones con Flink: Focal calcula métricas por tienda y por cámara en tiempo real con Flink SQL y abstracciones de tablas asignadas a temas de Kafka.
  • Conectores y gobernanza: la arquitectura se basa en conectores para sumideros operativos (por ejemplo, MongoDB) y para mover datos curados a Snowflake; la gobernanza y la catalogación son importantes a medida que Focal amplía los conjuntos de datos y los equipos que interactúan con ellos.

El gráfico muestra la arquitectura de un vistazo:

Diagrama de arquitectura de Focal Systems para los clientes

A grandes rasgos, así es como los datos se mueven de la estantería de la tienda a la inteligencia aplicable en la práctica:

Ingesta

Los datos de venta minorista llegan a través de API a MySQL y se transmiten a temas de Kafka. Estos datos incluyen imágenes de estanterías (y metadatos asociados), actualizaciones de productos, niveles de inventario, datos de ventas y más del pipeline de visión artificial.

Visión por computadora e inferencia

‎Los modelos propietarios de LLM y ML de Focal funcionan en GCP (recuadro rosa en el diagrama de arco arriba). Las características y detecciones de las imágenes (por ejemplo, presencia de productos, brechas, elementos extraviados) se extraen y publican en temas de Kafka y luego se procesan con Flink.

Procesamiento de flujos en tiempo real para preparar los datos para la IA

‎Si bien el pipeline principal es el procesamiento de imágenes, la solución también procesa datos de productos, inventario, compras y resultados de inferencia de modelos. Focal utiliza Flink para calcular métricas y agregados en vivo, convirtiendo las detecciones en insights sobre la disponibilidad de las estanterías, eventos de falta de existencias y señales de cumplimiento de planogramas. La capa de transmisión también es el tejido de comunicación de microservicios para el pipeline de imágenes basado en eventos.

Los pasos de preparación de datos previos a la IA incluyen la eliminación de PII, el enmascaramiento, el OCR, la extracción de características y otros preprocesamientos de imágenes. Estos pasos garantizan que la información que llega a los modelos y a los sistemas posteriores sea segura en cuanto a la privacidad y esté lista para su uso en los modelos.

Sumideros operativos y analíticos

Focal escribe resultados operativos de baja latencia en MongoDB y transmite conjuntos de datos curados a Snowflake para analytics e informes. También utiliza la transmisión de CDC a almacenes de datos y data lakes para que los sistemas posteriores se mantengan actualizados sin ETL por lotes.

Experiencias Store Walk e Impact

Las instrucciones aplicables en la práctica se transmiten a la experiencia móvil Store Walk de Focal Systems (que guía al personal en el reabastecimiento) y se integran como métricas de Impact en los paneles de eficiencia de la tienda y disponibilidad en las estanterías.

Casos de uso de IA para venta minorista al descubierto

La pila de IA de Focal Systems incluye múltiples modelos propietarios de LLM y machine learning (ML). Lo más importante es elegir el modelo adecuado para el trabajo y, al mismo tiempo, mantener la propiedad intelectual y la capacitación críticas dentro de la empresa.

Las principales aplicaciones impulsadas por datos de transmisión combinados con la pila de IA de Focal Systems son:

  • Monitoreo de disponibilidad en estanterías (detección de existencias agotadas): la inferencia continua convierte los flujos de imágenes en señales confiables con marca de tiempo que impulsan los flujos de trabajo de reabastecimiento en Action Tool.
  • Auditoría automatizada de inventarios (conteo de ciclos): Focal calcula discrepancias y tendencias a partir de detecciones y metadatos para reducir las auditorías manuales y mejorar la precisión.
  • Cumplimiento de planogramas y optimización de la comercialización: la solución detecta elementos extraviados y problemas de cumplimiento fuera de la transmisión de visión en vivo y realiza las acciones más impactantes.
  • “Recorrido en el tiempo” de Store Walk: los equipos pueden revisar el aspecto de cualquier sección a lo largo del día, junto con métricas calculadas en vivo, porque los datos se procesan y están disponibles en tiempo real, no en el lote de mañana.

Impacto empresarial de la IA de venta minorista en tiempo real

El mayor cambio es que las decisiones de las tiendas están impulsadas por el contexto en tiempo real. Llegan nuevas imágenes, el sistema infiere, agrega y publica; luego actúan los asociados. Los gerentes ven esa misma realidad concreta reflejada en Impact, todo en consonancia con la situación real de cada tienda.

Ese ciclo virtuoso depende de un contexto renovado y de alta calidad de principio a fin, y es por eso que la transmisión en tiempo real ocupa un lugar central en la arquitectura. En definitiva, Focal está haciendo realidad la tienda autónoma del futuro, impulsada por IA avanzada.

La combinación de Kafka y Flink on Confluent gestionados permite que Focal se mueva rápidamente, simplifique la arquitectura de transmisión y se centre en la lógica del negocio en lugar de la gestión de la infraestructura. El equipo reemplazó los servicios personalizados y los marcos que antes no eran escalables con el procesamiento de flujos Flink SQL y aceleró la entrega, mientras que redujo la barrera de la producción.

Desde la perspectiva del cliente, Focal permite a los equipos de las tiendas recibir instrucciones oportunas y confiables a través de Action Tool. Además, permite a los stakeholders de venta minorista obtener insights en tiempo real sobre la disponibilidad en las estanterías y la precisión del inventario a través de Impact; ambas soluciones se basan en flujos de datos enriquecidos que mejoran los resultados de los modelos. El resultado es una menor cantidad de existencias, una mayor disponibilidad en las estanterías y precisión del inventario, una reposición y conteo de ciclos más rápidos y mayores ventas, con menos desperdicio y mayor confiabilidad de la empresa en todas las tiendas.

Explore IBM Confluent

Tobias Behre

Vice President of Product

Focal Systems

Marcin Stachura

Senior Software Engineer

Focal Systems

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