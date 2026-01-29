Medallion Data Architecture (MDA) es el mejor enfoque centrado en la calidad, diseñado para resolver los importantes desafíos que enfrentan las organizaciones para convertirse en basadas en datos.

MDA es un patrón de diseño de datos que organiza los datos en zonas distintas y en capas (Bronce, Plata y Oro) a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Este ciclo avanza desde la ingesta de datos hasta la transformación de datos, desde la agregación de datos hasta el consumo de datos.

Este enfoque está diseñado para superar las limitaciones de la integración simple, como extraer, transformar y cargar(ETL). En este caso, se dedica un tiempo excesivo a la limpieza de datos debido a la calidad inconsistente de los datos, lo que en última instancia dificulta la capacidad de extraer insights aplicables en la práctica. La estructura en capas de la arquitectura es lo que mejora progresivamente la calidad y la estructura de los datos, abordando directamente las fallas de los métodos tradicionales.