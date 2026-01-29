El desafío fundamental en la gestión de datos moderna no son simplemente las técnicas comunes de integración de datos (el acto de mover y combinar datos), sino garantizar la calidad de estos.
Si bien la integración pone los datos a disposición, a menudo solo transfiere el desorden. El enfoque multicapa de Medallion Data Architecture va más allá de la integración para implementar puertas de calidad esenciales, garantizando que los datos se limpien, validen y sean confiables a medida que se mueven de su estado sin procesar a analytics listos para el consumo.
Medallion Data Architecture (MDA) es el mejor enfoque centrado en la calidad, diseñado para resolver los importantes desafíos que enfrentan las organizaciones para convertirse en basadas en datos.
MDA es un patrón de diseño de datos que organiza los datos en zonas distintas y en capas (Bronce, Plata y Oro) a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Este ciclo avanza desde la ingesta de datos hasta la transformación de datos, desde la agregación de datos hasta el consumo de datos.
Este enfoque está diseñado para superar las limitaciones de la integración simple, como extraer, transformar y cargar(ETL). En este caso, se dedica un tiempo excesivo a la limpieza de datos debido a la calidad inconsistente de los datos, lo que en última instancia dificulta la capacidad de extraer insights aplicables en la práctica. La estructura en capas de la arquitectura es lo que mejora progresivamente la calidad y la estructura de los datos, abordando directamente las fallas de los métodos tradicionales.
Esta infraestructura cohesiva, a menudo soportada por sistemas como IBM watsonx.data, logra objetivos clave que superan la integración básica, incluyendo la obtención de productos de datos de alta calidad y repetibles, una gobernanza mejorada en las zonas de datos y la maximización del valor de los datos al permitir que la organización pase de tener dificultades con los datos a tomar decisiones basadas en ellos.
Mientras que la ETL tradicional se centra principalmente en mover datos de manera eficiente de un origen a un destino, la arquitectura Medallion está diseñada específicamente para mejorar la calidad de los datos en cada paso. Los 5 puntos presentados más adelante detallan cómo las capas Bronce, Plata y Oro de MDA resuelven sistemáticamente los problemas estructurales y de precisión comunes en los procesos ETL clásicos:
En un sistema ETL tradicional, los datos a menudo se cambian mientras se mueven, incluso antes de que lleguen al almacenamiento de datos final. Este proceso “en tránsito” tiene su propio riesgo: si hay un error en las reglas de transformación, el archivo fuente original sin procesar a menudo se pierde o se sobrescribe. Encontrar un error más adelante significa que es posible que tenga dificultades para volver a verificar los datos originales, lo que dificulta arreglar el problema central.
La arquitectura Medallion evita este riesgo por completo mediante el uso de la "capa de bronce" (datos sin procesar) como fuente segura e inmutable. Esta capa conserva los datos originales exactamente como se recibieron, separando el proceso de limpieza de la carga inicial de datos. Esto garantiza que el archivo fuente original esté siempre disponible para reiniciar la limpieza o validar los resultados, lo que nos proporciona una confianza total en los datos.
El paso "Transformar" (T) en ETL tradicional a menudo es solo un trabajo estructural: convertir tipos de datos, aplicar filtros simples y alinear columnas para que se ajusten al formato de destino. Debido a que ETL se enfoca solo en esta alineación, a menudo no arregla problemas profundos de calidad semántica: problemas relacionados con el significado real y la identidad de los datos.
La "capa plateada" (datos limpios, estructurados y enriquecidos) de la arquitectura Medallion es donde se produce este trabajo crítico y más profundo. En lugar de limitar a mover datos, la capa plateada está dedicada a la corrección activa de datos, estandarización y resolución de entidades. Este proceso unifica los registros conflictivos (como los ID de clientes duplicados) en un único “registro dorado” de confianza, lo que significa que usted arregla la identidad comercial real de los datos. Este enfoque en la integridad verdadera va mucho más allá de la simple alineación estructural.
Un gran problema del manejo tradicional de datos es que permite a diferentes equipos calcular métricas clave, como ventas o tasa de abandono, usando fórmulas ligeramente distintas con herramientas distintas. Esta descentralización crea una incoherencia inmediata en los resultados y provoca desconfianza en todo el negocio.
La "capa dorada" (datos comerciales refinados) de la arquitectura Medallion está diseñada para poner fin a esta confusión. Actúa como la única fuente certificada de verdad, aplicando la lógica empresarial definitiva y correcta. Todas las métricas críticas se definen y se calculan previamente una vez en esta capa, lo que garantiza que todos los consumidores, desde paneles ejecutivos hasta modelos de datos, utilicen la misma definición validada. Este enfoque resuelve el problema de la calidad organizacional de la inconsistencia y la desconfianza.
En los sistemas ETL tradicionales, una vulnerabilidad importante es la "desviación del esquema". Este error ocurre cuando la fuente de datos original cambia repentinamente su formato (por ejemplo, se elimina una columna o un campo numérico se convierte en un carácter). Dado que la transformación se produce en una fase temprana del proceso, estos cambios pueden alterar silenciosamente la definición de los datos o cargar datos indefinidos sin que se detecte hasta que las aplicaciones comienzan a fallar.
Por el contrario, las capas plata y oro de la arquitectura Medallion utilizan una aplicación estricta del esquema. Esta característica actúa como un control de seguridad activo: si un registro incumple la estructura esperada, el sistema lo pondrá en cuarentena o lo rechazará al instante. Este enfoque proactivo garantiza que los datos corruptos se bloqueen completamente en la puerta de calidad, manteniendo la capa oro final lista para analytics limpia y confiable.
En un proceso ETL tradicional, si encontramos un error de datos en los informes, rastreamos el error hasta su origen. Ya sean los datos de origen, el código de transformación o la carga, a menudo es un esfuerzo significativo y difícil debido a la trazabilidad inmadura. Este desafío dificulta la rápida aplicación del diagnóstico de errores y la responsabilidad.
La arquitectura Medallion resuelve este problema porque su estructura en capas proporciona inherentemente un linaje de datos de extremo a extremo. La progresión explícita y estructurada de los datos desde la capa de bronce sin procesar, a través de la capa de plata limpia y hacia la capa final de oro garantiza que cualquier punto de datos final pueda rastrearse instantáneamente hacia atrás a través de todo su historial de transformación hasta su estado sin procesar original.
Esta responsabilidad simple e integrada es esencial para el control de calidad, ya que permite a los equipos diagnosticar rápidamente la causa principal de cualquier problema.
La arquitectura Medallion hace arreglos y organiza su información en tres pasos claros: Bronce, Plata y Oro. Esta sencilla configuración elimina el estrés de los datos incorrectos para que pueda tomar decisiones rápidas e inteligentes para su negocio. ¿Listo para ver cómo funciona? Solicite una demostración de IBM watsonx.data lakehouse para ver cómo convertimos los archivos sin procesar en resultados de alta calidad en los que puede confiar