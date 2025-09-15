Operaciones de negocio Gestión de activos Automatización de TI

Transferencias de archivos más rápidas e inteligentes para pymes: por qué ahora es el momento de probar IBM Aspera

Publicado 15 septiembre 2025
Biswadarshi Panda

Product Marketing Manager

Cuando dirige una pequeña o mediana empresa (pyme), el tiempo lo es todo. Ya sea que esté entregando trabajo creativo a los clientes, moviendo grandes conjuntos de datos entre equipos o compartiendo archivos multimedia con socios de todo el mundo, los retrasos en las transferencias de archivos pueden significar plazos incumplidos y oportunidades perdidas. Los métodos tradicionales, como el correo electrónico, el FTP o incluso los servicios en la nube para consumidores no pueden satisfacer las demandas actuales de velocidad, seguridad y confiabilidad.

El problema: el intercambio de archivos "suficientemente bueno"

La mayoría de las pymes empiezan con herramientas sencillas de intercambio de archivos que funcionan bien para archivos pequeños. Pero tan pronto como los archivos aumentan de tamaño (videos de alta resolución, dibujos CAD, imágenes médicas o informes con muchos datos), esas herramientas se convierten en un cuello de botella. Las cargas fallan, las transferencias se prolongan durante horas y la seguridad pasa a ser una cuestión de último momento. La entrega de archivos debería ser tan simple como enviar un correo electrónico, pero infinitamente más rápida y segura.

La solución: IBM Aspera

IBM® Aspera está diseñado para empresas que necesitan mover datos de cualquier tamaño, a cualquier distancia, tan rápido como lo permita la red. Impulsado por la tecnología FASP patentada de IBM, Aspera elimina los cuellos de botella en la transferencia de archivos al utilizar completamente el ancho de banda disponible sin sacrificar la confiabilidad o el cifrado.

Para las pymes, esto significa:

  • Tiempos de respuesta más rápidos en proyectos de clientes
  • Uso compartido seguro que mantiene protegidos los datos confidenciales
  • Escalabilidad que crece con las necesidades de su negocio
  • Flujos de trabajo simplificados que ahorran tiempo y estrés a su equipo

Prueba en acción: Fox Sports y Nexus5

Si bien IBM Aspera cuenta con la confianza de algunas de las marcas más grandes del mundo, sus beneficios se aplican igualmente a las pymes.

  • Fox Sports: durante eventos importantes como la Copa Mundial de la FIFA, Fox Sports utilizó Aspera para mover grandes volúmenes de contenido de transmisión en vivo casi en tiempo real. Para una cadena de televisión, cada segundo cuenta, y Aspera cumplió. Si bien es posible que su empresa no esté transmitiendo deportes en vivo a millones, la misma tecnología garantiza que sus archivos se muevan de manera rápida, confiable y segura sin importar su tamaño.
  • Nexus5: esta agencia de contenido creativo necesitaba una forma de compartir archivos de video de gran tamaño con clientes y colaboradores de todo el mundo. Con Aspera, Nexus5 eliminó los retrasos, mejoró la colaboración y mantuvo los cronogramas de producción al día. Su historia refleja lo que enfrentan muchas pymes: demasiadas horas perdidas esperando cargas. Al cambiar a Aspera, recuperaron un tiempo valioso y tranquilidad.

Estas historias muestran lo que es posible cuando la velocidad y la seguridad no son obstáculos, sino ventajas.

Por qué actuar ahora: 30 % de descuento

La tecnología avanzada ya no está reservada para la empresa. Con Aspera ahora disponible con un 30 % de descuento en nuevas suscripciones mensuales y anuales hasta el 15 de diciembre de 2025, las pequeñas y medianas empresas pueden adoptar las mismas potentes herramientas que utilizan los líderes de la industria, a una fracción del costo.

Esta es su oportunidad de:

  • Entregar proyectos más rápido
  • Impresionar a los clientes con transferencias de archivos confiables y seguras
  • Liberar a su equipo de líos y cuellos de botella tecnológicos

Si mover archivos de gran tamaño alguna vez ha bajado el ritmo de su negocio, es hora de hacer el cambio. IBM Aspera le ofrece la velocidad, la seguridad y la escalabilidad que necesita, sin el precio empresarial.

Aprenda más sobre IBM Aspera y solicite su descuento del 30 % hoy mismo.

