Transferencias de archivos más rápidas e inteligentes para pymes: por qué ahora es el momento de probar IBM Aspera

Cuando dirige una pequeña o mediana empresa (pyme), el tiempo lo es todo. Ya sea que esté entregando trabajo creativo a los clientes, moviendo grandes conjuntos de datos entre equipos o compartiendo archivos multimedia con socios de todo el mundo, los retrasos en las transferencias de archivos pueden significar plazos incumplidos y oportunidades perdidas. Los métodos tradicionales, como el correo electrónico, el FTP o incluso los servicios en la nube para consumidores no pueden satisfacer las demandas actuales de velocidad, seguridad y confiabilidad.
La mayoría de las pymes empiezan con herramientas sencillas de intercambio de archivos que funcionan bien para archivos pequeños. Pero tan pronto como los archivos aumentan de tamaño (videos de alta resolución, dibujos CAD, imágenes médicas o informes con muchos datos), esas herramientas se convierten en un cuello de botella. Las cargas fallan, las transferencias se prolongan durante horas y la seguridad pasa a ser una cuestión de último momento. La entrega de archivos debería ser tan simple como enviar un correo electrónico, pero infinitamente más rápida y segura.
IBM® Aspera está diseñado para empresas que necesitan mover datos de cualquier tamaño, a cualquier distancia, tan rápido como lo permita la red. Impulsado por la tecnología FASP patentada de IBM, Aspera elimina los cuellos de botella en la transferencia de archivos al utilizar completamente el ancho de banda disponible sin sacrificar la confiabilidad o el cifrado.
Para las pymes, esto significa:
Si bien IBM Aspera cuenta con la confianza de algunas de las marcas más grandes del mundo, sus beneficios se aplican igualmente a las pymes.
Estas historias muestran lo que es posible cuando la velocidad y la seguridad no son obstáculos, sino ventajas.
La tecnología avanzada ya no está reservada para la empresa. Con Aspera ahora disponible con un 30 % de descuento en nuevas suscripciones mensuales y anuales hasta el 15 de diciembre de 2025, las pequeñas y medianas empresas pueden adoptar las mismas potentes herramientas que utilizan los líderes de la industria, a una fracción del costo.
Esta es su oportunidad de:
Si mover archivos de gran tamaño alguna vez ha bajado el ritmo de su negocio, es hora de hacer el cambio. IBM Aspera le ofrece la velocidad, la seguridad y la escalabilidad que necesita, sin el precio empresarial.
Aprenda más sobre IBM Aspera y solicite su descuento del 30 % hoy mismo.