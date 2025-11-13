Inteligencia artificial Automatización de TI

Nube híbrida preparada para empresas: por qué los CIO eligen Red Hat OpenShift Virtualization impulsado por la metodología de IA agéntica de IBM

Este enfoque unificado permite un proceso de modernización gradual y de bajo riesgo, que preserva la continuidad de negocio y acelera la transformación.

Publicado 13 noviembre 2025
Los directores de inversiones (CIO) se enfrentan al desafío de cómo modernizarse rápidamente sin interrumpir las operaciones ni comprometer la gobernanza. Las nubes híbridas prometen agilidad e innovación, pero muchas empresas aún dependen de cargas de trabajo críticas basadas en máquinas virtuales (VM) que no se pueden refactorizar o retirar fácilmente. Por lo tanto, la modernización no consiste en abandonar lo que funciona, sino en integrarlo de manera inteligente.

Red Hat® OpenShift® Virtualization on Azure Red Hat OpenShift (ARO) está impulsado por la IA agéntica de IBM para la migración y modernización de aplicaciones, lo que ofrece a los CIO una ruta unificada e inteligente para evolucionar los entornos existentes hacia una nube híbrida más ágil, segura y preparada para el futuro.

Modernización con confianza, sin concesiones

Hoy en día, la mayoría de las empresas operan en un estado híbrido, equilibrando aplicaciones tradicionales que se ejecutan en VM con nuevas cargas de trabajo nativas de la nube creadas para contenedores. Para los CIO, esta doble realidad genera fricción operativa, complejidad de gobernanza y visibilidad incongruente.

La complejidad híbrida es uno de los mayores retos operativos a los que se enfrentan las organizaciones de TI. La gestión de múltiples plataformas, herramientas y políticas reduce la productividad y aumenta los costos. Además, la virtualización tradicional y las plataformas de contenedores modernas suelen coexistir como silos separados, cada uno con sus propias herramientas de administración, políticas y flujos de trabajo de ciclo de vida.

Red Hat OpenShift Virtualization on ARO elimina esta división al reunir VM y contenedores en una plataforma Kubernetes de nivel empresarial. Las organizaciones pueden ejecutar, gestionar y escalar ambas cargas de trabajo simultáneamente sin necesidad de reescribir o cambiar la plataforma de las aplicaciones. Este enfoque unificado permite un proceso de modernización gradual y de bajo riesgo, que preserva la continuidad de negocio y acelera la transformación.

Simplicidad operativa: una plataforma, experiencia unificada

Red Hat OpenShift Virtualization on ARO también simplifica las operaciones al demostrar que los equipos cuentan con un modelo congruente en todos los entornos, desde el aprovisionamiento y la aplicación de parches hasta la observabilidad y el escalado. Los ingenieros de plataforma pueden monitorear el rendimiento, automatizar actualizaciones y hacer cumplir la gobernanza mediante un único panel.

La ventaja operativa es clara: menos piezas móviles, visibilidad mejorada y una respuesta más rápida a las demandas del negocio. En esencia, permite a los CIO simplificar las operaciones y, al mismo tiempo, aumentar la agilidad.

Seguridad, cumplimiento y gobernanza de nivel empresarial

La modernización no debe realizarse a expensas del control. Las empresas operan en industrias reguladas donde la residencia de datos, la gestión de acceso y la auditabilidad no son negociables.

Dentro de Azure Red Hat OpenShift, las empresas obtienen un único plano de control para orquestar y gobernar tanto las VM como los contenedores. Los desarrolladores y los equipos de TI pueden utilizar los mismos pipelines de CI/CD, infraestructuras de monitoreo y políticas de automatización en todas las cargas de trabajo. Esta integración simplifica las operaciones, mejora la visibilidad y garantiza una gobernanza coherente, desde los centros de datos on premises hasta la nube de Azure. Para los CIO, esto significa menos fragmentación operativa, menos herramientas que gestionar y una base de nube híbrida cohesiva.

Red Hat OpenShift proporciona automatización basada en políticas, seguridad basada en SELinux y herramientas de cumplimiento que estandarizan la gobernanza en todas las cargas de trabajo. Azure Red Hat OpenShift (ARO) agrega la fortaleza de la cartera de cumplimiento global y la gestión de identidades de Microsoft, lo que garantiza la alineación de la empresa con los estándares de la industria.

Además, los servicios de consultoría de IBM® Consulting proporcionan gobernanza directamente en el proceso de modernización, asegurando que las comprobaciones de cumplimiento, las evaluaciones de riesgo y las validaciones de configuración se realicen durante la migración, no después.

Para los CIO, este modelo integrado significa modernización que es segura por diseño y cumple con la norma por defecto.

Acelerar la migración con el método de IA agéntica de IBM

Aunque el destino (un entorno híbrido unificado) está claro, el camino para llegar allí suele ser complejo. Ahí es donde el método agéntico de IBM para la migración y modernización de aplicaciones aporta un valor único.

El objetivo principal es mover máquinas virtuales (VM) con cambios mínimos, preservando el sistema operativo, las configuraciones y la pila de aplicaciones. La IA agéntica de IBM utiliza agentes inteligentes y autónomos para analizar cargas de trabajo, mapear dependencias e identificar estrategias de migración óptimas para cada aplicación. Estos agentes basados en el razonamiento aprenden de los datos, el contexto y las migraciones anteriores para mejorar continuamente las recomendaciones. El diagrama explica este cambio y la aceleración provocada por el método AMM agéntico.

Cuando se aplica a Red Hat OpenShift Virtualization on ARO, este enfoque agente acelera la modernización de tres maneras:

  • Evaluación más rápida: identifique rápidamente las cargas de trabajo que están listas para migrar tal cual, o que necesitan refactorización y que pueden contenerizarse.
  • Ejecución más inteligente: automatice los flujos de trabajo de migración mientras incorpora controles de seguridad y cumplimiento en todo el proceso.
  • Optimización continua: utilice bucles de feedback para ajustar el uso de recursos, las políticas de gobernanza y el rendimiento después de la migración.

El resultado es un programa de modernización que es inteligente, adaptable y exponencialmente más rápido, lo que reduce el riesgo, el esfuerzo manual y el costo.

IBM Consulting Advantage (ICA) combina capacidades de IA agéntica con el método agéntico AMM

Las capacidades proporcionadas por la IA agéntica deben ser consumibles por desarrolladores, arquitectos con integradores de sistemas (SI), empresas y CSP o ISV para que realmente marquen la diferencia. El método agéntico para AMM responde a esta pregunta proporcionando soporte integrado para la plataforma de activos especialmente diseñada IBM Consulting Advantage (ICA). ICA proporciona una plataforma centralizada y segura para consumir todos los agentes, activos, servicios y aplicaciones de IBM Consulting.

ICA también aloja plataformas de subconjuntos, que agrupan activos curados, asistentes y agentes, que se centran en un flujo de capacidades específico, por ejemplo migración y modernización de aplicaciones.

Como parte de ICA, IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) reúne activos centrados en la migración y modernización de aplicaciones. ICA for CT proporciona una infraestructura de recorrido en la nube híbrida que permite a las organizaciones mover diferentes tipos de aplicaciones de misión crítica a la nube con coherencia y resultados predecibles.

Un ejemplo de activos con capacidades de IA agéntica impulsadas por IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, y aprovechadas por el método agéntico para AMM, es IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC es una capa de orquestación agéntica dirigida por IA que coordina múltiples actividades de modernización en tiempo real. Utiliza insights aprendidos y telemetría de proyectos para priorizar tareas, adaptar planes de oleadas de migración y optimizar la asignación de recursos, funcionando esencialmente como un "cerebro de modernización".

Activos como ICDC forman parte de la arquitectura de modernización más amplia de IBM que da prioridad a la IA y se integran con otros activos y plataformas de IBM, como watsonx®, Transformation Advisor, y así sucesivamente. Este enfoque ayuda a garantizar que cada iniciativa de modernización sea profundamente inteligente, adaptable y centrada en los resultados.

Con el método agéntico para la migración y modernización de aplicaciones, IBM reúne un amplio conjunto de herramientas que pueden respaldar el enfoque de migración integral, desde el descubrimiento hasta el despliegue, combinando las cadenas de herramientas de IBM y Red Hat. Este proceso está totalmente orquestado por Azure IA Foundry.

La fuerza de la asociación

Detrás de esta transformación se encuentra una alianza estratégica que combina innovación abierta, escala en la nube y confianza empresarial.

  • Red Hat ofrece la plataforma híbrida abierta que conecta las cargas de trabajo tradicionales y las nativas de la nube.
  • Microsoft Azure proporciona una infraestructura resiliente en la nube global y resiliente creada para la escalabilidad y el cumplimiento empresarial.
  • IBM aporta su experiencia en modernización y su enfoque de IA agéntica, lo que permite una migración inteligente y acelerada y una gestión del ciclo de vida.

En conjunto, esta asociación ofrece un ecosistema en el que las organizaciones pueden modernizarse de forma segura, inteligente y eficiente, desde la infraestructura hasta las aplicaciones.

El futuro híbrido: integrar, no reemplazar

El futuro híbrido no se trata de reemplazar los sistemas existentes; se trata de integrarlos en un tejido más ágil, gobernado e inteligente. Con Red Hat OpenShift Virtualization on ARO, impulsado por la IA de IBM, los CIO obtienen una plataforma que evoluciona con su negocio unificando las cargas de trabajo, asegurando las operaciones y acelerando la transformación.

Con ARO, Red Hat proporciona una plataforma única en Azure para migrar y modernizar aplicaciones. La aplicación migrada a Azure Red Hat OpenShift Virtualization se puede modernizar en la plataforma ARO y, al mismo tiempo, aprovechar progresivamente la mayor productividad de los desarrolladores que ofrece ARO. Por lo tanto, Azure Red Hat OpenShift Virtualization ofrece un camino atractivo para las empresas que están atrapadas en plataformas de virtualización más antiguas y buscan la optimización de costos.

Algunos de los otros beneficios convincentes de usar Red Hat OpenShift Virtualization o ARO son

  • Licencia RHEL integrada con la suscripción ARO
  • Reducción del gasto mediante la rápida migración de cargas de trabajo a Red Hat OpenShift Virtualization
  • Amplias opciones para usar servicios envolventes de Azure, como plataformas de IA, seguridad, datos y analytics
  • Oportunidades para que los administradores de virtualización on premises existentes puedan mejorar las habilidades de Kubernetes en demanda

El método agéntico de IBM para la migración y modernización de aplicaciones puede acelerar significativamente el cambio a Red Hat OpenShift Virtualization on ARO. Este método es capaz de ofrecer ahorros medibles de tiempo y costos, a la vez que reduce riesgos mediante automatización impulsada por IA y marcos de gobernanza probados.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Franklin Koilpillai

Global Cloud Migration & Modernization Architect

IBM Consulting

