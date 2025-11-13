Las capacidades proporcionadas por la IA agéntica deben ser consumibles por desarrolladores, arquitectos con integradores de sistemas (SI), empresas y CSP o ISV para que realmente marquen la diferencia. El método agéntico para AMM responde a esta pregunta proporcionando soporte integrado para la plataforma de activos especialmente diseñada IBM Consulting Advantage (ICA). ICA proporciona una plataforma centralizada y segura para consumir todos los agentes, activos, servicios y aplicaciones de IBM Consulting.

ICA también aloja plataformas de subconjuntos, que agrupan activos curados, asistentes y agentes, que se centran en un flujo de capacidades específico, por ejemplo migración y modernización de aplicaciones.

Como parte de ICA, IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) reúne activos centrados en la migración y modernización de aplicaciones. ICA for CT proporciona una infraestructura de recorrido en la nube híbrida que permite a las organizaciones mover diferentes tipos de aplicaciones de misión crítica a la nube con coherencia y resultados predecibles.

Un ejemplo de activos con capacidades de IA agéntica impulsadas por IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, y aprovechadas por el método agéntico para AMM, es IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC es una capa de orquestación agéntica dirigida por IA que coordina múltiples actividades de modernización en tiempo real. Utiliza insights aprendidos y telemetría de proyectos para priorizar tareas, adaptar planes de oleadas de migración y optimizar la asignación de recursos, funcionando esencialmente como un "cerebro de modernización".

Activos como ICDC forman parte de la arquitectura de modernización más amplia de IBM que da prioridad a la IA y se integran con otros activos y plataformas de IBM, como watsonx®, Transformation Advisor, y así sucesivamente. Este enfoque ayuda a garantizar que cada iniciativa de modernización sea profundamente inteligente, adaptable y centrada en los resultados.

Con el método agéntico para la migración y modernización de aplicaciones, IBM reúne un amplio conjunto de herramientas que pueden respaldar el enfoque de migración integral, desde el descubrimiento hasta el despliegue, combinando las cadenas de herramientas de IBM y Red Hat. Este proceso está totalmente orquestado por Azure IA Foundry.