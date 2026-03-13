Mejorar la observabilidad de Instana: resolución de fallas mediante la investigación de incidentes con múltiples agentes

La investigación de incidentes multiagente de Instana automatiza el análisis de la causa principal en los sistemas de TI empresariales modernos, lo que reduce el tiempo de resolución de horas a minutos.
La IA agéntica para la investigación de incidentes realiza análisis autónomo de la causa principal y una investigación más profunda para encontrar la falla que causa el incidente. Instana analiza automáticamente la topología del sistema, el seguimiento distribuido, las métricas de rendimiento de las aplicaciones, los registros y los eventos de infraestructura en paralelo.
Realiza investigaciones de múltiples entidades (análisis de servicios e infraestructura relacionados) aprovechando agentes de IA para la investigación de incidentes de IA agéntica y RCA guiada por grafos, lo que permite una identificación de causa principal probable más rápida y precisa con un mínimo esfuerzo manual.
Consideremos un ejemplo de cómo surge este desafío:
En los flujos de trabajo tradicionales de respuesta a incidentes, Alex se enfrentaría a un proceso de investigación que llevaría mucho tiempo. El trabajo requeriría explorar manualmente docenas de servicios y cargas de trabajo de Kubernetes, alternar entre paneles en múltiples herramientas de observabilidad, perseguir rastros y registros a través de varios saltos del grafo de llamadas e intentar reconstruir cómo se propagó la falla a través del sistema. Incluso con una sólida plataforma de observabilidad que proporciona datos completos de telemetría, la carga cognitiva de correlacionar toda esta información e identificar la causa principal más probable podría llevar horas.
Este desafío se agudizó a medida que las organizaciones intentaron acelerar la respuesta a incidentes agregando agentes de modelos de lenguaje grandes (LLM) de propósito general sobre sus pilas de observabilidad.
¿Por qué los agentes genéricos de LLM ya no son la solución? Los patrones de agentes populares como ReAct o “planificar y actuar” parecen atractivos: deje que el modelo decida qué consultar, llame a herramientas y cree un bloc de notas de razonamiento. En la práctica, los escenarios de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) y operativos exponen tres problemas difíciles:
Los incidentes generan cantidades masivas de datos, incluidos rastreos, registros, métricas, eventos de Kubernetes e historial de cambios. Verter todo eso en una sola ventana de contexto no es escalable. Muy poco contexto significa que el agente pierde la pista decisiva, mientras que demasiado contexto significa que las señales quedan ocultas, la latencia y los costos se incrementan y el razonamiento se degrada.
Dejar que el LLM llame “libremente” a las herramientas puede dar lugar a comandos o selección incorrectos de clústeres, argumentos incoherentes con parámetros incorrectos (ventanas de tiempo, espacios de nombres, filtros) y llamadas repetidas o redundantes que saturan el contexto y el costo.
Todo esto se compone de investigaciones de varios pasos:
En producción, no se puede dar a un LLM una superficie abierta de I/O. Los SRE necesitan un razonamiento auditable y reproducible: ¿qué observó el sistema? ¿Por qué decidió que este nodo era la causa principal? ¿Obtendríamos la misma respuesta si volviéramos a realizar la investigación? En otras palabras: los incidentes no son un problema de chat. Son un problema de razonamiento estructurado en grafos.
Incluso con una plataforma de observabilidad sólida, encontrar la causa principal más probable podría llevar horas. Y los intentos de “simplemente agregar un agente de LLM” encima de la pila de observabilidad a menudo fallaban de manera sutil: sobrecarga de contexto, llamadas a herramientas frágiles o razonamiento opaco en el que ningún SRE quería confiar en medio de una interrupción.
Con IBM Instana, Alex y otros ingenieros de confiabilidad pueden hacer algo diferente: abre el incidente en Instana, se desplaza a Causa principal probable y hace clic en Ejecutar investigación.
En cuestión de minutos, la investigación impulsada por IA identifica la condición precisa de la falla, la causa principal que desencadenó el incidente y traza cómo se propagó la falla a través del sistema. Con este diagnóstico, las organizaciones ahora pueden proceder de inmediato a arreglar el problema, reduciendo drásticamente el tiempo medio de resolución (MTTR).
Los sistemas modernos ya saben cómo se conecta todo: servicios que llaman a otros servicios, servicios que se ejecutan en contenedores, nodos y clústeres, y los sistemas incluyen mapas de configuración, colas, bases de datos y dependencias externas. Los eventos de cambio, como despliegues, impulsos de configuración, autoescalado y más, se rastrean y conectan.
Puede pensar en esto como un grafo operativo: los nodos son entidades (servicios, pods, hosts, configuraciones), las aristas son relaciones (llamadas, infraestructuras operativas, dependencias operativas). Los incidentes no son picos aislados; son fallas que se propagan a través de este grafo a lo largo del tiempo.
El cambio clave es dejar que el sistema (topología, fallas, algoritmos causales) guíe al agente para razonar en pequeños fragmentos bien definidos. Esa es la idea detrás de la investigación inteligente de incidentes de Instana.
Desde la vista del incidente, una persona como Alex puede ver una entidad de causa principal probable ya identificada por Instana utilizando IA causal (consulte el blog detallado) junto con el contexto de la aplicación y la infraestructura donde se produce el problema, La topología y el radio de explosión que muestran varios servicios afectados y dependencias, detalles de errores y grafos de latencia.
En lugar de pasar manualmente por los paneles, simplemente hace clic en Ejecutar investigación y los resultados comienzan a llegar.
La investigación inteligente de incidentes es un nuevo flujo de trabajo asistido por LLM en varias fases, guiado por grafos.
La investigación de incidentes se produce en cuatro pasos, analizando los datos de incidentes en contexto curados por IA causal (¿qué ya descubrió Instana?), análisis de eventos de cambio (¿qué cambió en torno al incidente?), investigación de múltiples entidades (¿cómo se propagó la falla?) y un informe generado por IA (¿cuál es la causa más probable, la evidencia y la corrección?).
Instana parte de las entidades sobre las que se han recibido alertas (en el caso de Alex, la API de procesamiento de pagos y algunos servicios posteriores), las posibles causas principales actuales y la topología local, incluyendo las llamadas ascendentes y descendentes, los elementos principales y secundarios de la infraestructura, y los recursos relacionados.
En lugar de saturar el modelo con toda la telemetría, el sistema pregunta: “Ante este incidente, ¿qué entidades y relaciones son las más prometedoras para inspeccionar primero?” El controlador inicia una cola de investigación con esas entidades y comienza a obtener paquetes de contexto limitados para cada una: una pequeña porción de k-hop del gráfico alrededor de la entidad, además de registros, rastreos y métricas relevantes.
La mayoría de los SRE instintivamente preguntan: “¿Qué cambió justo antes de que esto detonara?” La investigación automatiza ese paso analizando un intervalo de tiempo (por ejemplo, desde 60 minutos antes hasta 20 minutos después del inicio del incidente), recopila despliegues, cambios de configuración, eventos de escalado y otras señales de cambio en los servicios y la infraestructura pertinentes, y destaca aquellos cambios que coinciden de manera más sospechosa con el inicio del incidente.
En lugar de que Alex se desplace por historiales de despliegue e intente alinear las líneas temporales a simple vista, el motor de investigación agéntico hace esa correlación por ella.
Aquí es donde el flujo de trabajo Exploration Over Graph (EOG) permite a Instana identificar la falla. Para cada entidad en la cola de investigación, el sistema realiza una llamada a la herramienta, recopila paquetes de evidencia y pregunta al agente: ¿esta entidad es una causa principal o un síntoma o la evidencia no es concluyente? ¿La evidencia sugiere que la falla se propaga a lo largo de aristas específicas (por ejemplo, del servicio A al servicio B, o de un archivo mal configurado a un servicio)? Luego, el sistema actualiza un subgrafo causal que captura las aristas de propagación confirmadas (“La falla de A está causando que B falle”) y las entidades clasificadas como causas principales frente a síntomas y exoneradas.
Instana gestiona la cola, lo que garantiza que el LLM solo vea segmentos del sistema enfocados y mantenga explicaciones auditables y reproducibles. A lo largo de varias iteraciones, la investigación de la IA identifica la causa principal (un grupo de conexiones mal configurado en el servicio Payment Gateway) y rastrea la cadena completa de propagación de fallas a través de la API de procesamiento de pagos hasta todos los servicios posteriores, brindando pasos de corrección aplicables en la práctica.
El impacto de la investigación multiagente de Instana se extiende más allá de los incidentes individuales. Al automatizar la correlación de topología, rastreos, registros, métricas y eventos de cambio, Instana reduce el tiempo necesario para identificar la causa principal de horas a minutos, lo que reduce directamente el tiempo medio de resolución (MTTR). Para las organizaciones que ejecutan servicios de alta transacción donde cada minuto de interrupción afecta los ingresos y la experiencia del cliente, esta mejora brinda valor inmediato para el negocio.
Los equipos de SRE reciben explicaciones coherentes y respaldadas por evidencia de incidentes en lugar de telemetría sin procesar dispersa en múltiples paneles. Los datos completos de observabilidad permanecen accesibles para una investigación más profunda cuando sea necesario, pero el sistema proporciona un punto de partida claro que elimina horas de trabajo de correlación manual. Dado que la investigación es auditable y reproducible, los equipos de SRE pueden validar las conclusiones de la IA y generar confianza en el sistema con el paso del tiempo. El razonamiento es transparente: qué entidades se inspeccionaron, qué evidencia se recopiló y por qué se identificó un nodo en particular como la causa principal.
Cuando la IA maneja el largo trabajo de correlación durante los incidentes, los equipos de SRE pueden redirigir el esfuerzo hacia prácticas de confiabilidad proactivas, como los objetivos de nivel de servicio (SLO), la gestión del presupuesto de errores y la ingeniería del caos. Este cambio de la extinción de incendios reactiva a la ingeniería de confiabilidad proactiva mejora la estabilidad general del sistema y reduce la frecuencia de incidentes críticos.
En evaluaciones internas en ITBench, una suite de puntos de referencia para automatización de TI y tareas de incidentes, el enfoque de investigación guiado por grafos de Instana produjo gráficos de causa principal más precisos con significativamente menos desvíos que los agentes de LLM tradicionales de estilo ReAct, al tiempo que mantuvo el tamaño del contexto pequeño y el comportamiento auditable. Esta validación demuestra que el enfoque estructurado y guiado por grafos ofrece resultados superiores en comparación con los patrones genéricos de agentes de LLM.
Como parte de nuestras capacidades de investigación de incidentes inteligente de Instana con tecnología de IA, así como todo el pipeline de causa principal probable, podrá ir a Eventos → Incidentes, filtrar por Alertas inteligentes de aplicación con una causa principal probable. Haga clic en Ejecutar investigación para iniciar una investigación de múltiples entidades impulsada por IA
A partir de ahí, verá fases de investigación que se transmiten en tiempo real, una cadena de propagación de fallas en todos los servicios y la infraestructura, y sugerencias de corrección respaldadas por evidencia sobre las que puede actuar de inmediato.
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Agradecemos a los colaboradores Dishant Kaushik, Marc Palaci-Olgun, Shivangi Pathak, Chun-Wah Chung, Adwan Syed, Nevil Kandathil Sintho, Melissa Denby, Paul Watkins y Gopika Murali K.