Mejorar la observabilidad de Instana: resolución de fallas mediante la investigación de incidentes con múltiples agentes

El impacto de la investigación multiagente de Instana se extiende más allá de los incidentes individuales. Al automatizar la correlación de topología, rastreos, registros, métricas y eventos de cambio, Instana reduce el tiempo necesario para identificar la causa principal de horas a minutos, lo que reduce directamente el tiempo medio de resolución (MTTR). Para las organizaciones que ejecutan servicios de alta transacción donde cada minuto de interrupción afecta los ingresos y la experiencia del cliente, esta mejora brinda valor inmediato para el negocio.

Los equipos de SRE reciben explicaciones coherentes y respaldadas por evidencia de incidentes en lugar de telemetría sin procesar dispersa en múltiples paneles. Los datos completos de observabilidad permanecen accesibles para una investigación más profunda cuando sea necesario, pero el sistema proporciona un punto de partida claro que elimina horas de trabajo de correlación manual. Dado que la investigación es auditable y reproducible, los equipos de SRE pueden validar las conclusiones de la IA y generar confianza en el sistema con el paso del tiempo. El razonamiento es transparente: qué entidades se inspeccionaron, qué evidencia se recopiló y por qué se identificó un nodo en particular como la causa principal.

Cuando la IA maneja el largo trabajo de correlación durante los incidentes, los equipos de SRE pueden redirigir el esfuerzo hacia prácticas de confiabilidad proactivas, como los objetivos de nivel de servicio (SLO), la gestión del presupuesto de errores y la ingeniería del caos. Este cambio de la extinción de incendios reactiva a la ingeniería de confiabilidad proactiva mejora la estabilidad general del sistema y reduce la frecuencia de incidentes críticos.

En evaluaciones internas en ITBench, una suite de puntos de referencia para automatización de TI y tareas de incidentes, el enfoque de investigación guiado por grafos de Instana produjo gráficos de causa principal más precisos con significativamente menos desvíos que los agentes de LLM tradicionales de estilo ReAct, al tiempo que mantuvo el tamaño del contexto pequeño y el comportamiento auditable. Esta validación demuestra que el enfoque estructurado y guiado por grafos ofrece resultados superiores en comparación con los patrones genéricos de agentes de LLM.