IBM colaboró con organizaciones farmacéuticas globales para desarrollar conjuntamente y poner a prueba Regulate.AI, una herramienta de creación multiagente impulsada por IA agéntica y diseñada para respaldar la creación de documentos regulatorios escalables y de alta calidad adecuados para casos de usos en las industrias.
La creación regulatoria sigue siendo una de las actividades más complejas y que consumen más tiempo para llevar productos al mercado. Los documentos regulatorios son grandes y altamente estructurados, y están sujetos a una revisión rigurosa, lo que requiere precisión científica y un estricto cumplimiento del formato y las normas.
A medida que los requisitos normativos se vuelven cada vez más complejos, las organizaciones de ciencias de la vida están bajo una presión cada vez mayor para entregar las presentaciones más rápido mientras mantienen la calidad, la coherencia y la trazabilidad. Por lo tanto, acelerar este proceso utilizando la IA ha sido un área de enfoque para muchas organizaciones; este mismo enfoque se puede aplicar en todos los sectores.
Para responder a este desafío, IBM colaboró con organizaciones farmacéuticas globales para desarrollar conjuntamente y poner a prueba Regulate.AI, el acelerador de creación regulatoria de IBM. Regulate.AI es una herramienta de creación de múltiples agentes impulsada por IA agéntica y diseñada para admitir la creación de documentos escalables y de alta calidad en todos los casos de uso reglamentarios. Nuestra colaboración se centra en llevar la IA más allá de la prueba de concepto, realizando la incorporación en los flujos de trabajo cotidianos de creación regulatoria de la vida real y diseñarla para operar a escala empresarial en múltiples casos de uso de informes.
En términos más generales, en su forma actual, este acelerador se puede aplicar a una amplia gama de casos de uso de informes en materia de sustentabilidad, informes financieros y anuales o en desarrollo de informes científicos. La flexibilidad de la herramienta y el enfoque independiente de la plantilla y la entrada permitirán su uso en todas las industrias.
La evolución de nuestra herramienta se ha impulsado a través de sesiones de diseño conjuntas y desarrollo iterativo. Este proceso permite a Regulate.IA adaptarse a diferentes enfoques de creación en toda la organización en función del tipo de documento, la complejidad del contenido y las necesidades del usuario.
Nuestra herramienta ofrece dos enfoques: generación basada en patrones y en plantillas. La redacción basada en patrones ofrece flexibilidad, aprendiendo de documentos anteriores como pares de entrada-salida, lo que permite que los modelos generalicen contenidos variados. Sin embargo, para muchos casos de uso regulatorios y científicos, un enfoque basado en plantillas ofrece un mayor control, escalabilidad y coherencia. Al redactar en estructuras predefinidas, las plantillas permiten a los usuarios guiar la salida directamente y aplicar los mismos estándares en múltiples tipos de documentos y contextos regulatorios.
Este enfoque colaborativo garantiza que Regulate.AI evolucione no como una herramienta genérica de IA, sino como un acelerador basado en la realidad de las necesidades de los miembros del equipo regulatorio.
La creación regulatoria rara vez es lineal. Los documentos se redactan, revisan y refinan varias veces, a menudo por parte de grandes equipos distribuidos que trabajan bajo plazos ajustados. Regulate.IA ha sido diseñado para respaldar esta realidad, permitiendo la colaboración a lo largo de todo el ciclo de vida de creación en lugar de actuar como un complemento de Word. Puede permitir la colaboración entre los usuarios y los flujos de trabajo de creación de documentos de la organización.
El acelerador proporciona experiencias basadas en roles alineadas con distintas responsabilidades dentro del proceso de creación regulatoria. Los administradores gestionan las configuraciones, los redactores estructuran y preparan informes y plantillas, y los escritores y revisores redactan, comentan y perfeccionan el contenido.
Este modelo basado en roles es esencial en entornos regulatorios, donde se requiere una propiedad clara, acceso controlado y traspasos definidos para mantener el cumplimiento, permitiendo que los equipos trabajen en paralelo. Al equilibrar la flexibilidad con la gobernanza, el acelerador apoya la colaboración eficiente sin comprometer la coherencia ni la supervisión.
Las capacidades de creación sólidas, que incluyen control de versiones, comentarios, concientización de dependencias en todas las secciones del documento y exportación de informes completos, son igualmente críticas en un contexto regulatorio. Los documentos regulatorios suelen pasar por múltiples ciclos de revisión iterativa, a menudo con actualizaciones en fases avanzadas impulsadas por nuevos datos, feedback o los requisitos de presentación en aumento. La concientización de dependencias garantiza que los cambios realizados en una sección se reflejen de manera precisa y coherente en todo el documento, que reduce el riesgo de discrepancias y reelaboraciones, lo cual es importante para envíos grandes y complejos.
Estas capacidades se han desarrollado y validado con ejemplos reales de informes regulatorios en diversos ámbitos no clínicos y clínicos de las ciencias de la vida. Este enfoque asegura que la herramienta no solo agilice los procesos de creación cuando corresponda, sino que también tenga en cuenta los matices, los controles y la variabilidad inherentes a la redacción regulatoria. Como resultado, Regulate.AI está diseñado para escalar entre equipos y casos de uso, mientras permanece reutilizable, robusto y apto para las operaciones regulatorias empresariales.
En el núcleo de Regulate.AI, se encuentra un conjunto de capacidades impulsadas por IA diseñadas para reducir el esfuerzo manual y acelerar el proceso de creación, al tiempo que mantiene a los humanos firmemente al tanto de la responsabilidad de toma de decisiones.
Estas capacidades apoyan a los autores a lo largo del ciclo de vida de redacción, ayudándoles a pasar de datos sin procesar a documentos de alta calidad listos para enviar con mucho menos esfuerzo manual:
En conjunto, estas capacidades ayudan a alejar el esfuerzo del autor de tareas repetitivas como el formato y la redacción, permitiendo dedicar más tiempo a la revisión, interpretación y toma de decisiones. Este enfoque mejora la experiencia y la motivación del autor, contrarrestando la creciente carga administrativa de las presentaciones regulatorias.
Regulate.AI se ha desarrollado pensando en el despliegue empresarial, diseñado para integrarse en los sistemas regulatorios existentes en lugar de operar como una herramienta independiente.
Como parte de la colaboración, estamos desarrollando la integración con plataformas como Veeva Vault, informando las vías de integración y las decisiones de diseño técnico. El acelerador es compatible con la integración en entornos de almacenamiento más amplios, lo que permite una ingesta flexible de datos de origen y una gestión estructurada de los informes reglamentarios.
Aunque la colaboración actual se centra en casos de uso regulatorios específicos, la arquitectura subyacente está diseñada a escala para apoyar otros tipos de documentos, áreas terapéuticas y requisitos organizacionales a lo largo del tiempo.
Un enfoque estructurado y colaborativo, que combina el diseño conjunto, la validación de la viabilidad técnica y el desarrollo iterativo, ha garantizado que el acelerador siga siendo robusto, escalable y adecuado para entornos regulados.
Regulate.IA se ofrece como parte de Enterprise Advantage, el servicio basado en activos de IBM Consulting para construir, gobernar y escalar aplicaciones IA. Construido utilizando las capacidades de IBM Consulting Advantage, Regulate.AI es una de las aplicaciones predefinidas de IA disponibles a través del mercado de Advantage.
Si bien Regulate.AI continúa evolucionando, nuestro análisis sugiere ganancias significativas de eficiencia, con el potencial de reducir el tiempo dedicado por los redactores regulatorios en más de un 50-60 %.
Más allá de la eficiencia, la colaboración destaca el valor de aplicar la IA generativa de manera responsable, mediante su incorporación dentro de los flujos de trabajo gobernados, manteniendo la supervisión humana y alineándose estrechamente con los estándares regulatorios. Este enfoque permite obtener beneficios tangibles al tiempo que preserva la calidad, el cumplimiento y la confianza.
IBM se compromete a continuar la inversión en Regulate.AI y escalar el acelerador a través de una hoja de ruta clara y trabajar en asociación con nuestros clientes de las industrias farmacéuticas para desplegarlo en varios casos de uso. Este proceso incluye ampliar la cobertura a otros tipos de documentos regulatorios, mejorar las capacidades de creación y revisión, fortalecer las integraciones (incluidas las plataformas de envío y gestión de contenido) y consolidar la solución para una implementación empresarial más amplia.
Al adoptar un enfoque que ajuste la herramienta a cada caso de uso y organización, a medida que Regulate.AI madura, se posiciona para convertirse en una capacidad escalable y repetible. Permite a los equipos regulatorios trabajar más rápido y con mayor confianza, al tiempo que mantienen la gobernanza y la calidad requeridas en entornos regulados.