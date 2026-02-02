La creación regulatoria sigue siendo una de las actividades más complejas y que consumen más tiempo para llevar productos al mercado. Los documentos regulatorios son grandes y altamente estructurados, y están sujetos a una revisión rigurosa, lo que requiere precisión científica y un estricto cumplimiento del formato y las normas.

A medida que los requisitos normativos se vuelven cada vez más complejos, las organizaciones de ciencias de la vida están bajo una presión cada vez mayor para entregar las presentaciones más rápido mientras mantienen la calidad, la coherencia y la trazabilidad. Por lo tanto, acelerar este proceso utilizando la IA ha sido un área de enfoque para muchas organizaciones; este mismo enfoque se puede aplicar en todos los sectores.

Para responder a este desafío, IBM colaboró con organizaciones farmacéuticas globales para desarrollar conjuntamente y poner a prueba Regulate.AI, el acelerador de creación regulatoria de IBM. Regulate.AI es una herramienta de creación de múltiples agentes impulsada por IA agéntica y diseñada para admitir la creación de documentos escalables y de alta calidad en todos los casos de uso reglamentarios. Nuestra colaboración se centra en llevar la IA más allá de la prueba de concepto, realizando la incorporación en los flujos de trabajo cotidianos de creación regulatoria de la vida real y diseñarla para operar a escala empresarial en múltiples casos de uso de informes.

En términos más generales, en su forma actual, este acelerador se puede aplicar a una amplia gama de casos de uso de informes en materia de sustentabilidad, informes financieros y anuales o en desarrollo de informes científicos. La flexibilidad de la herramienta y el enfoque independiente de la plantilla y la entrada permitirán su uso en todas las industrias.