Inteligencia artificial Automatización de TI

Computer Gross impulsa la innovación de IA en Italia con IBM watsonx

Para ayudar al ecosistema de socios de Italia a desarrollar habilidades para la adopción de IA responsable, Computer Gross lanzó el watsonx Competence Center—una inversión interna dedicada a avanzar en la IA generativa en todo el mercado italiano.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
Imagen ampliada del rostro de un hombre con anteojos en los que se refleja la pantalla de una computadora.

Computer Gross está ayudando a las organizaciones italianas a mover del interés de la IA al impacto de la IA. En esta entrevista de IBM TechXchange, la empresa comparte cómo watsonx.data y un watsonx Competence Center dedicado están preparando a sus socios en toda Italia para la próxima era de la IA de confianza.

Una alianza creada para la próxima ola de IA

Computer Gross es uno de los distribuidores orientados a soluciones más establecidos de Italia y colaborador de IBM desde hace mucho tiempo. Durante décadas, la empresa ha apoyado a miles de organizaciones italianas a medida que adoptaban nuevas tecnologías y modernizaban sus sistemas. Hoy en día, su enfoque está totalmente en la IA y en la base de datos que la hace útil y confiable.

En IBM TechXchange 2025, hablamos con Davide Bagnoli, líder del equipo de nube e IA en Computer Gross, sobre cómo la empresa está ayudando a su ecosistema de socios a navegar este cambio. Nuestra conversación destacó cómo se ha vuelto central la habilitación de datos y habilidades en el panorama italiano de IA.

“Trabajamos con datos todos los días”, dijo Davide. "Nos da insight del mercado y nos ayuda a comprender dónde necesitan apoyo nuestros socios".

Apoyar el acelerado ecosistema de IA de Italia

Computer Gross colabora con casi trescientos IBM® Business Partner en toda Italia. Estos socios van desde grandes integradores de sistemas hasta pequeños equipos de especialistas, incluidas empresas boutique con amplia experiencia en temas como IA, nube y seguridad. Independientemente de su tamaño, todos comparten el mismo desafío: seguir el ritmo de la tecnología de IA que cambia rápidamente.

Para ayudar al ecosistema de socios de Italia a desarrollar las habilidades necesarias para adoptar la IA de manera responsable, Computer Gross creó el watsonx Competence Center. Esta importante inversión interna se dedica a promover la IA generativa en todo el mercado italiano. 

Su misión, en sus propias palabras, es: “Promuovere l'utilizzo de la IA Generativa en el mercado italiano, facilitando el desarrollo de los casos de uso alineados con los distintos sectores de la industria”. (Traducido: “Promover la adopción de la IA generativa en el mercado italiano y ayudar a desarrollar casos de uso alineados con los sectores de la industria”).

Davide explicó cómo el Centro de competencias fortalece la colaboración en todo el ecosistema: “Si usted es un socio pequeño, es posible que no tenga el conjunto completo de habilidades para liderar un proyecto complejo de IA por su cuenta. El Centro de Competencia pone a los socios en contacto entre sí para que puedan compartir experiencia y crecer juntos”.

Con capacitación estructurada, certificaciones y acceso directo a la tecnología de IBM, el centro se está convirtiendo en un catalizador para la preparación para la IA en toda Italia.

watsonx.data como piedra angular

A medida que las empresas italianas digitalizan sus operaciones, generan grandes volúmenes de datos en diferentes herramientas y formatos. La mayoría de las organizaciones reconocen el valor de esta información, pero tienen dificultades para utilizarla de manera eficaz para la IA. Aquí es donde watsonx.data se ha vuelto esencial para la estrategia de Computer Gross.

“watsonx.data reúne diferentes tipos de datos en un formato que está listo para la IA”, dijo Davide. "Evita los silos y le permite usar su información para proyectos reales".

Con watsonx.data, los socios pueden reunir datos estructurados—como bases de datos, tablas de aplicaciones y contenido no estructurado, incluyendo documentos, PDFs o registros—dentro de un único entorno de lakehouse gobernado. Este enfoque unificado reduce los silos y la complejidad de los datos, mejora la calidad de los datos y crea una ruta coherente hacia los datos listos para la IA en todos los entornos de nube híbrida. Al simplificar el acceso, la gobernanza y la preparación, watsonx.data ayuda a los socios a acelerar el análisis, el entrenamiento de modelos y el desarrollo de IA con una base de datos confiable.

Herramientas que se adaptan a la forma de trabajar de los equipos

Davide pasó un tiempo en los laboratorios prácticos de watsonx.data durante TechXchange y enfatizó la importancia de que las plataformas de IA admitan las diferentes preferencias de los usuarios. Los científicos de datos a menudo prefieren una interfaz visual clara, mientras que los desarrolladores y arquitectos favorecen la automatización y los workflows.

“Diferentes profesionales trabajan de diferentes maneras”, dijo Davide. “watsonx.data proporciona una interfaz de usuario (IU) limpia y la opción de automatizar a través de la línea de comandos. Las mejoras durante el último año han sido significativas”.

Este enfoque dual facilita a los socios la adopción de la plataforma y la integración de la IA en sus procesos existentes.

Preparación para la próxima ola: agentes de IA

De cara al futuro, Davide cree que los agentes de IA se convertirán en una forma poderosa de automatizar el trabajo e integrar inteligencia en todas las aplicaciones. Comparó el futuro de la IA con la forma en que tradicionalmente se ha construido el software dividiendo problemas complejos en partes manejables que se pueden reutilizar y adaptar. Pero los agentes necesitan información fiable como base.

"Los modelos por sí solos son juguetes sin buenos datos", dijo Davide. “Muchas empresas mantienen información en bases de datos y archivos compartidos, pero no la utilizan. Con watsonx.data, todo se junta. Luego podrás desbloquear el valor”.

Al preparar la base de datos y alentar a los socios a explorar enfoques basados en agentes, Computer Gross está ayudando a las empresas italianas a crear una IA que sea práctica, escalable y alineada con las necesidades reales.

Continuar una asociación creada para el progreso

Computer Gross ya está obteniendo excelentes resultados de su inversión en IA. La empresa ganó el premio Netcomm por su uso innovador de IBM watsonx Assistant en su plataforma de comercio B2B. Este reconocimiento refleja lo que puede suceder cuando la IA se aplica con una estrategia de datos sólida.

Lo que destaca es el compromiso de la empresa de ayudar al ecosistema italiano a progresar más allá de la experimentación. A través del watsonx Competence Center, watsonx.data y la estrecha colaboración con IBM, Computer Gross está sentando las bases para una adopción de IA confiable en toda Italia.

La entrevista completa con Davide Bagnoli a continuación captura este impulso e ilustra cómo la IA está dando forma a nuevas posibilidades para socios y clientes.

Descubre cómo Computer Gross se transformó con la IA
Conozca al socio
Solicite una demostración en vivo

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM