Computer Gross impulsa la innovación de IA en Italia con IBM watsonx

Computer Gross colabora con casi trescientos IBM® Business Partner en toda Italia. Estos socios van desde grandes integradores de sistemas hasta pequeños equipos de especialistas, incluidas empresas boutique con amplia experiencia en temas como IA, nube y seguridad. Independientemente de su tamaño, todos comparten el mismo desafío: seguir el ritmo de la tecnología de IA que cambia rápidamente.

Para ayudar al ecosistema de socios de Italia a desarrollar las habilidades necesarias para adoptar la IA de manera responsable, Computer Gross creó el watsonx Competence Center. Esta importante inversión interna se dedica a promover la IA generativa en todo el mercado italiano.

Su misión, en sus propias palabras, es: “Promuovere l'utilizzo de la IA Generativa en el mercado italiano, facilitando el desarrollo de los casos de uso alineados con los distintos sectores de la industria”. (Traducido: “Promover la adopción de la IA generativa en el mercado italiano y ayudar a desarrollar casos de uso alineados con los sectores de la industria”).

Davide explicó cómo el Centro de competencias fortalece la colaboración en todo el ecosistema: “Si usted es un socio pequeño, es posible que no tenga el conjunto completo de habilidades para liderar un proyecto complejo de IA por su cuenta. El Centro de Competencia pone a los socios en contacto entre sí para que puedan compartir experiencia y crecer juntos”.

Con capacitación estructurada, certificaciones y acceso directo a la tecnología de IBM, el centro se está convirtiendo en un catalizador para la preparación para la IA en toda Italia.