Si el linaje de datos sirve como el mapa, entonces la protección de datos es la lupa, que revela exactamente quién interactuó con los datos a lo largo del camino. Guardium registra el acceso a datos confidenciales, capturando quién los vio, cuándo y desde dónde. Aplica políticas y enfoque de acceso con privilegios mínimos, marca la actividad sospechosa de los usuarios y proporciona informes de cumplimiento integrados para el RGPD, HIPAA, SOX, PCI-DSS y más para optimizar los flujos de trabajo de auditoría y permitir decisiones de cumplimiento rápidas.
En conjunto, el linaje y la protección forman un entramado de cumplimiento continuo, donde se tiene en cuenta el movimiento y el acceso a los datos. Donde el linaje muestra el flujo, la protección de datos aplica las reglas, convirtiendo la observación en protección.
Guardium Data Protection complementa el linaje de datos dentro de watsonx.data intelligence al centrarse en quién accede a los datos, enriqueciendo la narrativa de cumplimiento con la actividad del usuario y el contexto de control. El resultado es una historia de cumplimiento: flujo más acceso, contexto más control.
Usados en combinación, el linaje y la protección reducen los puntos ciegos, convirtiendo la evidencia de auditoría en herramientas de cumplimiento de extremo a extremo.