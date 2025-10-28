Inteligencia artificial Automatización de TI

Cumplimiento sin puntos ciegos: linaje de datos e IBM Guardium Data Protection

Cada modelo e insight es tan preciso como sus datos. IBM watsonx.data intelligence y Guardium Data Protection ayudan a simplificar la preparación de auditorías y fortalecer la confiabilidad de los datos, lo que permite IA y analytics en los que puede confiar.

Publicado 10/28/2025
¿Cuánto más rápido puede actuar su equipo de cumplimiento si los registros de auditoría y los flujos de datos se unieran en una única vista lista para auditar, mapeando automáticamente los datos relevantes para el RGPD, HIPAA, PCI y SOX? ¿Y si pudiera lograr una resolución de incidentes más rápido, con insight inmediato sobre cómo mover los datos confidenciales?

Esta forma de eficiencia no se trata solo de velocidad; también puede ayudar a mitigar la incertidumbre y el riesgo. Según el RGPD, las organizaciones pueden ser multadas con hasta 20 millones de euros o el 4 % de su facturación anual global, la cantidad que sea mayor.  

En Estados Unidos, la ley Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) amplía la aplicación de la HIPAA: las infracciones repetidas del mismo requisito pueden incurrir en sanciones civiles de hasta 1.5 millones de dólares al año. Estas cifras no son números teóricos, sino exposiciones sustanciales para cualquier organización que pierda el control de sus datos.

Con décadas de experiencia en gobernanza y seguridad, IBM proporciona la base para datos confiables. Basándose en esta experiencia, IBM® watsonx.data intelligence ofrece un linaje potente y pone la transparencia en el centro del cumplimiento, mientras que IBM® Guardium Data Protection proporciona visibilidad detallada del control de acceso y la aplicación de políticas. Juntas, estas soluciones ayudan a las organizaciones a alinearse con las expectativas normativas, al tiempo que reducen la carga de trabajo de los equipos de auditoría, cumplimiento y seguridad. Entregan datos dondequiera que residan en la nube, on premises y entornos híbridos.  El cumplimiento es un punto clave de la confiabilidad de los datos y comienza con la claridad. El linaje de datos proporciona la capa narrativa: la historia de sus datos desde el origen hasta el resultado.

Linaje de datos: donde los datos se convierten en evidencia

Durante demasiado tiempo, el linaje de datos se ha tratado como un "aspecto técnico". En realidad, es la base de informes regulatorios y un habilitador clave de datos confiables y listos para la IA. El linaje cuenta la historia de sus datos: dónde se originan, cómo se transforman y dónde se utilizan. Cuando se documenta adecuadamente, convierte las pistas de auditoría de pruebas fragmentadas en una narrativa clara y confiable. A través de watsonx.data intelligence, las organizaciones pueden rastrear y comprender los datos en la nube, on premises y sistemas híbridos, obteniendo una visión unificada del linaje de datos y la calidad sin interrumpir los entornos existentes.

Veamos, por ejemplo, una de las 25 principales empresas financieras de EE. UU. que transformó su postura de cumplimiento adoptando el linaje de datos dentro de IBM watsonx.data intelligence. Al obtener visibilidad automatizada de extremo a extremo de los flujos de datos y metadatos, la empresa pudo identificar y monitorear sus elementos de datos críticos (CDE), optimizar los procesos de gobernanza e ingresar a las auditorías completamente preparados. La auditoría interna no aportó feedback constructivo, lo que es una clara señal de que la precisión y la trazabilidad de los datos son ahora más sólidas.

Al poner el linaje en primer lugar, las organizaciones pueden:

  • Demostrar la trazabilidad de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida.
  • Responder a las preguntas de los auditores con rapidez y precisión.
  • Admitir marcos como RGPD, SOX, BCBS 239 con flujos de datos auditables.
  • Fortalecer la confianza en la confiabilidad de los datos.

Este enfoque no es solo gobernanza; es la base de la confianza en los datos de su negocio. Una vez que conoce la historia, necesita control. La protección de datos agrega la capa de responsabilidad, que muestra exactamente quién accedió a los datos, cuándo y cómo.

Guardium: convertir la evidencia de auditoría en un control procesable

Si el linaje de datos sirve como el mapa, entonces la protección de datos es la lupa, que revela exactamente quién interactuó con los datos a lo largo del camino. Guardium registra el acceso a datos confidenciales, capturando quién los vio, cuándo y desde dónde. Aplica políticas y enfoque de acceso con privilegios mínimos, marca la actividad sospechosa de los usuarios y proporciona informes de cumplimiento integrados para el RGPD, HIPAA, SOX, PCI-DSS y más para optimizar los flujos de trabajo de auditoría y permitir decisiones de cumplimiento rápidas.

En conjunto, el linaje y la protección forman un entramado de cumplimiento continuo, donde se tiene en cuenta el movimiento y el acceso a los datos. Donde el linaje muestra el flujo, la protección de datos aplica las reglas, convirtiendo la observación en protección.

Guardium Data Protection complementa el linaje de datos dentro de watsonx.data intelligence al centrarse en quién accede a los datos, enriqueciendo la narrativa de cumplimiento con la actividad del usuario y el contexto de control. El resultado es una historia de cumplimiento: flujo más acceso, contexto más control.

Usados en combinación, el linaje y la protección reducen los puntos ciegos, convirtiendo la evidencia de auditoría en herramientas de cumplimiento de extremo a extremo.

Cumplimiento impulsado por evidencia y control

Cuando el linaje y la protección trabajan juntos, las organizaciones obtienen una visión unificada y basada en evidencia de cómo se mueven los datos y quién está en contacto con ellos, creando un entramado de cumplimiento que es auditable y le permite actuar con rapidez.

Este enfoque combinado respalda la automatización de procesos de cumplimiento normativo y puede aportar claridad al uso de datos, la transformación y los efectos posteriores, que incluyen:

  • Visibilidad de extremo a extremo: comprenda cómo fluyen y se transforman los datos en todos los sistemas.
  • Responsabilidad de acceso: vea exactamente quién estuvo en contacto con los datos en cada paso.
  • Informes listos para auditorías: ofrezca descripciones de cumplimiento coherentes e integrales en lugar de registros fragmentados.
  • Respuesta rápida a incidentes: rastree rápidamente el impacto descendente del acceso sospechoso.

Al trabajar en paralelo, estas soluciones pueden transformar los flujos de trabajo de cumplimiento.  Con el linaje automatizado en watsonx.data intelligence, las organizaciones pueden reducir significativamente el tiempo dedicado a informar el cumplimiento normativo y mejorar significativamente la trazabilidad de los problemas de datos. Estas mejoras aumentan la visibilidad y la calidad de los datos en todas las dependencias y los impactos posteriores, creando una base sólida para una protección de datos eficaz. Sobre esa base, Guardium Data Protection automatiza el monitoreo, la generación de informes y el control de acceso, lo que ayuda a las organizaciones a reducir los esfuerzos manuales de monitoreo y generación de informes, al tiempo que acelera el tiempo de obtención de pruebas para los equipos de cumplimiento.

Cuando las organizaciones construyen un linaje de datos y una protección de datos sólidos, pasan de la conformidad reactiva a la gobernanza proactiva. La auditoría se convierte no solo en una casilla de verificación, sino en una demostración de control; el riesgo se hace visible; la integridad de los datos se convierte en un diferenciador.  

Liderar con linaje, fortalecer con protección

El linaje de datos no es un complemento: es la base. Guardium se basa en él con protección continua, creando un ecosistema de cumplimiento vivo que se adapta a medida que evolucionan sus datos. Las soluciones de IBM brindan soporte a los clientes dondequiera que residan sus datos, en la nube, en las instalaciones y en entornos híbridos, impulsando la visibilidad, el control y la confianza.

Más allá del linaje de datos para el cumplimiento, watsonx.data intelligence ofrece gobernanza de datos impulsada por IA lista para la empresa, catalogación sólida, aplicación automatizada de la calidad de los datos e intercambio seguro de productos de datos. Esta estrategia es la forma en que IBM convierte la gobernanza de la obligación en inteligencia operativa.

¿Está listo para transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva?

