¿Cuánto más rápido puede actuar su equipo de cumplimiento si los registros de auditoría y los flujos de datos se unieran en una única vista lista para auditar, mapeando automáticamente los datos relevantes para el RGPD, HIPAA, PCI y SOX? ¿Y si pudiera lograr una resolución de incidentes más rápido, con insight inmediato sobre cómo mover los datos confidenciales?

Esta forma de eficiencia no se trata solo de velocidad; también puede ayudar a mitigar la incertidumbre y el riesgo. Según el RGPD, las organizaciones pueden ser multadas con hasta 20 millones de euros o el 4 % de su facturación anual global, la cantidad que sea mayor.

En Estados Unidos, la ley Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) amplía la aplicación de la HIPAA: las infracciones repetidas del mismo requisito pueden incurrir en sanciones civiles de hasta 1.5 millones de dólares al año. Estas cifras no son números teóricos, sino exposiciones sustanciales para cualquier organización que pierda el control de sus datos.

Con décadas de experiencia en gobernanza y seguridad, IBM proporciona la base para datos confiables. Basándose en esta experiencia, IBM® watsonx.data intelligence ofrece un linaje potente y pone la transparencia en el centro del cumplimiento, mientras que IBM® Guardium Data Protection proporciona visibilidad detallada del control de acceso y la aplicación de políticas. Juntas, estas soluciones ayudan a las organizaciones a alinearse con las expectativas normativas, al tiempo que reducen la carga de trabajo de los equipos de auditoría, cumplimiento y seguridad. Entregan datos dondequiera que residan en la nube, on premises y entornos híbridos. El cumplimiento es un punto clave de la confiabilidad de los datos y comienza con la claridad. El linaje de datos proporciona la capa narrativa: la historia de sus datos desde el origen hasta el resultado.