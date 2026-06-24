IBM Confluent proporcionó a Busie una base de transmisión de datos gestionada y necesaria para crear una plataforma orientada eventos para operadores de autobuses chárter. Esta plataforma convirtió los datos operativos aislados en búsquedas en tiempo real, cotizaciones, precios, facturación y notificaciones a los clientes.
Los proveedores de transporte han confiado durante mucho tiempo en procesos manuales para mantener el flujo de sus operaciones. Los registros físicos, los archivadores y los agentes de atención al cliente les han permitido durante mucho tiempo transportar personas del punto A al punto B de forma segura y eficiente. Si bien los procesos manuales han sustentado las operaciones de estas empresas durante años, también les han impedido escalar.
Este cambio refleja las expectativas de los viajeros de autobús de hoy, que quieren una experiencia digital fluida comparable a sus aplicaciones móviles favoritas, como Uber o Lyft. Quieren poder reservar transporte grupal con un clic, con precios precisos, estimaciones confiables de llegada a destino y una experiencia de reserva en línea fluida.
Busie, una empresa con sede en Nueva York y finalista en el desafío inaugural de startups de transmisión de datos de Confluent, permite a los proveedores de transporte terrestre ofrecer esta experiencia moderna a sus clientes. Su plataforma chárter ofrece una solución plug and play que permite un proceso de reservación en línea integral, que deleita a los clientes, reduce los costos de adquisición y, en última instancia, duplica las conversiones de reservaciones.
Los proveedores de transporte pueden digitalizar y optimizar sus operaciones, desde consultas omnicanal, gestión de inventario y precios dinámicos hasta pagos, planificación dinámica de rutas basadas en vehículos y analytics de clientes. La base de su plataforma es la transmisión de datos con IBM Confluent.
Siga leyendo para saber cómo Busie utiliza la transmisión de datos para llevar servicios digitales a los proveedores de transporte y por qué creó su plataforma en IBM.
Los cofundadores de Busie, Brady Perry y Louis Bookoff, decidieron implementar una arquitectura basada en eventos para su plataforma de vuelos chárter desde el principio. Experimentaron con una infraestructura monolítica durante el desarrollo inicial del producto, pero rápidamente la encontraron limitante. El sistema estrechamente acoplado era difícil de escalar a los rendimientos que anticipaban y ralentizaba el rápido desarrollo de nuevas características de la plataforma.
Si bien su arquitectura inicial de microservicios dependía en gran medida de las llamadas a la API RESTful, reconocieron la importancia de establecer una infraestructura de datos fundacional que escale y se adapte según las necesidades cambiantes a lo largo del tiempo. Tras familiarizarse con el concepto de transmisión de datos a través de los recursos para desarrolladores de IBM Confluent, sabían que Apache Kafka respondería a estas necesidades.
Como startup lean, carecían de los recursos y la experiencia para autogestionar Kafka de manera efectiva, por lo que solicitaron el programa de startups de Confluent. El programa ofrece hasta un año de créditos gratis de Confluent Cloud y acceso a expertos internos. Está diseñado para startups en etapa inicial con casos de uso innovadores de transmisión de datos.
Con IBM Confluent, Busie puede aprovechar una amplia herramienta para desarrolladores, incluyendo soporte multilingüe, para incorporar rápidamente a nuevos ingenieros. Luego pueden construir una arquitectura duradera basada en eventos para potenciar su plataforma chárter desde el primer día. También se benefician de recursos completos y totalmente gestionados que proporciona IBM Confluent, incluyendo conectores completamente gestionados, procesamiento de flujos y registro de esquemas.
El recorrido de transmisión de datos de Busie comenzó con desbloquear datos de manera incremental de bases de datos aisladas. Utilizaron varios conectores preconfigurados, tanto totalmente gestionados en IBM Confluent Cloud como autogestionados en AWS ECS con AWS Fargate, para conectar datos de 13 bases de datos PostgreSQL y MongoDB. Los datos en estas bases de datos iban desde tablas de clientes hasta solicitudes de precios, reservaciones y el estado de los vehículos.
Reunir estos datos eliminó los silos entre las bases de datos y los desbloqueó para su consumo por parte de aplicaciones posteriores.
Con una arquitectura de transmisión de datos fundamental en su lugar, Busie comenzó a construir aplicaciones que aprovechaban más características de la plataforma de transmisión de datos de IBM Confluent. Su aplicación principal, Range Operator Portal, una ERP verticalizada para el proceso de reserva de viajes chárter de extremo a extremo, está impulsada por un sólido motor de búsqueda llamado “Charter Experience Finder” (ChEF).
ChEF adopta un enfoque de procesamiento shift left, agregando y enriqueciendo datos de fuentes dispares dentro de IBM Confluent Cloud para crear un modelo de datos unificado y optimizado para búsqueda, paginación y filtrado. Este enfoque permite a los operadores de transporte encontrar rápidamente la información que necesitan.
El rendimiento para cargar la vista central en el Range Operator Portal mejoró en un 300 %, proporcionando una experiencia digital más fluida para los clientes. Esta mejora es el resultado directo de su enfoque shift left al procesamiento de datos.
Los clientes de Busie también pueden realizar potentes operaciones de búsqueda en sus datos, ayudándoles a encontrar la información que necesitan más rápido que con cualquier otro producto del mercado. Esta capacidad les ahorra un tiempo valioso en sus operaciones diarias.
Más allá de este avance, Busie ha ofrecido características nunca antes experimentadas en la industria. Precios dinámicos, facturación asincrónica en línea, contratos electrónicos y notificaciones en tiempo real, como actualizaciones sobre el estado del chárter, son solo algunas de las innovaciones posibles gracias a la transmisión de datos.
Es importante destacar que Busie puede implementar estas características en semanas o meses en lugar de años gracias a las amplias herramientas de IBM Confluent. Pueden integrar fácilmente nuevas fuentes de datos en la plataforma y crear productos de datos bien estructurados y gobernados que sean fácilmente detectables y listos para su uso por parte de las aplicaciones posteriores.
Como una startup lean con recursos limitados, esta capacidad ha demostrado ser invaluable para responder rápidamente a las demandas de sus clientes. También les ha permitido desarrollar nuevas funcionalidades en la plataforma chárter, y Busie puede admitir volúmenes de solicitudes de precios en millones de dólares al mes.
Esta capacidad también les ha ayudado a controlar los costos de almacenamiento de datos. El procesamiento de flujos de IBM Confluent les permite filtrar flujos de datos de manera efectiva, limitando el volumen de datos que llegan a las bases de datos descendentes a lo estrictamente necesario.
A medida que Busie continúa innovando, planea aprovechar aún más las capacidades de la plataforma de transmisión de datos de IBM Confluent. El procesamiento de transmisión con Apache Flink totalmente gestionado, por ejemplo, presenta al equipo varias oportunidades para desarrollar su oferta de productos. Los paneles de análisis en tiempo real, la fijación de precios basada en el rendimiento (es decir, precios dinámicos basados en la disponibilidad de los conductores y de los vehículos) y los informes de ubicación de los vehículos en tiempo real son solo algunas de las aplicaciones de transmisión que se están considerando.
La transmisión de datos es fundamental para la misión de Busie de ayudar a los proveedores de transporte a digitalizarse. Con IBM Confluent como columna vertebral de su plataforma chárter, Busie ofrece una solución plug and play adaptada a las empresas de transporte, que la industria tecnológica a menudo ha ignorado. La transmisión, el procesamiento, la gobernanza y el intercambio de datos en tiempo real de múltiples fuentes permiten a Busie ofrecer una plataforma integral que gestiona todo, desde las cotizaciones hasta la planificación dinámica de rutas.
Con el apoyo de IBM Confluent, Busie puede desarrollar su producto a buen ritmo, impulsando la innovación de forma rápida y con recursos limitados. Después de haber tomado la decisión temprana de basar su plataforma en IBM Confluent Cloud, Busie ha marcado la pauta para el éxito a largo plazo.