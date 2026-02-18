El conmutador nacional de Bulgaria, BORICA, escala la prevención de fraude de próxima generación con IBM Safer Payments e IBS

BORICA ha implementado IBM Safer Payments para servicios de tarjetas, con planes de incluir pronto rieles de pago instantáneos para sus clientes, que incluyen bancos de todos los tamaños, proveedores de servicios de pago y adquirentes de tarjetas. Esta implementación representa un paso importante para BORICA hacia la continuación de la prestación de servicios bancarios seguros e innovadores a escala y ya ha demostrado su éxito en la detección de transacciones fraudulentas.

"Al desplegar IBM Safer Payments, BORICA ha creado una capa centralizada y multiinquilino de prevención de fraudes y delitos financieros para la infraestructura de pagos nacional de Bulgaria", dijo Albena Petkova, directora de Servicios de Prevención de Fraudes Financieros en BORICA. "La plataforma ahora protege la mayoría de las transacciones con tarjetas nacionales (más del 70%) en tiempo real, ofreciendo un monitoreo de detección de fraude basado en el riesgo en todos los bancos y proveedores de pagos participantes. La integración con el sistema antifraude para pagos sin tarjeta y operaciones de canales digitales está en desarrollo. Este modelo de servicio compartido permite controles AML y antifraude coherentes a escala nacional, lo que reduce significativamente las pérdidas por fraude y mejora la experiencia del cliente al minimizar los rechazos de transacciones falsas”.

IBS ayudó a integrar perfectamente la solución dentro de los flujos de trabajo de pago, lo que permitió a BORICA obtener una visión unificada del comportamiento del cliente y mejorar la eficacia de sus medidas de protección contra el fraude. “La confianza de nuestros clientes es clave para nuestro éxito. Ponemos la seguridad en primer plano para que los clientes puedan estar seguros de que su dinero y su información personal están bien protegidos. Esta tecnología nos está dando resultados exitosos”, agregó Petkova.

Gracias a los servicios de modernización e integración de aplicaciones de IBS, que ayudan a los clientes a desbloquear el potencial de las aplicaciones heredadas y a desarrollar nuevas capacidades digitales diseñadas para la era de la nube, la solución se implementó en pocas semanas. "En IBS, tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a innovar aún más rápido y desbloquear más posibilidades", dijo Goran Angelov, director ejecutivo (CEO) de IBS. "Nuestra colaboración con BORICA ejemplifica nuestro compromiso de empoderar a las organizaciones con soluciones seguras y de vanguardia".