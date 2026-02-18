El conmutador nacional de Bulgaria, BORICA, escala la prevención de fraude de próxima generación con IBM Safer Payments e IBS

Para mejorar la resiliencia del ecosistema de pagos de Bulgaria, BORICA AD está colaborando con IBS para implementar IBM Safer Payments, introduciendo protección contra el fraude escalable e impulsada por IA en todas las instituciones financieras del país.
La compañía que crea soluciones modernas de pago, tarjetas y fintech y opera como el switch nacional de pago de Bulgaria, BORICA AD, colaboró con el principal integrador de sistemas de consultoría informática del país, IBS.
Las dos organizaciones implementarán IBM Safer Payments y ofrecerán una mejor prevención del fraude en los pagos entre canales. Estas capacidades protegen y capacitan a los clientes de BORICA, proporcionando un mayor acceso a experiencias bancarias avanzadas, seguras e innovadoras.
BORICA ofrece una amplia cartera de servicios de pago innovadores, incluidos pagos instantáneos y servicios de tarjetas. También actúa como oficina de servicios SWIFT y procesador externo para Mastercard y Visa.
BORICA entiende la importancia de proporcionar soluciones que satisfagan las expectativas de comodidad de sus clientes. También garantiza la implementación de medidas de seguridad de última generación, capaces de resistir ciberataques cada vez más sofisticados y fraudes a gran escala.
Para ello, BORICA seleccionó IBM Safer Payments, una moderna solución de detección de fraudes que permite a los usuarios interceptar transacciones fraudulentas en tiempo real, al tiempo que garantiza que las transacciones genuinas de los clientes no se detengan por error.
IBM Safer Payments utiliza el machine learning y la inteligencia artificial para analizar el comportamiento y los patrones de fraude, crear y adaptar modelos para disuadir las amenazas de fraude emergentes y recomendar respuestas de contramedidas.
IBM Safer Payments se puede configurar para monitorear miles de millones de transacciones al año, incluidas más de 4000 transacciones por segundo con un tiempo de respuesta de menos de 10 milisegundos, en todos los canales de pago. Para ofrecer un rendimiento de esta magnitud, IBM Safer Payments utiliza computación paralela masiva con opciones de escalabilidad vertical y horizontal. BORICA eligió IBM Safer Payments para garantizar una infraestructura moderna, escalable y de alto rendimiento diseñada para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y negocios.
BORICA ha implementado IBM Safer Payments para servicios de tarjetas, con planes de incluir pronto rieles de pago instantáneos para sus clientes, que incluyen bancos de todos los tamaños, proveedores de servicios de pago y adquirentes de tarjetas. Esta implementación representa un paso importante para BORICA hacia la continuación de la prestación de servicios bancarios seguros e innovadores a escala y ya ha demostrado su éxito en la detección de transacciones fraudulentas.
"Al desplegar IBM Safer Payments, BORICA ha creado una capa centralizada y multiinquilino de prevención de fraudes y delitos financieros para la infraestructura de pagos nacional de Bulgaria", dijo Albena Petkova, directora de Servicios de Prevención de Fraudes Financieros en BORICA. "La plataforma ahora protege la mayoría de las transacciones con tarjetas nacionales (más del 70%) en tiempo real, ofreciendo un monitoreo de detección de fraude basado en el riesgo en todos los bancos y proveedores de pagos participantes. La integración con el sistema antifraude para pagos sin tarjeta y operaciones de canales digitales está en desarrollo. Este modelo de servicio compartido permite controles AML y antifraude coherentes a escala nacional, lo que reduce significativamente las pérdidas por fraude y mejora la experiencia del cliente al minimizar los rechazos de transacciones falsas”.
IBS ayudó a integrar perfectamente la solución dentro de los flujos de trabajo de pago, lo que permitió a BORICA obtener una visión unificada del comportamiento del cliente y mejorar la eficacia de sus medidas de protección contra el fraude. “La confianza de nuestros clientes es clave para nuestro éxito. Ponemos la seguridad en primer plano para que los clientes puedan estar seguros de que su dinero y su información personal están bien protegidos. Esta tecnología nos está dando resultados exitosos”, agregó Petkova.
Gracias a los servicios de modernización e integración de aplicaciones de IBS, que ayudan a los clientes a desbloquear el potencial de las aplicaciones heredadas y a desarrollar nuevas capacidades digitales diseñadas para la era de la nube, la solución se implementó en pocas semanas. "En IBS, tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros clientes a innovar aún más rápido y desbloquear más posibilidades", dijo Goran Angelov, director ejecutivo (CEO) de IBS. "Nuestra colaboración con BORICA ejemplifica nuestro compromiso de empoderar a las organizaciones con soluciones seguras y de vanguardia".
Como conmutador de pagos nacional de Bulgaria, BORICA AD necesitaba una plataforma moderna de prevención de fraudes capaz de reemplazar los sistemas existentes basados en lotes con protección en tiempo real a escala nacional. Al trabajar con IBM y el socio de implementación IBS, BORICA desplegó IBM Safer Payments como una capa centralizada de prevención de fraudes y delitos financieros de múltiples inquilinos en toda su infraestructura de pagos.
La plataforma ahora protege más del 70% de las transacciones nacionales con tarjeta en tiempo real, y admite más de 16 bancos y proveedores de servicios de pago en una plataforma nacional compartida. Procesa más de 4000 transacciones por segundo con menos de 10 milisegundos de latencia, lo que ofrece detección de fraude basada en el comportamiento y el riesgo en todas las instituciones participantes.
IBM Safer Payments fue seleccionado para proporcionar monitoreo entre canales con detección basada en máquinas, lo que permite a BORICA interceptar transacciones fraudulentas y minimizar los falsos rechazos. La implementación de servicios de tarjetas está completa y la integración de vías de pago instantáneas y canales digitales está en desarrollo. Con IBS liderando la integración dentro de los flujos de trabajo de pago existentes, BORICA ha fortalecido los controles AML y antifraude a escala nacional, al tiempo que mantiene el rendimiento, la resiliencia y la confianza del cliente.
El resultado es una base escalable y de alto rendimiento para la prevención del fraude diseñada para apoyar el ecosistema de pagos digitales en evolución de Bulgaria.
Acerca de BORICA AD
BORICA AD es una sociedad anónima y sus accionistas son 19 bancos del país. La empresa ha desarrollado y ahora proporciona y opera la moderna infraestructura tecnológica de la industria de pagos búlgara. Al hacerlo, BORICA ha sido un socio de confianza del sector público, los bancos y las instituciones de pago durante más de 35 años. La empresa se compromete a proporcionar soluciones modernas e innovadoras a las instituciones financieras. Su amplia cartera comprende servicios de pago que incluyen pagos instantáneos, servicios de tarjeta, SWIFT Service Bureau, servicios fiduciarios, servicios de infraestructura, National Card y Payment Scheme. BORICA AD actúa como un procesador de terceros (TPP) para Mastercard y VISA. El Banco Nacional de Bulgaria otorga licencias a la empresa para operar tres sistemas de pago: el sistema de pago BORICA para pagos con tarjeta, BISERA para transferencias de crédito de la zona única de pagos en euros (SEPA) y débito directo en euros. Para aprender más, visite la página de inicio de BORICA AD.
Acerca de IBS
IBS Bulgaria es una empresa líder en consultoría de TI, integración de sistemas y desarrollo de software fundada en Bulgaria que presta servicios a las mejores empresas y el gobierno desde 2003. IBS cree que los datos y las tecnologías digitales están cambiando la forma en que vivimos y trabajamos, e IBS se enorgullece de liderar esta transformación para sus clientes. En la industria financiera, sus áreas de enfoque incluyen integración y gestión de API, datos y IA, soluciones fintech y Regtech, lucha contra el fraude y delitos financieros. Para aprender más, visite la página de inicio de IBS