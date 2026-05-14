Más allá de bits y bytes: generar confianza en la nube con Intel SGX y TDX en IBM Cloud

Intel TDX introduce un nuevo modelo de confianza al colocar las operaciones sensibles dentro del modo SEAM, un modo de CPU dedicado que opera fuera de los niveles normales de privilegios del host y del invitado para proteger las funciones críticas. Este entorno de confianza se inicializa mediante el cargador SEAM en el firmware, que carga y verifica de forma segura el módulo TDX. Al ejecutarse completamente en modo SEAM, el módulo TDX aplica el aislamiento entre los dominios de confianza (TD) y el hipervisor, gestiona las operaciones del ciclo de vida, como la creación y la atestación, y garantiza que cualquier dato que cruce los límites se filtre y desinfecte para evitar la exposición.

Como se muestra en la figura 2 anterior, la diferencia clave radica en cómo interactúan las cargas de trabajo con la plataforma. En Oval A, una VM tradicional llama directamente al hipervisor (VMCALL), confiando plenamente en él. Por el contrario, Oval B muestra el módulo TDX, donde un dominio de confianza (TD) no confía en el hipervisor y, en su lugar, llama al módulo TDX (TDVMCALL) para los servicios de hipervisor. El módulo TDX valida y filtra las hiperllamadas de TD y las atiende independientemente del hipervisor; sin embargo, algunos de los servicios, como la programación, se pasan al hipervisor a través de llamadas SEAM.

Como se muestra en la figura 3 a continuación, el flujo de atestación sigue un patrón similar al de SGX, pero con diferencias clave en la implementación. El proceso comienza cuando un (1) challenger envía un nonce a la plataforma, lo que activa el (2) agente de atestación dentro del TD para solicitar un informe de TD del módulo TDX utilizando /dev/tdx-guest. Luego, el informe se (3) utiliza para generar una cotización, que (4) es firmada por un Quoting Enclave que se ejecuta en el host y (5) se devuelve al challenger. Luego, el challenger (6) verifica la cotización utilizando certificados Intel PCS (incluida la recuperación de certificados PCK) para confirmar la autenticidad de la plataforma y, finalmente, (7) libera secretos a la carga de trabajo confiable.