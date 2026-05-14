Más allá de bits y bytes: generar confianza en la nube con Intel SGX y TDX en IBM Cloud

En IBM Cloud, Intel® Software Guard Extensions (SGX) e Intel Trust Domain Extensions (TDX) proporcionan dos enfoques distintos para proteger los datos en uso, cada uno adecuado para diferentes necesidades de carga de trabajo.
Las máquinas virtuales (VM) tradicionales transformaron la manera en que utilizamos los recursos informáticos al mejorar la eficiencia del hardware y ofrecer un sólido aislamiento de las cargas de trabajo. Sin embargo, a medida que las organizaciones gestionan cada vez más cargas de trabajo sensibles, como la inferencia de modelos de IA/ML, la gestión de claves de blockchain, el analytics de datos seguro, los registros de salud y los sistemas financieros, las preocupaciones en torno a la confianza, la confidencialidad de los datos y la seguridad en tiempo de ejecución en entornos compartidos y multiinquilino se volvieron más apremiantes que nunca.
¿Cuánta confianza se debe depositar en la infraestructura de nube compartida cuando los datos se procesan activamente? Históricamente, la seguridad en la nube se centró en proteger los datos en reposo mediante cifrado a nivel de disco o archivo y en tránsito mediante protocolos como TLS. Si bien estos controles siguen siendo esenciales, dejan un vacío cuando los datos en uso se procesan activamente en la memoria del sistema.
En los entornos de nube tradicionales, la protección de los datos confidenciales depende en gran medida de la seguridad del software del sistema subyacente. La computación confidencial lleva esto un paso más allá al incorporar la protección directamente en el hardware, lo que ayuda a garantizar que los datos permanezcan seguros incluso mientras se procesan.
SGX proporciona protección a nivel de enclave para componentes de aplicaciones específicas, mientras que TDX ofrece aislamiento completo a nivel de VM. IBM Cloud integra ambas tecnologías para ayudar a las empresas a fortalecer la confianza en entornos de nube compartidos.
Intel SGX crea una región de memoria protegida por hardware conocida como caché de páginas de enclave (EPC), que las aplicaciones invitadas pueden usar para computación confidencial. Estos enclaves aíslan el código y los datos en la memoria, protegiéndolos incluso del software privilegiado, como el sistema operativo o el hipervisor.
Las instancias habilitadas para IBM Cloud SGX se basan en la extensión de hardware SGX de Intel, que permite a los usuarios definir enclaves seguros en la memoria de la aplicación. Estos enclaves:
IBM Cloud admite flujos de trabajo de certificación remota, lo que permite que sus aplicaciones verifiquen la identidad y la integridad de los servicios basados en enclaves antes de compartir datos confidenciales.
Como se muestra en la figura 1 anterior, el proceso comienza cuando un (1) challenger envía un nonce al servidor, lo que activa la (2) aplicación para solicitar un informe de enclave. Este informe (3) se envía al Quoting Enclave para que (4) lo firme y, a continuación, (5) se devuelve al challenger como una “cotización” verificada. Luego, el challenger (6) valida esta cotización a través de certificados Intel PCS para confirmar la autenticidad del hardware y, finalmente, (7) libera los secretos a la aplicación segura.
Hay múltiples beneficios de usar Intel SGX en IBM Cloud:
IBM Cloud admite Intel® Trust Domain Extensions (TDX) para proporcionar un nuevo nivel de seguridad para las máquinas virtuales al habilitar máquinas virtuales aisladas de hardware con cifrado de memoria completa. Con TDX, las máquinas virtuales completas se ejecutan como dominios de confianza (TD), donde la memoria y el estado de la CPU están protegidos por el procesador. Este modelo es especialmente adecuado para las empresas que desean proteger las cargas de trabajo existentes sin refactorizar las aplicaciones, al tiempo que reducen significativamente la confianza depositada en el software de infraestructura en la nube. A diferencia de la virtualización tradicional, Intel TDX establece un fuerte aislamiento entre las máquinas virtuales invitadas y la infraestructura de nube subyacente, incluido el hipervisor.
El proceso de atestación sigue un patrón similar al de SGX, pero TDX introduce varios elementos de arquitectura distintos, que se describen a continuación.
Intel TDX introduce un nuevo modelo de confianza al colocar las operaciones sensibles dentro del modo SEAM, un modo de CPU dedicado que opera fuera de los niveles normales de privilegios del host y del invitado para proteger las funciones críticas. Este entorno de confianza se inicializa mediante el cargador SEAM en el firmware, que carga y verifica de forma segura el módulo TDX. Al ejecutarse completamente en modo SEAM, el módulo TDX aplica el aislamiento entre los dominios de confianza (TD) y el hipervisor, gestiona las operaciones del ciclo de vida, como la creación y la atestación, y garantiza que cualquier dato que cruce los límites se filtre y desinfecte para evitar la exposición.
Como se muestra en la figura 2 anterior, la diferencia clave radica en cómo interactúan las cargas de trabajo con la plataforma. En Oval A, una VM tradicional llama directamente al hipervisor (VMCALL), confiando plenamente en él. Por el contrario, Oval B muestra el módulo TDX, donde un dominio de confianza (TD) no confía en el hipervisor y, en su lugar, llama al módulo TDX (TDVMCALL) para los servicios de hipervisor. El módulo TDX valida y filtra las hiperllamadas de TD y las atiende independientemente del hipervisor; sin embargo, algunos de los servicios, como la programación, se pasan al hipervisor a través de llamadas SEAM.
Como se muestra en la figura 3 a continuación, el flujo de atestación sigue un patrón similar al de SGX, pero con diferencias clave en la implementación. El proceso comienza cuando un (1) challenger envía un nonce a la plataforma, lo que activa el (2) agente de atestación dentro del TD para solicitar un informe de TD del módulo TDX utilizando /dev/tdx-guest. Luego, el informe se (3) utiliza para generar una cotización, que (4) es firmada por un Quoting Enclave que se ejecuta en el host y (5) se devuelve al challenger. Luego, el challenger (6) verifica la cotización utilizando certificados Intel PCS (incluida la recuperación de certificados PCK) para confirmar la autenticidad de la plataforma y, finalmente, (7) libera secretos a la carga de trabajo confiable.
Existen múltiples beneficios y casos de uso de TDX en IBM Cloud:
Intel SGX y TDX representan un paso significativo en la forma en que se establece la confianza en entornos de nube. Al basar la seguridad en el hardware en lugar de en políticas de software, IBM Cloud ofrece a las empresas una forma concreta de reducir su superficie de ataque para las cargas de trabajo más importantes.
SGX se adapta a los usuarios que necesitan una protección detallada a nivel de enclave para componentes específicos de la aplicación, mientras que TDX es la opción de interés para aquellos que desean un aislamiento completo a nivel de VM sin modificar el código de la aplicación.
A medida que la presión normativa y la sensibilidad de las cargas de trabajo en la nube continúan creciendo, tener ambas opciones disponibles brinda a los arquitectos una flexibilidad real. Si está evaluando dónde encaja la computación confidencial en su pila, la documentación de IBM Cloud sobre computación confidencial de VPC es un punto de partida práctico.
Aprenda más sobre la documentación de IBM Cloud en la computación confidencial