Creación de una experiencia del cliente en tiempo real en telecomunicaciones con watsonx.data en Google Cloud

La experiencia del cliente de telecomunicaciones se está redefiniendo en tiempo real. Según el IBM Institute for Business Value (IBV), el 69 % de los operadores de telecomunicaciones ya han desplegado IA generativa en la atención al cliente, y el 77 % de los ejecutivos de telecomunicaciones afirman que la IA mejora la capacidad de respuesta de la organización. Sin embargo, muchos todavía tienen dificultades para convertir la adopción de la IA en mejores resultados para los clientes de manera constante.
La razón es cada vez más clara: el progreso de la IA supera a la preparación de los datos. Para un operador de telecomunicaciones, la ambición de ofrecer experiencias inteligentes y personalizadas para los clientes ya existía. Lo que faltaba era un fundamento de datos en tiempo real capaz de admitir esas experiencias a escala. Eso cambió con watsonx.data que se ejecuta en Google Cloud.
La investigación de IBV muestra que las telecomunicaciones están por delante de muchas industrias en la experimentación con IA: el 44 % de los proveedores de servicios de comunicación ya utilizan IA agéntica en chatbots orientados al cliente. Sin embargo, los ejecutivos también reconocen que las arquitecturas de datos heredadas siguen siendo una restricción crítica.
Este operador se enfrentó a retos conocidos:
El resultado fue una experiencia del cliente inteligente, pero reactiva. El insight que reconfiguró la estrategia fue simple y decisivo: la experiencia del cliente es un problema de tiempo, y el tiempo es un problema de datos.
Para cerrar la brecha entre las capacidades de la IA y los resultados de la experiencia del cliente (CX), la empresa de telecomunicaciones modernizó su capa de datos con watsonx.data. La arquitectura de datos abierta y gobernada de IBM, con Astra DB como almacén de datos operativos en tiempo real.
Desplegado de forma nativa en Google Cloud, Astra DB (basado en Apache Cassandra) fue diseñado para cumplir con los requisitos de escala, latencia y disponibilidad de las telecomunicaciones.
Dentro de watsonx.data, Astra DB se integra con servicios de analytics, IA y gobernanza, creando un tejido de datos confiable y en tiempo real para casos de uso de experiencia del cliente (CX).
Esta arquitectura permite:
Este cambio movió al operador del soporte reactivo al compromiso anticipado basado en datos, un paso crítico a medida que la IA se vuelve más autónoma y orientada a la acción.
Con un fundamento de datos en tiempo real, la empresa de telecomunicaciones logró mejoras tangibles:
Este enfoque se alinea con los hallazgos del IBV de que el 75 % de los ejecutivos de telecomunicaciones ven la IA como una ventaja competitiva, pero solo cuando está respaldada por la arquitectura de datos adecuada.
La investigación del IBV deja una cosa clara: la adopción de la IA en las telecomunicaciones ya no es el diferenciador; la ejecución sí. La IA diferencia cuando los datos son inmediatos y confiables y están disponibles a escala.
Al construir sobre watsonx.data con Astra DB en Google Cloud, este operador de telecomunicaciones estableció un fundamento preparado para el futuro, uno que apoya las demandas actuales de la CX y permite la innovación continua a medida que evolucionan las capacidades de IA.
Si está explorando cómo modernizar su fundamento de datos de telecomunicaciones y desbloquear experiencias del cliente en tiempo real impulsadas por IA, watsonx.data como servicio (Astra DB) está disponible directamente a través de Google Cloud Marketplace. La experiencia del cliente ahora se mueve a la velocidad de los datos. La plataforma de datos adecuada lo hace posible.
Descubra cómo las telecomunicaciones pasan de los pilotos de IA a la producción