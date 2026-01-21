Creación de una experiencia del cliente en tiempo real en telecomunicaciones con watsonx.data en Google Cloud

La experiencia del cliente de telecomunicaciones se está redefiniendo en tiempo real. Según el IBM Institute for Business Value (IBV), el 69 % de los operadores de telecomunicaciones ya han desplegado IA generativa en la atención al cliente, y el 77 % de los ejecutivos de telecomunicaciones afirman que la IA mejora la capacidad de respuesta de la organización. Sin embargo, muchos todavía tienen dificultades para convertir la adopción de la IA en mejores resultados para los clientes de manera constante.

La razón es cada vez más clara: el progreso de la IA supera a la preparación de los datos. Para un operador de telecomunicaciones, la ambición de ofrecer experiencias inteligentes y personalizadas para los clientes ya existía. Lo que faltaba era un fundamento de datos en tiempo real capaz de admitir esas experiencias a escala. Eso cambió con watsonx.data que se ejecuta en Google Cloud.