WealthAPI transforma las fuentes financieras desordenadas en insights en tiempo real a través de la ingestión impulsada por eventos, alta calidad de datos e incorporaciones seguras impulsadas por watsonx.data.
WealthAPI es una fintech con sede en Alemania que desarrolla servicios de backend para analytics financiero en tiempo real impulsado por IA, incluyendo análisis de carteras, insights de flujo de caja, y seguimiento de dividendos y cumplimiento. Esta solución se entrega a las instituciones financieras asociadas a través de un modelo B2B2C. La plataforma admite recorridos financieros rápidos y personalizados que comienzan con datos sin procesar de cuentas y transacciones y se extienden a la comprensión de las tenencias, la comparación del rendimiento y la generación de recomendaciones.
La escalabilidad y la estabilidad son fundamentales en este caso de uso: la infraestructura debe estar preparada para gestionar tanto cargas de trabajo constantes como picos repentinos de demanda. WealthAPI recurrió a IBM® watsonx.data para manejar grandes cargas de trabajo de datos estructurados, incluido el almacenamiento y la búsqueda vectoriales, que requieren un alto rendimiento de lectura y escritura a escala. El resultado fue una reducción de los tiempos de respuesta de hasta un 80 %.
En un flujo tradicional de asesoramiento, los datos se recopilan lentamente, se concilian de forma manual y se revisan en reuniones periódicas. WealthAPI tiene como objetivo una experiencia diferente: generar una visión coherente del patrimonio neto, las posiciones y el rendimiento en segundos, con comparaciones más ricas entre clases de activos y productos.
Ese cambio genera tres restricciones prácticas de ingeniería:
El valor medible aparece en el recorrido del usuario final: tiempo de obtención de insights más rápido, menos errores confusos en tenencias o transacciones y disponibilidad confiable durante picos que de otro modo degradarían la confianza en un producto financiero.
Así es como WealthAPI cumplió con estas limitaciones de ingeniería.
La arquitectura de WealthAPI separa las cargas de trabajo por patrón de acceso, latencia y estructura:
Los datos entrantes fluyen a través de una capa de cola de mensajes para desacoplar a los productores de los servicios posteriores. La publicación/suscripción de Google proporciona almacenamiento en búfer elástico y distribución, lo que permite que varios servicios consuman el mismo flujo de eventos sin un acoplamiento estrecho.
BigQuery es el almacén principal de WealthAPI para datos operativos de gran volumen, a menudo no estructurados, incluidos registros de uso, así como seguimiento de errores, de calidad y de respuestas bancarias. Esta configuración admite consultas y analytics ad hoc en grandes conjuntos de registros, donde la rigidez del esquema es más un pasivo que un activo.
Para datos estructurados que exigen un excelente rendimiento de lectura y escritura, WealthAPI emplea watsonx.data. Los criterios de decisión se enmarcan como una regla de enrutamiento pragmática:
Un diferenciador fundamental en la arquitectura es la generación y recuperación de incorporación:
El tamaño y el costo de la incorporación son realidades operativas: los vectores consumen almacenamiento rápidamente, lo que impulsa la eficiencia y el rendimiento de búsqueda para convertirse en preocupaciones de primer orden que watsonx.data aborda de manera efectiva. Un caso de uso clave de la IA para WealthAPI es la capacidad de comparar una amplia variedad de activos de inversión de distintas fuentes: cotizaciones bursátiles, datos de referencia y fondos cotizados en bolsa. Las incorporaciones son poderosas en este entorno, lo que permite búsquedas vectoriales de alto rendimiento.
Para las cargas de trabajo financieras, la confiabilidad y la seguridad son características de la experiencia del usuario: a los usuarios no les importa la elección de la base de datos hasta que la disponibilidad disminuye o se filtran datos sensibles.
Varias medidas de seguridad son clave para preservar la confiabilidad y la seguridad:
Estos controles se conectan directamente con el costo total de propiedad (CTP): menos incidentes, menos revisión manual y una separación más clara de funciones reducen la carga operativa que, de otro modo, crece más rápido que los ingresos en fintech a escala de consumo.
La modularidad es un tema recurrente para WealthAPI. Los ciclos de innovación se están acortando y las capacidades de IA están evolucionando rápidamente. El sistema debe poder incorporar nuevos servicios sin necesidad de modificar la estructura básica.
La ventaja de IBM en este patrón se centra en una infraestructura de datos preparados para la IA que admite la recuperación de producción y el control a medida que las arquitecturas se expanden. Watsonx.data aporta capacidades vectoriales al ecosistema watsonx para ayudar a los equipos a poner en funcionamiento datos no estructurados y multimodales para cargas de trabajo de IA.
Esta realidad es importante porque el costo de “volver a empezar” aumenta rápidamente en entornos regulados. Los equipos que crean plataformas financieras necesitan una forma duradera de almacenar, recuperar y gobernar tanto los datos operativos como las representaciones preparados para la IA, al tiempo que mantienen el rendimiento predecible en caso de picos repentinos de demanda.
La velocidad también importa. WealthAPI descubrió que watsonx.data llevó a una mejora del 80 % en los tiempos de respuesta, junto con una disminución de los tiempos de escritura y una mejor gestión de colisiones. Todo este progreso permite obtener insights financieros casi instantáneos para los usuarios.
La arquitectura de WealthAPI está diseñada para cumplir una promesa simple con los usuarios finales: insight financiero rápido y coherente que sigue siendo confiable incluso durante picos de crecimiento repentinos. La plataforma separa la ingesta basada en eventos de analytics no estructurada y la recuperación vectorial de alto rendimiento, tratando la calidad y seguridad de los datos como restricciones de diseño continuo en lugar de simples ocurrencias.
Al aprovechar la infraestructura de datos de IBM preparada para la IA, incluidas las capacidades que admiten cargas de trabajo operativas de alto rendimiento y búsqueda vectorial eficiente, los equipos pueden mantener estable el núcleo. Luego pueden expandirse a nuevos modelos, nuevas integraciones con socios y nuevas funciones orientadas al usuario sin tener que reconstruir la capa de datos cada vez.