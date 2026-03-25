WealthAPI es una fintech con sede en Alemania que desarrolla servicios de backend para analytics financiero en tiempo real impulsado por IA, incluyendo análisis de carteras, insights de flujo de caja, y seguimiento de dividendos y cumplimiento. Esta solución se entrega a las instituciones financieras asociadas a través de un modelo B2B2C. La plataforma admite recorridos financieros rápidos y personalizados que comienzan con datos sin procesar de cuentas y transacciones y se extienden a la comprensión de las tenencias, la comparación del rendimiento y la generación de recomendaciones.

La escalabilidad y la estabilidad son fundamentales en este caso de uso: la infraestructura debe estar preparada para gestionar tanto cargas de trabajo constantes como picos repentinos de demanda. WealthAPI recurrió a IBM® watsonx.data para manejar grandes cargas de trabajo de datos estructurados, incluido el almacenamiento y la búsqueda vectoriales, que requieren un alto rendimiento de lectura y escritura a escala. El resultado fue una reducción de los tiempos de respuesta de hasta un 80 %.