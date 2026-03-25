Primer plano de un hombre usando un teléfono móvil que muestra datos analíticos
Inteligencia artificial Automatización de TI

Cómo WealthAPI crea pipelines de inteligencia financiera preparados para la IA con IBM watsonx.data y Google Cloud BigQuery

WealthAPI transforma las fuentes financieras desordenadas en insights en tiempo real a través de la ingestión impulsada por eventos, alta calidad de datos e incorporaciones seguras impulsadas por watsonx.data.

Publicado el 25 de marzo de 2026

WealthAPI es una fintech con sede en Alemania que desarrolla servicios de backend para analytics financiero en tiempo real impulsado por IA, incluyendo análisis de carteras, insights de flujo de caja, y seguimiento de dividendos y cumplimiento. Esta solución se entrega a las instituciones financieras asociadas a través de un modelo B2B2C. La plataforma admite recorridos financieros rápidos y personalizados que comienzan con datos sin procesar de cuentas y transacciones y se extienden a la comprensión de las tenencias, la comparación del rendimiento y la generación de recomendaciones.

La escalabilidad y la estabilidad son fundamentales en este caso de uso: la infraestructura debe estar preparada para gestionar tanto cargas de trabajo constantes como picos repentinos de demanda. WealthAPI recurrió a IBM® watsonx.data para manejar grandes cargas de trabajo de datos estructurados, incluido el almacenamiento y la búsqueda vectoriales, que requieren un alto rendimiento de lectura y escritura a escala. El resultado fue una reducción de los tiempos de respuesta de hasta un 80 %.

El asesoramiento en tiempo real necesita datos en tiempo real

En un flujo tradicional de asesoramiento, los datos se recopilan lentamente, se concilian de forma manual y se revisan en reuniones periódicas. WealthAPI tiene como objetivo una experiencia diferente: generar una visión coherente del patrimonio neto, las posiciones y el rendimiento en segundos, con comparaciones más ricas entre clases de activos y productos.

Ese cambio genera tres restricciones prácticas de ingeniería:

  • Ingesta a escala desde fuentes incongruentes: los datos bancarios y de corretaje llegan con una estandarización limitada y alta variabilidad, con una mezcla de feeds en tiempo real, transacciones históricas y datos de referencia como Product Master y cotizaciones.
  • Calidad de datos que debe mantenerse sin la curaduría humana: la limpieza de estilo “family office” de alto contacto no se alinea con los márgenes a escala del consumidor. Sin embargo, los usuarios aún esperan el nivel de precisión en posiciones, historiales y analytics que recibirían de un enfoque manual.
  • Capacidad elástica para oleadas de crecimiento: la demanda puede llegar en ráfagas, por lo que el sistema debe atender a decenas de miles de usuarios y escalar a millones sin cambios arquitectónicos.

El valor medible aparece en el recorrido del usuario final: tiempo de obtención de insights más rápido, menos errores confusos en tenencias o transacciones y disponibilidad confiable durante picos que de otro modo degradarían la confianza en un producto financiero.

Así es como WealthAPI cumplió con estas limitaciones de ingeniería.

Una capa de datos de cerebro dividido: flujos de eventos, analytics y búsqueda vectorial

La arquitectura de WealthAPI separa las cargas de trabajo por patrón de acceso, latencia y estructura:

Un diagrama de la solución WealthAPI de un cliente de IBM, destacando IBM watsonx.data

1. Ingesta y distribución: publicar/suscribir como estructura básica

Los datos entrantes fluyen a través de una capa de cola de mensajes para desacoplar a los productores de los servicios posteriores. La publicación/suscripción de Google proporciona almacenamiento en búfer elástico y distribución, lo que permite que varios servicios consuman el mismo flujo de eventos sin un acoplamiento estrecho.

2. Observabilidad y analytics no estructurados: Google Cloud BigQuery para registros y consultas flexibles

BigQuery es el almacén principal de WealthAPI para datos operativos de gran volumen, a menudo no estructurados, incluidos registros de uso, así como seguimiento de errores, de calidad y de respuestas bancarias. Esta configuración admite consultas y analytics ad hoc en grandes conjuntos de registros, donde la rigidez del esquema es más un pasivo que un activo.

3. Datos operativos estructurados y acceso de alto rendimiento: watsonx.data

Para datos estructurados que exigen un excelente rendimiento de lectura y escritura, WealthAPI emplea watsonx.data. Los criterios de decisión se enmarcan como una regla de enrutamiento pragmática:

  • Si los datos encajan bien en SQL, manténgalos en SQL para consultas flexibles (WealthAPI generalmente se basa en MySQL y Postgres).
  • Si no está estructurado, tiene varios terabytes y no requiere un alto rendimiento de lectura, BigQuery funciona bien.
  • Si está estructurado y requiere un excelente rendimiento de lectura y escritura a escala, watsonx.data es la elección de WealthAPI.

4. Enriquecimiento preparado para la IA: incorporaciones y similitud a escala de producción

Un diferenciador fundamental en la arquitectura es la generación y recuperación de incorporación:

  • Los datos llegan a través del flujo de eventos
  • Un modelo genera incorporaciones basadas en el caso de uso
  • Las incorporaciones se almacenan en watsonx.data junto con los datos del dominio
  • La plataforma realiza búsquedas por similitud para comparar productos, identificar alternativas similares y facilitar el enriquecimiento y la curaduría asistidos por IA

El tamaño y el costo de la incorporación son realidades operativas: los vectores consumen almacenamiento rápidamente, lo que impulsa la eficiencia y el rendimiento de búsqueda para convertirse en preocupaciones de primer orden que watsonx.data aborda de manera efectiva. Un caso de uso clave de la IA para WealthAPI es la capacidad de comparar una amplia variedad de activos de inversión de distintas fuentes: cotizaciones bursátiles, datos de referencia y fondos cotizados en bolsa. Las incorporaciones son poderosas en este entorno, lo que permite búsquedas vectoriales de alto rendimiento.

Ingeniería de “licencia para operar”: cumplimiento, controles de acceso y límites seguros de la IA

Para las cargas de trabajo financieras, la confiabilidad y la seguridad son características de la experiencia del usuario: a los usuarios no les importa la elección de la base de datos hasta que la disponibilidad disminuye o se filtran datos sensibles. 

Varias medidas de seguridad son clave para preservar la confiabilidad y la seguridad:

  • Cumplimiento de la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA). Aplicada por BaFin, DORA aborda los riesgos de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), desde los requisitos de notificación de incidentes hasta los procedimientos de prueba de resiliencia operativa. La residencia de datos regionales es un requisito práctico, especialmente para los socios que esperan que los datos permanezcan en la UE y, a menudo, dentro de jurisdicciones específicas.
  • Evitar la exposición de datos confidenciales en los registros, de modo que los equipos de ingeniería y soporte puedan diagnosticar problemas sin ver datos bancarios que deberían permanecer restringidos.
  • Incorporación segura y límites de uso del modelo, asegurando que las señales de transacciones no se conviertan en datos de entrenamiento y que los flujos de trabajo de recuperación no crucen los límites del inquilino.

Estos controles se conectan directamente con el costo total de propiedad (CTP): menos incidentes, menos revisión manual y una separación más clara de funciones reducen la carga operativa que, de otro modo, crece más rápido que los ingresos en fintech a escala de consumo.

El papel de IBM: una infraestructura de datos preparada para el procesamiento vectorial que se adapta a la demanda y a la hoja de ruta

La modularidad es un tema recurrente para WealthAPI. Los ciclos de innovación se están acortando y las capacidades de IA están evolucionando rápidamente. El sistema debe poder incorporar nuevos servicios sin necesidad de modificar la estructura básica.

La ventaja de IBM en este patrón se centra en una infraestructura de datos preparados para la IA que admite la recuperación de producción y el control a medida que las arquitecturas se expanden. Watsonx.data aporta capacidades vectoriales al ecosistema watsonx para ayudar a los equipos a poner en funcionamiento datos no estructurados y multimodales para cargas de trabajo de IA.

Esta realidad es importante porque el costo de “volver a empezar” aumenta rápidamente en entornos regulados. Los equipos que crean plataformas financieras necesitan una forma duradera de almacenar, recuperar y gobernar tanto los datos operativos como las representaciones preparados para la IA, al tiempo que mantienen el rendimiento predecible en caso de picos repentinos de demanda.

La velocidad también importa. WealthAPI descubrió que watsonx.data llevó a una mejora del 80 % en los tiempos de respuesta, junto con una disminución de los tiempos de escritura y una mejor gestión de colisiones. Todo este progreso permite obtener insights financieros casi instantáneos para los usuarios.

Escalar para satisfacer la demanda

La arquitectura de WealthAPI está diseñada para cumplir una promesa simple con los usuarios finales: insight financiero rápido y coherente que sigue siendo confiable incluso durante picos de crecimiento repentinos. La plataforma separa la ingesta basada en eventos de analytics no estructurada y la recuperación vectorial de alto rendimiento, tratando la calidad y seguridad de los datos como restricciones de diseño continuo en lugar de simples ocurrencias.

Al aprovechar la infraestructura de datos de IBM preparada para la IA, incluidas las capacidades que admiten cargas de trabajo operativas de alto rendimiento y búsqueda vectorial eficiente, los equipos pueden mantener estable el núcleo. Luego pueden expandirse a nuevos modelos, nuevas integraciones con socios y nuevas funciones orientadas al usuario sin tener que reconstruir la capa de datos cada vez.

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Wolfram Stacklies

CTO and Cofounder, WealthAPI

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM