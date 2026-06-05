Creación de agentes de IA y copilotos con Confluent, Airy y Apache Flink

Ingrese a la arquitectura de copiloto en tiempo real de Airy para ver cómo IBM Confluent, Apache Flink y los flujos de datos gobernados fundamentan los LLM en un contexto nuevo, ayudando a las empresas a reducir la latencia, frenar las alucinaciones y escalar los flujos de trabajo de IA agéntica de manera rentable.
Nota del editor: La versión original de esta entrada en el blog fue publicada por Confluent antes de adquirir Airy en octubre de 2025.
Desde la automatización de tareas rutinarias hasta el suministro de insights en tiempo real para fundamentar decisiones complejas, los agentes de IA y los copilotos están preparados para convertirse en una parte integral de las operaciones empresariales. Al menos eso es cierto para las organizaciones que pueden descubrir cómo suministrar modelos de lenguaje grandes (LLM) con datos en tiempo real, contextualizados y confiables de una manera segura y escalable.
Airy ha desarrollado un marco que ayuda a los desarrolladores a crear copilotos como una nueva interfaz para explorar y trabajar con sus datos. Junto con IBM Confluent, la empresa con sede en San Francisco une los LLM y los datos en tiempo real. Este enfoque permite a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural sobre su transmisión de datos a través de sistemas operativos y analíticos. Esta tarea implica el uso de Apache Kafka, Apache Flink y Apache Iceberg para hacer realidad los copilotos de IA con capacidades de agente para los casos de uso empresariales.
Esta publicación lo guía a través de cómo Airy resolvió los puntos de fricción comunes que enfrentan los desarrolladores y arquitectos cuando intentan avanzar desde el uso de simples chatbots hasta la creación de copilotos de IA inteligentes.
Ya sea para predecir el comportamiento del cliente en finanzas, personalizar estrategias de marketing en venta minorista o optimizar las operaciones de atención al cliente, las empresas necesitan copilotos. Estas herramientas deben proporcionar a los equipos de ingeniería y negocios información precisa y oportuna.
Para hacerlo posible, el equipo de Airy enfrentó los siguientes desafíos:
Para las empresas con necesidades de datos cada vez mayores y un número cada vez mayor de integraciones punto a punto, los retos relacionados con el acceso a los datos, su linaje y la seguridad se intensifican a medida que aumenta el número de interconexiones y que los distintos equipos de múltiples líneas de negocio comparten datos entre sí. Es importante considerar cómo se gobiernan y protegen los flujos de datos para reducir el riesgo y obtener el resultado deseado.
Los LLM tienen una enorme cantidad de conocimientos basados en datos disponibles públicamente y es posible que no tengan datos contextuales o específicos del negocio. Cuando hay una brecha de conocimiento, los LLM pueden alucinar y generar resultados inexactos.
Para las empresas, hay mucho en juego. Las alucinaciones en un copiloto de IA generativa diseñado para ayudar con tareas legales, financieras o de cara al cliente podrían tener graves consecuencias. Es crítico garantizar que los datos proporcionados a la IA sean confiables y verificables.
Los clientes empresariales necesitan una escala de arquitectura de datos capaz de procesar millones de eventos. Este enfoque garantiza que los sistemas aún puedan manejar grandes volúmenes de datos históricos y en tiempo real con una latencia mínima durante los picos de carga, sin gastar de más en casos de uso a gran escala con demanda variable.
Para resolver todos estos desafíos, necesitábamos una plataforma de transmisión de datos altamente escalable y rica en características que nos permitiera potenciar la inferencia en tiempo real con resultados confiables a escala. Esta plataforma debe cumplir con estos aspectos sin comprometer la seguridad, la precisión o el costo.
La plataforma Confluent Data Streaming permite a Airy cerrar la brecha analítica-operativa. La plataforma también permite a Airy integrar datos de las aplicaciones SaaS de sus clientes, como Salesforce, bases de datos como MongoDB y PostgreSQL y sistemas como Apache Iceberg, Snowflake y Delta Lake. Esto significa que los copilotos de IA que los clientes quieren construir ya no tienen que esperar para el procesamiento por lotes ni depender de datos obsoletos.
El principal caso de uso de Airy en Confluent es la IA agéntica, que permite a los usuarios interactuar con la transmisión de datos en lenguaje natural y convertir los trabajos de Flink en agentes que monitorean continuamente los flujos de datos.
Los usuarios pueden hacer preguntas al copiloto tan simples como “¿Qué tema contiene datos de pedido?” e instrucciones como “Describir el tema de compras” a preguntas e instrucciones más complejas como:
Con Confluent, Airy permite a los agentes monitorear tareas simples, así como evolucionar a flujos de trabajo más complejos y de varios pasos para cumplir con la solicitud.
Airy utiliza conectores Confluent para obtener eventos continuamente, incluso de MongoDB, PostgreSQL y Salesforce. Cuando se ingieren datos, es necesario transformarlos antes de que puedan utilizarse para tareas como la segmentación o la personalización. Airy utiliza Flink para filtrar el ruido, agregar métricas clave y enriquecer los flujos de datos con más contexto.
Para los datos estructurados en temas, Airy permite a los LLM generar Flink SQL precisos mediante el uso de contratos de datos, la evolución de esquemas y la gestión de metadatos con Stream Governance. Proporcionar contexto al LLM sobre el esquema más reciente para los temas ayuda a generar declaraciones Flink SQL más sólidas.
Para datos semiestructurados y no estructurados (por ejemplo, texto, JSON), Airy utiliza el procesamiento de flujos Flink y la inferencia de modelos de IA para crear incorporaciones y almacenarlas en bases de datos vectoriales para la generación aumentada por recuperación (RAG). Según IDC, más del 90 % de los datos empresariales no están estructurados. El copiloto de Airy hace posible que los equipos extraigan y analicen estos datos de forma rápida y eficiente, todo a través del lenguaje natural, para que el conocimiento sea accesible al instante para una organización.
Flink AI Model Inference ha simplificado la pila de Airy: el equipo creó anteriormente componentes que tenían que ejecutar manualmente, pero desde entonces los han retirado.
Airy también utiliza Tableflow para ayudar a los clientes a aprovechar Iceberg y almacenar datos históricos y recientes. Tableflow también les ayuda a gestionar mejor su catálogo de datos y a alimentar fácilmente sus datos en tiempo real a cualquier data lake o almacén de su elección.
Finalmente, Airy puede realizar el paso de posprocesamiento. Por ejemplo, si un copiloto hiciera recomendaciones basadas en datos de productos, Airy puede cotejarlas con un tema de inventario en tiempo real para garantizar la precisión y reducir el riesgo de alucinaciones al pasar solo datos nuevos y relevantes a los LLM de los clientes.
Los beneficios que Airy ha visto hasta ahora con IBM Confluent incluyen:
Crear agentes de IA y copilotos para la empresa no es una tarea sencilla. Requiere procesamiento de datos en tiempo real, precisión, seguridad robusta y escalabilidad rentable. Sin embargo, con la infraestructura adecuada, es posible hacer frente a estos retos y ofrecer soluciones impulsadas por IA que aporten un valor real a las empresas.
La plataforma de transmisión de datos Confluent de IBM ha supuesto un cambio revolucionario para Airy. Al utilizar el procesamiento de flujos de Flink y la inferencia de modelos de IA junto con la gobernanza de flujos y los conectores, Airy ayuda a los clientes a crear una IA confiable que acelera la adopción del copiloto empresarial.
A medida que Airy evoluciona, el equipo busca habilitar sistemas de IA compuestos que automaticen la selección de herramientas. En lugar de dedicar tiempo a decidir, los usuarios pueden comunicar el objetivo en lenguaje natural y el sistema seleccionará de forma autónoma las herramientas adecuadas, como Flink para el procesamiento de flujos, qué fuentes de datos consultar, qué LLM rentables usar, en función de la tarea en cuestión.