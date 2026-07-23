De políticas dispersas a respuestas fundamentadas: creación de un asistente de conocimientos con reconocimiento de permisos con IBM watsonx Orchestrate

Swan Christian Education Association combina IBM® watsonx Orchestrate con Symmplistic.ai ContentIQ y su entorno Microsoft 365 para brindar a más de 800 empleados un acceso más rápido a información confiable, al tiempo que preserva los permisos de documentos y la trazabilidad de las fuentes.
Encontrar una política no debería requerir saber qué escuela la publicó, qué sitio de SharePoint la contiene o qué filtros mostrarán la versión actual. Sin embargo, ese fue el reto práctico para los empleados de Swan Christian Education Association (SCEA), una red de siete escuelas y una oficina central en Australia Occidental.
Los profesores, administradores, líderes escolares y el personal de la oficina central confiaban en políticas, procedimientos, formularios y documentos operativos distribuidos en toda la organización. SCEA ya operaba un sistema estructurado de gestión empresarial en Microsoft 365, con SharePoint para almacenar los documentos controlados y Power Platform para gestionar las aprobaciones, la publicación y otros flujos de trabajo. Sin embargo, los empleados aún necesitaban comprender la estructura del repositorio antes de poder encontrar una respuesta autorizada.
Origin Digital, una consultora australiana de transformación digital y colaboradora de IBM, trabajó con el socio de tecnología de IBM Symplistic.ai para crear un asistente de conocimiento con reconocimiento de permisos para SCEA. IBM watsonx Orchestrate interpreta las preguntas y coordina las interacciones, mientras que Symplistic.ai ContentIQ recupera el contenido autorizado de SharePoint a través de su interfaz de agente conversacional. Los empleados pueden hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas respaldadas por citas de documentos fuente aprobados.
El compromiso de SCEA comenzó como un piloto para validar la arquitectura, el modelo de permisos y la experiencia del usuario antes del despliegue en producción. El piloto demostró que watsonx Orchestrate y ContentIQ se integran con el sistema de gestión empresarial que Origin Digital desplegó para SCEA.
Si bien las ganancias de productividad proyectadas siguen sin medirse en la producción, el caso de negocio de SCEA estima que una recuperación de información más rápida puede recuperar aproximadamente 40 000 horas de trabajo al año. Esta mejora representa un valor estimado de productividad anual de 2.2 millones de dólares australianos.
En esta publicación, examinamos por qué la búsqueda empresarial convencional no fue suficiente para SCEA. También explicamos cómo funcionan juntas las capas de recuperación y orquestación y cómo las opciones de diseño hacen que la arquitectura sea reutilizable para futuros asistentes.
El caso de uso parece sencillo: un empleado hace una pregunta sobre una política o procedimiento y recibe la respuesta correcta. Los requisitos subyacentes son más exigentes.
SCEA gestiona el contenido tanto a nivel de oficina central como de escuela. Algunos documentos se aplican a toda la asociación, mientras que otros siguen siendo específicos de una escuela. En condiciones específicas, las políticas centrales deben tener prioridad sobre los documentos locales. Las cuestiones de empleo, seguridad, legalidad y gobernanza también requieren mayor precisión y trazabilidad que la que puede ofrecer un chatbot de propósito general.
Los límites de acceso estrictos introducen otra restricción. Un miembro del personal de una escuela no debe recuperar información restringida de otra a menos que se haya otorgado acceso. Por lo tanto, el asistente debe comprender tanto la pregunta como la identidad, el rol y los permisos de la persona que la formula.
La arquitectura conserva el modelo de acceso que SCEA ya mantiene a través de Microsoft Entra ID y SharePoint. Entra ID autentica al usuario y proporciona información de identidad, como la pertenencia al grupo y las afirmaciones de roles. SharePoint sigue siendo la fuente de permisos a nivel de documento. ContentIQ lleva esos permisos a la recuperación para garantizar que devuelve contenido al que el usuario está autorizado a acceder.
Este enfoque sigue el principio de privilegio mínimo: dar a los usuarios el acceso necesario para su rol. También evita la creación de un segundo sistema de autorización para la IA que los administradores necesitarían mantener por separado de SharePoint.
El asistente mejora el acceso sin eludir la gobernanza. En lugar de devolver una larga lista de posibles documentos, puede identificar pasajes relevantes, reunir una respuesta y citar las fuentes utilizadas. Los empleados dedican menos tiempo a navegar por los repositorios, mientras que SCEA conserva el control sobre la propiedad, aprobación, publicación, control de versiones y revisión de los documentos.
El diagrama de arquitectura separa el sistema en cinco áreas: la interfaz de usuario, IBM watsonx Orchestrate, Symmplistic.ai ContentIQ, Microsoft 365 Business Management System de SCEA y controles compartidos de identidad y gobernanza.
Un empleado autenticado envía una pregunta en lenguaje natural a través del AI Knowledge Assistant, que está diseñado para operar dentro de Microsoft 365. Mantener la interfaz en un entorno familiar reduce las barreras de adopción y evita crear otro destino independiente.
La interfaz envía la pregunta y el contexto relevante a watsonx Orchestrate. Ese contexto puede apoyar la conversación y las comprobaciones de autorización posteriores.
Watsonx Orchestrate proporciona la capa conversacional y de orquestación. Determina la intención del usuario, planifica el siguiente paso y envía una solicitud de recuperación a ContentIQ.
El diagrama muestra cuatro etapas:
Separar la orquestación de la recuperación mantiene cada capa enfocada. Watsonx Orchestrate gestiona la interacción y el flujo de trabajo, mientras que ContentIQ se encarga de la ingestión de contenido, búsqueda, posicionamiento y aplicación de permisos.
Esta separación también respalda la expansión futura. Un asistente posterior puede recuperar información de políticas, verificar un registro estructurado del negocio e invocar un flujo de trabajo aprobado sin obligar al equipo a reconstruir la capa conversacional.
ContentIQ sirve como capa empresarial de generación aumentada por recuperación o RAG.
Una implementación básica de RAG podría encontrar texto relevante sin confirmar si el usuario puede acceder a él. ContentIQ aplica verificaciones de permisos durante la recuperación en lugar de después de que ya se haya generado una respuesta.
El diagrama divide el proceso de recuperación en cinco etapas:
Durante la ingesta, los documentos se dividen en pasajes más pequeños llamados fragmentos. Cada fragmento contiene metadatos, como su fuente, tipo de documento y reglas de acceso. La fragmentación permite al sistema devolver la sección relevante de una política en lugar de enviar un documento completo al modelo.
La reclasificación evalúa los resultados de búsqueda iniciales más de cerca para mejorar la relevancia. El piloto de SCEA no implementó una clasificación basada en jerarquías que priorice automáticamente una política de oficina central sobre un documento a nivel de escuela. Esa capacidad, junto con una ingesta más rica de metadatos de archivos, sigue siendo parte de la hoja de ruta de desarrollo de Symmplistic.ai.
ContentIQ busca el contenido aprobado que se encuentra en el sistema de gestión empresarial basado en SharePoint de SCEA. El repositorio incluye políticas, procedimientos, formularios, plantillas y documentos operativos.
Power Automate y Power Apps continúan respaldando las aprobaciones de documentos, la publicación y los procesos relacionados. La arquitectura de IA no reemplaza esos controles. Consume el contenido después de que los procesos de gobernanza existentes de SCEA hayan establecido el documento actual y aprobado.
Esa distinción mejora la calidad de las respuestas. Un modelo de lenguaje no debe decidir qué política es autoritativa. La propiedad, el estado, el control de versiones y los metadatos de los documentos deben establecer autoridad antes de que comience la recuperación.
Las líneas punteadas del diagrama muestran la validación de identidad y permisos en watsonx Orchestrate, ContentIQ y SharePoint. Microsoft Entra ID proporciona inicio de sesión único y control de acceso basado en roles. El control de acceso basado en roles asigna permisos de acuerdo con el rol de una persona o la pertenencia a un grupo en lugar de configurar el acceso para usuarios individuales.
ContentIQ valida los permisos antes de devolver fragmentos de documentos. SharePoint continúa imponiendo el acceso en la fuente. Watsonx Orchestrate utiliza solo la evidencia autorizada para generar una respuesta fundamentada con citas.
La fundamentación significa que la respuesta se basa en el contenido empresarial recuperado en lugar de en la información aprendida solo durante el entrenamiento del modelo.
Uno de los beneficios de la arquitectura seleccionada es que minimiza la cantidad de componentes que Origin Digital necesita para construir y mantener. Una pila de recuperación personalizada requeriría trabajo continuo alrededor de conectores de contenido, fragmentación, actualizaciones de índices, mapeo de identidad, sincronización de permisos, integración y monitoreo de modelos. ContentIQ maneja gran parte de la complejidad de la recuperación, mientras que watsonx Orchestrate proporciona la capa de interacción y coordinación.
La compilación favorece la configuración repetible sobre la ingeniería personalizada. Origin Digital puede configurar la ingesta y recuperación a través de la interfaz de usuario de ContentIQ con poco o nulo código, y luego usar las API disponibles para conectar el asistente de conocimiento a los flujos de Power Automate. Esa combinación reduce el esfuerzo necesario para adaptar el patrón para otro cliente y, al mismo tiempo, deja espacio para integraciones específicas del cliente.
La arquitectura también preserva las inversiones existentes en Microsoft de SCEA. SharePoint sigue siendo el repositorio de documentos. Power Platform continúa gestionando los procesos de negocio y Entra ID sigue siendo la autoridad de identidad. IBM watsonx Orchestrate amplía ese entorno en lugar de requerir una migración de contenido.
Para los empleados, esas elecciones tecnológicas producen un resultado práctico: las respuestas se vuelven más fáciles de obtener sin perder el control. Un profesor puede solicitar un procedimiento, recibir orientación relevante y seguir una cita del documento aprobado. Un líder escolar puede recibir evidencia más amplia cuando su función otorga un acceso más amplio.
El piloto también reforzó una lección fundamental para la IA empresarial: la calidad de recuperación depende de la calidad de la información. La propiedad clara, los metadatos congruentes y los ciclos de vida confiables de los documentos ayudan al asistente a distinguir el contenido aprobado del material duplicado u obsoleto.
El primer despliegue de SCEA se centra en políticas, procedimientos y conocimiento operativo, pero la arquitectura admite una hoja de ruta más amplia. Los futuros asistentes pueden abordar recursos humanos, finanzas, riesgo y salud, prácticas docentes y otras funciones empresariales.
Cada asistente puede reutilizar los mismos controles de identidad, patrón de orquestación y base de contenido gobernado mientras se conecta a sus propias fuentes y flujos de trabajo. Watsonx Orchestrate proporciona a Origin Digital una capa coherente para coordinar esas capacidades en lugar de colocar cada función dentro de un único asistente grande.
La repetibilidad también puede reducir el costo total de propiedad (CTP). Origin Digital tiene la intención de ofrecer el mismo patrón de watsonx Orchestrate y ContentIQ a otros clientes y ya tiene planificados posibles despliegues. Origin Digital puede reutilizar el mismo patrón de implementación en entornos educativos y de gobierno en lugar de crear un nuevo pipeline de autenticación, recuperación y respuesta para cada despliegue. Los entornos separados de desarrollo, pruebas y producción respaldan aún más los lanzamientos controlados.
Al combinar IBM watsonx Orchestrate con ContentIQ y el entorno Microsoft 365 existente de SCEA, la arquitectura convierte un desafío complejo de búsqueda de documentos en un patrón de conocimiento empresarial reutilizable. El piloto de SCEA valida el modelo de integración. La ruta de configuración de código bajo, las API ContentIQ y las conexiones reutilizables de Power Automate ofrecen a Origin Digital una forma práctica de llevar ese modelo a futuros despliegues de clientes sin tener que reconstruir la base cada vez.