De políticas dispersas a respuestas fundamentadas: creación de un asistente de conocimientos con reconocimiento de permisos con IBM watsonx Orchestrate

Encontrar una política no debería requerir saber qué escuela la publicó, qué sitio de SharePoint la contiene o qué filtros mostrarán la versión actual. Sin embargo, ese fue el reto práctico para los empleados de Swan Christian Education Association (SCEA), una red de siete escuelas y una oficina central en Australia Occidental.

Los profesores, administradores, líderes escolares y el personal de la oficina central confiaban en políticas, procedimientos, formularios y documentos operativos distribuidos en toda la organización. SCEA ya operaba un sistema estructurado de gestión empresarial en Microsoft 365, con SharePoint para almacenar los documentos controlados y Power Platform para gestionar las aprobaciones, la publicación y otros flujos de trabajo. Sin embargo, los empleados aún necesitaban comprender la estructura del repositorio antes de poder encontrar una respuesta autorizada.

Origin Digital, una consultora australiana de transformación digital y colaboradora de IBM, trabajó con el socio de tecnología de IBM Symplistic.ai para crear un asistente de conocimiento con reconocimiento de permisos para SCEA. IBM watsonx Orchestrate interpreta las preguntas y coordina las interacciones, mientras que Symplistic.ai ContentIQ recupera el contenido autorizado de SharePoint a través de su interfaz de agente conversacional. Los empleados pueden hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas respaldadas por citas de documentos fuente aprobados.

El compromiso de SCEA comenzó como un piloto para validar la arquitectura, el modelo de permisos y la experiencia del usuario antes del despliegue en producción. El piloto demostró que watsonx Orchestrate y ContentIQ se integran con el sistema de gestión empresarial que Origin Digital desplegó para SCEA.

Si bien las ganancias de productividad proyectadas siguen sin medirse en la producción, el caso de negocio de SCEA estima que una recuperación de información más rápida puede recuperar aproximadamente 40 000 horas de trabajo al año. Esta mejora representa un valor estimado de productividad anual de 2.2 millones de dólares australianos.

En esta publicación, examinamos por qué la búsqueda empresarial convencional no fue suficiente para SCEA. También explicamos cómo funcionan juntas las capas de recuperación y orquestación y cómo las opciones de diseño hacen que la arquitectura sea reutilizable para futuros asistentes.