Más allá de la exageración: acelere la innovación en un laberinto de nube híbrida de varias eras
IBM ha realizado una serie de anuncios importantes en 2025 diseñados para ayudar a las organizaciones a acelerar la transformación.
La adquisición de HashiCorp, por ejemplo, permite a las empresas acelerar la innovación, fortalecer la seguridad y obtener más valor de la nube.
Red Hat AI está ayudando a las empresas a acelerar el desarrollo y el despliegue de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Además, con Red Hat InstructLab on IBM Cloud, estamos fomentando un enfoque impulsado por la comunidad para el desarrollo de modelos de IA y lenguaje a través de la capacitación en habilidades y conocimientos.
Dado que se espera que la IA generativa agregue más de mil millones de aplicaciones para 2028, las empresas deben ser más intencionales con respecto a su nube híbrida y su estrategia de colocación de cargas de trabajo. IBM ayuda a las empresas a hacerlo con su enfoque híbrido por diseño, respaldado por IBM Cloud. El análisis de IBM de más de 50 organizaciones clientes muestra que las organizaciones que aplican principios híbridos por diseño a los programas de TI pueden generar un retorno de la inversión (ROI) tres veces mayor en cinco años.
Las principales firmas de análisis reconocen nuestras fortalezas: Gartner nos ha nombrado líder en múltiples cuadrantes mágicos, entre los que se incluyen Infraestructura de nube especializada en IA generativa, Proveedores de modelos de IA generativa, Ingeniería de IA generativa, Servicios de desarrollo de IA en la nube y Ciencia de datos y machine learning. Omdia, a su vez, nombró a IBM líder en el reporte recientemente publicado Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025.
El enfoque agudo de IBM en 6 impulsores clave diseñados para el éxito del cliente subraya este impulso.
Se espera que la IA agéntica impulse casi 6 billones USD en valor económico para 2028, acelerando su papel en la toma de decisiones empresariales, las operaciones y la automatización.
La integración de agentes de IA en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos de TI tradicionales y las integraciones de sistemas para respaldar la transformación en una empresa de agentes. Un elemento fundamental de este cambio es la adopción de un enfoque estandarizado para conectar los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas empresariales.
Model Context Protocol (MCP) es lo que permite este enfoque. Un ejemplo destacado es IBM Cloud MCP Server, que aporta la potencia de la IA agéntica a IBM Cloud Management, transformando las interacciones tradicionales de línea de comandos y API en experiencias intuitivas y conversacionales.
La innovación en IA prospera en la colaboración, como lo demuestra nuestro ecosistema en expansión de socios de IA agéntica, incluidos ISV como Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symmplistic.ai y muchos más.
"Nuestra experiencia trabajando en IBM Cloud fue fenomenal", dijo el profesor Flavio du Pin Calmon, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard. “Las capacidades y la experiencia de IBM nos ayudaron a ejecutar modelos grandes que requieren grandes clústeres de GPU de manera rápida y eficiente, lo que nos permitió obtener nuevos resultados de investigación (relacionados con la seguridad de la IA) en un tiempo récord.”
Los avances modernos de IA son inseparables de la potencia de las GPU y los aceleradores de IA. IBM ofrece a los clientes un espectro de opciones, desde una variedad de GPU y aceleradores de IA hasta nuestros propios chips de IA personalizados creados para el entrenamiento de modelos fundacionales a gran escala.
Recientemente anunciamos una colaboración con AMD para entregar un clúster de MI300X GPUs en IBM Cloud a Zyphra, impulsando el entrenamiento de código abierto de modelos de IA multimodales de vanguardia. También hemos integrado los estándares OCP IA (Open Compute Project IA) en la arquitectura de IBM Cloud, lo que garantiza la interoperabilidad y la eficiencia para los clientes que crean sistemas de IA.
A medida que la IA madura, los contenedores se están convirtiendo en la plataforma de lanzamiento predeterminada para la mayoría de las aplicaciones de IA generativa. El enfoque híbrido por diseño de IBM Cloud tiene como objetivo ofrecer la flexibilidad de despliegue que estas aplicaciones requieren de forma inherente.
Nuestro tiempo de ejecución de contenedores Red Hat OpenShift proporciona una base coherente para ejecutar aplicaciones de Kubernetes, lo que permite la portabilidad de la carga de trabajo sin necesidad de reequipar. Las GPUs se pueden aprovechar fácilmente para admitir cargas de trabajo de IA con Red Hat OpenShift AI e InstructLab. Además, las flotas sin servidor permiten a las empresas ejecutar cargas de trabajo de IA a gran escala y con un uso intensivo de recursos informáticos en una plataforma sin servidor totalmente administrada.
“IBM no solo actuó como proveedor de la nube, sino como nuestro asociado, trabajando juntos para mejorar y evolucionar. Esperamos que continúen con este enfoque, atendiendo las necesidades de los clientes”, dijo Junya Souda, gerente general, Departamento de Cloud CoE, Kampo System Solutions Co Ltd.
Más del 70% de los líderes de las industrias a nivel mundial están de acuerdo en que el despliegue híbrido es clave para aprovechar todo el potencial de una transformación digital. Es por eso que hemos estado invirtiendo fuertemente en IBM Power Virtual Server, una plataforma híbrida de nivel empresarial diseñada específicamente para cargas de trabajo de misión crítica. En julio, IBM Power11 estuvo disponible en toda la cartera de servidores, incluido IBM Power Virtual Server, lo que permitió a las empresas obtener aún más rendimiento y agilidad.
Otra actualización interesante es que IBM Cloud ahora está disponible como una opción de hiperescalador para SAP Cloud ERP Privada. Esta opción permite a los clientes modernizarse a Cloud ERP en una plataforma reconocida por ofrecer los más altos niveles de disponibilidad y seguridad entre los servidores certificados por SAP.
Además, con IBM watsonx, los usuarios que ejecutan SAP Cloud ERP Private en IBM Power Virtual Server pueden crear agentes para automatizar los flujos de trabajo de finanzas, fabricación, adquisiciones y cadena de suministro que requieren datos de sistemas SAP y no SAP.
"Con más de 3500 sucursales en todo el mundo, nos quedó claro que la migración a SAP S/4HANA debía ser segura, escalable y preparada para el futuro", dijo Thomas Jensen, Director de SAP y Desarrollo de TI de JYSK. “IBM Power Virtual Server como hiperescalador RISE nos convenció, con un alto rendimiento, una infraestructura resiliente y un sólido paquete de inversión que respalda nuestra transformación del negocio”.
Hoy en día, las empresas se enfrentan a la presión no solo de modernizar sino también de diseñar sus entornos de TI para escalar y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de pilas propietarias. IBM ayuda a las empresas a acelerar sus procesos de virtualización y modernización a través de dos vías complementarias:
"El tiempo es esencial, y uno quiere ir a la nube lo más rápido posible", dijo Paul Cunningham, vicepresidente sénior y gerente general del Grupo de Sistemas y Verificación de Cadence. “Hace varios años, no había forma de hacerlo. Tenía que lidiar con obstáculos, ya sea en torno a la seguridad, o el levantamiento y el cambio de turno u otras cosas. Ahora, con Cadence OnCloud, podemos hacerlo”.
Hoy en día, las empresas se enfrentan cada vez más a otro desafío crítico: los requisitos de soberanía digital están evolucionando más rápido que los estándares creados para regirlos. En IBM, vemos la soberanía como una postura estratégica, diseñada con un enfoque híbrido que permite a las empresas mantener la autonomía estratégica mientras aprovechan la escala, la velocidad y la innovación de plataformas globales confiables.
Nuestra footprint sigue expandiéndose para proporcionar a los clientes acceso local, baja latencia y seguridad certificada. Por ejemplo, en Europa, nuestra Frankfurt Multi-Zone Region (MZR) ahora servirá como un centro de datos privado de SAP Cloud ERP. Aborda las necesidades de soberanía operativa y residencia de datos para RISE with SAP on IBM Power Virtual Server.
Nuestra capacidad de computación confidencial también ha dado un gran paso adelante. Con Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) ahora en Frankfurt, los clientes de la UE pueden ejecutar cargas de trabajo confidenciales con aislamiento basado en hardware, protegiendo los datos incluso mientras están en uso.
Nuestro MZR en Montreal abrió en abril de este año, allanando el camino para apoyar a las empresas en las industrias reguladas en Canadá. En la India, IBM y Bharti Airtel, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones de la India, han entrado en una asociación para permitir que las empresas reguladas escalen las cargas de trabajo de IA de manera más eficiente. Con esta colaboración, nuestra presencia en India se refuerza con MZR en Chennai y Mumbai.
El futuro de la nube no es único para todos; está hecho a la medida. Se trata de soluciones creadas para las regulaciones únicas de su industria. Considere el sector de servicios financieros, donde estamos ayudando a los bancos centrales, los reguladores y los operadores de pagos a impulsar la innovación sin comprometer la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia. Algunos ejemplos clave son:
"Estamos entusiasmados de que nuestro Payment HSMaaS esté disponible en IBM Cloud, lo que refuerza nuestro compromiso de proporcionar soluciones de seguridad de vanguardia para el sector financiero", dijo Håcan Tiwemark, director de operaciones de Utimaco. Al ofrecer nuestra solución dentro de IBM Cloud, proporcionamos a las instituciones financieras una infraestructura de seguridad de pagos escalable y mejorada.
IBM Cloud for Financial Services permite a las empresas del sector de servicios financieros enfrentar sus desafíos principales y construir, desplegar y escalar con confianza en la nube. El núcleo de esta plataforma es IBM Cloud Framework for Financial Services, una sólida base de controles operativos y de seguridad creada específicamente para el sector financiero.
Ahora, IBM se enorgullece de anunciar el lanzamiento de IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0, una demostración de nuestro compromiso de seguir el ritmo de la evolución de las regulaciones globales, avanzar en las amenazas de ciberseguridad y cambiar los requisitos de resiliencia operativa. Este marco también sirve como un proyecto técnico valioso para otras industrias reguladas.
Acelere ahora su proceso de modernización e implementación de la IA sin gastar una fortuna.