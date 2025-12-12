Se espera que la IA agéntica impulse casi 6 billones USD en valor económico para 2028, acelerando su papel en la toma de decisiones empresariales, las operaciones y la automatización.

La integración de agentes de IA en los flujos de trabajo requiere un replanteamiento de los procesos de TI tradicionales y las integraciones de sistemas para respaldar la transformación en una empresa de agentes. Un elemento fundamental de este cambio es la adopción de un enfoque estandarizado para conectar los sistemas de IA agéntica con el software, la infraestructura y las herramientas empresariales.

Model Context Protocol (MCP) es lo que permite este enfoque. Un ejemplo destacado es IBM Cloud MCP Server, que aporta la potencia de la IA agéntica a IBM Cloud Management, transformando las interacciones tradicionales de línea de comandos y API en experiencias intuitivas y conversacionales.

La innovación en IA prospera en la colaboración, como lo demuestra nuestro ecosistema en expansión de socios de IA agéntica, incluidos ISV como Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symmplistic.ai y muchos más.

"Nuestra experiencia trabajando en IBM Cloud fue fenomenal", dijo el profesor Flavio du Pin Calmon, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard. “Las capacidades y la experiencia de IBM nos ayudaron a ejecutar modelos grandes que requieren grandes clústeres de GPU de manera rápida y eficiente, lo que nos permitió obtener nuevos resultados de investigación (relacionados con la seguridad de la IA) en un tiempo récord.”

Los avances modernos de IA son inseparables de la potencia de las GPU y los aceleradores de IA. IBM ofrece a los clientes un espectro de opciones, desde una variedad de GPU y aceleradores de IA hasta nuestros propios chips de IA personalizados creados para el entrenamiento de modelos fundacionales a gran escala.

Recientemente anunciamos una colaboración con AMD para entregar un clúster de MI300X GPUs en IBM Cloud a Zyphra, impulsando el entrenamiento de código abierto de modelos de IA multimodales de vanguardia. También hemos integrado los estándares OCP IA (Open Compute Project IA) en la arquitectura de IBM Cloud, lo que garantiza la interoperabilidad y la eficiencia para los clientes que crean sistemas de IA.