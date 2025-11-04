Transformación de AWS: migración de VMware Cloud on AWS a Amazon EC2 con IA agéntica

El diseño intuitivo de AWS Transform permitió al equipo de IBM Consulting ejecutar esta migración de manera eficiente sin requerir una especialización profunda en cada servicio subyacente de AWS. El equipo pudo centrarse en el flujo de trabajo de migración y los requisitos empresariales. AWS Transform proporcionó beneficios como una interfaz central para lanzar una instancia de prueba, rastrear el estado de la migración y realizar una transición, demostrando cómo el servicio optimiza la productividad del equipo y la asignación de recursos.
Cuando se requería actividad manual, AWS Transform proporcionó orientación paso a paso y enlaces a la documentación relevante. El equipo de IBM Consulting trabajó en estrecha colaboración con el arquitecto de soluciones de AWS del cliente y el equipo de servicio de AWS Transform para desbloquear cualquier problema encontrado y resolverlo de manera oportuna.
Otra característica valiosa es su capacidad de colaboración integrada que permite que varios miembros del equipo participen en el proyecto de migración. Cada colaborador debe ser asignado a uno de los cuatro roles:
- Administrador: acceso completo a los datos del espacio de trabajo, trabajos, artefactos y controles de gestión de usuarios
- Aprobador: como colaboradores, además de la capacidad de aprobar acciones críticas como fusiones y despliegue
- Colaborador: puede leer, chatear y ejecutar (e interactuar con) trabajos, pero no puede aprobar acciones críticas
- Lector: puede ver el contenido del espacio de trabajo y descargar artefactos, pero no puede realizar cambios
Este modelo de acceso basado en roles permite a los ingenieros supervisar el proceso de migración. También permite que los expertos en la materia colaboren en puntos de contacto específicos, como la evaluación de los planes de ola y las agrupaciones de aplicaciones. También pueden confirmar la configuración de la instancia Amazon EC2 de destino o marcar una aplicación como lista para la transición después de completar las pruebas de aceptación. Toda la colaboración se produce dentro de una plataforma unificada, lo que elimina las largas transferencias o la necesidad de crear varias cuentas de AWS.
AWS Transform reduce el riesgo en el proceso de migración a través de varios mecanismos clave. La replicación a nivel de bloque de los datos de los servidores de origen a AWS casi en tiempo real no es intrusiva. Los servidores de origen siguen completamente funcionales durante todo el proceso de replicación.
Si falla el lanzamiento de la instancia de prueba o se encuentran problemas durante la prueba de aceptación en la nueva instancia, los clientes pueden continuar utilizando el entorno de origen sin interrupciones. El apagado y desmantelamiento del servidor de origen permanece bajo el control del cliente como parte de las actividades posteriores a la migración.