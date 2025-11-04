Transformación de AWS: migración de VMware Cloud on AWS a Amazon EC2 con IA agéntica

AWS Transform for VMware, ahora disponible para el público en general, es un nuevo servicio que utiliza IA agéntica para guiar a los clientes a lo largo de todo el proceso de migración. Este servicio ayuda a las organizaciones a optimizar y acelerar las migraciones de entornos VMware a servicios nativos de AWS. Proporciona automatización asistida por IA durante todo el ciclo de vida de la migración, lo que reduce significativamente la complejidad y el esfuerzo típicamente asociados con las migraciones a la nube.

IBM® Consulting ha estado apoyando un amplio patrimonio de VMware Cloud on AWS para un importante departamento del sector público del Reino Unido. Como este departamento tiene una dirección estratégica de enfoque nativo de la nube, el primer paso lógico es realojar las aplicaciones de VMware Cloud on AWS en Amazon EC2. Este enfoque ha minimizado su riesgo de exposición a las prácticas tradicionales de concesión de licencias, incluido el bloqueo y los aumentos severos de precios.

En colaboración con AWS, IBM Consulting implementó VMCloud on AWS para migrar sistemáticamente aplicaciones heredadas de Windows a Amazon EC2. A través de este proceso, utilizaron con éxito AWS Transform para reducir el esfuerzo de migración en un 60 % para tareas automatizadas, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad y la seguridad completas de la aplicación. El siguiente enfoque, desde la elección de una aplicación de destino hasta las fases de migración, proporciona un marco replicable que otras organizaciones pueden adoptar para sus propias iniciativas de transformación nativas de la nube.