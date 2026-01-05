Cualquier agente, cualquier infraestructura: dentro del IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

El Agent Catalog es su punto de entrada a un sistema curado de agentes y herramientas que están listos para usarse desde el primer día. Reúne:

Agentes expertos en dominios basados en casos de uso de IA de alto valor : nuestro ecosistema de agentes se fortalece aún más con agentes prediseñados de socios líderes de la industria, resolviendo aún más casos de uso de clientes.

: nuestro ecosistema de agentes se fortalece aún más con agentes prediseñados de socios líderes de la industria, resolviendo aún más casos de uso de clientes. Integraciones profundas y reutilizables: los agentes y las herramientas se envían con conectores probados a sistemas empresariales como Workday, SAP, Salesforce y otros, por lo que no está reinventando la rueda para la autenticación, el acceso a los datos y el manejo de errores cada vez.

En lugar de comenzar desde cero cada vez que surge un nuevo caso de uso, los líderes de IA pueden explorar el catálogo en busca de agentes alineados con tareas específicas del negocio. Algunos de estos ejemplos incluyen agentes para el compromiso de ventas, la adquisición de talento de RR. HH. o la optimización de la cadena de suministro. Aprovechan agentes de dominio prediseñados que comenzaron como casos de uso de “cliente cero” de IBM, donde ya han impulsado la productividad.

Estos patrones brindan a las organizaciones un punto de partida muy necesario cuando todavía están buscando el primer caso de uso correcto con un retorno de la inversión (ROI) claro y demostrable, y pueden incorporarse a su entorno de forma rápida y coherente.