Inteligencia artificial Automatización de TI

Cualquier agente, cualquier infraestructura: dentro del IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

La próxima ola de IA empresarial no es otra aplicación, sino una fuerza laboral de agentes de IA integrados en su negocio.

Publicado el 5 de enero de 2026
Pasillos de una tienda de abarrotes llenos de productos y envases coloridos.

Los equipos de toda la empresa están experimentando con agentes de IA para RR. HH., ventas, soporte de TI, cadena de suministro y más. Pero los líderes de IA se enfrentan ahora a un nuevo desafío: cómo hacer que todos esos agentes trabajen juntos de una manera segura, gobernada y escalable, en lugar de como soluciones puntuales desconectadas.

IBM® watsonx Orchestrate se creó exactamente para este momento. En el centro de esa visión se encuentra IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog: una colección creciente de agentes de IA y herramientas de IBM y socios de confianza, diseñados para conectarse a flujos de trabajo orquestados con una fricción mínima.

Un catálogo creado para la interoperabilidad

La mayoría de los catálogos de agentes del mercado comparten algunas características: dan por hecho que se utiliza exclusivamente una nube o una suite de productividad; hacen hincapié en un kit de desarrollo de software (SDK) y un tiempo de ejecución preferidos; y facilitan la detección, pero principalmente dentro de ese sistema concreto.

Por el contrario, IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog está diseñado para empresas heterogéneas del mundo real:

  • Cualquier agente, cualquier marco: el catálogo no está vinculado a un único SDK, modelo de lenguaje grande (LLM) o nube. Los agentes basados en tecnologías de IBM, infraestructuras de código abierto, pilas de hiperescaladores o código propio pueden incorporarse con una infraestructura congruente basada en la interoperabilidad y exponerse como ciudadanos de primera clase en el catálogo.
  • Entre suites y nubes: el catálogo está diseñado para organizaciones que ejecutan Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, aplicaciones de línea de negocio personalizadas y múltiples nubes en paralelo, no solo la suite de productividad de un proveedor.
  • Del “estante del agente” a la “plataforma de orquestación”: los agentes no se sientan uno al lado del otro como mosaicos. Están conectados al motor de orquestación de watsonx Orchestrate, por lo que pueden integrarse en flujos de trabajo integrales que abarcan distintos ámbitos, sistemas y equipos.

Un sistema curado de agentes

El Agent Catalog es su punto de entrada a un sistema curado de agentes y herramientas que están listos para usarse desde el primer día. Reúne:

  • Agentes expertos en dominios basados en casos de uso de IA de alto valor: nuestro ecosistema de agentes se fortalece aún más con agentes prediseñados de socios líderes de la industria, resolviendo aún más casos de uso de clientes.
  • Integraciones profundas y reutilizables: los agentes y las herramientas se envían con conectores probados a sistemas empresariales como Workday, SAP, Salesforce y otros, por lo que no está reinventando la rueda para la autenticación, el acceso a los datos y el manejo de errores cada vez.

En lugar de comenzar desde cero cada vez que surge un nuevo caso de uso, los líderes de IA pueden explorar el catálogo en busca de agentes alineados con tareas específicas del negocio. Algunos de estos ejemplos incluyen agentes para el compromiso de ventas, la adquisición de talento de RR. HH. o la optimización de la cadena de suministro. Aprovechan agentes de dominio prediseñados que comenzaron como casos de uso de “cliente cero” de IBM, donde ya han impulsado la productividad.

Estos patrones brindan a las organizaciones un punto de partida muy necesario cuando todavía están buscando el primer caso de uso correcto con un retorno de la inversión (ROI) claro y demostrable, y pueden incorporarse a su entorno de forma rápida y coherente.

Diseñado para ser abierto y extensible

Tras bambalinas, watsonx Orchestrate es abierto y extensible. Admite agentes creados de forma nativa en la tecnología de IBM y agentes creados en otras infraestructuras, conectados a través de interfaces estándar.

Mediante el uso de una infraestructura Agent Connect coherente, los agentes externos pueden conectarse a watsonx Orchestrate y luego exponerse a través del Agent Catalog para que se vean y se comporten como ciudadanos de primera clase en el entorno.

Para los líderes en IA, esto significa:

  • No limitarse a una sola infraestructura o pila de proveedores.
  • Poder aprovechar las inversiones existentes en agentes en lugar de reconstruirlas.
  • Poder combinar agentes de IBM, internos y asociados en una única experiencia orquestada.

En resumen, el Agent Catalog no es solo una lista; es una capa de interoperabilidad que le permite integrar soluciones a partir de múltiples agentes y herramientas, independientemente de dónde se hayan creado.

Tiempo de creación de valor más rápido

La mayoría de los líderes en IA se ven presionados para obtener resultados rápidos sin descuidar la gobernanza. El Agent Catalog está diseñado para reducir tanto el tiempo como el riesgo:

  • Reutilizar en lugar de reinventar: los agentes y herramientas prediseñados vienen con integraciones comprobadas a sistemas y aplicaciones empresariales. Estos elementos incluyen Workday, SAP, Salesforce y otros, con relevancia en dominios como recursos humanos, finanzas, ventas y operaciones. Estas herramientas aportan coherencia a los flujos de trabajo, reduciendo el esfuerzo de integración y minimizando los errores.
  • Expansión controlada: dado que los agentes y las herramientas se incorporan mediante un proceso definido de IBM y se muestran a través de un catálogo controlado, las empresas obtienen una mayor visibilidad sobre qué se está ejecutando, dónde y quién es el responsable.
  • Soluciones alineadas con el negocio: los agentes se organizan en torno a funciones de negocio y casos de uso reales, por lo que los líderes de la línea de negocio pueden ver rápidamente dónde los agentes de IA pueden aumentar los equipos hoy y dónde podrían extenderse mañana. Estos agentes y herramientas también se pueden adaptar a las necesidades y políticas específicas de cada organización. Este proceso se puede realizar mediante la personalización pro-code o una interfaz de usuario (IU) sin código. De esta manera, los equipos pueden adaptarlos sin empezar desde cero.

¿El resultado? Sus equipos dedican menos tiempo a los pipelines de bajo nivel y más tiempo a diseñar experiencias diferenciadas para empleados y clientes.

Vea los agentes orquestados en acción

El motor de este sistema es Agent Connect, el programa de socios de IBM para organizaciones que desarrollan agentes de IA. A través de Agent Connect, los proveedores de software independientes (ISV) y otros socios pueden integrar sus agentes con watsonx Orchestrate e incluirlos en el Agent Catalog. Este proceso crea una nueva ruta al mercado respaldada por los canales de ventas y la red de socios de IBM.

Explore IBM watsonx Orchestrate y el Agent Catalog para descubrir agentes y herramientas prediseñados que resuelvan las necesidades de su negocio.

Si usted es un ISV que busca capitalizar el mercado en expansión de agentes de IA y automatización inteligente, únase a nuestro sistema en crecimiento y lleve sus mejores agentes de IA a IBM watsonx Orchestrate.  

Empiece una prueba gratuita

Asóciese con nosotros

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate