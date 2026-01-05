Cualquier agente, cualquier infraestructura: dentro del IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog
La próxima ola de IA empresarial no es otra aplicación, sino una fuerza laboral de agentes de IA integrados en su negocio.
Los equipos de toda la empresa están experimentando con agentes de IA para RR. HH., ventas, soporte de TI, cadena de suministro y más. Pero los líderes de IA se enfrentan ahora a un nuevo desafío: cómo hacer que todos esos agentes trabajen juntos de una manera segura, gobernada y escalable, en lugar de como soluciones puntuales desconectadas.
IBM® watsonx Orchestrate se creó exactamente para este momento. En el centro de esa visión se encuentra IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog: una colección creciente de agentes de IA y herramientas de IBM y socios de confianza, diseñados para conectarse a flujos de trabajo orquestados con una fricción mínima.
La mayoría de los catálogos de agentes del mercado comparten algunas características: dan por hecho que se utiliza exclusivamente una nube o una suite de productividad; hacen hincapié en un kit de desarrollo de software (SDK) y un tiempo de ejecución preferidos; y facilitan la detección, pero principalmente dentro de ese sistema concreto.
Por el contrario, IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog está diseñado para empresas heterogéneas del mundo real:
El Agent Catalog es su punto de entrada a un sistema curado de agentes y herramientas que están listos para usarse desde el primer día. Reúne:
En lugar de comenzar desde cero cada vez que surge un nuevo caso de uso, los líderes de IA pueden explorar el catálogo en busca de agentes alineados con tareas específicas del negocio. Algunos de estos ejemplos incluyen agentes para el compromiso de ventas, la adquisición de talento de RR. HH. o la optimización de la cadena de suministro. Aprovechan agentes de dominio prediseñados que comenzaron como casos de uso de “cliente cero” de IBM, donde ya han impulsado la productividad.
Estos patrones brindan a las organizaciones un punto de partida muy necesario cuando todavía están buscando el primer caso de uso correcto con un retorno de la inversión (ROI) claro y demostrable, y pueden incorporarse a su entorno de forma rápida y coherente.
Tras bambalinas, watsonx Orchestrate es abierto y extensible. Admite agentes creados de forma nativa en la tecnología de IBM y agentes creados en otras infraestructuras, conectados a través de interfaces estándar.
Mediante el uso de una infraestructura Agent Connect coherente, los agentes externos pueden conectarse a watsonx Orchestrate y luego exponerse a través del Agent Catalog para que se vean y se comporten como ciudadanos de primera clase en el entorno.
Para los líderes en IA, esto significa:
En resumen, el Agent Catalog no es solo una lista; es una capa de interoperabilidad que le permite integrar soluciones a partir de múltiples agentes y herramientas, independientemente de dónde se hayan creado.
La mayoría de los líderes en IA se ven presionados para obtener resultados rápidos sin descuidar la gobernanza. El Agent Catalog está diseñado para reducir tanto el tiempo como el riesgo:
¿El resultado? Sus equipos dedican menos tiempo a los pipelines de bajo nivel y más tiempo a diseñar experiencias diferenciadas para empleados y clientes.
El motor de este sistema es Agent Connect, el programa de socios de IBM para organizaciones que desarrollan agentes de IA. A través de Agent Connect, los proveedores de software independientes (ISV) y otros socios pueden integrar sus agentes con watsonx Orchestrate e incluirlos en el Agent Catalog. Este proceso crea una nueva ruta al mercado respaldada por los canales de ventas y la red de socios de IBM.
Explore IBM watsonx Orchestrate y el Agent Catalog para descubrir agentes y herramientas prediseñados que resuelvan las necesidades de su negocio.
Si usted es un ISV que busca capitalizar el mercado en expansión de agentes de IA y automatización inteligente, únase a nuestro sistema en crecimiento y lleve sus mejores agentes de IA a IBM watsonx Orchestrate.