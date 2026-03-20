IA combinada con el criterio humano: un nuevo modelo para la resiliencia de las plataformas de pago

IBM® Payments Center (IPC) lideró la transformación de CloudFormation, una base de código de infraestructura extremadamente grande e intrincada, que respalda una plataforma de pagos de misión crítica para Terraform.
La iniciativa fue mucho más allá de una actualización de rutina; requería desentrañar metódicamente años de complejidad arquitectónica e identificar dependencias profundamente incrustadas, al tiempo que garantizaba operaciones ininterrumpidas de la plataforma. La transformación realizada por IPC demuestra que el futuro de la modernización de la infraestructura financiera no es un equilibrio entre velocidad y seguridad, sino una búsqueda disciplinada de ambos.
Una reescritura tradicional podría haber tardado hasta ocho meses, pero los sistemas de pagos no pueden esperar tanto para la modernización: deben evolucionar de forma continua, segura y rápida.
IPC diseñó un flujo de trabajo de modernización aumentado por IA y gobernado por humanos que completó el proyecto en 2.5 meses con una aceleración del 68 %, manteniendo los más altos estándares de resiliencia, cumplimiento y seguridad. ¿El resultado? Una infraestructura de automatización altamente robusta, más congruente y segura que refuerza la integridad operativa a largo plazo de la plataforma.
En la industria de pagos, la resiliencia no es negociable. Todos los componentes de infraestructura, entornos de ejecución de aplicaciones, rutas de red y controles operativos deben estar disponibles y protegidos y cumplir con las normas en todo momento. La automatización que construye y opera estos entornos, históricamente descritos como infraestructura como código (IaC) y plataforma como código (PaC), desempeña un papel descomunal para garantizar que los sistemas se comporten de manera predecible, se recuperen de manera confiable y escalen sin interrupciones.
La automatización define cómo se crean, despliegan, gobiernan y operan las plataformas de pago. Codifica patrones de resiliencia, controles de seguridad, topología de red, aprovisionamiento informático, comportamiento de middleware y lógica de despliegue de aplicaciones. Es la base viviente que permite la disponibilidad continua.
La automatización que sustenta una plataforma de pagos como la que trabajamos no es simplemente “configuración”. Es el proyecto técnico que determina:
El desafío al que se enfrentaba IBM Payments Center era urgente y complejo. Cualquier paso en falso en este esfuerzo de modernización corría el riesgo de violar los requisitos y políticas normativos, desencadenar fallas de auditoría o exponer datos críticos. Había mucho en juego porque los patrones de resiliencia nunca deben retroceder la alta disponibilidad, el aislamiento de la red, los despliegues multi-AZ y el comportamiento de conmutación por error. Todo depende de una automatización precisa que no puede darse el lujo de no funcionar.
La deuda técnica existente estaba profundamente integrada en la infraestructura nativa de la nube. Las plantillas de CloudFormation y la automatización de Python evolucionaron a lo largo de los años, volviéndose estrechamente acopladas y cada vez más complejas de mantener. La superficie de dependencia era amplia y compleja: más de 90 funciones Lambda interactuaban con cuatro almacenes de datos distintos, creando una gran red de dependencias que hacían que cualquier cambio fuera arriesgado.
La modernización manual habría sido lenta, arriesgada y potencialmente insegura. Los enfoques tradicionales podrían haber tomado hasta meses, un plazo inaceptable para un sistema de pago de misión crítica que debe evolucionar continuamente. IPC necesitaba un enfoque fundamentalmente nuevo que pudiera ofrecer velocidad sin sacrificar los rigurosos estándares requeridos para la infraestructura financiera.
El enfoque de modernización de IPC combinó la capacidad de la IA para analizar y generar código a escala con la supervisión de ingeniería humana para garantizar la corrección, el cumplimiento y la resiliencia. La modernización se desarrolló en dos fases orquestadas.
En la fase 1, nos centramos en descubrir las dependencias ocultas de la plataforma. Los artefactos de automatización heredados, incluidas las plantillas de CloudFormation, la lógica de Python integrada y las configuraciones del entorno, se agruparon y analizaron con IA. El sistema analizó e interpretó la lógica de automatización, extrajo la infraestructura y las relaciones de datos, detectó dependencias implícitas ocultas en rutas de código anidadas y sacó a la luz cambios operativos y desviaciones que se acumularon con el tiempo.
El resultado fue la creación de una base de datos de dependencias estructurada de extremo a extremo: el primer mapa preciso y completo de cómo funcionaba la plataforma de pagos en producción. Esta base de datos se convirtió en un activo duradero y reutilizable, lo que permitió una gobernanza más clara, una incorporación más rápida, preparación para auditorías y futuros esfuerzos de modernización más informados.
A partir de la base de datos de dependencias estructurada, la IA generó módulos de Terraform capaces de aprovisionar y gestionar todo el entorno en la nube. Esto incluía servicios de computación, almacenamiento y datos; configuraciones de redes y VPC; políticas de IAM alineadas con los principios del privilegio mínimo; secretos y variables de entorno; así como el registro, la supervisión, la resiliencia, el escalado y la lógica de integración en tiempo de ejecución. El objetivo no era simplemente la replicación de la infraestructura, sino la creación de artefactos de automatización gobernados y listos para la producción.
Luego, cada módulo generado pasó por un proceso de revisión de ingeniería altamente controlado. Los equipos validaron la corrección y la integridad, evaluaron la postura de seguridad y cumplimiento, garantizaron la equivalencia operativa y compararon las configuraciones con los recursos de AWS en vivo para detectar desviaciones no documentadas o cambios basados en la consola. Se usó el feedback de cada ciclo para refinar las instrucciones de IA, mejorando progresivamente la calidad de los resultados. Este ciclo estructurado de feedback entre personas e IA permitió ofrecer una automatización coherente y de alta calidad a escala, al tiempo que se mantenía la confianza, el cumplimiento y la estabilidad operativa.
En conjunto, estos resultados demuestran cómo la combinación de la aceleración mediante IA con la supervisión humana redujo significativamente los tiempos de entrega, además de reforzar la resiliencia operativa, la seguridad y la capacidad del equipo.
La IA acelera la modernización, pero no puede realizar de forma independiente interpretaciones críticas de arquitectura y cumplimiento. Por ejemplo, no puede determinar qué funciones procesan datos financieros confidenciales, qué servicios requieren un registro de auditoría mejorado o qué políticas deben seguir cumpliendo con los requisitos normativos.
Tampoco puede evaluar completamente qué comportamientos de resiliencia deben preservarse o cómo las decisiones de despliegue podrían afectar el procesamiento de carga máxima. Estos juicios requieren supervisión humana, experiencia en el dominio, comprensión regulatoria e intuición operativa, todo proporcionado por ingenieros de IPC. La supervisión humana fue la salvaguarda que garantizó que la velocidad nunca comprometiera la confianza.
Lo que este proyecto de modernización nos enseñó en última instancia es que la transformación impulsada por IA no se reduce únicamente a la velocidad. Se trata de construir cimientos más inteligentes.
Una base de datos de dependencias bien estructurada se convierte en un habilitador estratégico, ya que sirve como documentación fundamental para la incorporación, las auditorías y la evolución futura. También descubrimos que la IA funciona mejor cuando se le dan entradas variadas en contexto; la agrupación de artefactos relacionados mejora significativamente la calidad de los resultados.
Más allá de la aceleración técnica, la IA convirtió la modernización en un acelerador de aprendizaje, ayudando a los ingenieros a comprender patrones en tiempo real. Al mismo tiempo, la validación humana seguía siendo esencial. Las puertas de calidad incorporadas aseguraron que los problemas se identificaran temprano y se evitaran las regresiones.
Es importante destacar que estos principios se extienden más allá de una única migración de CloudFormation a Terraform. Ofrecen un plan de paso repetible para iniciativas de modernización más amplias.
El resultado de este proyecto demuestra un nuevo modelo de modernización triple para la industria de pagos: 1) IA para acelerar, 2) experiencia humana para gobernar con 3) resiliencia, cumplimiento y confianza preservados por diseño.
Al modernizar la automatización de la nube completa que impulsa la plataforma de pagos (infraestructura, lógica de plataforma, comportamiento de despliegue y operaciones), IPC no solo proporcionó una modernización más rápida y una mayor resiliencia, sino también una mejor gobernanza de la seguridad y patrones estandarizados y reforzados. También mejoró la experiencia de los desarrolladores y operadores y proporcionó una base a largo plazo para la innovación.
Para las plataformas de pago, la resiliencia no es el resultado; es el mandato. La modernización asistida por IA puede acelerar la transformación sin comprometer la seguridad, el cumplimiento ni la integridad operativa.
1. Fuente: Estadísticas de datos autoinformados en el informe interno de IBM (no disponible públicamente).
Nos gustaría dar las gracias a Remi David, Anil Lewis y Anand Kanakapura Srinivasa Prabhakar por su orientación y apoyo en esta iniciativa.