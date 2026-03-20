IA combinada con el criterio humano: un nuevo modelo para la resiliencia de las plataformas de pago

En la industria de pagos, la resiliencia no es negociable. Todos los componentes de infraestructura, entornos de ejecución de aplicaciones, rutas de red y controles operativos deben estar disponibles y protegidos y cumplir con las normas en todo momento. La automatización que construye y opera estos entornos, históricamente descritos como infraestructura como código (IaC) y plataforma como código (PaC), desempeña un papel descomunal para garantizar que los sistemas se comporten de manera predecible, se recuperen de manera confiable y escalen sin interrupciones.

La automatización define cómo se crean, despliegan, gobiernan y operan las plataformas de pago. Codifica patrones de resiliencia, controles de seguridad, topología de red, aprovisionamiento informático, comportamiento de middleware y lógica de despliegue de aplicaciones. Es la base viviente que permite la disponibilidad continua.

La automatización que sustenta una plataforma de pagos como la que trabajamos no es simplemente “configuración”. Es el proyecto técnico que determina:

Cómo se crea y protege cada recurso

Cómo se despliegan y escalan las aplicaciones

Que los patrones de resiliencia garanticen una disponibilidad continua

Cómo se garantiza el cumplimiento sin excepción

Que los entornos sigan siendo coherentes, repetibles y auditables

El desafío al que se enfrentaba IBM Payments Center era urgente y complejo. Cualquier paso en falso en este esfuerzo de modernización corría el riesgo de violar los requisitos y políticas normativos, desencadenar fallas de auditoría o exponer datos críticos. Había mucho en juego porque los patrones de resiliencia nunca deben retroceder la alta disponibilidad, el aislamiento de la red, los despliegues multi-AZ y el comportamiento de conmutación por error. Todo depende de una automatización precisa que no puede darse el lujo de no funcionar.

La deuda técnica existente estaba profundamente integrada en la infraestructura nativa de la nube. Las plantillas de CloudFormation y la automatización de Python evolucionaron a lo largo de los años, volviéndose estrechamente acopladas y cada vez más complejas de mantener. La superficie de dependencia era amplia y compleja: más de 90 funciones Lambda interactuaban con cuatro almacenes de datos distintos, creando una gran red de dependencias que hacían que cualquier cambio fuera arriesgado.

La modernización manual habría sido lenta, arriesgada y potencialmente insegura. Los enfoques tradicionales podrían haber tomado hasta meses, un plazo inaceptable para un sistema de pago de misión crítica que debe evolucionar continuamente. IPC necesitaba un enfoque fundamentalmente nuevo que pudiera ofrecer velocidad sin sacrificar los rigurosos estándares requeridos para la infraestructura financiera.