Cómo trabajan las aseguradoras con IBM para implementar soluciones basadas en IA generativa

IBM trabaja con nuestros clientes de seguros a través de diferentes frentes, y los datos del IBM Institute for Business Value (IBV) identificaron tres imperativos clave que guían las decisiones de gestión de las aseguradoras:
Las aseguradoras deben cumplir con los siguientes imperativos clave para facilitar la transformación de sus empresas:
La mayoría de las aseguradoras han priorizado la transformación digital y la modernización del núcleo de TI, utilizando infraestructura y plataformas de nube híbrida y multinube para lograr los objetivos mencionados anteriormente. Este enfoque puede acelerar la velocidad de comercialización al proporcionar capacidades mejoradas para desarrollar productos y servicios innovadores, facilitar el crecimiento empresarial y mejorar la experiencia del cliente en sus interacciones con la empresa.
IBM es una de las pocas empresas globales que puede reunir la gama de capacidades necesarias para transformar por completo la manera en que se comercializan, venden, suscriben, prestan servicios y pagan los seguros.
Con un fuerte enfoque en la IA en su amplia cartera, IBM continúa siendo líder de la industria en capacidades relacionadas con la IA. En un Gartner Magic Quadrant reciente, IBM se ubicó en la sección superior derecha por sus capacidades relacionadas con la IA (es decir, plataforma de IA conversacional, motores de insight y servicio de desarrollador de IA).
La plataforma de datos e IA IBM® watsonx, junto con su suite de asistentes de IA, está diseñada para ayudar a escalar y acelerar el impacto de la IA utilizando datos confiables en toda la empresa.
IBM trabaja con varias aseguradoras para identificar oportunidades de alto valor para el uso de la IA generativa. Los casos de uso más comunes en seguros incluyen la optimización de procesos que se emplean para manejar documentos grandes y bloques de texto o imágenes. Estos casos de uso ya representan una cuarta parte de las cargas de trabajo de IA en la actualidad, y hay un cambio significativo hacia la mejora de su funcionalidad con IA generativa. Esta mejora implica la extracción de contenido e insights o la clasificación de la información para apoyar la toma de decisiones, como en la suscripción y el procesamiento de reclamaciones. Las áreas de enfoque donde el uso de capacidades de IA generativa puede marcar una diferencia significativa en la industria de seguros incluyen:
IBM está creando soluciones basadas en IA generativa para diversos casos de uso, incluidos agentes virtuales, búsqueda conversacional, procesos normativos y de cumplimiento, investigación de reclamaciones y modernización de aplicaciones. A continuación, ofrecemos resúmenes de algunas de nuestras iniciativas actuales de implementación de IA generativa.
Interacción del cliente: proporcionar cobertura de seguro implica trabajar con numerosos documentos. Estos documentos incluyen descripciones de productos de seguros que detallan los artículos cubiertos y las exclusiones, documentos de pólizas o contratos, facturas y recibos de primas, así como reclamaciones presentadas, explicaciones de beneficios, estimaciones de reparaciones, facturas de proveedores, entre otras cosas. Una parte significativa de las interacciones del cliente con la aseguradora consiste en hacer consultas sobre los términos y condiciones de cobertura de varios productos, y comprender el monto del pago del reclamo aprobado, las razones para no pagar el monto del reclamo enviado y el estado de las transacciones, como recibos de primas, pagos de reclamos, solicitudes de cambio de política y más.
Como parte de nuestras iniciativas de IA generativa, podemos demostrar la capacidad de emplear un modelo fundacional con ajuste de instrucción para revisar los datos estructurados y no estructurados dentro de los documentos de seguros (datos asociados a la consulta del cliente) y proporcionar recomendaciones personalizadas sobre el producto, contrato o consulta general de seguro. La solución puede proporcionar respuestas específicas basadas en el perfil del cliente y el historial de transacciones, accediendo a la administración de pólizas subyacente y a los datos de reclamaciones. La capacidad de analizar instantáneamente una amplia cantidad de datos de clientes, identificar patrones para generar insights y anticipar las necesidades de los clientes puede resultar en una mayor satisfacción.
Un ejemplo de interacción del cliente es un chatbot basado en IA generativa que hemos desarrollado para un cliente multinacional de seguros de vida. La PoC muestra la mayor personalización de la respuesta a las consultas sobre productos de seguros cuando se utilizan capacidades de IA generativa.
Otro chatbot que hemos desarrollado para un cliente de seguros muestra la capacidad del titular de la póliza para obtener una visión completa de las coberturas proporcionadas en un paquete de seguros, incluidas las primas de cada una de las coberturas de seguros contenidas en el paquete. Del mismo modo, promociona la capacidad de realizar una variedad de otras funciones, como agregar documentos requeridos (por ejemplo, certificados de nacimiento), agregar beneficiarios que investigan productos de seguros y complementar la cobertura actual. Todas estas capacidades cuentan con la ayuda de la automatización y se personalizan mediante IA tradicional y generativa utilizando modelos fundacionales seguros y confiables.
A continuación, mostramos un ejemplo de un cliente que consulta sobre un procedimiento dental específico y recibe una respuesta personalizada basada en el conocimiento de las coberturas dentales existentes del cliente, así como la capacidad del chatbot de IA generativa para tener una conversación interactiva (similar a la de un agente experto en atención al cliente) que se adapta a las necesidades específicas del cliente.
Actualmente estamos desarrollando varios casos de uso, que incluyen:
Asistencia de agente de seguros/agente del centro de contacto: las aseguradoras han desplegado ampliamente unidades de respuesta de voz, aplicaciones móviles y soluciones en línea basadas en la web que los clientes pueden usar para consultas simples, como información de saldos adeudados y verificaciones del estado de pago de reclamaciones. Sin embargo, el conjunto actual de soluciones tiene una funcionalidad limitada y no puede responder consultas más complejas de los clientes, como se indica en la sección de Interacción del cliente. Como resultado, los clientes suelen recurrir a llamar al agente de seguros o al centro de contacto de la aseguradora. Las soluciones basadas en IA generativa diseñadas para agentes pueden reducir significativamente el tiempo de búsqueda de documentos, resumir información y habilitar capacidades de asesoramiento, lo que lleva a una mayor productividad (enlace externo a ibm.com) con un promedio del 14-34 % (enlace externo a ibm.com) o incluso 42 % (enlace externo a ibm.com) y mejores métricas de satisfacción del cliente. IBM ha estado implementando soluciones tradicionales basadas en IA en aseguradoras durante varios años, utilizando productos como IBM watsonx Assistant e IBM Watson Explorer. Ahora estamos iniciando colaboraciones con algunas aseguradoras para incorporar modelos fundacionales y ajuste de instrucciones para mejorar las capacidades de asistencia a los agentes.
Gestión de riesgos: para tomar decisiones de suscripción relacionadas con los bienes inmuebles, las aseguradoras recopilan una cantidad significativa de datos externos, incluidos los datos sobre los bienes inmuebles proporcionados en los formularios de aplicaciones de seguro, los registros históricos de inundaciones, huracanes, incendios y estadísticas de delincuencia, correspondientes a la ubicación específica de los bienes inmuebles. Si bien los datos históricos están disponibles públicamente en fuentes como data.gov (enlace externo a ibm.com), las aseguradoras bien establecidas también tienen acceso a sus propios datos de experiencia en suscripción y reclamaciones. Actualmente, el uso de estos datos para modelar el riesgo implica esfuerzos manuales intensivos y las capacidades de IA están infrautilizadas.
Una iniciativa actual de IBM implica recopilar datos públicos disponibles relevantes para la suscripción de seguros de propiedad y la investigación de reclamaciones para mejorar los modelos fundacionales en la plataforma de IA y datos IBM watsonx de IBM. Los resultados pueden ser utilizados por nuestros clientes, quienes pueden incorporar sus datos de experiencia patentados para refinar aún más los modelos. Estos modelos y datos propietarios estarán alojados en un entorno seguro de IBM Cloud, diseñado específicamente para cumplir con los requisitos normativos de la industria para hiperescaladores. La solución de gestión de riesgos tiene como objetivo acelerar significativamente los procesos de evaluación de riesgos y toma de decisiones, al tiempo que mejora la calidad de las decisiones.
Modernización del código: muchas aseguradoras con más de 50 años de historia todavía dependen de sistemas desarrollados en los años 70, a menudo codificados en una combinación de Cobol, Assembler y PL1. Modernizar estos sistemas requiere convertir el código existente en Java listo para producción u otros lenguajes de programación.
IBM está trabajando con varias instituciones financieras utilizando capacidades de IA generativa para comprender las reglas de negocio y la lógica integradas en el código base existente y apoyar su transformación en un sistema modular. El proceso de transformación utiliza el modelo de negocio de componente de IBM (para seguros) y la infraestructura BIAN (para banca) para guiar el rediseño. La IA generativa también ayuda a producir casos de prueba y scripts para probar el código modernizado.
En un estudio realizado por el Institute for Business Value (IBV) de IBM, los líderes empresariales expresaron su preocupación por la adopción de la IA generativa. Las principales preocupaciones se relacionan con:
IBM aborda las preocupaciones anteriores a través de su suite de componentes de plataforma watsonx: el estudio de IA IBM watsonx.ai, el almacén de datos IBM watsonx.data y el kit de herramientas IBM watsonx.governance para la gobernanza de la IA. Específicamente, watsonx.governance proporciona las capacidades para monitorear y gobernar todo el ciclo de vida de la IA al proporcionar transparencia, responsabilidad, linaje, seguimiento de datos y monitoreo de sesgos y equidad en los modelos. La solución de extremo a extremo proporciona a los líderes de las aseguradoras características que permiten flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables cuando se utiliza tanto IA tradicional como IA generativa.
Como se describió anteriormente, hemos identificado muchas oportunidades de alto valor para ayudar a las aseguradoras a dar primeros pasos con la IA generativa para la transformación digital de sus procesos de negocio de seguros. Además, la tecnología de IA generativa se puede utilizar para proporcionar nuevos tipos de contenido, como artículos (para la comercialización de productos de seguros), contenido personalizado o correos electrónicos para los clientes, e incluso ayudar en la generación de contenido, como código de programación, para aumentar la productividad de los desarrolladores.
La experiencia de IBM trabajando con clientes indica ganancias significativas de productividad cuando se utiliza IA generativa, incluida la mejora de los procesos de recursos humanos para agilizar tareas como la adquisición de talento y la gestión del rendimiento de los empleados; hacer que los agentes de atención al cliente sean más productivos al permitirles centrarse en interacciones de mayor valor con los clientes (mientras que los asistentes virtuales de canales digitales que utilizan IA generativa manejan consultas más simples); y ahorrar tiempo y esfuerzo en la modernización del código heredado mediante el uso de IA generativa para ayudar con la refactorización y conversión del código.
Para tratar estos temas con más detalle, envíe un correo electrónico a Kishore Ramchandani y Anuj Jain.