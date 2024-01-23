Cómo trabajan las aseguradoras con IBM para implementar soluciones basadas en IA generativa

Actualmente estamos desarrollando varios casos de uso, que incluyen:

Obtener autorización previa para procedimientos médicos.

Administrar los beneficios de salud.

Explicar las decisiones sobre reclamaciones y los beneficios a los asegurados.

Resumir el historial de reclamaciones.

Asistencia de agente de seguros/agente del centro de contacto: las aseguradoras han desplegado ampliamente unidades de respuesta de voz, aplicaciones móviles y soluciones en línea basadas en la web que los clientes pueden usar para consultas simples, como información de saldos adeudados y verificaciones del estado de pago de reclamaciones. Sin embargo, el conjunto actual de soluciones tiene una funcionalidad limitada y no puede responder consultas más complejas de los clientes, como se indica en la sección de Interacción del cliente. Como resultado, los clientes suelen recurrir a llamar al agente de seguros o al centro de contacto de la aseguradora. Las soluciones basadas en IA generativa diseñadas para agentes pueden reducir significativamente el tiempo de búsqueda de documentos, resumir información y habilitar capacidades de asesoramiento, lo que lleva a una mayor productividad (enlace externo a ibm.com) con un promedio del 14-34 % (enlace externo a ibm.com) o incluso 42 % (enlace externo a ibm.com) y mejores métricas de satisfacción del cliente. IBM ha estado implementando soluciones tradicionales basadas en IA en aseguradoras durante varios años, utilizando productos como IBM watsonx Assistant e IBM Watson Explorer. Ahora estamos iniciando colaboraciones con algunas aseguradoras para incorporar modelos fundacionales y ajuste de instrucciones para mejorar las capacidades de asistencia a los agentes.

Gestión de riesgos: para tomar decisiones de suscripción relacionadas con los bienes inmuebles, las aseguradoras recopilan una cantidad significativa de datos externos, incluidos los datos sobre los bienes inmuebles proporcionados en los formularios de aplicaciones de seguro, los registros históricos de inundaciones, huracanes, incendios y estadísticas de delincuencia, correspondientes a la ubicación específica de los bienes inmuebles. Si bien los datos históricos están disponibles públicamente en fuentes como data.gov (enlace externo a ibm.com), las aseguradoras bien establecidas también tienen acceso a sus propios datos de experiencia en suscripción y reclamaciones. Actualmente, el uso de estos datos para modelar el riesgo implica esfuerzos manuales intensivos y las capacidades de IA están infrautilizadas.

Una iniciativa actual de IBM implica recopilar datos públicos disponibles relevantes para la suscripción de seguros de propiedad y la investigación de reclamaciones para mejorar los modelos fundacionales en la plataforma de IA y datos IBM watsonx de IBM. Los resultados pueden ser utilizados por nuestros clientes, quienes pueden incorporar sus datos de experiencia patentados para refinar aún más los modelos. Estos modelos y datos propietarios estarán alojados en un entorno seguro de IBM Cloud, diseñado específicamente para cumplir con los requisitos normativos de la industria para hiperescaladores. La solución de gestión de riesgos tiene como objetivo acelerar significativamente los procesos de evaluación de riesgos y toma de decisiones, al tiempo que mejora la calidad de las decisiones.

Modernización del código: muchas aseguradoras con más de 50 años de historia todavía dependen de sistemas desarrollados en los años 70, a menudo codificados en una combinación de Cobol, Assembler y PL1. Modernizar estos sistemas requiere convertir el código existente en Java listo para producción u otros lenguajes de programación.

IBM está trabajando con varias instituciones financieras utilizando capacidades de IA generativa para comprender las reglas de negocio y la lógica integradas en el código base existente y apoyar su transformación en un sistema modular. El proceso de transformación utiliza el modelo de negocio de componente de IBM (para seguros) y la infraestructura BIAN (para banca) para guiar el rediseño. La IA generativa también ayuda a producir casos de prueba y scripts para probar el código modernizado.