¿Qué ocurre cuando el trabajo dirigido por expertos se combina con la orquestación por parte de agentes? La historia de InnovMarine muestra cómo las organizaciones pueden escalar la experiencia, acelerar los resultados y reducir la fricción operativa.
InnovMarine es un socio de tecnología y consultoría marina que ayuda a constructores navales y organizaciones del sector de defensa a trabajar de forma más inteligente y construir mejores barcos más rápido. Con un enfoque centrado en las personas, combina una profunda experiencia en la industria con soluciones digitales prácticas, incluida la consultoría especializada en beneficios industriales y tecnológicos (ITB) a través de su práctica InnovConsultants.
Los programas de beneficios industriales y tecnológicos (ITB) son requisitos exigidos por el gobierno vinculados a las principales adquisiciones de defensa, que garantizan que los contratistas reinviertan en la economía local a través de la participación industrial, el desarrollo tecnológico y las asociaciones de la cadena de suministro. Estos programas son estratégicamente importantes, pero complejos de gestionar.
La misión de InnovMarine es sencilla: simplificar esa complejidad, aumentar la productividad y hacer avanzar la industria de la construcción naval un equipo a la vez. En entornos impulsados por expertos como este, un único obstáculo es el que a menudo limita el crecimiento: el esfuerzo inicial de los SME. Para lograr esto, InnovMarine necesitaba más que automatización: requería una capa de orquestación estandarizada que pudiera conectar sistemas, datos y flujos de trabajo sin introducir complejidad o dependencia.
Cada nuevo prospecto de ITB necesita educación fundamental, verificaciones de elegibilidad matizadas y captura de información estructurada antes de que la estrategia pueda comenzar. A medida que aumentaba la demanda, el equipo de expertos en ITB de InnovMarine dedicaba una cantidad desproporcionada de tiempo a la introducción manual de datos, a dar explicaciones repetitivas y a recopilar datos de forma incongruente , lo que generaba fricciones con los prospectos y limitaba la escalabilidad.
En las adquisiciones de defensa, el tiempo de los expertos es el recurso más valioso. Los especialistas de nicho de InnovMarine y sus clientes dedicaban ciclos desproporcionados a tareas fundamentales: repetir explicaciones, calificar prospectos y recopilar manualmente información estructurada antes de que la estrategia pudiera comenzar.
El equipo tenía que:
Más allá del costo, lo que estaba en juego eran cuestiones operativas. Las entradas incongruentes ralentizaron la preparación de los SME, la respuesta típica de 24 horas retrasó el impulso y la transferencia de conocimientos se basó en bloques de entrenamiento recurrentes que alejaron a los expertos del trabajo de mayor valor. Sin un método coherente y regulado para guiar la captación de participantes y coordinar estas interacciones iniciales, la valiosa experiencia seguía siendo el principal obstáculo para el crecimiento.
InnovMarine implementó una SME virtual determinista y explicable impulsado por IBM® watsonx Orchestrate. Orchestrate actúa como el plano de control de su ecosistema de agentes, coordinando agentes, herramientas y sistemas empresariales a través de interfaces estandarizadas y abiertas. La solución hace sobre todo dos cosas: amplificar el alcance de un grupo finito de expertos de ITB y aumentar el volumen de aplicaciones calificadas.
El SME virtual convierte la admisión en un flujo de trabajo gobernado y repetible que enseña sobre la marcha, capturando datos estructurados y guiando a los solicitantes a través de requisitos complejos. Se integra con los sistemas existentes en todos los entornos, sin necesidad de integraciones personalizadas punto a punto, al tiempo que garantiza que cada interacción siga las políticas definidas y sea totalmente auditable. Solo se recurre a expertos humanos cuando su criterio es realmente necesario, lo que permite que más candidatos avancen en el proceso sin que se produzcan obstáculos debido a la falta de conocimientos especializados de gran valor.
Etapa 1. Asistente más herramientas
Comenzó con una experiencia dirigida por asistentes respaldada por integraciones de herramientas. Mejoró la orientación y redujo el esfuerzo manual, pero los flujos eran semideterministas y aún dependían de la dirección humana para completar tareas de varios pasos.
Etapa 2. Asistente híbrido con recopilación de LLM
Se incorporó la recuperación de información basada en modelos de lenguaje grandes (LLM) para enriquecer la educación y aclarar el significado de los términos. Esto redujo la fricción y mejoró la calidad de las respuestas, pero la orquestación seguía centrada en el asistente: autonomía y razonamiento limitados y traspasos rígidos.
Etapa 3. Totalmente agéntica con watsonx Orchestrate (donde ocurre el impacto real)
El avance se produjo al colocar a IBM watsonx Orchestrate en el centro como orquestador agéntico. El orquestador crea y coordina agentes especializados (para la síntesis de requisitos de elegibilidad, la recuperación de RAG, la persistencia de datos o la actualización de CRM, así como el envío de correos electrónicos o notificaciones) y se adapta en tiempo real en función de los datos de entrada, el contexto y las políticas de gobernanza. Además, permite una coordinación fluida entre sistemas y entornos, lo que garantiza que los flujos de trabajo funcionen de manera coherente independientemente de dónde se encuentren los datos o las aplicaciones. Las herramientas se aprovechan para mantener el estado en todos los pasos y producir un expediente listo para la toma de decisiones para los SME cuando se requiere un criterio.
Como watsonx Orchestrate actúa como capa de control, el proceso ya no solo ejecuta pasos, sino que funciona de manera más inteligente, se adapta al contexto y se gobierna a sí mismo dentro de límites definidos. El resultado no es solo una eficiencia incremental, sino un apalancamiento estructural.
Por qué es importante:
Este cambio a la orquestación agéntica convierte un flujo de trabajo guiado en inteligencia operativa integrada en el proceso de solicitud. Está abierto a sistemas existentes, es híbrido entre entornos y es responsable por diseño con decisiones auditables y controles de políticas. En la práctica, se trata de la misma implementación que se ha visto anteriormente: un proceso de admisión guiado y alineado con los requisitos; ramificaciones adaptativas; una captura de datos clara y coherente; y la intervención humana cuando sea necesario.
Con la puesta en marcha del SME virtual, InnovMarine ha pasado de un proceso de admisión manual a un flujo de trabajo más inteligente y basado en agentes: los solicitantes adquieren conocimientos más rápido, los datos introducidos son más coherentes y los traspasos a los SME se han optimizado. Este proceso permite que un pequeño equipo especializado de expertos revise más oportunidades sin aumentar el personal.
El volumen de admisión ha aumentado notablemente, lo que proporciona una mayor previsibilidad y salvaguarda el valioso tiempo de los expertos. Al mismo tiempo, el programa ha aliviado la carga de trabajo de los especialistas en casos menos complejos, reduciendo significativamente las demandas de capacitación y los costos de capacitación por cliente.
La lección de InnovMarine es clara: cuando los recorridos de las aplicaciones tienen muchos requisitos y están limitados por la escasa experiencia, la orquestación de agentes supera constantemente a la automatización ad hoc. Los sectores regulados e impulsados por la ingeniería obtienen un beneficio especialmente de los flujos gobernados, los datos estructurados y la supervisión con intervención humana, lo que amplifica el impacto de los expertos que ya tienen.
Debido a que watsonx Orchestrate se basa en API y estándares abiertos, InnovMarine puede continuar evolucionando su escenario de automatización. Lo hace agregando nuevos agentes, modelos e integraciones a medida que cambian sus necesidades de negocios, sin incurrir en deudas técnicas ni en dependencia de un proveedor. Es una base preparada para el futuro y que ofrece un retorno de la inversión (ROI) real y repetible hoy en día, al tiempo que posiciona a la organización para la próxima ola de automatización inteligente.
En última instancia, el recorrido de InnovMarine ilustra la verdadera promesa de la IA agéntica: no reemplazar la experiencia, sino multiplicarla. Al incorporar inteligencia en los flujos de trabajo y orquestar tareas con propósito y control, los sistemas agénticos liberan a los expertos humanos para que se centren donde más importan el criterio, la creatividad y la experiencia.
El resultado es un nuevo modelo operativo, en el que la tecnología lleva la carga cognitiva del trabajo repetible, y los equipos aplican su talento a decisiones de mayor valor. En este modelo, la automatización no es lo único que impulsa el éxito, sino también la colaboración intencional entre personas y sistemas inteligentes.
Las organizaciones que lo hagan bien (al combinar la IA agéntica con la experiencia humana) no se limitarán a mantenerse al día. Escalarán el conocimiento, acelerarán la toma de decisiones y crearán una ventaja competitiva duradera en un mundo cada vez más complejo.
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