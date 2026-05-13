InnovMarine es un socio de tecnología y consultoría marina que ayuda a constructores navales y organizaciones del sector de defensa a trabajar de forma más inteligente y construir mejores barcos más rápido. Con un enfoque centrado en las personas, combina una profunda experiencia en la industria con soluciones digitales prácticas, incluida la consultoría especializada en beneficios industriales y tecnológicos (ITB) a través de su práctica InnovConsultants.

Los programas de beneficios industriales y tecnológicos (ITB) son requisitos exigidos por el gobierno vinculados a las principales adquisiciones de defensa, que garantizan que los contratistas reinviertan en la economía local a través de la participación industrial, el desarrollo tecnológico y las asociaciones de la cadena de suministro. Estos programas son estratégicamente importantes, pero complejos de gestionar.

La misión de InnovMarine es sencilla: simplificar esa complejidad, aumentar la productividad y hacer avanzar la industria de la construcción naval un equipo a la vez. En entornos impulsados por expertos como este, un único obstáculo es el que a menudo limita el crecimiento: el esfuerzo inicial de los SME. Para lograr esto, InnovMarine necesitaba más que automatización: requería una capa de orquestación estandarizada que pudiera conectar sistemas, datos y flujos de trabajo sin introducir complejidad o dependencia.

Cada nuevo prospecto de ITB necesita educación fundamental, verificaciones de elegibilidad matizadas y captura de información estructurada antes de que la estrategia pueda comenzar. A medida que aumentaba la demanda, el equipo de expertos en ITB de InnovMarine dedicaba una cantidad desproporcionada de tiempo a la introducción manual de datos, a dar explicaciones repetitivas y a recopilar datos de forma incongruente , lo que generaba fricciones con los prospectos y limitaba la escalabilidad.