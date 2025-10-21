La IA agéntica se une a la seguridad de identidad con IBM Verify Identity Protection

La era de IA agéntica está aquí. Los sistemas autónomos hacen más que seguir instrucciones; toman decisiones, actúan y aceleran la innovación a velocidad de máquina. Desde la automatización de transacciones financieras hasta la gestión de flujos de trabajo de ciberseguridad, estos compañeros de equipo digitales transforman las operaciones de ventas, finanzas, recursos humanos, TI y seguridad. La IA agéntica actúa como un amplificador de nuestros esfuerzos, lo que nos permite ser más productivos.
Sin embargo, la misma autonomía que impulsa la innovación con la IA agéntica también puede abrir la puerta a importantes vulnerabilidades de seguridad y amplificar no solo la productividad, sino también los riesgos. Según el Informe del costo de una filtración de datos de 2025, el 63 % de las organizaciones carecen de una política de seguridad y gobernanza de la IA.
El informe X-Force Threat Intelligence Index de IBM descubrió que el 30 % de las filtraciones de datos comienzan con ataques basados en identidades, y las herramientas heredadas de gestión de identidad y acceso (IAM) nunca se diseñaron para identidades autónomas y autodirigidas. A medida que se acelera la adopción de la IA agéntica, las organizaciones se enfrentan a agentes de IA no gestionados, riesgos de acceso en la sombra y una superficie de ataque completamente nueva.
Para mantenerse a la vanguardia en esta era de identidades autónomas y herramientas automatizadas, las empresas necesitan un nuevo paradigma de seguridad creado para la visibilidad, el control y la gobernanza. IBM Verify Identity Protection (VIP) permite a las organizaciones proteger la IA agéntica mientras mantienen la velocidad, la innovación y la confianza.
Las conferencias tecnológicas recientes trajeron una ola de anuncios de IA agéntica, desde copilotos de seguridad hasta bots automatizados de TI. Pero los analistas advierten sobre el agent washing: un cambio de nombre de las automatizaciones simples como IA totalmente autónoma.
Forrester advierte que muchos de los llamados agentes son solo scripts específicos de tareas, no sistemas coordinados. Y Gartner predice que más del 40 % de los proyectos de IA agéntica se cancelarán para 2027 debido a la falta de valor o gobernanza.
Para los líderes de seguridad, la claridad es importante. Considere la diferencia entre la IA agéntica para la seguridad y la seguridad para la IA agéntica:
También es importante que los líderes de seguridad comprendan las diferencias en los tipos de agentes de IA.
Los agentes autónomos representan un cambio fundamental en la TI empresarial:
Sin embargo, esta velocidad de innovación crea puntos ciegos críticos, incluidos los siguientes:
Los sistemas existentes de IAM y gobernanza y administración de identidades (IGA) no fueron diseñados para este mundo dinámico y autónomo. Las organizaciones necesitan observabilidad en tiempo real, aplicación de privilegios mínimos y análisis de comportamiento diseñados específicamente para la IA agéntica.
Proteger la IA agéntica no se trata solo de tecnología; se trata de construir una base sólida para la seguridad, la visibilidad y el control de la identidad. Estos son 4 pasos que los líderes de seguridad pueden tomar hoy:
Con estas 4 mejores prácticas, las organizaciones pueden adoptar con confianza la IA agéntica mientras mantienen la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia. IBM Verify Identity Protection es la herramienta adecuada para ayudar a las organizaciones a hacer realidad estas mejores prácticas.
IBM Verify Identity Protection ofrece observabilidad de identidad y detección de amenazas impulsada por IA que está diseñada específicamente para empresas híbridas modernas. Con VIP, los equipos de seguridad obtienen:
La IA agéntica ofrece un potencial transformador al automatizar los flujos de trabajo, acelerar las decisiones y desbloquear la eficiencia empresarial. Pero sin los controles adecuados, también introduce identidades no gestionadas, acceso en la sombra y riesgos elevados de filtración.
IBM Verify Identity Protection ofrece a los líderes de seguridad la visibilidad, automatización y gobernanza necesarias para escalar a escala la IA agéntica de forma segura, permitiendo la innovación sin comprometer la confianza o el cumplimiento.