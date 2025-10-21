La IA agéntica se une a la seguridad de identidad con IBM Verify Identity Protection

La era de IA agéntica está aquí. Los sistemas autónomos hacen más que seguir instrucciones; toman decisiones, actúan y aceleran la innovación a velocidad de máquina. Desde la automatización de transacciones financieras hasta la gestión de flujos de trabajo de ciberseguridad, estos compañeros de equipo digitales transforman las operaciones de ventas, finanzas, recursos humanos, TI y seguridad. La IA agéntica actúa como un amplificador de nuestros esfuerzos, lo que nos permite ser más productivos.

Sin embargo, la misma autonomía que impulsa la innovación con la IA agéntica también puede abrir la puerta a importantes vulnerabilidades de seguridad y amplificar no solo la productividad, sino también los riesgos. Según el Informe del costo de una filtración de datos de 2025, el 63 % de las organizaciones carecen de una política de seguridad y gobernanza de la IA.

El informe X-Force Threat Intelligence Index de IBM descubrió que el 30 % de las filtraciones de datos comienzan con ataques basados en identidades, y las herramientas heredadas de gestión de identidad y acceso (IAM) nunca se diseñaron para identidades autónomas y autodirigidas. A medida que se acelera la adopción de la IA agéntica, las organizaciones se enfrentan a agentes de IA no gestionados, riesgos de acceso en la sombra y una superficie de ataque completamente nueva.

Para mantenerse a la vanguardia en esta era de identidades autónomas y herramientas automatizadas, las empresas necesitan un nuevo paradigma de seguridad creado para la visibilidad, el control y la gobernanza. IBM Verify Identity Protection (VIP) permite a las organizaciones proteger la IA agéntica mientras mantienen la velocidad, la innovación y la confianza.