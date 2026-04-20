Iterate.ai® ahora ofrece su plataforma privada de IA, Generate for Healthcare, para análisis de reclamaciones y flujos de trabajo del ciclo de ingresos que cumplen con las normas, desplegada en IBM Cloud y construida con aceleradores de IA Intel®.
Las organizaciones de atención médica están bajo una presión cada vez mayor para gestionar las reclamaciones denegadas y pagadas de manera insuficiente, manteniendo el cumplimiento y la eficiencia operativa. A medida que aumentan los volúmenes de reclamaciones y las reglas del pagador se vuelven más complejas, los hospitales buscan soluciones de IA que ofrezcan resultados reales sin comprometer la confianza, la seguridad o el control.
Los proveedores de atención médica se enfrentan a una tormenta perfecta de desafíos operativos y financieros. Los equipos de gestión de reclamaciones y denegaciones se ven abrumados por volúmenes masivos de datos, a menudo dispersos en documentos extensos que deben revisarse manualmente para determinar por qué se denegó o se pagó de manera insuficiente una reclamación. Una sola reclamación puede implicar entre 10 y 25 páginas de lenguaje denso, multiplicadas por miles de reclamaciones pendientes.
Al mismo tiempo, las organizaciones están afrontando la escasez de personal, el agotamiento administrativo, la reducción de márgenes y un aumento del escrutinio regulatorio. Si bien muchos líderes de atención médica ven el potencial de la IA, a menudo existe una brecha entre la experimentación con IA y los resultados comerciales medibles. Las preocupaciones sobre la privacidad de datos, el cumplimiento y la gobernanza suelen retrasar o estancar por completo los despliegues.
Estas realidades están creando demanda de una nueva clase de soluciones de IA: seguras por diseño, creadas para cumplir con los requisitos y capaces de ofrecer valor rápidamente en entornos altamente regulados.
Para abordar estos desafíos, Iterate.ai incorporó su solución de software como servicio (SaaS) Generate for Healthcare a IBM Cloud, aprovechando los aceleradores de IA Intel® Gaudi® 3 para una aceleración de IA de alto rendimiento.
El caso de uso se centra en la recuperación de ingresos para hospitales, donde la IA puede analizar datos de reclamaciones, políticas de pagadores y documentación de apoyo, y está diseñada para detectar reclamaciones impagas o pagadas de manera insuficiente de forma más rápida y precisa que en procesos manuales.
A diferencia de los despliegues tradicionales de IA que requieren largos ciclos de integración, esta solución está diseñada para estar lista para producción y desplegarse en semanas, no en meses. Está creada específicamente para organizaciones de atención médica que necesitan un rendimiento predecible, una gobernanza sólida y protección de la información de salud protegida (PHI).
Generate for Healthcare permite a los sistemas de IA analizar reclamaciones, identificar problemas y apoyar acciones de siguiente paso dentro de flujos de trabajo definidos. Desplegada en IBM Cloud, la plataforma actúa como una plataforma privada para la fuerza laboral de IA para equipos del ciclo de ingresos hospitalarios. Viene con agentes de flujo de trabajo de IA listos para usar, denominados “tarjetas”, que están diseñados para:
Debido a que la plataforma es agéntica, las organizaciones de atención médica también pueden crear flujos de trabajo personalizados para abordar otros procesos basados en decisiones con muchos datos a lo largo del tiempo. La seguridad y el cumplimiento son fundamentales para el diseño. Las acciones de IA son rastreables y están diseñadas para estar listas para las auditorías, lo que ayuda a las organizaciones a mantener el control y el cumplimiento mientras escalan la adopción de la IA.
Generate for Healthcare by Iterate.ai on IBM Cloud se entrega con las fortalezas de IBM, Intel e Iterate.ai, cada una de las cuales desempeña una función distinta y crítica:
Más allá de la tecnología, la estrategia del ecosistema de IBM acelera la adopción. Al incluir la solución en el catálogo de IBM Cloud, permite a los ISV como Iterate.ai adoptar un modelo de reventa de comercio electrónico que admite la ejecución de comercialización y llegar más rápido a los clientes de atención médica empresarial, al tiempo que brinda confianza a los clientes en la preparación y credibilidad de la solución.
La respuesta de las organizaciones de atención médica a Iterate.ai ha sido sólida. Iterate.ai comparte que los primeros despliegues de su solución, antes de su disponibilidad en IBM, demostraron resultados operativos y financieros medibles para sus clientes en los primeros 90 días, incluyendo:
Iterate.IA también informa que un sistema de atención médica regional en el Medio Oeste logró un retorno de la inversión 10 veces mayor en tres meses, impulsado por una identificación más rápida de oportunidades de recuperación y un menor esfuerzo administrativo. 1
Estos resultados están resonando con los directores financieros (CFO), directores de sistemas de información (CIO) y equipos de gestión del ciclo de ingresos (RCM) que buscan soluciones de IA que ofrezcan un retorno de la inversión (ROI) rápido y defendible sin aumentar el riesgo.
A medida que la adopción de la IA madure, las industrias reguladas irán más allá de la experimentación hacia la IA de nivel de producción y específica del dominio. Los avances en la aceleración de IA, como los aceleradores de IA Intel Gaudi 3, están permitiendo ejecutar modelos más complejos de manera eficiente, abriendo la puerta a nuevos casos de uso de atención médica que antes eran demasiado costosos o computacionalmente intensivos.
Para la atención médica, esto significa expandir la IA de la recuperación de ingresos a áreas como la automatización del cumplimiento, la inteligencia operativa y el apoyo a la toma de decisiones, manteniendo la privacidad, la gobernanza y la previsibilidad que exige la industria.
“Las organizaciones de atención médica han tenido dificultades con el ROI de la IA generativa porque la mayoría de las soluciones prometen ganancias de eficiencia que son difíciles de cuantificar”, dijo Steven J. Darrah, gerente general de ventas de soluciones empresariales de Intel en Norteamérica. “La recuperación de ingresos es fundamentalmente diferente, ya que cada reembolso perdido que ayudamos a identificar se traduce de manera directa en dólares recuperados para nuestros sistemas hospitalarios limitados. Intel, Iterate e IBM brindan a las organizaciones de atención médica la oportunidad de obtener estos beneficios en hardware disponible y de alto rendimiento, mientras mantienen el entorno seguro y compatible que exigen sus datos”.
Las organizaciones del sector de la salud necesitan una IA diseñada específicamente para el cumplimiento, no una que se haya adaptado a posteriori para ese fin. La combinación de Generate for Healthcare by Iterate.ia, los aceleradores de IA Intel Gaudi 3 e IBM Cloud ofrecen IA de alto rendimiento con un rápido tiempo de creación de valor y un enfoque que prioriza la seguridad.
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