Para abordar estos desafíos, Iter​ate.ai incorporó su solución de software como servicio (SaaS) Generate for Healthcare a IBM Cloud, aprovechando los aceleradores de IA Intel® Gaudi® 3 para una aceleración de IA de alto rendimiento.

El caso de uso se centra en la recuperación de ingresos para hospitales, donde la IA puede analizar datos de reclamaciones, políticas de pagadores y documentación de apoyo, y está diseñada para detectar reclamaciones impagas o pagadas de manera insuficiente de forma más rápida y precisa que en procesos manuales.

A diferencia de los despliegues tradicionales de IA que requieren largos ciclos de integración, esta solución está diseñada para estar lista para producción y desplegarse en semanas, no en meses. Está creada específicamente para organizaciones de atención médica que necesitan un rendimiento predecible, una gobernanza sólida y protección de la información de salud protegida (PHI).

Generate for Healthcare permite a los sistemas de IA analizar reclamaciones, identificar problemas y apoyar acciones de siguiente paso dentro de flujos de trabajo definidos. Desplegada en IBM Cloud, la plataforma actúa como una plataforma privada para la fuerza laboral de IA para equipos del ciclo de ingresos hospitalarios. Viene con agentes de flujo de trabajo de IA listos para usar, denominados “tarjetas”, que están diseñados para:

Analizar las reclamaciones y comunicaciones con los pagadores

Identificar las reclamaciones denegadas, impagas o pagadas de manera insuficiente

Extraer los motivos precisos de la denegación de documentos complejos

Habilitar flujos de trabajo de seguimiento, incluida la redacción de cartas médicas de necesidad, que generalmente requieren más de 30 minutos cuando se hacen de forma manual

Debido a que la plataforma es agéntica, las organizaciones de atención médica también pueden crear flujos de trabajo personalizados para abordar otros procesos basados en decisiones con muchos datos a lo largo del tiempo. La seguridad y el cumplimiento son fundamentales para el diseño. Las acciones de IA son rastreables y están diseñadas para estar listas para las auditorías, lo que ayuda a las organizaciones a mantener el control y el cumplimiento mientras escalan la adopción de la IA.