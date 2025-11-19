Los comentarios de los usuarios muestran que IBM SPSS Statistics es bastante intuitivo y accesible; los revisores destacan su facilidad de uso y su gran capacidad de gestión de datos. Para las pymes, esto significa menos tiempo perdido aprendiendo la herramienta y menos dependencia de la programación pesada o la programación especializada. Incluso le ayuda a interpretar resultados estadísticos complejos. Y debido a que es un producto bien establecido y confiable con muchos usuarios académicos y comerciales, usted gana credibilidad cuando presenta decisiones basadas en datos internamente o a stakeholders externos.

Para una pyme que intenta escalar de que tenemos datos, pero no estamos seguros de qué hacer con ellos a estamos tomando decisiones basadas en datos, IBM SPSS Statistics ofrece un puente sólido. Obtiene un acceso más fácil a analytics, herramientas para pronosticar y optimizar, licencias flexibles para probar y escalar y un producto con usabilidad y una sólida reputación.

Si está interesado en explorar más, regístrese para una prueba gratuita de 14 días de IBM SPSS Statistics, planifique una o dos preguntas comerciales clave (como ¿qué segmentos de clientes es probable que abandonen? o ¿qué canales de marketing producen el mejor retorno de la inversión (ROI)?), y luego evalúe cómo los insights podrían afectar su planificación del próximo trimestre.

Hasta el 15 de diciembre de 2025, puede obtener un 30 % de descuento en una nueva suscripción mensual o anual de IBM SPSS Statistics.