Su pago, su elección: IBM amplía las opciones de pago globales

Hemos ampliado y modernizado nuestras opciones de pago en 29 países, ofreciendo a los clientes de todo el mundo más opciones que nunca antes.
A medida que los negocios se expanden globalmente y el comercio digital continúa evolucionando, los clientes esperan experiencias de compra que se sientan simples, familiares y flexibles, sin importar dónde se encuentren. En IBM, nos comprometemos a cumplir esas expectativas facilitando la compra de los productos y soluciones que necesita, utilizando los métodos de pago que prefiera.
Por eso hemos ampliado y modernizado nuestras opciones de pago en 29 países, ofreciendo a los clientes de todo el mundo más opciones que nunca.
Las preferencias de pago varían mucho en todo el mundo. Mientras que algunos clientes dependen de las principales tarjetas de crédito, otros prefieren carteras digitales o sistemas de pago locales de confianza. Para satisfacer mejor estas necesidades, IBM.com ahora ofrece un conjunto ampliado de métodos de pago que se alinean con las expectativas y los hábitos de compra locales.
Dependiendo de su ubicación, ahora puede completar su compra en IBM.com utilizando:
Esta ampliación no consiste solo en añadir más botones al proceso de pago, sino en eliminar fricciones, respetar las preferencias regionales y facilitar el proceso de compra de principio a fin para todos los clientes.
Ya sea que sea una empresa que compra software para equipos globales o un desarrollador que compra una sola suscripción, la experiencia de pago no debería ser una barrera.
Más flexibilidad de pago significa:
Esta actualización ayuda a garantizar que los clientes puedan comprar soluciones de IBM de la misma manera que gestionan el resto de su vida digital: de forma rápida, segura y con control total.
Si bien continuamos ampliando nuestras capacidades globales, la disponibilidad de productos, los tipos de pago admitidos y los precios pueden diferir según el país. A medida que avance en el proceso de pago, verá automáticamente las opciones que se aplican a su región, en función de los requisitos locales y la disponibilidad.
Con estas opciones de pago ampliadas, continuamos con nuestro compromiso de crear una experiencia de compra fluida, moderna e inclusiva para cada cliente, sin importar dónde se encuentren o cómo prefieran pagar. Al alinear nuestro proceso de compra con las preferencias regionales y los métodos locales de confianza, eliminamos barreras, aumentamos la flexibilidad y lo facilitamos más que nunca para acceder a los productos y soluciones de IBM que impulsen su negocio. Este es solo un paso en nuestro esfuerzo más amplio para simplificar y optimizar la forma en que interactúa con IBM.com, hoy y en el futuro.