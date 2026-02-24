Su pago, su elección: IBM amplía las opciones de pago globales

A medida que los negocios se expanden globalmente y el comercio digital continúa evolucionando, los clientes esperan experiencias de compra que se sientan simples, familiares y flexibles, sin importar dónde se encuentren. En IBM, nos comprometemos a cumplir esas expectativas facilitando la compra de los productos y soluciones que necesita, utilizando los métodos de pago que prefiera.

Por eso hemos ampliado y modernizado nuestras opciones de pago en 29 países, ofreciendo a los clientes de todo el mundo más opciones que nunca.