La DLP tradicional ha tenido dificultades durante años. El diseño rígido de políticas, los largos ciclos de despliegue, las altas tasas de falsos positivos y la adaptabilidad limitada han socavado la adopción y los resultados. Muchos programas se estancan antes de ofrecer una protección eficaz, lo que deja a los equipos agotados y desprotegidos.

La IA ha ampliado esta brecha. La IA generativa, los flujos de trabajo con agentes y el uso de IA en la sombra han introducido nuevas rutas de exfiltración de datos que los sistemas basados en reglas no pueden ver ni razonar. Al mismo tiempo, la gran escala y el dinamismo de los flujos de datos empresariales han hecho que el ajuste manual de políticas sea cada vez menos práctico. El resultado es un riesgo real: un estudio de IBM sobre filtraciones de datos revela que el costo promedio mundial de una filtración de datos alcanza los 4.44 millones de dólares, y supera los 10 millones de dólares en Estados Unidos, lo que pone de manifiesto lo costoso que se ha vuelto este problema.