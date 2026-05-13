IBM Ventures se enorgullece de apoyar a Orion Security a medida que moderniza la prevención de pérdida de datos para la era de la IA, cambiando la categoría de controles reactivos a una protección proactiva e inteligente diseñada para la forma en que trabajan las empresas hoy en día.
La IA está transformando la manera en que los datos se mueven en la empresa y exponiendo riesgos para los que las plataformas heredadas de prevención de pérdidas de datos (DLP) nunca fueron diseñadas para gestionar. Orion Security fue creada para este momento.
En IBM Ventures, invertimos en tecnologías que redefinen las capacidades empresariales centrales para el próximo cambio de plataforma. En seguridad, ese cambio es claro: la protección eficaz ya no se puede adaptar a los flujos de trabajo impulsados por IA. Debe ser nativo para ellos. Esa creencia sustenta nuestra inversión en Orion Security, una plataforma DLP nativa de IA diseñada específicamente para proteger datos sensibles en endpoints, SaaS y la nube con mucha menos complejidad (y mucha mayor precisión) que los enfoques heredados.
La DLP tradicional ha tenido dificultades durante años. El diseño rígido de políticas, los largos ciclos de despliegue, las altas tasas de falsos positivos y la adaptabilidad limitada han socavado la adopción y los resultados. Muchos programas se estancan antes de ofrecer una protección eficaz, lo que deja a los equipos agotados y desprotegidos.
La IA ha ampliado esta brecha. La IA generativa, los flujos de trabajo con agentes y el uso de IA en la sombra han introducido nuevas rutas de exfiltración de datos que los sistemas basados en reglas no pueden ver ni razonar. Al mismo tiempo, la gran escala y el dinamismo de los flujos de datos empresariales han hecho que el ajuste manual de políticas sea cada vez menos práctico. El resultado es un riesgo real: un estudio de IBM sobre filtraciones de datos revela que el costo promedio mundial de una filtración de datos alcanza los 4.44 millones de dólares, y supera los 10 millones de dólares en Estados Unidos, lo que pone de manifiesto lo costoso que se ha vuelto este problema.
La DLP está entrando en su primera transición arquitectónica significativa en décadas. Los avances en los modelos de lenguaje grandes ahora permiten una clasificación consciente del contexto y una detección basada en el comportamiento que son imposibles con los sistemas heredados. Las empresas están revisando iniciativas de DLP largamente retrasadas con nuevas expectativas: valor inmediato, sobrecarga operativa mínima y protección que evoluciona junto con el trabajo habilitado por IA.
El punto de inflexión de la DLP de próxima generación está aquí e IBM Ventures está invirtiendo en este segmento porque creemos que el liderazgo de la categoría se definirá no por mejoras incrementales, sino por una arquitectura nativa de la IA, diseñada desde cero para cómo se utilizan los datos hoy en día.
Orion Security aborda la DLP de la misma manera que los equipos de seguridad modernos piensan sobre los endpoints: priorizando el comportamiento, impulsado por la inteligencia y resiliente al cambio. Consideramos que su plataforma es como un “EDR para datos”, un cambio de la aplicación estática de políticas a la detección dinámica de riesgos y la prevención de pérdidas. Hay tres capacidades integradas que distinguen a Orion:
El despliegue flexible en endpoints, extensiones de navegador y entornos SaaS hace que la plataforma sea práctica para empresas complejas y heterogéneas.
El enfoque de Orion Security se alinea estrechamente con la estrategia de seguridad de datos de IBM. Su visibilidad basada en el linaje y su clasificación basada en IA complementan las fortalezas de IBM en cumplimiento y monitoreo, extendiendo la plataforma de seguridad de datos de IBM a casos de uso agénticos y nativos de la nube. En IBM Security Services, el modelo explicable y de detección ligera en políticas de Orion se alinea bien con las ofertas de asesoramiento y gestión en las que los clientes confían para abordar un escenario de amenazas cada vez más complejo.
IBM Ventures se enorgullece de apoyar a Orion Security a medida que moderniza la prevención de pérdida de datos para la era de la IA, cambiando la categoría de controles reactivos a una protección proactiva e inteligente diseñada para la forma en que trabajan las empresas hoy en día.