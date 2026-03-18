Por qué IBM Ventures invirtió en Atolio

Los datos empresariales están dispersos en innumerables herramientas, y las soluciones de búsqueda tradicionales tienen dificultades para unificar esta información, especialmente en industrias donde la privacidad, el cumplimiento y el control de los datos son innegociables. De hecho, el 38 % de los líderes de TI citan preocupaciones de seguridad y gobernanza como barreras clave para escalar la IA, según un estudio de Forrester Consulting encargado por Tines.

Atolio resuelve este problema de frente con una plataforma que permite a las organizaciones desplegar búsquedas impulsadas por IA completamente dentro de su propia infraestructura, ya sea on premises o en su nube privada virtual (VPC), garantizando un control total sobre los datos sensibles. Con indexación con reconocimiento de permisos, conectores nativos y compatibilidad para LLM de código abierto y patentados, Atolio ofrece una experiencia de búsqueda segura y unificada que se adapta a los derechos de acceso de cada usuario.