Por qué IBM Ventures invirtió en Atolio

Potenciar la búsqueda empresarial segura e impulsada por IA para la era de la nube híbrida.
En IBM Ventures, creemos que el futuro de la productividad empresarial radica en experiencias de búsqueda inteligentes, seguras y flexibles que respeten la soberanía de los datos, se integren perfectamente en todas las plataformas y estén impulsadas por los últimos avances en IA. Por eso nos complace anunciar nuestra inversión en Atolio, la única plataforma de búsqueda empresarial totalmente autogestionada e impulsada por IA, diseñada para organizaciones preocupadas por la seguridad.
Los datos empresariales están dispersos en innumerables herramientas, y las soluciones de búsqueda tradicionales tienen dificultades para unificar esta información, especialmente en industrias donde la privacidad, el cumplimiento y el control de los datos son innegociables. De hecho, el 38 % de los líderes de TI citan preocupaciones de seguridad y gobernanza como barreras clave para escalar la IA, según un estudio de Forrester Consulting encargado por Tines.
Atolio resuelve este problema de frente con una plataforma que permite a las organizaciones desplegar búsquedas impulsadas por IA completamente dentro de su propia infraestructura, ya sea on premises o en su nube privada virtual (VPC), garantizando un control total sobre los datos sensibles. Con indexación con reconocimiento de permisos, conectores nativos y compatibilidad para LLM de código abierto y patentados, Atolio ofrece una experiencia de búsqueda segura y unificada que se adapta a los derechos de acceso de cada usuario.
La arquitectura de Atolio se alinea directamente con la estrategia de nube híbrida e IA de IBM. Así como Red Hat OpenShift permite un despliegue coherente en todos los entornos, Atolio permite a las empresas llevar la IA a sus datos dondequiera que residan. Su enfoque independiente del modelo permite la integración con watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini y modelos de código abierto como Llama de Meta, lo que ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir el modelo más adecuado a sus necesidades.
El equipo fundador de Atolio aporta una profunda experiencia en software empresarial e infraestructura de IA. El CEO David Lanstein y el CRO Mark Matta ayudaron a escalar PagerDuty de 1 millón de dólares a más de 100 millones de dólares en ARR. El director de tecnología (CTO), Gareth Watts, fue fundamental en la creación de los primeros productos en la nube de Splunk y en las capas de ingesta seguras.
En conjunto, han formado un equipo que comprende los desafíos técnicos y de comercialización de atender a grandes empresas reguladas. Su auge inicial lo dice todo: clientes como Cengage, Cribl y la Fuerza Aérea de EE. UU. ya están viendo ganancias de productividad medibles (hasta un 62 % en algunos equipos) al usar Atolio para unificar y proteger su conocimiento empresarial.
En IBM Ventures, invertimos en empresas que están construyendo la infraestructura para la próxima era de la tecnología empresarial. Atolio está haciendo precisamente eso: redefinir la manera en que las organizaciones acceden e interactúan con su conocimiento, de forma segura e inteligente.
Estamos orgullosos de apoyar a Atolio a medida que escalan sus esfuerzos de comercialización y continúan innovando en la búsqueda empresarial impulsada por IA. Creemos que su plataforma se convertirá en un pilar fundamental para que las empresas aprovechen el potencial de la IA de forma segura, flexible y a gran escala.