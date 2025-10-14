Inteligencia artificial Automatización de TI

Qué convirtió a IBM en líder en el IDC MarketScape 2025

Publicado 10/14/2025
Autor

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Nos complace compartir que IDC ha posicionado a IBM como líder en el IDC MarketScape 2025 para plataformas mundiales de IA conversacional de propósito general. 

Este reconocimiento subraya la fortaleza de IBM® watsonx Orchestrate y su capacidad para ayudar a las empresas a moverse más allá de las conversaciones hacia resultados orquestados.

Orquestación: convertir conversaciones en acciones

IDC reconoció la orquestación como un diferenciador central para IBM. A diferencia de las plataformas tradicionales de IA conversacional que se centran principalmente en las interacciones, watsonx Orchestrate coordina acciones entre agentes, asistentes y herramientas, para que los empleados y clientes puedan completar tareas de principio a fin dentro de una única experiencia conversacional.

Las capacidades clave destacadas en el informe de IDC incluyen:

  • Orquestación de múltiples agentes: permite que múltiples agentes de IA y asistentes colaboren en tiempo real para resolver flujos de trabajo complejos.
  • Catálogo de agentes prediseñado: agentes listos para usar para recursos humanos, adquisiciones, ventas y atención al cliente, además del Agent Connect Kit que permite a los asociados de negocios diseñar, probar, certificar y publicar sus propios agentes.
  • Integración con sistemas empresariales: compatibilidad con SSO, llamadas a herramientas y conectividad a plataformas como Slack y Microsoft Teams.
  • Automatización impulsada por IA generativa: aprovecha cualquier LLM a través de la puerta de enlace de IA y los principales LLM de código abierto (como LLaMA y Mistral) para crear flujos de conversación, generar datos de entrenamiento sintéticos, resumir información y automatizar la creación de preguntas frecuentes.
  • Despliegue flexible: opciones para ejecutar en IBM® Cloud, AWS u on premises como un producto de software o un servicio totalmente gestionado.
  • Herramientas para cada tipo de usuario: desde entornos pro-code para desarrolladores hasta GUI sin código para usuarios empresariales, Orchestrate simplifica el diseño, la implementación y el despliegue de la IA de nivel empresarial.

Al combinar estas características, watsonx Orchestrate va más allá de responder preguntas; conecta las conversaciones con los flujos de trabajo empresariales, lo que permite medir la productividad y el impacto empresarial. Sobre la base del compromiso duradero de IBM con la apertura, la integración y la confianza, estos diferenciadores garantizan que los clientes obtengan todo el valor de la IA en toda su empresa.

  • Abierto: incorpore el poder de la IA agéntica a sus flujos de trabajo, automatizaciones y aplicaciones actuales, sin necesidad de eliminar y reemplazar, ni de vendor lock-in (dependencia de proveedores).
  • Integrado: aproveche todos sus sistemas y datos en toda su empresa para obtener mejores insights, acciones y resultados.
  • De confianza: mantenga su negocio protegido en cualquier sistema con seguridad, gobernanza y cumplimiento integrados.

Un legado de innovación de IA que genera confianza

IDC también destacó la sólida historia de investigación y desarrollo de IA de IBM que abarca más de 50 años como base de fortaleza. Este legado es importante porque se traduce en:

  • Amplia experiencia: décadas de trabajo pionero en IA y automatización en las que los clientes pueden confiar.
  • Listo para la empresa: un enfoque en la gobernanza, la explicabilidad y la precisión, elementos esenciales para la adopción de misión crítica.
  • Innovación continua: la capacidad de adaptarse rápidamente a los paradigmas emergentes, como la IA generativa y los sistemas multiagente, manteniendo las necesidades empresariales en el centro.

Para las empresas, el legado de IBM proporciona no solo tecnología de punta, sino también la garantía de que soluciones como watsonx Orchestrate se basan en investigaciones comprobadas y se entregan con rigor de nivel empresarial.

Lo que dicen los clientes

Según IDC, los clientes de IBM destacaron dos puntos fuertes principales:

  • Facilidad de escalar a nuevos casos de uso: con Orchestrate, las organizaciones pueden extender rápidamente la IA conversacional a RR. HH., adquisiciones, ventas y atención al cliente.
  • Soporte colaborativo: los recursos de ingeniería y capacitación para clientes de IBM se mencionaron como claros y efectivos, lo que ayuda a las empresas a adoptar y expandir Orchestrate con confianza.

De cara al futuro: destacar con la IA conversacional

El mercado de la IA conversacional es dinámico y altamente competitivo. IBM se destaca porque la orquestación está integrada en el núcleo de watsonx Orchestrate, convirtiendo la IA conversacional en un factor de transformación empresarial. Junto con nuestros más de 50 años de innovación en IA, esto posiciona a IBM para ayudar a los clientes a enfrentar el cambio, escalar de manera responsable y desbloquear nuevas posibilidades.

El futuro está orquestado

En IBM, creemos que el futuro de la IA está orquestado: donde las conversaciones se conectan perfectamente a las acciones, y donde los agentes y los humanos colaboran para transformar el trabajo. Con watsonx Orchestrate, ese futuro está aquí.

Más información sobre IBM watsonx Orchestrate

Leer el extracto de IDC MarketScape

