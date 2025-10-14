Qué convirtió a IBM en líder en el IDC MarketScape 2025

Nos complace compartir que IDC ha posicionado a IBM como líder en el IDC MarketScape 2025 para plataformas mundiales de IA conversacional de propósito general.
Este reconocimiento subraya la fortaleza de IBM® watsonx Orchestrate y su capacidad para ayudar a las empresas a moverse más allá de las conversaciones hacia resultados orquestados.
IDC reconoció la orquestación como un diferenciador central para IBM. A diferencia de las plataformas tradicionales de IA conversacional que se centran principalmente en las interacciones, watsonx Orchestrate coordina acciones entre agentes, asistentes y herramientas, para que los empleados y clientes puedan completar tareas de principio a fin dentro de una única experiencia conversacional.
Las capacidades clave destacadas en el informe de IDC incluyen:
Al combinar estas características, watsonx Orchestrate va más allá de responder preguntas; conecta las conversaciones con los flujos de trabajo empresariales, lo que permite medir la productividad y el impacto empresarial. Sobre la base del compromiso duradero de IBM con la apertura, la integración y la confianza, estos diferenciadores garantizan que los clientes obtengan todo el valor de la IA en toda su empresa.
IDC también destacó la sólida historia de investigación y desarrollo de IA de IBM que abarca más de 50 años como base de fortaleza. Este legado es importante porque se traduce en:
Para las empresas, el legado de IBM proporciona no solo tecnología de punta, sino también la garantía de que soluciones como watsonx Orchestrate se basan en investigaciones comprobadas y se entregan con rigor de nivel empresarial.
Según IDC, los clientes de IBM destacaron dos puntos fuertes principales:
El mercado de la IA conversacional es dinámico y altamente competitivo. IBM se destaca porque la orquestación está integrada en el núcleo de watsonx Orchestrate, convirtiendo la IA conversacional en un factor de transformación empresarial. Junto con nuestros más de 50 años de innovación en IA, esto posiciona a IBM para ayudar a los clientes a enfrentar el cambio, escalar de manera responsable y desbloquear nuevas posibilidades.
En IBM, creemos que el futuro de la IA está orquestado: donde las conversaciones se conectan perfectamente a las acciones, y donde los agentes y los humanos colaboran para transformar el trabajo. Con watsonx Orchestrate, ese futuro está aquí.
Más información sobre IBM watsonx Orchestrate