Cómo capear la tormenta: por qué la predicción de cortes es el futuro de la resiliencia de la red

IBM® Outage Prediction es una solución impulsada por IA diseñada para ayudar a las empresas de servicios públicos a pasar de una respuesta reactiva a una planificación proactiva.

Publicado 06 noviembre 2025
En los últimos años, la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado, lo que ha ejercido una presión sin precedentes sobre las operaciones de empresas de servicios públicos en todo Estados Unidos. Desde huracanes e incendios forestales hasta tormentas de hielo y tormentas eléctricas, los cortes de energía provocados por el clima ya no son anomalías raras; se están convirtiendo en la norma.

Una presión sin precedentes sobre las operaciones de las empresas de servicios públicos y el costo de la inacción

Según Climate Central, el 80 % de los principales cortes de energía en Estados Unidos (que afectaron a más de 50 000 clientes) entre 2000 y 2023 fueron causados por el clima. Estados como Texas, Michigan y California han sido los más afectados, lo que subraya la necesidad urgente de que las empresas de servicios públicos reconsideren cómo se preparan y responden a estos eventos.

El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que los cortes de energía cuestan a las empresas estadounidenses 150 000 millones de dólares al año. Y con el aumento de desastres de miles de millones de dólares, las empresas de servicios públicos se enfrentan a una presión cada vez mayor para mejorar la resiliencia de la red y la satisfacción del cliente, al tiempo que gestionan los costos operativos.

¿El desafío? Nuestra red eléctrica no se construyó para resistir el clima actual. Los sistemas tradicionales de gestión de interrupciones son reactivos y, a menudo, movilizan a las cuadrillas solo después de que se han producido los daños. Pero, ¿y si las empresas de servicios públicos pudieran anticipar las interrupciones antes de que sucedan?

Presentamos IBM Outage Prediction

IBM® Outage Prediction es una solución impulsada por IA diseñada para ayudar a las empresas de servicios públicos a pasar de una respuesta reactiva a una planificación proactiva. Al combinar forecasting avanzado con análisis predictivos, la solución permite a las empresas de servicios públicos:

  • Anticiparse a los impactos de los cortes con hasta 7 días de antelación
  • Optimizar la movilización de las cuadrillas y la asignación de recursos
  • Acelerar los esfuerzos de restauración y reducir el tiempo de inactividad
  • Fortalecer la confiabilidad y proteger a las comunidades

Cómo funciona

Los pronósticos meteorológicos por sí solos no impulsan las decisiones; los insights sí. Outage Prediction transforma los pronósticos en inteligencia operativa, ayudando a las empresas de servicios públicos a movilizar a sus cuadrillas y proteger los activos antes de que llegue la tormenta.

Outage Prediction aprovecha los datos históricos y en tiempo real para predecir el volumen, la ubicación y el momento de los cortes. Analiza 3 cosas en particular:

  • Patrones meteorológicos históricos y pronósticos hiperlocales
  • Tickets de cortes anteriores y daños a la infraestructura
  • Información sobre la vegetación y las condiciones ambientales

Estas entradas se incorporan a modelos analíticos avanzados que ofrecen predicciones de alta confianza adaptadas al área de servicio de cada empresa de servicios públicos. ¿El resultado? Insights aplicables en la práctica que permiten una toma de decisiones más rápida e inteligente.

Las empresas de servicios públicos pueden monitorear los impactos previstos a través de su panel personalizado, alineando los pronósticos de cortes con las estrategias de movilización de las cuadrillas y los flujos de trabajo de gestión de activos.

Vea IBM Outage Prediction en acción

Programe una demostración con nuestro equipo para explorar cómo IBM Outage Prediction puede transformar su estrategia de gestión de cortes y potenciar su empresa de servicios públicos para hacer frente a lo que venga a continuación.

Mejore su estrategia de gestión de activos

