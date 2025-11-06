Cómo capear la tormenta: por qué la predicción de cortes es el futuro de la resiliencia de la red

Los pronósticos meteorológicos por sí solos no impulsan las decisiones; los insights sí. Outage Prediction transforma los pronósticos en inteligencia operativa, ayudando a las empresas de servicios públicos a movilizar a sus cuadrillas y proteger los activos antes de que llegue la tormenta.
Outage Prediction aprovecha los datos históricos y en tiempo real para predecir el volumen, la ubicación y el momento de los cortes. Analiza 3 cosas en particular:
- Patrones meteorológicos históricos y pronósticos hiperlocales
- Tickets de cortes anteriores y daños a la infraestructura
- Información sobre la vegetación y las condiciones ambientales
Estas entradas se incorporan a modelos analíticos avanzados que ofrecen predicciones de alta confianza adaptadas al área de servicio de cada empresa de servicios públicos. ¿El resultado? Insights aplicables en la práctica que permiten una toma de decisiones más rápida e inteligente.
Las empresas de servicios públicos pueden monitorear los impactos previstos a través de su panel personalizado, alineando los pronósticos de cortes con las estrategias de movilización de las cuadrillas y los flujos de trabajo de gestión de activos.