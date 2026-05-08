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Inteligencia artificial Automatización de TI

Lleve sus agentes de LangGraph a la producción con watsonx Orchestrate

Nos complace anunciar que watsonx Orchestrate ahora admite la importación de agentes LangGraph personalizados directamente a la plataforma. Si ha estado creando agentes personalizados con LangGraph, pero tiene dificultades con el despliegue de producción, esta opción es para usted.

Publicado el 8 de mayo de 2026

LangGraph se ha convertido en un marco de referencia para los desarrolladores que crean agentes de IA avanzados, ampliando LangChain con potentes capacidades como patrones de razonamiento cíclico, gestión de estado personalizada y flujos de trabajo complejos de varios pasos. Pero llevar estos agentes de su entorno de desarrollo a producción con la seguridad, el monitoreo y la escalabilidad adecuados siempre ha sido una tarea difícil.

Con la característica de importación de LangGraph de watsonx Orchestrate, puede tomar su código de agente LangGraph existente y desplegarlo directamente en la infraestructura de producción sin reescribirlo.

Su lógica sigue siendo la misma

Lo mejor de importar sus agentes LangGraph existentes a watsonx Orchestrate es que no debe cambiar nada. Su lógica de LangGraph permanece exactamente como la escribió, sin necesidad de adaptarse a un nuevo marco o reescribir sus patrones de razonamiento. Las herramientas y funciones que incorporó a su agente funcionan tal cual y usted mantiene un control total sobre el comportamiento de su agente, la gestión del estado y la lógica de toma de decisiones.

Lo que obtiene es todo lo que necesita para la producción: alojamiento de nivel empresarial, seguridad integrada, monitoreo y visibilidad operativa, integración con otros agentes de watsonx Orchestrate y acceso a características de la plataforma como servicios de memoria a largo plazo y puerta de enlace de IA.

Captura de pantalla de Importar agente LangGraph

Casos de uso reales

Esta capacidad está diseñada para tres situaciones distintas a las que se enfrentan los clientes de watsonx Orchestrate en la actualidad.

  1. Si ya invirtió en la creación de agentes LangGraph y simplemente necesita un camino hacia la producción con gobernanza, seguridad y monitoreo incluidos, puede importar su agente tal cual y ponerlo en marcha sin tener que empezar de nuevo.
  2. Si su caso de uso exige una lógica de razonamiento más allá de la que ofrecen los agentes ReAct estándar, como análisis de varias etapas, flujos de trabajo condicionales o árboles de decisión especializados, puede crear esa lógica en LangGraph y ejecutarla de forma nativa junto con sus otros agentes de watsonx Orchestrate.
  3. Si está gestionando agentes externos basados en el protocolo A2A y alojados fuera de la plataforma, esos agentes aún pueden aprovechar los servicios de watsonx Orchestrate, como los LLM gestionados, la memoria y la gestión de contexto, mientras aparecen en el panel de su plano de control unificado.

Ampliación de la compatibilidad con LangGraph

Estamos ampliando activamente la compatibilidad con LangGraph basándonos en el feedback de los desarrolladores. LangGraph es el marco compatible actual para esta capacidad, con LangChain y marcos y lenguajes adicionales más allá de Python en la hoja de ruta. Si está creando agentes con LangGraph y necesita infraestructura de producción, esta característica puede ahorrarle semanas de trabajo de despliegue.

¿Listo para llevar sus agentes LangGraph a producción?

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Gauri Mathur

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate