Nos complace anunciar que watsonx Orchestrate ahora admite la importación de agentes LangGraph personalizados directamente a la plataforma. Si ha estado creando agentes personalizados con LangGraph, pero tiene dificultades con el despliegue de producción, esta opción es para usted.
LangGraph se ha convertido en un marco de referencia para los desarrolladores que crean agentes de IA avanzados, ampliando LangChain con potentes capacidades como patrones de razonamiento cíclico, gestión de estado personalizada y flujos de trabajo complejos de varios pasos. Pero llevar estos agentes de su entorno de desarrollo a producción con la seguridad, el monitoreo y la escalabilidad adecuados siempre ha sido una tarea difícil.
Con la característica de importación de LangGraph de watsonx Orchestrate, puede tomar su código de agente LangGraph existente y desplegarlo directamente en la infraestructura de producción sin reescribirlo.
Lo mejor de importar sus agentes LangGraph existentes a watsonx Orchestrate es que no debe cambiar nada. Su lógica de LangGraph permanece exactamente como la escribió, sin necesidad de adaptarse a un nuevo marco o reescribir sus patrones de razonamiento. Las herramientas y funciones que incorporó a su agente funcionan tal cual y usted mantiene un control total sobre el comportamiento de su agente, la gestión del estado y la lógica de toma de decisiones.
Lo que obtiene es todo lo que necesita para la producción: alojamiento de nivel empresarial, seguridad integrada, monitoreo y visibilidad operativa, integración con otros agentes de watsonx Orchestrate y acceso a características de la plataforma como servicios de memoria a largo plazo y puerta de enlace de IA.
Esta capacidad está diseñada para tres situaciones distintas a las que se enfrentan los clientes de watsonx Orchestrate en la actualidad.
Estamos ampliando activamente la compatibilidad con LangGraph basándonos en el feedback de los desarrolladores. LangGraph es el marco compatible actual para esta capacidad, con LangChain y marcos y lenguajes adicionales más allá de Python en la hoja de ruta. Si está creando agentes con LangGraph y necesita infraestructura de producción, esta característica puede ahorrarle semanas de trabajo de despliegue.
¿Listo para llevar sus agentes LangGraph a producción?