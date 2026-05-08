LangGraph se ha convertido en un marco de referencia para los desarrolladores que crean agentes de IA avanzados, ampliando LangChain con potentes capacidades como patrones de razonamiento cíclico, gestión de estado personalizada y flujos de trabajo complejos de varios pasos. Pero llevar estos agentes de su entorno de desarrollo a producción con la seguridad, el monitoreo y la escalabilidad adecuados siempre ha sido una tarea difícil.

Con la característica de importación de LangGraph de watsonx Orchestrate, puede tomar su código de agente LangGraph existente y desplegarlo directamente en la infraestructura de producción sin reescribirlo.