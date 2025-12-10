watsonx.data v2.3 se basa en una base sólida preparada para IA e introduce innovaciones que ayudan a los equipos a lograr más con sus datos todos los días. Estas capacidades apoyan una mejor recuperación, una gobernanza más estable, analytics más fluidos y mayor flexibilidad en diferentes entornos.
Lo más importante es que esta versión refleja hacia dónde se dirige la IA empresarial hacia los agentes, hacia la automatización, hacia una inteligencia que se sienta natural y proactiva. Todo esto depende de que los datos estén gobernados, conectados y listos.
El futuro de los negocios impulsados por IA pasa por la capa de datos. La versión 2.3 ayuda a las organizaciones a moverse más rápido, escalar de manera más inteligente y crear una IA en la que puedan confiar.
Empiece una prueba gratuita
Solicite una demostración en vivo
Explore watsonx.data