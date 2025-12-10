Con la versión 2.3, watsonx.data está dando otro gran paso adelante: esta versión ofrece características que se sienten prácticas y potentes, fortaleciendo tres áreas que son más importantes para las empresas:

Capacidades mejoradas para la IA agéntica Mejora del rendimiento y la usabilidad Ecosistema más amplio y flexibilidad de despliegue

Estas innovaciones se basan en las fortalezas existentes de watsonx.data y ofrecer a las organizaciones nuevas formas de activar sus datos, acelerar los insights y potenciar la IA a escala.