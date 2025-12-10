Inteligencia artificial Automatización de TI

watsonx.data v2.3: Nuevas innovaciones que potencian la IA empresarial a escala

Con la versión 2.3, watsonx.data está dando otro gran paso adelante. Esta versión ofrece características que se sienten prácticas y poderosas, fortaleciendo tres áreas que más importan a las empresas.

Publicado el 10 de diciembre de 2025
Ilustración con cubos y elementos gráficos en tonos de azul y blanco
By Isabella Rocha

Con la versión 2.3, watsonx.data está dando otro gran paso adelante: esta versión ofrece características que se sienten prácticas y potentes, fortaleciendo tres áreas que son más importantes para las empresas:

  1. Capacidades mejoradas para la IA agéntica
  2. Mejora del rendimiento y la usabilidad
  3. Ecosistema más amplio y flexibilidad de despliegue

Estas innovaciones se basan en las fortalezas existentes de watsonx.data y ofrecer a las organizaciones nuevas formas de activar sus datos, acelerar los insights y potenciar la IA a escala.

1. Avanzar en la IA agéntica con datos más inteligentes y conectados

La IA agéntica está transformando la forma en que las compañías descubren, navegan y emplean la información. Los equipos quieren una IA que pueda observar, recuperar, razonar y actuar. Nada de esto es posible sin datos gobernados, de alta calidad y bien conectados.

watsonx.data ya soporta cargas de trabajo avanzadas de IA. La versión 2.3 introduce nuevas capacidades que hacen que estas experiencias sean más intuitivas, confiables y adaptables.

  • Recuperación y descubrimiento inteligentes: una forma más flexible para que la IA consulte y analice datos empresariales. Los agentes pueden usar lenguaje natural, búsqueda vectorial o sintaxis específica del motor perfectamente, lo que facilita la conexión de insights entre sistemas y departamentos.
Recuperación inteligente a través de paneles de interfaz de usuario (IU) del Protocolo de contexto modelo
  • Aplicación inteligente: propagación mejorada del control de acceso que fortalece la gobernanza en datos estructurados y no estructurados. Las políticas se mantienen coherentes en todas partes, lo que ayuda a los equipos a ampliar la IA sin aumentar el riesgo.
  • Puntuación inteligente de confiabilidad: un nuevo nivel de visibilidad sobre el rendimiento de la IA en condiciones reales. Los equipos pueden realizar un seguimiento de la precisión, la eficiencia y el costo para refinar continuamente sus sistemas.
Panel de interfaz de usuario de IBM watsonx Prompt Lab

Estas innovaciones ofrecen a las organizaciones un enfoque más estable y unificado de la IA agéntica, basado en la confianza, la descubribilidad y el control de nivel empresarial.

2. Rendimiento y usabilidad diseñadas para cargas de trabajo reales

Las personas que construyen sistemas de analytics e IA quieren herramientas que respondan rápidamente y funcionen sin problemas. Quieren plataformas que les ayuden a centrarse en resolver problemas en lugar de gestionar la infraestructura.

watsonx.data v2.3 introduce mejoras que hacen que los flujos de trabajo diarios sean más rápidos, sencillos y rentables.

  • Spark sin servidor en IBM Cloud: escalado y gestión automatizados para que las cargas de trabajo de Spark requieran menos ajustes manuales y ofrezcan un rendimiento más constante.
  • Panel de FinOps: mayor visibilidad del uso de la nube para ayudar a los equipos a tomar decisiones informadas sobre el rendimiento y el gasto.
Panel de interfaz de usuario de transparencia de uso de FinOps
  • Asistente de lakehouse: Nuevas características de navegación conversacional y texto a acción que ayudan a los equipos a Explorar datos y completar tareas de manera más eficiente.
Panel de control de la interfaz de usuario de Lakehouse Assistant
  • Experiencia integrada de watsonx BI: un flujo de trabajo de paneles optimizado e integrado que reduce la fricción y acelera la generación de insights.

Estas mejoras brindan a los equipos una mayor agilidad y confianza a medida que crecen sus cargas de trabajo y huellas de datos.

3. Mayor apoyo al mercado y al ecosistema

Las empresas operan en muchos entornos, incluyendo la nube híbrida, on premises, regulados y espacios de aire aislados. Sus plataformas de datos deben adaptarse a esta realidad.

watsonx.data v2.3 amplía su flexibilidad con nuevas opciones que amplían dónde y cómo las organizaciones pueden adoptar la plataforma.

  • Cumplimiento de FedRAMP en AWS GovCloud: el soporte ampliado para el cumplimiento de normas ofrece acceso a watsonx.data seguro y autorizado por FedRAMP en AWS GovCloud, lo que permite a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos y a las industrias reguladas modernizar las cargas de trabajo de analytics y IA, al tiempo que cumple con los estrictos requisitos federales de seguridad.
  • Soporte de sistemas IBM Power: watsonx.data ahora es GA en IBM Power, lo que brinda cargas de trabajo de IA rápidas y consistentes a configuraciones híbridas y on premises
Descripción general del diagrama de Infrastructure Manager en IBM watsonx.data

Estas adiciones facilitan a las organizaciones el uso de la misma plataforma de datos de confianza en diversos entornos y entornos regulatorios.

Creado para la empresa impulsada por IA

watsonx.data v2.3 se basa en una base sólida preparada para IA e introduce innovaciones que ayudan a los equipos a lograr más con sus datos todos los días. Estas capacidades apoyan una mejor recuperación, una gobernanza más estable, analytics más fluidos y mayor flexibilidad en diferentes entornos.

Lo más importante es que esta versión refleja hacia dónde se dirige la IA empresarial hacia los agentes, hacia la automatización, hacia una inteligencia que se sienta natural y proactiva. Todo esto depende de que los datos estén gobernados, conectados y listos.

El futuro de los negocios impulsados por IA pasa por la capa de datos. La versión 2.3 ayuda a las organizaciones a moverse más rápido, escalar de manera más inteligente y crear una IA en la que puedan confiar.

Empiece una prueba gratuita

Solicite una demostración en vivo

Explore watsonx.data

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM