Aceleración de la IA en IBM Z: watsonx Assistant for Z ahora impulsado por Spyre Accelerator

A medida que las organizaciones adoptan sistemas de IA impulsados por LLM, la privacidad de datos se vuelve misión crítica. Esto es especialmente cierto para watsonx Assistant for Z, donde los agentes de IA trabajan directamente con datos operativos confidenciales (métricas del sistema, registros, detalles de configuración y entradas de flujo de trabajo) para interpretar la intención y ejecutar tareas. Los entornos IBM Z manejan registros de clientes, transacciones financieras y cargas de trabajo reguladas que no pueden correr el riesgo de exposición. A medida que estos agentes de IA se vuelven cada vez más capaces, garantizar que los datos permanezcan protegidos y contenidos se vuelve aún más crítico.

En los sistemas de IA agéntica, como watsonx Assistant for Z, los agentes de IA acceden a los datos operativos y actúan sobre ellos para realizar tareas reales, desde analizar el rendimiento del sistema hasta automatizar flujos de trabajo complejos. Esta autonomía requiere una arquitectura que ayude a acelerar la inteligencia mientras los datos siguen siendo privados, conformes y bajo control empresarial. IBM Z proporciona esa base.

Ejecutar la inferencia de IA directamente en la plataforma ayuda a soportar la residencia de datos, diseñada para minimizar la necesidad de mover información confidencial a servidores externos o nubes públicas. Con encriptación generalizada, capacidades de aislamiento y seguridad basada en hardware integradas en la plataforma, IBM Z ayuda a las organizaciones a escalar la IA mientras apoya requisitos estrictos de seguridad y gobernanza.

Con la incorporación de Spyre Accelerator, impulsado por el procesador IBM Telum II, watsonx Assistant for Z puede ejecutar cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura donde ya residen los datos. Spyre permite una inferencia de alto rendimiento en la plataforma, lo que acelera la obtención de insights y garantiza que la información operativa confidencial permanezca protegida dentro de IBM Z.