Aceleración de la IA en IBM Z: watsonx Assistant for Z ahora impulsado por Spyre Accelerator

Watsonx Assistant for Z ahora funciona junto con Spyre Accelerator, llevando la IA generativa y la IA agéntica a la plataforma IBM Z, diseñada para ofrecer una opción de despliegue confiable y segura para clientes que exigen privacidad de datos.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Sreekanth Ramakrishnan

Esta mejora marca la siguiente evolución de la estrategia de IBM para ofrecer la IA agéntica y la automatización seguras directamente en IBM Z, ayudando a las compañías a ejecutar agentes de IA impulsados por grandes modelos de lenguaje (LLM) de forma nativa on premises, dentro del entorno confiable de IBM Z, con plena privacidad, gobernanza y control de datos.

Creación de confianza y privacidad de datos en una IA agéntica para el mainframe

A medida que las organizaciones adoptan sistemas de IA impulsados por LLM, la privacidad de datos se vuelve misión crítica. Esto es especialmente cierto para watsonx Assistant for Z, donde los agentes de IA trabajan directamente con datos operativos confidenciales (métricas del sistema, registros, detalles de configuración y entradas de flujo de trabajo) para interpretar la intención y ejecutar tareas. Los entornos IBM Z manejan registros de clientes, transacciones financieras y cargas de trabajo reguladas que no pueden correr el riesgo de exposición. A medida que estos agentes de IA se vuelven cada vez más capaces, garantizar que los datos permanezcan protegidos y contenidos se vuelve aún más crítico.

En los sistemas de IA agéntica, como watsonx Assistant for Z, los agentes de IA acceden a los datos operativos y actúan sobre ellos para realizar tareas reales, desde analizar el rendimiento del sistema hasta automatizar flujos de trabajo complejos. Esta autonomía requiere una arquitectura que ayude a acelerar la inteligencia mientras los datos siguen siendo privados, conformes y bajo control empresarial. IBM Z proporciona esa base.

Ejecutar la inferencia de IA directamente en la plataforma ayuda a soportar la residencia de datos, diseñada para minimizar la necesidad de mover información confidencial a servidores externos o nubes públicas. Con encriptación generalizada, capacidades de aislamiento y seguridad basada en hardware integradas en la plataforma, IBM Z ayuda a las organizaciones a escalar la IA mientras apoya requisitos estrictos de seguridad y gobernanza.

Con la incorporación de Spyre Accelerator, impulsado por el procesador IBM Telum II, watsonx Assistant for Z puede ejecutar cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura donde ya residen los datos. Spyre permite una inferencia de alto rendimiento en la plataforma, lo que acelera la obtención de insights y garantiza que la información operativa confidencial permanezca protegida dentro de IBM Z.

Cómo Spyre Accelerator mejora watsonx Assistant for Z

Spyre Accelerator, presentado con IBM z17 e IBM LinuxONE 5, está diseñado específicamente para manejar modelos de lenguaje de gran tamaño y cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura dentro de los sistemas empresariales.

Lleva la inferencia de IA a escala empresarial directamente a IBM Z, lo que permite que grandes modelos de lenguaje y agentes se ejecuten completamente en el mainframe. Esta integración permite a las organizaciones a escala la IA generativa y agéntica al tiempo que preservan la privacidad, la gobernanza y la confiabilidad.

Con watsonx Assistant for Z que ahora aprovecha Spyre Accelerator, ayuda a las empresas a obtener una flexibilidad aún mayor para desplegar modelos de lenguaje de gran tamaño de forma nativa en IBM Z. Esta versión presenta soporte para los modelos fundacionales de IBM Granite, comenzando con el modelo Granite 3.3-8B-instruct, probado y optimizado para ejecutarse en IBM Z con tarjetas Spyre para despliegues z17.

Al mismo tiempo, continuamos apoyando despliegues basados en Llama para clientes que ejecutan sus LLM en infraestructura x86, impulsando la elección y la adaptabilidad en todos los entornos. Esto permite a las organizaciones elegir los modelos que mejor se alinean con su estrategia de rendimiento, cumplimiento e infraestructura, al tiempo que aprovechan la ejecución acelerada en la plataforma de Spyre para la IA generativa y agéntica a escala.

Cuando se combinan, watsonx Assistant for Z y Spyre permiten:

  • Inferencia de IA segura en la plataforma con residencia de datos y cifrado compatibles.
  • Rendimiento escalable para solicitudes de IA simultáneas de alto volumen
  • Automatización confiable diseñada para cargas de trabajo reguladas y de misión crítica

Juntos, estos avances ayudan a watsonx Assistant for Z a ofrecer resultados más rápidos y seguros con una complejidad operativa reducida, todo dentro del entorno confiable de IBM Z.

Desbloquear el poder de watsonx Assistant for Z con Spyre: disponibilidad general

El soporte de Spyre Accelerator para watsonx Assistant for Z estará disponible de forma general a partir del 12 de diciembre de 2025. Este hito une la innovación de IBM en hardware y software de IA, combinando el acelerador Spyre, el procesador Telum II y watsonx Assistant for Z para ofrecer inteligencia segura en la plataforma para cargas de trabajo empresariales.

De cara al futuro: adopción de Agent Builder

Con la rápida expansión de las capacidades de Agent Builder, estamos dejando de usar Assistant Builder en esta versión y planeamos eliminarlo por completo en la próxima versión. Alentamos a los usuarios a realizar la transición a Agent Builder para usar su funcionalidad mejorada y su hoja de ruta futura.

