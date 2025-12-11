Aceleración de la IA en IBM Z: watsonx Assistant for Z ahora impulsado por Spyre Accelerator

Spyre Accelerator, presentado con IBM z17 e IBM LinuxONE 5, está diseñado específicamente para manejar modelos de lenguaje de gran tamaño y cargas de trabajo de IA generativa y agéntica de forma segura dentro de los sistemas empresariales.
Lleva la inferencia de IA a escala empresarial directamente a IBM Z, lo que permite que grandes modelos de lenguaje y agentes se ejecuten completamente en el mainframe. Esta integración permite a las organizaciones a escala la IA generativa y agéntica al tiempo que preservan la privacidad, la gobernanza y la confiabilidad.
Con watsonx Assistant for Z que ahora aprovecha Spyre Accelerator, ayuda a las empresas a obtener una flexibilidad aún mayor para desplegar modelos de lenguaje de gran tamaño de forma nativa en IBM Z. Esta versión presenta soporte para los modelos fundacionales de IBM Granite, comenzando con el modelo Granite 3.3-8B-instruct, probado y optimizado para ejecutarse en IBM Z con tarjetas Spyre para despliegues z17.
Al mismo tiempo, continuamos apoyando despliegues basados en Llama para clientes que ejecutan sus LLM en infraestructura x86, impulsando la elección y la adaptabilidad en todos los entornos. Esto permite a las organizaciones elegir los modelos que mejor se alinean con su estrategia de rendimiento, cumplimiento e infraestructura, al tiempo que aprovechan la ejecución acelerada en la plataforma de Spyre para la IA generativa y agéntica a escala.
Cuando se combinan, watsonx Assistant for Z y Spyre permiten:
- Inferencia de IA segura en la plataforma con residencia de datos y cifrado compatibles.
- Rendimiento escalable para solicitudes de IA simultáneas de alto volumen
- Automatización confiable diseñada para cargas de trabajo reguladas y de misión crítica
Juntos, estos avances ayudan a watsonx Assistant for Z a ofrecer resultados más rápidos y seguros con una complejidad operativa reducida, todo dentro del entorno confiable de IBM Z.