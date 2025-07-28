Verizon fue galardonada con el premio Stevie a la excelencia en el servicio en asociación con IBM

28 de julio de 2025
Verizon ha sido reconocida con un premio Stevie 2025 a la excelencia en el servicio, celebrando su compromiso continuo con la innovación, la experiencia del cliente y la transformación operativa. Este reconocimiento destaca el éxito de la colaboración de Verizon con IBM en la mejora de sus operaciones financieras internacionales a través de un enfoque con visión de futuro y basado en datos.
Durante más de una década, Verizon e IBM han trabajado juntos para gestionar y evolucionar las operaciones financieras internacionales de Verizon. Con centros de entrega en Europa y Asia, la asociación admite una amplia gama de servicios que incluyen cobranzas, gestión de disputas, facturación y operaciones de recuperación, atendiendo a clientes en múltiples regiones e idiomas.
Esta colaboración de larga data se ha basado en valores compartidos de responsabilidad, innovación y mejora continua.
Para mejorar la experiencia del cliente y la entrega, Verizon se transformó de manera proactiva. Al aprovechar la experiencia de IBM en análisis predictivos y metodologías ágiles, los equipos identificaron áreas clave de mejora e implementaron soluciones específicas.
Estos incluyeron:
El resultado fue una operación más receptiva, eficiente y centrada en el cliente.
Un factor clave en el éxito de esta transformación fue la creación de un capítulo conjunto entre los equipos de Verizon e IBM. Esta estructura permitió una estrecha colaboración entre geografías y funciones, fomentando la responsabilidad compartida de los resultados y una cultura de innovación.
Los talleres, las sesiones de lluvia de ideas y los ejercicios de design thinking ayudaron a surgir nuevas ideas y refinar los procesos existentes. Las revisiones periódicas y las prácticas de gobernanza garantizaron que el progreso se midiera y mantuviera.
El premio Stevie es un testimonio de la dedicación de Verizon para brindar un servicio de alta calidad y mejorar continuamente la experiencia del cliente. También refleja la fortaleza de la asociación Verizon-IBM y el compromiso compartido con la excelencia operativa.
Stakeholders de toda la organización han reconocido el impacto positivo de estos esfuerzos, señalando mejoras en la capacidad de respuesta, la resolución de problemas y la calidad general del servicio.
Con la base de esta transformación firmemente establecida, Verizon ahora está explorando nuevas oportunidades para aprovechar su éxito. Las iniciativas futuras incluyen la integración de tecnologías avanzadas, como la IA generativa y una mayor automatización para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia.
El reconocimiento de los premios Stevie sirve como hito y motivador, lo que refuerza la posición de Verizon como líder en excelencia de servicio y su compromiso continuo con la innovación y la satisfacción del cliente.