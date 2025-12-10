Utilice la IA agéntica para resolver incidentes más rápido con IBM Instana Intelligent Incident Investigation

La versión GA se basa en la versión preliminar al ofrecer nuevas mejoras que profundizan el proceso de investigación, fortalecen los flujos de trabajo de corrección y mejoran la explicabilidad en cada fase de la respuesta a incidentes.

Investigación y razonamiento más profundos y de múltiples entidades

La versión GA analiza el gráfico de dependencia completo, incluidos servicios, infraestructura, llamadas, interacciones de bases de datos, eventos de Kubernetes y más, para crear una cadena completa de evidencia. Instana rastrea cómo se propagó un incidente, qué afectó y por qué sucedió, presentando los hallazgos en pasos claros y explicables.

Planes de corrección generados por IA más fuertes

Una vez concluida la investigación, Instana elabora una guía de corrección totalmente contextualizada, basada en los resultados de la investigación. Los equipos pueden revisar, perfeccionar y ejecutar las acciones recomendadas, o convertirlas en scripts para su futura automatización.

“De acciones a scripts” para una corrección de incidentes más rápida y gobernada

Ahora, cada acción recomendada se puede convertir en un script Bash o Ansible listo para usar, exportable a GitHub para control de versiones, pruebas o procesos de automatización. Esto cierra la brecha entre comprender el problema y ejecutar la solución, especialmente durante incidentes de alta presión.

Resumen y comunicación instantánea de incidentes

Después de la corrección, con un solo clic se genera un resumen completo del incidente que incluye la causa, el impacto, los pasos de investigación y las acciones de recuperación, lo que respalda transferencias limpias, autopsias, actualizaciones de los stakeholders e informes de cumplimiento.

Explicación mejorada a través de un razonamiento transparente de IA

Durante la investigación, Instana muestra la ruta de razonamiento del agente de IA, lo que permite a los ingenieros validar los hallazgos, explorar el contexto y mantener una supervisión humana completa del proceso. Esta transparencia es un principio de diseño fundamental del enfoque de Instana para la IA agéntica.