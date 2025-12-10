Utilice la IA agéntica para resolver incidentes más rápido con IBM Instana Intelligent Incident Investigation
La investigación inteligente acelera la forma en que los equipos diagnostican y solucionan los incidentes de TI.
La investigación inteligente acelera la forma en que los equipos diagnostican y solucionan los incidentes de TI.
IBM Instana Intelligent Incident Investigation, con tecnología de IA agéntica, ahora está disponible para el público general. Sobre la base de la versión preliminar pública, la disponibilidad general introduce un salto adelante en la profundidad y exhaustividad de la investigación, flujos de trabajo de corrección más enriquecidos y mayor explicabilidad, ayudando a los equipos de SRE, DevOps y plataformas de cualquier nivel de habilidad a resolver incidentes complejos más rápido con un menor impacto en el negocio.
Las aplicaciones modernas, que abarcan microservicios distribuidos, Kubernetes, contenedores y entornos nativos de la nube, están más interconectadas y dinámicas que nunca. Con cada lanzamiento, cambio de configuración y dependencia, el alcance de un solo problema aumenta. La adopción de la IA generativa en esas aplicaciones está introduciendo una complejidad adicional y nuevos modos de falla que los equipos de TI no habían experimentado antes.
Instana ya identifica los componentes del servicio y la aplicación que son la causa principal probable de un incidente en tiempo real. Pero durante un incidente, los ingenieros siguen dedicando un tiempo valioso a explorar los síntomas de esos componentes a través de métricas, eventos, registros y rastreos para comprender por qué están fallando y seguir el impacto en todas las dependencias para comprender dónde causan fallas en cascada.
La investigación inteligente de incidentes de Instana cambia esto por completo. Mediante el uso de la IA agéntica para investigar, formular hipótesis, razonar, diagnosticar, validar y componer una imagen completa de un incidente de forma exhaustiva y automática mientras usted observa. Utilizando la investigación integral, un experto en SRE puede optimizar su tiempo revisando las conclusiones y pasando a la acción rápidamente. Los nuevos SRE pueden aprender a investigar. Los equipos ahorran tiempo de investigación y desarrollan habilidades mientras lo hacen.
La versión GA se basa en la versión preliminar al ofrecer nuevas mejoras que profundizan el proceso de investigación, fortalecen los flujos de trabajo de corrección y mejoran la explicabilidad en cada fase de la respuesta a incidentes.
Investigación y razonamiento más profundos y de múltiples entidades
La versión GA analiza el gráfico de dependencia completo, incluidos servicios, infraestructura, llamadas, interacciones de bases de datos, eventos de Kubernetes y más, para crear una cadena completa de evidencia. Instana rastrea cómo se propagó un incidente, qué afectó y por qué sucedió, presentando los hallazgos en pasos claros y explicables.
Planes de corrección generados por IA más fuertes
Una vez concluida la investigación, Instana elabora una guía de corrección totalmente contextualizada, basada en los resultados de la investigación. Los equipos pueden revisar, perfeccionar y ejecutar las acciones recomendadas, o convertirlas en scripts para su futura automatización.
“De acciones a scripts” para una corrección de incidentes más rápida y gobernada
Ahora, cada acción recomendada se puede convertir en un script Bash o Ansible listo para usar, exportable a GitHub para control de versiones, pruebas o procesos de automatización. Esto cierra la brecha entre comprender el problema y ejecutar la solución, especialmente durante incidentes de alta presión.
Resumen y comunicación instantánea de incidentes
Después de la corrección, con un solo clic se genera un resumen completo del incidente que incluye la causa, el impacto, los pasos de investigación y las acciones de recuperación, lo que respalda transferencias limpias, autopsias, actualizaciones de los stakeholders e informes de cumplimiento.
Explicación mejorada a través de un razonamiento transparente de IA
Durante la investigación, Instana muestra la ruta de razonamiento del agente de IA, lo que permite a los ingenieros validar los hallazgos, explorar el contexto y mantener una supervisión humana completa del proceso. Esta transparencia es un principio de diseño fundamental del enfoque de Instana para la IA agéntica.
Hay 4 beneficios clave:
Instana sigue liderando la industria combinando observabilidad en tiempo real, contexto de pila completa y análisis y corrección impulsados por IA. Instana captura el 100% de los rastros en tiempo real, admite más de 300 tecnologías y proporciona streaming analytics con una topología precisa del sistema, lo que garantiza que no haya puntos ciegos e investigaciones más rápidas y precisas.
Instana Intelligent Incident Investigation ya está disponible de forma general.