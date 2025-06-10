10 de junio de 2025
En Think 2025, IBM presentó una potente suite de próximas características para watsonx.ai, diseñado para capacitar a los creadores de IA, científicos de datos, ingenieros y desarrolladores para transformar ideas innovadoras en aplicaciones de IA listas para producción que ofrecen un valor comercial real. Estas mejoras tienen como objetivo agilizar el ciclo de vida del desarrollo de IA, aumentar el rendimiento del modelo y proporcionar una mayor flexibilidad y control sobre los despliegues de IA.
Una de las incorporaciones más interesantes es Agent Ops, una nueva capacidad que optimiza el desarrollo y la gestión integrales de los agentes de IA. Agent Ops aporta un enfoque estructurado y centrado en el ciclo de vida para el desarrollo de agentes de IA. Abarca todo, desde la creación y las pruebas hasta el despliegue y la gestión de los agentes en la producción.
Watsonx simplifica este proceso integrando modelos, herramientas, infraestructura y métricas de evaluación esenciales en una experiencia de desarrollador unificada. Esto reduce la complejidad y, al mismo tiempo, conserva la flexibilidad que los desarrolladores necesitan para innovar. Con Agent Ops, los equipos pueden crear agentes personalizados adaptados a las necesidades específicas de la empresa, optimizar su rendimiento y garantizar la gobernanza y el cumplimiento a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. El resultado es un camino más eficiente para ofrecer soluciones de IA que resuelven desafíos comerciales complejos mientras optimizan el costo y el rendimiento.
Otro aspecto destacado es la introducción de Model Gateway, una nueva solución de nivel empresarial que proporciona acceso sin inconvenientes a una amplia gama de modelos fundacionales líderes a través de una interfaz segura y gobernada. Esta característica está diseñada para eliminar el vendor lock-in (dependencia de proveedores) al permitir que las organizaciones integren los modelos Granite de IBM junto con modelos de frontera como Anthropic y OpenAI.
Model Gateway ofrece una flexibilidad incomparable. Admite prácticamente cualquier modelo, en cualquier lugar, ya sea alojado en watsonx.ai o en entornos de terceros. Las empresas pueden elegir el mejor modelo para sus necesidades y desplegarlo de forma segura, gracias a los mecanismos de participación y a los sólidos controles de acceso. Esta capacidad permite a las empresas mantener el control sobre su infraestructura de IA, mejorar la agilidad y optimizar los costos, al tiempo que garantiza la resiliencia y la seguridad.
Al permitir el uso de modelos alojados de terceros, Model Gateway permite a los desarrolladores crear y desplegar agentes de IA como servicios de forma rápida y eficiente. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para las organizaciones que buscan escalar a escala las iniciativas de IA sin estar atadas a un único ecosistema de proveedores. Model Gateway está disponible para vista previa pública a partir del jueves 12 de junio de 2025.
La personalización de los modelos fundacionales es un paso crítico en el desarrollo de soluciones de IA que cumplan con los requisitos comerciales específicos. Las nuevas características de personalización de modelos en watsonx.ai hacen que este proceso sea más accesible y eficaz. Los desarrolladores pueden ajustar los modelos utilizando datos empresariales y datos generados sintéticamente, mejorando la precisión y la relevancia para sus casos de uso únicos.
Estas herramientas admiten una variedad de técnicas de personalización, incluido el ajuste y la generación de datos sintéticos, lo que permite a los equipos optimizar el rendimiento del modelo mientras gestionan los costos. Ya sea que esté creando un chatbot de atención al cliente, un motor de análisis predictivos o un modelo de lenguaje específico de dominio, watsonx.ai proporciona las capacidades necesarias para adaptar la IA a sus necesidades exactas.
Estas capacidades recientemente anunciadas en watsonx representan un avance significativo en el desarrollo de la IA empresarial. Desde Agent Ops para una gestión optimizada del ciclo de vida de los agentes hasta Model Gateway para un acceso flexible y seguro a los modelos, y herramientas de personalización de modelos para ajustar el rendimiento, IBM está equipando a los creadores de IA con todo lo que necesitan para tener éxito.
A medida que las organizaciones continúan explorando y ampliando sus capacidades de IA, watsonx.ai se destaca como una plataforma integral que simplifica el desarrollo, mejora la gobernanza y acelera el tiempo de creación de valor. Ya sea que recién esté comenzando su camino hacia la IA o escalando iniciativas existentes, estas nuevas características pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos de manera más eficiente y efectiva.
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso, y representan solo metas y objetivos.