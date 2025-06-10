Otro aspecto destacado es la introducción de Model Gateway, una nueva solución de nivel empresarial que proporciona acceso sin inconvenientes a una amplia gama de modelos fundacionales líderes a través de una interfaz segura y gobernada. Esta característica está diseñada para eliminar el vendor lock-in (dependencia de proveedores) al permitir que las organizaciones integren los modelos Granite de IBM junto con modelos de frontera como Anthropic y OpenAI.

Model Gateway ofrece una flexibilidad incomparable. Admite prácticamente cualquier modelo, en cualquier lugar, ya sea alojado en watsonx.ai o en entornos de terceros. Las empresas pueden elegir el mejor modelo para sus necesidades y desplegarlo de forma segura, gracias a los mecanismos de participación y a los sólidos controles de acceso. Esta capacidad permite a las empresas mantener el control sobre su infraestructura de IA, mejorar la agilidad y optimizar los costos, al tiempo que garantiza la resiliencia y la seguridad.

Al permitir el uso de modelos alojados de terceros, Model Gateway permite a los desarrolladores crear y desplegar agentes de IA como servicios de forma rápida y eficiente. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para las organizaciones que buscan escalar a escala las iniciativas de IA sin estar atadas a un único ecosistema de proveedores. Model Gateway está disponible para vista previa pública a partir del jueves 12 de junio de 2025.