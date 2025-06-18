18 de junio de 2025
Al anunciar el lanzamiento de nuevas capacidades en Guardium AI Security, incluyendo una integración mejorada lista para usar con watsonx.governance, ayuda a las empresas a mantener su IA agéntica y otros sistemas de IA generativa seguros y responsables a escala para una IA confiable.
Las organizaciones buscan adoptar la IA para mejorar la productividad de los empleados, pero les preocupa confiar en su IA y llevar sus experimentos de IA de prueba a producción. La IA también está aumentando la superficie de ataque y creando amenazas, riesgos y vulnerabilidades únicos que podrían llevar a la pérdida de control. Las organizaciones necesitan gestionar, proteger y gobernar adecuadamente su IA para tener sistemas de IA en los que puedan confiar.
Según una encuesta de 2024 a altos ejecutivos del IBM Institute for Business Value, el 82 % de los encuestados dice que la IA segura y confiable es esencial para el éxito de su negocio; sin embargo, solo el 24 % de los proyectos actuales de IA generativa se aseguran. Además, a medida que las organizaciones se apresuran a implementar agentes de IA para obtener mejores resultados comerciales, los riesgos incluso se amplifican. De hecho, Gartner® predice que "para 2028, el 25 % de las filtraciones empresariales se reducirán al abuso de agentes de IA, tanto por parte de actores externos como internos maliciosos".1
IBM Guardium AI Security permite a las organizaciones descubrir la IA en la sombra, incluidos los agentes de IA, proteger todos los modelos de IA y casos de uso, obtener protección en tiempo real contra instrucciones maliciosas y alinear a los equipos en un conjunto común de métricas para una IA confiable y segura.
A través de una colaboración con AllTrue.IA, las nuevas capacidades de IBM para Guardium AI Security incluyen la capacidad de detectar continuamente nuevos casos de uso de IA en entornos de nube, repositorios de código y sistemas integrados, lo que garantiza una visibilidad y protección totales en un ecosistema de IA cada vez más descentralizado. Una vez identificado, IBM Guardium AI Security lo incorpora a watsonx.governance, y se aplican los controles de riesgo y cumplimiento adecuados.
La IA generativa continuará evolucionando, introduciendo nuevas capacidades y riesgos. Las empresas que inviertan en un marco sólido de seguridad y gobernanza ahora estarán mejor posicionadas para adaptarse a estos cambios y serán más resilientes frente a los cambiantes ámbitos regulatorios.
Un enfoque estrechamente integrado de la seguridad y la gobernanza de la IA es crucial. Los equipos de seguridad y gobernanza deben operar en sincronía con:
Al adoptar estas prácticas integradas, las empresas pueden maximizar el potencial transformador de la IA generativa mientras protegen sus datos, modelos y reputación. Con una estrategia bien ejecutada, su organización puede innovar con confianza, adelantarse a los requisitos de cumplimiento y generar confianza con los stakeholders en un futuro impulsado por IA.
La integración lista para usar entre Guardium IA Security y watsonx.governance proporciona una verdadera solución de riesgo y gobernanza para que equipos dispares analicen un único conjunto de métricas para los riesgos empresariales y de seguridad para la IA confiable.
Guardium AI Security ofrece una solución robusta y de nivel empresarial para gestionar la seguridad de sus activos de IA y reunir a los equipos de seguridad y gobierno bajo un único conjunto de métricas, con el fin de garantizar una IA confiable y segura. Permite a las organizaciones:
Guardium le ayuda a proteger su IA a lo largo de su ciclo de vida, desde el descubrimiento de activos de IA hasta la evaluación de vulnerabilidades y configuraciones erróneas, garantizando un uso seguro hasta la gestión del cumplimiento. Le permite proteger los modelos que crea localmente, usa en la nube o consume, brinda la capacidad de ejecutar pruebas de inserción automatizadas, escanear entrada y resultados con cortafuegos y gestionar el cumplimiento en 12 infraestructuras.
Una integración lista para usar con IBM watsonx.governance proporciona una verdadera solución de riesgo y gobernanza para equipos dispares que analicen un único conjunto de métricas para riesgos empresariales y de seguridad. Cuando Guardium AI Security detecta la IA en la sombra, se incorpora a watsonx.governance, alineada con el caso de uso adecuado, y se aplican los controles de riesgo y cumplimiento adecuados. Ahora sus equipos de gobernanza y seguridad analizan el mismo inventario de IA y riesgo de IA para la IA confiable.
Experimente la primera aplicación de la industria que reúne a los equipos de seguridad y gobernanza de la IA para proporcionar una visión unificada de la postura de riesgo de las empresas.
Leer más sobre Guardium IA Security
1 Gartner Press Release, Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond, 22 de octubre de 2024.
GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.