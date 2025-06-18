Las organizaciones buscan adoptar la IA para mejorar la productividad de los empleados, pero les preocupa confiar en su IA y llevar sus experimentos de IA de prueba a producción. La IA también está aumentando la superficie de ataque y creando amenazas, riesgos y vulnerabilidades únicos que podrían llevar a la pérdida de control. Las organizaciones necesitan gestionar, proteger y gobernar adecuadamente su IA para tener sistemas de IA en los que puedan confiar.

Según una encuesta de 2024 a altos ejecutivos del IBM Institute for Business Value, el 82 % de los encuestados dice que la IA segura y confiable es esencial para el éxito de su negocio; sin embargo, solo el 24 % de los proyectos actuales de IA generativa se aseguran. Además, a medida que las organizaciones se apresuran a implementar agentes de IA para obtener mejores resultados comerciales, los riesgos incluso se amplifican. De hecho, Gartner® predice que "para 2028, el 25 % de las filtraciones empresariales se reducirán al abuso de agentes de IA, tanto por parte de actores externos como internos maliciosos".1

IBM Guardium AI Security permite a las organizaciones descubrir la IA en la sombra, incluidos los agentes de IA, proteger todos los modelos de IA y casos de uso, obtener protección en tiempo real contra instrucciones maliciosas y alinear a los equipos en un conjunto común de métricas para una IA confiable y segura.

A través de una colaboración con AllTrue.IA, las nuevas capacidades de IBM para Guardium AI Security incluyen la capacidad de detectar continuamente nuevos casos de uso de IA en entornos de nube, repositorios de código y sistemas integrados, lo que garantiza una visibilidad y protección totales en un ecosistema de IA cada vez más descentralizado. Una vez identificado, IBM Guardium AI Security lo incorpora a watsonx.governance, y se aplican los controles de riesgo y cumplimiento adecuados.