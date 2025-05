Astronomer with IBM: actualice su entorno Airflow con escalabilidad, seguridad y soporte de nivel empresarial

El programador de datos estandarizado de nuestro cliente bancario estadounidense no cumplía con sus requisitos de DataOps. El nuevo entorno centrado en la nube del cliente y la presentación de informes regulatorios en constante cambio crearon desafíos para muchos equipos que intentaban satisfacer sus necesidades de programación. El programador existente no estaba optimizado para el uso en la nube y carecía de la flexibilidad necesaria para adaptarse a horarios personalizados que no se basaban en un calendario.

Como resultado, varios equipos comenzaron a explorar Airflow, que proporciona capacidades de orquestación de flujo de trabajo programático y compatible con la nube para sus casos de uso limitados de análisis y generación de informes. Sin embargo, a medida que estos flujos de trabajo y pipelines comenzaron a escalar en múltiples proyectos y equipos, nuestro cliente experimentó nuevos problemas. Airflow requería ajustes manuales para escalar, y las Integraciones causaban riesgos de seguridad y soporte que generaban preocupaciones sobre la resiliencia general para estos requisitos críticos de DataOps.

Ahí es donde Astronomer with IBM puede ayudar: Astronomer with IBM actualizó el entorno Airflow para satisfacer las necesidades de la empresa en torno a escalabilidad, seguridad, soporte y resiliencia del despliegue.