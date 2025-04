Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso y representan solo metas y objetivos.

1 Basado en el tiempo ahorrado por incidente de gravedad 1 (11.3 Promedio TTR=7.11 TTR promedio=4.1) cálculo: ($300 000 x 4.19 hr) = $1 257 000 y el costo promedio del tiempo de inactividad por hora- fuente: ITIC 2023 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report. Justificación: el costo promedio del tiempo de inactividad establecido en el estudio de ITIC muestra $ 300 000 por hora. Con un tiempo promedio ahorrado por incidente de 4.1 horas (11.3-7.11 = 4.19). ($300 000 x 4.19 h) = $1 257 000 redondeados a USD 1.3 millones.

2 Esto se basa en datos internos de EPM IBM correspondientes a los últimos 12 meses. Justificación: consulte a continuación "Z SW AVG TTR by Entitlement Grouping" Proactive Z, Sev 1 case is 7.11 hours, Non-Proactive Z, Sev 1 case is 11.3 hours. (11.3-7.11)/11.3=.353 (35.3%).

3 IBM Spyre Accelerator es una opción complementaria y se espera que esté disponible a partir del cuarto trimestre de 2025.

4 El análisis de IBM de los casos de soporte de flashsystem desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 1 de febrero de 2025 muestra que los casos que se beneficiaron de recomendaciones de resolución correctas por parte de la tecnología IA de Agent Assist experimentaron una mejora del 33 % en el tiempo hasta la solución, en comparación con los casos sin esta asistencia o con recomendaciones imprecisas de la misma herramienta. Las recomendaciones totalmente correctas reflejan una calificación de 5 estrellas de un agente de asistencia en una escala de 1 a 5. Puntuación evaluada por expertos en la materia. Basado en la evaluación interna de IBM.