Convertir el riesgo en resiliencia con IBM Maximo Vegetation Management

En 2024, EE. UU. tuvo más de 61 000 incendios forestales que quemaron casi 8.9 millones de acres, muchos de los cuales fueron provocados por el crecimiento excesivo de la vegetación cerca de la infraestructura de la empresa de servicios públicos. Esto se ha convertido en una de las principales causas tanto de ignición como de cortes de energía, especialmente en estados de alto riesgo como California y Texas.*

Es por eso que IBM se enorgullece de anunciar una nueva y poderosa característica: IBM Maximo Vegetation Management ahora forma parte de Maximo Application Suite, transformando las entradas de datos en insights aplicables en la práctica en una solución unificada.