Convertir el riesgo en resiliencia con IBM Maximo Vegetation Management

En 2024, EE. UU. tuvo más de 61 000 incendios forestales que quemaron casi 8.9 millones de acres, muchos de los cuales fueron provocados por el crecimiento excesivo de la vegetación cerca de la infraestructura de la empresa de servicios públicos. Esto se ha convertido en una de las principales causas tanto de ignición como de cortes de energía, especialmente en estados de alto riesgo como California y Texas.*
Es por eso que IBM se enorgullece de anunciar una nueva y poderosa característica: IBM Maximo Vegetation Management ahora forma parte de Maximo Application Suite, transformando las entradas de datos en insights aplicables en la práctica en una solución unificada.
En el escenario de servicios públicos, infraestructura y operativo de hoy, la gestión de la vegetación no se trata solo de podar árboles; se trata de proteger los activos, garantizar la seguridad pública y optimizar la eficiencia operativa. Dado que la volatilidad climática aumenta el riesgo de incendios forestales e interrupciones, las organizaciones necesitan soluciones más inteligentes basadas en datos para gestionar de forma proactiva la vegetación cerca de líneas eléctricas, oleoductos y corredores de transporte.
Una solución moderna de gestión de la vegetación empodera a los equipos con insights en tiempo real, analytics de datos y flujos de trabajo automatizados, transformando el mantenimiento reactivo en una protección proactiva de activos. No es solo una herramienta; es una salvaguarda para la confiabilidad, el cumplimiento y la sustentabilidad.
IBM® Maximo Vegetation Management transforma diversas entradas de datos en insights aplicables en la práctica, lo que permite a las empresas identificar de forma proactiva áreas de alto riesgo, ayudando a priorizar la poda de árboles, reducir el riesgo y optimizar el uso de recursos, en lugar de depender de la poda cíclica.
Los clientes pueden adaptar sus insights utilizando múltiples fuentes de imágenes satelitales (ya sean vistas 2D, escaneos 3D LiDAR o un enfoque híbrido), asegurando el nivel adecuado de detalle para cada terreno y activo. Nuestro motor de puntuación de riesgos impulsado por IA analiza imágenes y datos de activos para detectar riesgos de invasión, predecir el crecimiento y priorizar el mantenimiento más allá de la detección, calculando la densidad de la vegetación y los niveles de prioridad para identificar zonas de alto riesgo antes de que se conviertan en incidentes. Y con una integración de las órdenes de trabajo, los equipos pueden pasar del insight a la acción en un producto integral que realiza un seguimiento de la ejecución, el cumplimiento y el rendimiento, todo en un solo lugar.
La gestión de la vegetación está evolucionando del mantenimiento reactivo a la mitigación proactiva de riesgos, y el impacto va mucho más allá de la silvicultura.
Este es un gran avance en la resiliencia operativa. Al combinar insights de vegetación impulsados por IA con las sólidas capacidades de activos y órdenes de trabajo, las empresas de servicios públicos obtienen una solución escalable e integral para la prevención de interrupciones que mejora la eficiencia operativa y reduce los costos.
Ya sea gerente de vegetación, líder de operaciones o ingeniero de confiabilidad de activos, IBM Maximo Vegetation Management le permite:
Descubra cómo puede pasar del insight a la ejecución, y crear una operación más inteligente y segura.