Convertir los flujos de datos ocultos en insight de confianza: OpenLineage dentro de IBM watsonx.data intelligence

IBM watsonx.data intelligence está ampliando su compatibilidad con OpenLineage con Custom Lineage Mappings, una mejora que saca a la luz esas conexiones de datos ocultas.

Publicado 10 noviembre 2025
Muchos flujos de datos críticos se ejecutan a través de sistemas personalizados, herramientas ETL y aplicaciones heredadas que no son capturadas automáticamente por las soluciones de linaje estándar. Estas conexiones invisibles ocultan las dependencias, ralentizan las auditorías y debilitan tanto la gobernanza como la preparación para la IA.

El desafío: flujos de datos ocultos que socavan la confianza

Los escáneres automatizados cubren muchas plataformas modernas, pero gran parte del recorrido de sus datos aún ocurre en scripts personalizados, pipelines y sistemas existentes. Estos movimientos invisibles fragmentan la imagen del linaje, lo que dificulta rastrear las dependencias o comprender el impacto posterior.

El resultado es una visión fragmentada del recorrido de los datos con puntos ciegos que ocultan dependencias, ralentizan las auditorías y debilitan la confianza en las iniciativas de analytics e IA.

La solución: ver la historia completa de sus datos con los Custom Lineage Mappings

Custom Lineage Mappings personalizados en IBM watsonx.data intelligence extienden el linaje más allá de los escáneres automatizados, iluminando los flujos de datos ocultos en sistemas modernos, personalizados y heredados.

Basada en el estándar OpenLineage, esta mejora permite a los equipos conectar todos los conjuntos de datos, trabajos y transformaciones en una vista unificada y controlada, lo que les proporciona la claridad y la confianza necesarias para actuar con mayor rapidez.

El resultado es una imagen transparente y completa de las dependencias y transformaciones de los datos, que empodera a los líderes para fortalecer la gobernanza, acelerar auditorías y avanzar en la preparación en analytics e IA con confianza.

Cómo funciona: conexión de linaje automatizado y personalizado

Custom Lineage Mappings reúnen lo mejor de todos los mundos: linaje automatizado de escáneres, linaje emitido por productores de OpenLineage existentes y linaje personalizado definido a través de cargas útiles de OpenLineage.

IBM watsonx.data intelligence utiliza OpenLineage, un estándar abierto para describir cómo se mueven los datos en tiempo de ejecución o en tiempo de diseño. Permite a las organizaciones definir eventos de linaje para cualquier sistema, incluidos los personalizados y los heredados, y reunirlos en un gráfico de linaje unificado y gobernado que revela cómo se mueven y transforman los datos a lo largo de todo el recorrido de los datos.

Cada evento OpenLineage describe cómo se mueven los datos: las entradas que lee, el trabajo que los transforma y los resultados que produce. Estos eventos pueden generarse automáticamente mediante herramientas como dbt o Airflow, o los clientes pueden decidir si emitirlos automáticamente o documentarlos manualmente para entornos propietarios y existentes. Una vez importados, watsonx.data intelligence alinea estos eventos con activos conocidos y los visualiza dentro de la vista de linaje más amplia.

Para garantizar la precisión y la coherencia, watsonx.data intelligence proporciona dos mecanismos principales:

  • Las plantillas de tecnología definen cómo se interpretan y muestran los trabajos y los conjuntos de datos definidos en las cargas útiles de OpenLineage. watsonx.data intelligence incluye plantillas predefinidas y le permite crear plantillas personalizadas, lo que garantiza un linaje coherente en diversas tecnologías.
  • El mapeo de fuentes de datos vincula automáticamente los conjuntos de datos y trabajos de OpenLineage con los activos de datos existentes en watsonx.data intelligence. También puede definir reglas personalizadas para asignar espacios de nombres específicos a orígenes de datos conocidos, integrando el linaje personalizado perfectamente en la vista empresarial gobernada.

Como resultado, Custom Lineage Mappings proporciona un gráfico gobernado y unificado que integra el linaje automatizado y personalizado.

Cuatro razones por las que Custom Lineage Mappings son importantes para los líderes de datos

Custom Lineage Mappings cierran la brecha de visibilidad en la comprensión de los datos empresariales, brindando a las organizaciones una visión clara y conectada de cada flujo de datos, sin importar dónde se originen, para que los equipos puedan actuar con confianza.

Los beneficios llegan a todos los equipos que dependen de datos precisos y explicables:

  • Visibilidad de extremo a extremo: vea cómo se mueven realmente los datos, en cada sistema y transformación.
  • Linaje listo para auditorías: proporcione a los entes reguladores y stakeholders un linaje claro y rastreable.
  • Decisiones más rápidas e informadas: evalúe rápidamente las dependencias y el impacto posterior antes de realizar cambios.
  • Comprensión de datos compartidos: alinee a ingenieros de datos, arquitectos y equipos de gobernanza alrededor de una vista única.

Basado en estándares abiertos, impulsado por la colaboración

IBM eligió OpenLineage, un estándar abierto mantenido por Linux Foundation IA and Data, para garantizar la interoperabilidad y la transparencia en todo su ecosistema de datos.

OpenLineage proporciona la flexibilidad, extensibilidad y libertad de bloqueo que las empresas necesitan, mientras que watsonx.data intelligence agrega la gobernanza, la seguridad y la integración empresarial de IBM.

  • Amplia adopción: con la confianza de un ecosistema creciente de herramientas conscientes del linaje.
  • Apertura y extensibilidad: diseñado para evolucionar a medida que crece su ecosistema de datos.
  • Libertad de bloqueo: abierto por diseño, lo que garantiza que su linaje siga siendo suyo.
  • Menor barrera para la adopción: formato familiar y coherente que los equipos pueden comenzar a usar de inmediato.

Basado en OpenLineage, IBM elimina los formatos patentados y prepara las inversiones de los clientes en documentación de linaje a través de estándares abiertos.

Del linaje al liderazgo: visibilidad diseñada para la acción

Con Custom Lineage Mappings, IBM watsonx.data intelligence brinda a las organizaciones el poder de ver y confiar en toda su historia de datos en sistemas automatizados, personalizados y heredados.

¿El resultado? Gobernanza más sólida, análisis de impacto más rápido y decisiones de IA seguras basadas en estándares abiertos y confianza empresarial.

A medida que los ecosistemas de datos continúan evolucionando, el compromiso de IBM sigue siendo el mismo: ayudar a las organizaciones a convertir la complejidad oculta en decisiones confiadas y basadas en datos.

Jakub Moravec

Product Manager, IBM watsonx.data intelligence

Diana Toma

Product Marketing Manager

