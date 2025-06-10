Transformación de las cadenas de suministro B2B con IBM Sterling Order Management

10 de junio de 2025
La presentación de las capacidades B2B mejoradas de IBM® Sterling Order Management marca un gran avance para ayudar a las empresas a transformar las operaciones fragmentadas de la cadena de suministro en redes unificadas, inteligentes y colaborativas. A medida que las empresas se enfrentan a una creciente complejidad en el comercio B2B, la necesidad de soluciones autónomas impulsadas por IA que agilicen la toma de decisiones y automaticen la ejecución nunca ha sido mayor.
Las empresas B2B a menudo operan en entornos muy complejos: deben hacer grandes pedidos basados en contratos, gestionar cuentas de alto valor y coordinar el inventario en múltiples ubicaciones, todo a la vez. A diferencia de B2C, las transacciones B2B implican términos intrincados, largos ciclos de compra y la necesidad de visibilidad en tiempo real del rendimiento de los pedidos y contratos.
Para satisfacer estas necesidades, IBM ha anunciado el lanzamiento de nuevas capacidades B2B avanzadas dentro de Sterling Order Management. Estas mejoras están diseñadas específicamente para ayudar a las empresas de todas las industrias, como la fabricación, la venta al por mayor, la distribución y la automotriz, a gestionar perfectamente flujos de trabajo B2B complejos.
Mantener una visión coherente de una cuenta B2B suele exigir un análisis de datos de alto contacto, lo que dificulta el seguimiento de los pedidos, el monitoreo del cumplimiento y la anticipación de las necesidades de los clientes. Los procesos manuales, los sistemas desconectados y la falta de automatización dan como resultado retrasos, ineficiencias y mayores riesgos de cumplimiento. Sin un sistema de gestión de pedidos inteligente y automatizado, las empresas tienen dificultades para satisfacer las expectativas de los clientes, cumplir con los términos del contrato y escalar sus operaciones de manera efectiva.
Así es como las nuevas capacidades B2B de Sterling OMS están redefiniendo la eficiencia operativa y la interacción del cliente:
Sterling OMS agiliza la gestión de pedidos basados en contratos, es decir, aquellos que se rigen por términos negociados previamente, como precios, cronogramas de entrega y niveles de servicio. Garantiza que los vendedores puedan ejecutar estos pedidos con precisión, cumplir con las obligaciones contractuales y construir relaciones rentables a largo plazo.
Las empresas ahora pueden segmentar el inventario en función de los perfiles de los clientes, los canales de ventas o las prioridades comerciales. Esto permite estrategias de asignación específicas, lo que ayuda a priorizar a los clientes clave, reducir los desabastecimientos y mejorar la velocidad de cumplimiento.
Los insights en tiempo real sobre el estado de los pedidos, las posiciones del inventario y los plazos de cumplimiento permiten a las empresas mantener el control y responder rápidamente a las interrupciones, garantizando una prestación de servicios constante.
Sterling OMS ofrece a los administradores de cuentas un panel personalizable para supervisar el rendimiento, configurar flujos de trabajo y conectar fuentes de datos. Esta visibilidad mejora la toma de decisiones diarias y la eficiencia operativa.
IBM continúa creando conjuntamente con sus clientes para garantizar que las nuevas características aborden los desafíos del mundo real. El diseño y el desarrollo del nuevo flujo de gestión de cuentas B2B se basaron en una amplia retroalimentación de los clientes, centrándose en lo que más importa para las empresas que lo utilizan.
Desde ayudar a una empresa global de electrónica a asignar inventario dinámicamente entre regiones hasta permitir que un proveedor de equipamiento pesado gestione pedidos contractuales de alto valor con facilidad, las capacidades B2B de IBM Sterling OMS ya están ofreciendo resultados medibles.
Descubra cómo su empresa puede optimizar las operaciones B2B, impulsar el cumplimiento de contratos y ofrecer experiencias excepcionales del cliente con IBM Sterling Order Management.