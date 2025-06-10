Transformación de las cadenas de suministro B2B con IBM Sterling Order Management

La presentación de las capacidades B2B mejoradas de IBM® Sterling Order Management marca un gran avance para ayudar a las empresas a transformar las operaciones fragmentadas de la cadena de suministro en redes unificadas, inteligentes y colaborativas. A medida que las empresas se enfrentan a una creciente complejidad en el comercio B2B, la necesidad de soluciones autónomas impulsadas por IA que agilicen la toma de decisiones y automaticen la ejecución nunca ha sido mayor.

Las empresas B2B a menudo operan en entornos muy complejos: deben hacer grandes pedidos basados en contratos, gestionar cuentas de alto valor y coordinar el inventario en múltiples ubicaciones, todo a la vez. A diferencia de B2C, las transacciones B2B implican términos intrincados, largos ciclos de compra y la necesidad de visibilidad en tiempo real del rendimiento de los pedidos y contratos.

Para satisfacer estas necesidades, IBM ha anunciado el lanzamiento de nuevas capacidades B2B avanzadas dentro de Sterling Order Management. Estas mejoras están diseñadas específicamente para ayudar a las empresas de todas las industrias, como la fabricación, la venta al por mayor, la distribución y la automotriz, a gestionar perfectamente flujos de trabajo B2B complejos.