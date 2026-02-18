Transforme la productividad empresarial con agentes de IA para IBM Cloud Pak for Integration

Los agentes de IA de Cloud Pak for Integration proporcionan insights operativos mediante consultas en lenguaje natural ayudando a los equipos a identificar rápidamente problemas, analizar registros, comprender topologías y detectar anomalías en entornos híbridos. Al convertir los datos complejos en una guía clara y aplicable en la práctica, reducen el tiempo de resolución de problemas, mejoran el estado del sistema y fortalecen la resiliencia mientras mantienen a los administradores totalmente en control.

Las organizaciones dependen de una integración coherente y de alto rendimiento en entornos híbridos para mantener la eficiencia operativa y ofrecer experiencias digitales fluidas. Cuando los sistemas se ralentizan, ya sea debido al aumento de la profundidad de la cola, la reducción del rendimiento o el aumento de los tiempos de respuesta, el impacto en las operaciones de negocio puede ser significativo. El diagnóstico de estos problemas a menudo requiere navegar por registros complejos, herramientas especializadas y un profundo conocimiento del producto.

Para hacer frente a estos desafíos, IBM está haciendo que el insight operativo impulsado por IA sea más accesible. Tras la presentación preliminar de la tecnología a finales del tercer trimestre de 2025, IBM se complace en anunciar que los agentes de IA para IBM Cloud Pak for Integration estarán disponibles de forma general el 25 de marzo de 2026, a través del próximo paquete de arreglos 16.1.3.