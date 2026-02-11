El valor estratégico del soporte en el nuevo IBM FlashSystem

La nueva cartera de IBM Storage FlashSystem marca un cambio del almacenamiento gestionado a la infraestructura basada en la intención, diseñada para proteger, adaptar y funcionar continuamente.
La nueva cartera de IBM Storage FlashSystem de 5600, 7600 y 9600 marca un cambio del almacenamiento gestionado a la infraestructura basada en intenciones, diseñada para proteger, adaptar y funcionar continuamente.
Con los módulos FlashCore de quinta generación y FlashSystem.ai, la plataforma incorpora resiliencia cibernética, inteligencia operativa y eficiencia directamente en la capa de almacenamiento. Pero darse cuenta de ese valor depende de algo más que la tecnología. Depende de cómo se admita el sistema a lo largo de su ciclo de vida.
En el entorno actual, las interrupciones del servicio, el ransomware, las deficiencias en el cumplimiento y los cambios fallidos son riesgos empresariales, no meras notas al pie de página en materia de TI. A medida que FlashSystem se vuelve más asistido por IA y autónomo, el soporte también debe evolucionar. IBM Technology Lifecycle Services aplica IA y automatización antes de que ocurran incidentes, identificando posibles problemas de manera temprana y ayudando a prevenir interrupciones antes de que se intensifiquen.
IBM Storage Expert Care Premium es la vía más rápida para pasar de la capacidad de la plataforma a resultados empresariales confiables. Premium combina un administrador técnico de cuentas (TAM) de almacenamiento con una respuesta mejorada a incidentes, cargas de código realizadas por IBM (2 veces al año) y una comprobación del estado del hardware para reducir el riesgo de cambio y acelerar el tiempo de estabilidad. Para entornos donde los plazos de recuperación no son negociables, los niveles de servicio de mantenimiento comprometidos (CMSL) agregan objetivos definidos de respuesta, contacto y arreglo además de Premium.
Novedades de Premium en la última generación de FlashSystem:
Storage Expert Care Premium está diseñado para poner en funcionamiento los valores de FlashSystems Proteger, Adaptar, Cumplir a lo largo del ciclo de vida, como se describe a continuación:
La diferencia entre “funciona” y “funciona cuando más importa” no es solo la plataforma: es una estrategia de soporte alineada con la intención de negocio y diseñada desde el primer día.
Antes de que ocurran incidentes, IBM aplica IA y automatización para identificar posibles problemas de manera temprana y ayudar a evitar que las interrupciones se intensifiquen. Electronic Service Agent (ESA) y Call Home proporcionan monitoreo las 24 horas del día, diagnósticos automatizados y enrutamiento inteligente, a menudo resolviendo problemas sin creación manual de casos (entre las solicitudes monitoreadas, más de nueve de cada diez se manejan mediante automatización).1
La experiencia humana permanece al día, con el apoyo de la IA. Con asistencia de agente ahora ampliamente disponible en todo el soporte de infraestructura de IBM, los ingenieros pueden obtener rápidamente conocimientos relevantes y arreglos previos para fundamentar su análisis.
Para los casos de FlashSystem, esto refleja cómo la IA está diseñada para ayudar con la investigación de problemas y el apoyo a la toma de decisiones, aumentando el juicio de los expertos en lugar de reemplazarlo. Se accede a las capacidades de FlashSystem.ai a través de Storage Insights Pro, lo que aporta dos años de datos de observabilidad, avisos impulsados por IA, verificación de seguridad proactiva e integraciones de API/webhook para poner en práctica la mejora continua.
Los clientes que compran IBM FlashSystem con IBM Storage Assurance obtienen actualizaciones generacionales completas del sistema, migraciones sin interrupciones, garantías de rendimiento y eficiencia energética, y precios predecibles por hasta ocho años. Con Expert Care Premium incluido, Storage Assurance elimina la fricción del ciclo de vida y ayuda a las organizaciones a modernizarse sin interrupciones.
IBM FlashSystem ofrece el rendimiento, la eficiencia y la resiliencia cibernética que esperan las empresas modernas. IBM Expert Care Premium garantiza que el valor aparezca cuando más importa, a través de insights proactivos, cambios estructurados y experiencia aumentada por IA que anticipan, adaptan y protegen a lo largo del ciclo de vida.
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