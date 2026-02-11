El valor estratégico del soporte en el nuevo IBM FlashSystem

La nueva cartera de IBM Storage FlashSystem de 5600, 7600 y 9600 marca un cambio del almacenamiento gestionado a la infraestructura basada en intenciones, diseñada para proteger, adaptar y funcionar continuamente.

Con los módulos FlashCore de quinta generación y FlashSystem.ai, la plataforma incorpora resiliencia cibernética, inteligencia operativa y eficiencia directamente en la capa de almacenamiento. Pero darse cuenta de ese valor depende de algo más que la tecnología. Depende de cómo se admita el sistema a lo largo de su ciclo de vida.

En el entorno actual, las interrupciones del servicio, el ransomware, las deficiencias en el cumplimiento y los cambios fallidos son riesgos empresariales, no meras notas al pie de página en materia de TI. A medida que FlashSystem se vuelve más asistido por IA y autónomo, el soporte también debe evolucionar. IBM Technology Lifecycle Services aplica IA y automatización antes de que ocurran incidentes, identificando posibles problemas de manera temprana y ayudando a prevenir interrupciones antes de que se intensifiquen.