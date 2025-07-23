Reinventar la planificación: más inteligente, más autónoma y realmente suya

23 de julio de 2025

Autores

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

IBM

Por primera vez, IBM® Planning Analytics se vuelve verdaderamente agéntica. Con esta nueva integración de planning analytics con watsonx Orchestrate, su sistema de planificación se convierte en más que una fuente de verdad: se convierte en un participante activo en su negocio. No solo automatizado ni integrado, sino inteligente, receptivo y en movimiento.

Los flujos de trabajo que antes requerían esfuerzo manual ahora solo se ejecutan. Los planes se ajustan, las tareas se activan y las aprobaciones lo encuentran a usted. Sin programación, sin revisión del sistema. Simplemente describa su resultado y deje que los agentes hagan el resto. Por ejemplo: "Enviar la revisión del presupuesto a ventas cuando el pronóstico caiga", "Activar alertas si el inventario cae por debajo del umbral" o "Sincronizar finanzas y operaciones cada semana automáticamente".

Usted define la lógica: IBM Watsonx Orchestrate crea el agente. IBM Planning Analytics hace el trabajo.

Seis razones por las que esto es importante

Esta integración desbloquea nuevos niveles de agilidad, escalabilidad e inteligencia para los equipos de planificación:

  1. Flujos de trabajo agénticos que se ejecutan en toda su empresa: vaya más allá de los paneles. Automatice las acciones en todos los departamentos, sistemas y aplicaciones.
  2. Agentes personalizados, creados para usted, no plantillas: no se conforme con una IA única para todos. Cree agentes que reflejen cómo trabaja su equipo mediante sus modelos, su lógica y sus conocimientos.
  3. Conexiones perfectas con las herramientas que ya utiliza: SAP, Salesforce, Workday: conéctelas todas. Cree flujos entre sistemas sin cambiar de plataforma.
  4. Sincronización en vivo entre planes, personas y rendimiento: mantenga sus planes actualizados, sus equipos alineados y sus operaciones en movimiento en tiempo real.
  5. Acción inmediata sobre los cambios de datos: si sus ingresos disminuyen, su equipo lo sabe. Si se produce un pico de costos, su pronóstico se actualiza. Automáticamente.
  6. Una base para futuros agentes predefinidos: hoy puede traer sus propios agentes o utilizar los de IBM watsonx Orchestrate. Pronto, presentaremos agentes predefinidos para tareas comunes, como forecasting, análisis de escenarios y cierre, configurables para su empresa.

Experimente el poder de la planificación agéntica

Con capacidades agénticas, IBM Planning Analytics no solo respalda su negocio, sino que lo habilita, lo que le permite enfocarse menos en ponerse al día y más en avanzar. No más retrasos. No más registros manuales. No más cuellos de botella.

Ya sea un líder financiero, un planificador de operaciones o un arquitecto empresarial, este es su momento para hacer que la planificación funcione para usted, y no al revés. Comience a explorar lo que es posible con IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrate.

Sus datos. Sus flujos de trabajo. Su ventaja competitiva en piloto automático.

Más información

Solicite una demo

Pruebe el asistente

