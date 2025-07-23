Reinventar la planificación: más inteligente, más autónoma y realmente suya

23 de julio de 2025
Por primera vez, IBM® Planning Analytics se vuelve verdaderamente agéntica. Con esta nueva integración de planning analytics con watsonx Orchestrate, su sistema de planificación se convierte en más que una fuente de verdad: se convierte en un participante activo en su negocio. No solo automatizado ni integrado, sino inteligente, receptivo y en movimiento.
Los flujos de trabajo que antes requerían esfuerzo manual ahora solo se ejecutan. Los planes se ajustan, las tareas se activan y las aprobaciones lo encuentran a usted. Sin programación, sin revisión del sistema. Simplemente describa su resultado y deje que los agentes hagan el resto. Por ejemplo: "Enviar la revisión del presupuesto a ventas cuando el pronóstico caiga", "Activar alertas si el inventario cae por debajo del umbral" o "Sincronizar finanzas y operaciones cada semana automáticamente".
Usted define la lógica: IBM Watsonx Orchestrate crea el agente. IBM Planning Analytics hace el trabajo.
Esta integración desbloquea nuevos niveles de agilidad, escalabilidad e inteligencia para los equipos de planificación:
Con capacidades agénticas, IBM Planning Analytics no solo respalda su negocio, sino que lo habilita, lo que le permite enfocarse menos en ponerse al día y más en avanzar. No más retrasos. No más registros manuales. No más cuellos de botella.
Ya sea un líder financiero, un planificador de operaciones o un arquitecto empresarial, este es su momento para hacer que la planificación funcione para usted, y no al revés. Comience a explorar lo que es posible con IBM Planning Analytics + IBM watsonx Orchestrate.
Sus datos. Sus flujos de trabajo. Su ventaja competitiva en piloto automático.