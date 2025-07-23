Reinventar la planificación: más inteligente, más autónoma y realmente suya

Por primera vez, IBM® Planning Analytics se vuelve verdaderamente agéntica. Con esta nueva integración de planning analytics con watsonx Orchestrate, su sistema de planificación se convierte en más que una fuente de verdad: se convierte en un participante activo en su negocio. No solo automatizado ni integrado, sino inteligente, receptivo y en movimiento.

Los flujos de trabajo que antes requerían esfuerzo manual ahora solo se ejecutan. Los planes se ajustan, las tareas se activan y las aprobaciones lo encuentran a usted. Sin programación, sin revisión del sistema. Simplemente describa su resultado y deje que los agentes hagan el resto. Por ejemplo: "Enviar la revisión del presupuesto a ventas cuando el pronóstico caiga", "Activar alertas si el inventario cae por debajo del umbral" o "Sincronizar finanzas y operaciones cada semana automáticamente".

Usted define la lógica: IBM Watsonx Orchestrate crea el agente. IBM Planning Analytics hace el trabajo.