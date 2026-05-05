Presentamos GPU Acceleration for IBM watsonx.data: versión preliminar técnica privada

Diseñado para ayudar a las empresas a abordar uno de sus desafíos más apremiantes: el creciente costo de los analytics y la IA a escala.
En NVIDIA GTC, IBM, Nvidia y Nestlé mostraron lo que es posible cuando la aceleración de GPU se combina con la arquitectura de datos abierta,demostrando cargas de trabajo de analytics hasta 5 veces más rápidas y reduciendo los costos hasta en un 83 %. Fue una señal clara de cómo puede ser el futuro de las cargas de trabajo intensivas en datos cuando el rendimiento y la eficiencia se replantean juntos.
Hoy, IBM está aprovechando ese impulso con el anuncio oficial de la versión preliminar técnica privada del procesamiento de consultas acelerado por GPU para watsonx.data, diseñado para ayudar a las empresas a abordar uno de sus desafíos más apremiantes: el creciente costo de los analytics y la IA a escala.
A medida que las organizaciones continúan expandiendo la IA y los analytics en entornos de datos distribuidos cada vez más complejos, los sistemas tradicionales basados en CPU tienen dificultades para seguir el ritmo. El resultado es insights más lentos, costos de infraestructura crecientes y una presión cada vez mayor sobre los equipos de datos para ofrecer más valor con menos recursos. La aceleración de GPU representa un nuevo camino a seguir.
Los primeros resultados obtenidos por los clientes que han participado en la versión preliminar técnica privada demuestran el potencial real de este enfoque.
Estos resultados no son mejoras incrementales. Señalan un cambio fundamental en la forma en que las organizaciones pueden abordar cargas de trabajo intensivas en datos, donde las ganancias de rendimiento y las reducciones de costos ya no son una compensación, sino un resultado combinado. A medida que crecen los volúmenes de datos y se acelera la adopción de la IA, este tipo de mejora gradual está pasando rápidamente de una ventaja competitiva a una necesidad empresarial.
IBM también ha aplicado esta innovación internamente a través de su organización CIO, actuando como “Cliente cero” para watsonx.data acelerado por GPU. En los primeros despliegues, al ejecutar IBM watsonx.data Presto C++ con aceleración de GPU, en comparación con la ejecución solo de CPU, los equipos de IBM lograron un rendimiento de consultas hasta 25 veces más rápido 1 y redujeron los costos en aproximadamente un 80 % para esta carga de trabajo debido a la reducción del tiempo de ejecución 2. Estos resultados demuestran no solo la escalabilidad del enfoque, sino también el compromiso de IBM de validar la tecnología en entornos empresariales del mundo real antes de llevarla a los clientes. Estos resultados se derivan de las pruebas de IBM de cargas de trabajo de consultas de telemetría en la infraestructura de GPU Nvidia A100; los resultados pueden variar según la consulta, el volumen de datos, la infraestructura, la configuración y las condiciones.*
En el centro de esta innovación hay un cambio simple, pero poderoso: trasladar las operaciones de consulta de uso intensivo de cómputo (como uniones, agregaciones y filtrado) de las CPU a las GPU. Al aprovechar el procesamiento paralelo masivo, las cargas de trabajo analíticas pueden ejecutarse mucho más rápido que los enfoques tradicionales, al tiempo que reducen significativamente el uso y el costo de la infraestructura.
Esto es más que un aumento del rendimiento; es un cambio estructural en el funcionamiento de la economía analítica. Las consultas más rápidas permiten tomar decisiones más rápido. Los menores requisitos de cómputo se traducen directamente en un menor costo por consulta. Y con una utilización más eficiente de los recursos, las organizaciones pueden escalar las cargas de trabajo de analytics e IA sin aumentos lineales de costos.
Una de las mayores barreras para la modernización siempre ha sido la complejidad. Muchas soluciones de rendimiento requieren reescribir SQL, migrar datos o rediseñar pipelines. Con la aceleración por GPU, esa desventaja desaparece.
Esta capacidad es totalmente transparente para los usuarios: las consultas, formatos de datos y conectores existentes siguen funcionando tal cual. Las organizaciones pueden beneficiarse inmediatamente de una ejecución de consultas más rápida, una mayor concurrencia y una menor latencia sin interrumpir los flujos de trabajo existentes. Esto lo convierte en la solución ideal para las empresas que buscan un equilibrio entre la innovación y la estabilidad operativa.
Igual de importante es que la solución está diseñada para entornos híbridos, integrándose perfectamente en los despliegues en la nube y on premises mientras se mantiene la compatibilidad con Presto de código abierto y la gobernanza de nivel empresarial.
Ahora estamos ampliando el acceso a esta capacidad a través de nuestro programa de versión preliminar técnica privada, que brinda a clientes seleccionados la oportunidad de colaborar directamente con los equipos de productos e ingeniería de IBM, influir en la hoja de ruta y obtener acceso temprano al rendimiento de analytics de próxima generación.
Si su organización lleva a cabo analytics a gran escala, está explorando cargas de trabajo impulsadas por IA o busca mejorar el rendimiento sin interrupciones, le invitamos a unirse a nosotros.
Participe en la versión preliminar técnica privada de GPU Acceleration for IBM watsonx.data y ayude a dar forma al futuro de los analytics empresariales:
1 *Basado en pruebas internas de IBM sobre cargas de trabajo de telemetría que comparan una infraestructura acelerada por GPU que consta de un sistema on-prem que utiliza un único servidor con 8 GPU Nvidia A100 con CPU en watsonx.data SaaS con Presto que se ejecuta en IBM Cloud. En el conjunto de datos completo de más de aproximadamente 1159 millones de filas, las consultas de telemetría se completaron en 1.77 minutos con 4 GPU, en comparación con una línea de base anterior de aproximadamente 45 minutos en el entorno de CPU. Los resultados se basan en cargas de trabajo y configuraciones probadas. El rendimiento real variará según el tipo de consulta, el volumen de datos, la infraestructura, la configuración del clúster y las condiciones operativas.
2 *Basado en pruebas internas de IBM sobre cargas de trabajo de telemetría que comparan una infraestructura acelerada por GPU que consta de un sistema on-prem que utiliza un único servidor con 8 GPU Nvidia A100 con CPU en watsonx.data SaaS con Presto que se ejecuta en IBM Cloud. En el conjunto de datos completo de más de aproximadamente 1.159 mil millones de filas, las consultas de telemetría se completaron en 1.77 minutos con 4 GPU, en comparación con una línea de base anterior de aproximadamente 45 minutos en el entorno de CPU. Los costos de CPU se basaron en el costo de instancia por consulta publicado por IBM utilizando la configuración de instancias de watsonx.data SaaS en IBM Cloud. El costo de GPU por consulta del sistema on-prem probado de watsonx.data que se ejecuta en GPU no estaba disponible directamente y se estimó asumiendo que el costo por hora de GPU es 2 veces el costo por hora de CPU. Los cálculos de costos utilizan el tiempo de ejecución como variable principal. Con base en esta metodología, se estimó que el costo total disminuiría a aproximadamente entre el 15 y el 20 % del costo anterior, lo que implica un posible ahorro del 80 al 85 %. Los costos reales variarán según los precios, el perfil de la carga de trabajo, la configuración de la infraestructura, la utilización y las condiciones operativas.