Presentamos GPU Acceleration for IBM watsonx.data: versión preliminar técnica privada

En NVIDIA GTC, IBM, Nvidia y Nestlé mostraron lo que es posible cuando la aceleración de GPU se combina con la arquitectura de datos abierta,demostrando cargas de trabajo de analytics hasta 5 veces más rápidas y reduciendo los costos hasta en un 83 %. Fue una señal clara de cómo puede ser el futuro de las cargas de trabajo intensivas en datos cuando el rendimiento y la eficiencia se replantean juntos.

Hoy, IBM está aprovechando ese impulso con el anuncio oficial de la versión preliminar técnica privada del procesamiento de consultas acelerado por GPU para watsonx.data, diseñado para ayudar a las empresas a abordar uno de sus desafíos más apremiantes: el creciente costo de los analytics y la IA a escala.

A medida que las organizaciones continúan expandiendo la IA y los analytics en entornos de datos distribuidos cada vez más complejos, los sistemas tradicionales basados en CPU tienen dificultades para seguir el ritmo. El resultado es insights más lentos, costos de infraestructura crecientes y una presión cada vez mayor sobre los equipos de datos para ofrecer más valor con menos recursos. La aceleración de GPU representa un nuevo camino a seguir.