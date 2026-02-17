Fortalecimiento del software empresarial probado de IBM para la era de la IA

La inteligencia artificial está reconfigurando la forma en que las empresas desbloquean el valor de los sistemas y los datos que potencian sus operaciones críticas. En todas las industrias, las organizaciones buscan moverse más allá de la experimentación y utilizar la IA para detectar patrones, obtener insights y convertir los activos de datos acumulados a lo largo del tiempo en capacidades predictivas de apoyo a la toma de decisiones que puedan mejorar significativamente los resultados empresariales.

Para muchos clientes de IBM, estas ambiciones deben realizarse dentro de entornos complejos y altamente regulados. Los datos confidenciales, los estrictos requisitos de cumplimiento y las cargas de trabajo de misión crítica exigen un enfoque de la IA que priorice la seguridad, la gobernanza y la confianza, sin ralentizar la innovación.

Es por eso que IBM está introduciendo un amplio conjunto de capacidades de IA en el primer trimestre de 2026 en muchos de los productos de software de IBM más utilizados. Estas mejoras integran la IA agéntica directamente en las plataformas de IBM en las que los clientes ya confían, lo que les permite adoptar la IA con confianza dentro de sus bases operativas existentes.