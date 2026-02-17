Fortalecimiento del software empresarial probado de IBM para la era de la IA

La estrategia de IBM es sencilla: llevar la IA allí donde ya se desarrolla el trabajo empresarial.
La inteligencia artificial está reconfigurando la forma en que las empresas desbloquean el valor de los sistemas y los datos que potencian sus operaciones críticas. En todas las industrias, las organizaciones buscan moverse más allá de la experimentación y utilizar la IA para detectar patrones, obtener insights y convertir los activos de datos acumulados a lo largo del tiempo en capacidades predictivas de apoyo a la toma de decisiones que puedan mejorar significativamente los resultados empresariales.
Para muchos clientes de IBM, estas ambiciones deben realizarse dentro de entornos complejos y altamente regulados. Los datos confidenciales, los estrictos requisitos de cumplimiento y las cargas de trabajo de misión crítica exigen un enfoque de la IA que priorice la seguridad, la gobernanza y la confianza, sin ralentizar la innovación.
Es por eso que IBM está introduciendo un amplio conjunto de capacidades de IA en el primer trimestre de 2026 en muchos de los productos de software de IBM más utilizados. Estas mejoras integran la IA agéntica directamente en las plataformas de IBM en las que los clientes ya confían, lo que les permite adoptar la IA con confianza dentro de sus bases operativas existentes.
La estrategia de IBM es sencilla: llevar la IA allí donde ya se desarrolla el trabajo empresarial. En lugar de obligar a los clientes a cambiar de plataforma o añadir herramientas desconectadas, IBM está integrando agentes impulsados por IA de forma nativa en sus productos de software más utilizados, diseñados para simplificar las operaciones, acelerar los insights y reforzar la gobernanza.
Estos agentes están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades empresariales reales: automatizar tareas repetitivas, mejorar la visibilidad del sistema, acelerar la resolución de problemas y ayudar a los equipos a tomar mejores decisiones más rápido, todo mientras se mantienen los controles de nivel empresarial.
En el primer trimestre de 2026, IBM ofrecerá nuevas e importantes capacidades de IA en una amplia gama de ofertas de software, que incluyen integración, analytics, gestión de datos, ingeniería, mensajería y operaciones de la cadena de suministro.
Db2 presenta una amplia suite de agentes impulsados por IA que simplifican drásticamente la administración, aceleran la resolución de problemas y optimizan el rendimiento para cargas de trabajo de datos de misión crítica. Las capacidades conversacionales, como AskDb2 Agent y AskDb2 Research Agent, permiten la recuperación de conocimientos en varios pasos y conscientes del contexto, lo que habilita a los equipos para obtener insights y realizar investigaciones técnicas utilizando lenguaje natural. El rendimiento y la confiabilidad se fortalecen a través de agentes Db2 especializados:
Juntas, estas capacidades transforman Db2 en una plataforma de datos inteligente y de optimización automática que reduce el esfuerzo administrativo y permite a las empresas extraer valor de sus datos con una velocidad y eficiencia sin precedentes.
IBM Sterling Order Management System introduce capacidades impulsadas por IA a través del complemento IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, que avanza en el comercio agéntico al fortalecer la precisión del cumplimiento, optimizar las operaciones y elevar la experiencia del cliente en entornos omnicanal complejos. Construida sobre servidores MCP para permitir flujos optimizados de IA agéntica basados en UCP, la plataforma admite la interacción segura de agente a agente en los dominios de comercio, venta minorista y cadena de suministro. El kit de herramientas incluye agentes de la cadena de suministro para guiar a los profesionales hacia la adopción responsable y escalable de la IA. Estas incluyen:
En conjunto, estas capacidades de IA permiten a las compañías operar con mayor agilidad, precisión y eficiencia, al tiempo que ofrecen una experiencia de pedido superior de principio a fin en todo el ecosistema del comercio agente.
IBM Cognos Analytics presenta capacidades de IA agéntica que abren un nuevo capítulo en el analytics empresarial al cambiar la generación de informes de flujos de trabajo manuales impulsados por humanos a una ejecución inteligente y autónoma.
Juntas, estas capacidades reducen la sobrecarga operativa, acortan el tiempo de obtención de insights y hacen que los analytics confiables sean más accesibles en toda la organización.
IBM MQ introduce un suite de capacidades de IA diseñadas para mejorar la eficiencia operativa, acelerar la resolución de problemas y reforzar la fiabilidad en entornos de mensajería.
Juntas, estas capacidades impulsadas por IA ayudan a las empresas a mantener sistemas MQ resilientes de alto rendimiento, al tiempo que reducen el esfuerzo operativo y el riesgo.
Cloud Pak for Integration ofrece un conjunto ampliado de capacidades operativas impulsadas por IA que ayudan a facilitar a los clientes la gestión y optimización de las cargas de trabajo de integración en Kubernetes.
Juntas, estas capacidades aportan automatización inteligente, insights más profundos y mayor confianza operativa a los entornos CP4I, ayudando a las empresas a mantener plataformas de integración robustas, seguras y bien optimizadas.
Engineering AI Hub de IBM Engineering Lifecycle Management está ampliando su innovación impulsada por IA con capacidades diseñadas para elevar la calidad de la planificación y acelerar los flujos de trabajo de ingeniería a escala.
La última incorporación,el agente de redacción de elementos de trabajo, permite a los equipos generar rápidamente características, historias de usuario y tareas más claras y completas, directamente desde la interfaz de Engineering Workflow Management. Al automatizar la redacción inicial de los elementos de trabajo y ofrecer puntos de partida estructurados y de alta calidad, el agente ayuda a las organizaciones a mejorar la precisión de la planificación, reducir el tiempo dedicado a la creación repetitiva y mantener una mayor coherencia entre equipos y proyectos. Esta capacidad se une a la creciente cartera de agentes dentro del Engineering AI Hub, cada uno creado específicamente para optimizar las tareas básicas de ingeniería y liberar a los equipos de expertos para que se centren en el desarrollo de productos creativos y de alto valor.
Juntos, estos avances fortalecen el compromiso de IBM de ayudar a las organizaciones de ingeniería a impulsar una mayor eficiencia, coherencia e innovación a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de productos.
La integración B2B SaaS de IBM Sterling ofrece capacidades mejoradas con IA que ayudan a los clientes a mantener las operaciones de socios fluidas y fiables.
IBM Sterling B2B integración SaaS InFlight Agent Add-on orquesta de forma inteligente múltiples agentes especializados, incluidos Document Query Agent, Anomaly detección Agent y Event Query Agent, para ayudar a ofrecer visibilidad instantánea y una resolución de problemas más rápida. A través de la búsqueda en lenguaje natural, los clientes pueden obtener rápidamente detalles de documentos, identificar fallas de eventos y detectar anomalías en los documentos.
Los agentes ayudan a acelerar el análisis de la causa principal, reducir el riesgo operativo y fortalecer la resiliencia de las operaciones B2B de gran volumen.
App Connect Enterprise introduce un poderoso conjunto de capacidades impulsadas por IA diseñadas para simplificar operaciones, acelerar la modernización y fortalecer la gobernanza en entornos de integración.
Juntas, estas capacidades de IA permiten a las empresas ejecutar App Connect con mayor inteligencia, eficiencia y resiliencia. Además, App Connect Enterprise permite que las aplicaciones y agentes de IA interactúen con los sistemas empresariales a través de herramientas de Model Context Protocol (MCP), exponiendo las acciones de los conectores gobernados a través de la lógica de integración existente.
Estas nuevas capacidades amplían las inversiones en IA en curso de IBM entregadas en 2025 que se comparten a continuación. Juntas, reflejan una hoja de ruta coherente centrada en hacer que la IA sea práctica, confiable y efectiva para el uso empresarial.
Cloud Pak for Business Automation introdujo capacidades de modelado de decisiones asistido por IA que agilizan significativamente la creación y gobernanza de las reglas del negocio. Un agente asistente de decisiones acelera las decisiones y la lógica de apoyo al generar automáticamente estructuras de decisión iniciales a partir de documentos normativos.
Al transformar las políticas de lenguaje natural en modelos de decisión aplicables en la práctica, el agente reduce el esfuerzo manual, mejora la coherencia y acorta el tiempo necesario para poner en práctica reglas de negocio complejas. Esta capacidad permite a los equipos comerciales y técnicos colaborar de manera más eficaz y centrarse en actividades de análisis y cumplimiento normativo de mayor valor, lo que refuerza la agilidad y la precisión de los procesos de toma de decisiones automatizados. Además, Business Automation Workflow se mejoró para permitir a los clientes convertir las automatizaciones de procesos existentes en experiencias conversacionales y llevarlas directamente al lugar donde trabajan los usuarios, sin cambiar la plataforma ni perder inversiones anteriores. La integración profunda con watsonx Orchestrate permite a los agentes de IA comprender el contexto del proceso y los datos empresariales, acelerando la finalización de tareas, reduciendo el esfuerzo manual y permitiendo flujos de trabajo más autónomos.
El asistente de lugar de trabajo impulsado por un agente de IA permite a los trabajadores del conocimiento comprender al instante los casos, priorizar tareas y completar el trabajo utilizando lenguaje natural, lo que aumenta la productividad y reduce la curva de aprendizaje.
FileNet Content Manager continuó su evolución con la entrega de capacidades impulsadas por IA a través de Content Assistant, diseñadas para mejorar la comprensión de los documentos y facilitar un acceso más eficiente a la información crítica para el negocio en los procesos empresariales de alto valor.
El agente de comparación de documentos permite realizar comparaciones precisas y eficientes de documentos como contratos, expedientes médicos, propuestas y materiales legales, lo que ayuda a las organizaciones a mejorar la precisión y la coherencia, al tiempo que reduce el esfuerzo de revisiones manuales. El agente de comparación de versiones permite validar el contenido de forma optimizada al caracterizar claramente los cambios entre los borradores de los documentos, lo que agiliza los ciclos de revisiones y aprobación y aumenta la confianza en ellos. Además, el acceso conversacional al contenido empresarial está habilitado a través del agente de documentos y el agente de repositorio, que ofrecen respuestas relevantes y conscientes del contexto derivadas directamente de documentos de FileNet. Además, el agente de resúmenes personalizados genera resúmenes concisos y específicos para cada contexto que facilitan una comprensión más rápida y una toma de decisiones informada.
Juntos, estos agentes de IA amplían el papel de FileNet Content Manager como una plataforma de contenido empresarial confiable que mejora la productividad, reduce el riesgo y ayuda a las organizaciones a desbloquear un mayor valor de su información empresarial sin comprometer el cumplimiento y la seguridad.
En 2025, IBM Engineering Lifecycle Management presentó IBM Engineering AI Hub, una capacidad impulsada por IA que mejoró la calidad de los requisitos, aceleró la comprensión y fortaleció la coordinación entre los equipos de ingeniería, incluido el agente de análisis de calidad de requisitos que ayuda a los ingenieros a mejorar la claridad, acelerar las revisiones y dar visibilidad de los gerentes sobre las tendencias y los riesgos iniciales.
El asistente de ingeniería hace que sea más rápido para los equipos encontrar y comprender los requisitos en proyectos globales, el agente de sinopsis de elementos de trabajo genera resúmenes de tareas, defectos y características para mejorar la comunicación, y el agente de descubrimiento de casos de uso MBSE identifica casos de uso a partir de requisitos de lenguaje natural y crea elementos de modelo correspondientes en IBM Rhapsody, acelerando la ingeniería de sistemas basada en modelos.
Sterling B2B Integración SaaS brindó capacidades habilitadas para IA que fortalecieron la visibilidad operativa, simplificaron la incorporación de socios y mejoraron la detección temprana de interrupciones en las redes comerciales globales, incluido el agente de visibilidad que brinda insights en tiempo real sobre las transacciones en vuelo para ayudar a identificar cuellos de botella en el proceso, mejorar la eficiencia y prevenir problemas de manera proactiva, y el agente de detección de anomalías que agrega una capa de inteligencia al identificar automáticamente patrones inusuales en las transacciones o el tráfico de la red, lo que permite a los clientes investigar y resolver los problemas antes de que escalen.
IBM mantiene su compromiso de ayudar a los clientes a aprovechar la IA de manera segura, confiable y estratégicamente alineada con sus objetivos comerciales. Las capacidades presentadas este trimestre forman parte de nuestro recorrido de innovación continuo, diseñado para capacitar a las organizaciones para que se modernicen con confianza, desbloqueen nueva inteligencia operativa y logren resultados innovadores. Esperamos colaborar estrechamente con nuestros clientes a medida que adoptan estos avances y dan forma al futuro de la transformación impulsada por IA a través de todas sus industrias.
A medida que estas capacidades de IA estén disponibles, IBM anima a los clientes a comenzar, o acelerar, sus esfuerzos de preparación para la IA. Modernizar las aplicaciones e infraestructuras hoy en día puede ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo la automatización y los insights impulsados por agentes a medida que estén disponibles en las plataformas de software de IBM.
IBM proporciona las herramientas, las tecnologías y la experiencia necesarias para ayudar a los clientes a moverse con confianza, alineando la adopción de la IA con los objetivos comerciales, los requisitos de cumplimiento y las estrategias arquitectónicas a largo plazo.